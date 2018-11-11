Русские корни в Милане. Циципас – чемпион, у Рублёва – бронза

Милан-2018. Сетка

В Милане отгремел второй в истории розыгрыш итогового чемпионата ATP U21. И второй раз подряд титул завоевал спортсмен из экзотической для тенниса страны – в 2017-м это был кореец, а теперь – грек. Правда, грек непростой. Стефанос Циципас – наполовину русский, ведь его мама – известная советская теннисистка Юлия Сальникова, а дед – знаменитый футболист, олимпийский чемпион Сергей Сальников.

Старенький среди новеньких. Рублёв завершает сезон в Милане В столице итальянской моды проходит 2-й в истории итоговый чемпионат U21. Циципас, Рублёв, де Минор хотят стать чемпионами поколения Next.

Русский грек стал лучшим среди молодёжи

Циципас в титульном поединке одержал волевую победу над австралийцем с испанскими корнями Алексом де Минором – 2:4, 4:1, 4:3 (7:3), 4:3 (7:3). За год 20-летний Стефанос прошёл путь от запасного участника до триумфатора молодёжного итогового турнира. В финале греку помогла подача – он выиграл 77% мячей в своих геймах. Циципас удачно отреагировал на проигрыш первого сета, сделав ранний брейк во втором сете. Это помогло ему сбросить напряжение, и после этого он заиграл увереннее. Всю неделю русский грек наслаждался статусом фаворита, и в каждом интервью отмечал, что борется не столько с соперниками, сколько с самим собой. «Я демонстрировал отличный теннис на протяжении всей недели. Это был классный матч, у меня получалось сохранять спокойствие даже в самые сложные моменты. В четвёртом сете у меня было два матчбола на подаче Алекса, я не смог их реализовать, но это не сбило меня с правильного настроя».

«Мы ожидали этот прорыв. Цель – попасть не только в Милан, но и в Лондон» Стефанос Циципас впервые в карьере пробился в финал турнира ATP. Его мама и тренер Юлия Сальникова рассказала «Чемпионату» об успехе сына.

Андрей Рублёв выиграл утешительный финал

Прошлогодний финалист, 21-летний россиянин Андрей Рублёв, в этом году уступил в полуфинале как раз Циципасу, но показал характер в поединке за 3-е место с испанцем Хауме Мунаром, дважды проигрывая по партиям – 0-1 и 1-2. В пятом сете Рублёв снова был близок к фиаско, но испанец не смог реализовать два брейк-пойнта. Андрей дотерпел до решающего тай-брейка, а затем включил режим турбо. «Это были тяжёлые два матча [в плей-офф]. В обоих мне пришлось нелегко в психологическом плане. Вчера мне немного не повезло, а сегодня, напротив, всё сложилось в мою пользу. Надеюсь, этот результат поможет мне в преддверии нового сезона».

Предсказуемые участники финала

Уже после жеребьёвки стало ясно, что Стефанос Циципас и Алекс де Минор будут фаворитами в своих группах, о чём свидетельствовали стабильные результаты обоих игроков на протяжении всего сезона. Оба сберегли пик формы на конец сезона, и это дало им преимущество над каждым из соперников по групповому этапу и полуфиналу. Будто сговорившись, Стефанос и Алекс с одинаковыми результатами финишировали в группах – три победы в трёх матчах, 9 выигранных сетов и один проигранный.



Матчи плей-офф стали украшением турнира с точки зрения эстетики тенниса и спортивного духа. Экспериментальный формат турнира благоволил «апсетам» и неожиданным поворотам событий. В частности, Де Минор доминировал в полуфинальной игре с Хауме Мунаром, но всё равно едва не упустил победу. Австралиец выиграл 98 розыгрышей, а испанец лишь 82, но судьба путёвки в финал решилась лишь в пятом сете.

«Полотенцами должны заниматься болбои»

Циципас, хоть и побеждал в каждом поединке, но после матчей часто выговаривал организаторам. Больше всего его возмущала ситуация с полотенцами: в прошлом году были удобные казалось бы вешалки, в этом году – обычные ящики. Хотя грек вообще противник того, чтобы игроки сами ходили за полотенцами, мол, этим должны заниматься исключительно болбои. «Пожалуй, это единственное нововведение, которое мне не нравится на NextGen Finals. Мне приходится постоянно держать это полотенце в уме и бегать за ним в угол корта. Думаю, намного лучше, когда оно всегда под рукой. Например, сегодня я совершенно запутался во время перехода. Я забыл забрать полотенце с собой и, перебравшись на другую половину корта, не сразу сообразил, что к чему. Я считаю, нельзя показывать лучшую игру, когда ты постоянно думаешь, взять ли полотенце сейчас или потом. И мне кажется, что приносить игрокам полотенца и мячи – это работа болбоев».

Тим: болбои не должны носить потные полотенца, стойка – идеальное решение

Рублёву не понравился формат

К рядам критиков присоединился также Андрей Рублёв. По его словам, предложенный формат матчей нивелирует разницу в классе игроков. Россиянина возмутило, что ребята из конца сотни – Хауме Мунар и Хуберт Хуркач – боролись почти на равных и имели шансы на успех в матчах с игроками более высокого класса. Посыл такой, что будь формат матчей более привычным, у них не было бы шансов претендовать на победу. «Циципас провёл прекрасный сезон, на его счету несколько побед над игроками топ-уровня. И я не хочу говорить ничего плохого о Мунаре, но Циципас финишировал в двадцатке, а Мунар – 80-й или 90-й. В обычных условиях Стефанос должен выиграть не легко, но уверенно, а тут их матч получился очень упорным», – отметил Андрей.



Наверное, к мнению Рублёва всё же стоит прислушаться лишь по той простой причине, что он сыграл в Милане целых 10 матчей. Есть основания полагать, что он не просто проникся духом экспериментального турнира, но и сделал определённые выводы на основе собственных ощущений. «При таком формате всё решают несколько розыгрышей. Три сета на тай-брейках, и в такой ситуации разницы в уровне игроков вообще не видно. Кажется, что они оба потрясающие. Конечно, они оба потрясающие, но вы понимаете, что я пытаюсь сказать».