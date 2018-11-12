Джокович, Федерер и свита. Что нужно знать об Итоговой восьмёрке ATP в Лондоне

Турнир ATP World Tour Finals. Лондон (Великобритания). Nitto ATP Finals



Призовой фонд: $ 8 000 000.



Покрытие: хард, помещение.



Дата проведения: 11-18 ноября.



Разница во времени с Москвой: -3 часа.



Заявка на турнир (от 5.11.2018): Новак Джокович (1), Роджер Федерер (3), Александр Зверев (5), Кевин Андерсон (6), Марин Чилич (7), Доминик Тим (8), Кей Нисикори (9), Джон Иснер (10/LD).

Полный список участников.



Отказались от участия: Рафаэль Надаль (2), Хуан-Мартин дель Потро (4).



Действующий победитель: Григор Димитров.

Надаль, Федерер и свита в Лондоне. 15 фактов о великолепной восьмёрке ATP Лучшие теннисисты мира разыграют большой куш.

Лондон догоняет Нью-Йорк

В Лондоне стартовал 49-й по счёту Итоговый чемпионат ATP для восьмёрки сильнейших теннисистов мира. Этот турнир проводится с 1970 года. Чаще всего это соревнование разыгрывалось в Нью-Йорке – 13 лет подряд (1977-1989). Также оно проводилось в Токио (1970), Париже (1971), Барселоне (1972), Бостоне (1973), Мельбурне (1974), Стокгольме (1975), Хьюстоне (1976, 2003-2004), Франкфурте-на-Майне (1990-1995), Ганновере (1996-1999), Лиссабоне (2000), Сиднее (2001) и Шанхае (2002, 2005-2008). С 2009 года чемпионат надолго обосновался на лондонском стадионе «O2 Арена» вместимостью 20 000 зрителей. И с учётом того, что права на проведение турнира принадлежат Лондону по 2020 год включительно, к тому моменту на одном месте «восьмёрка» будет разыгрываться 12-й год подряд, а это совсем близко к рекорду Нью-Йорка (13).

Питерский след

Но ничто не вечно в этом мире. Гостеприимный Лондон через какое-то время уступит право на проведение турнира. Сейчас готовится тендер на право принимать турнир с 2021 года, и среди претендентов значится и Санкт-Петербург. Городу на Неве не удалось добиться права проведения женского «итоговика». Возможно, с мужским всё получится. Тем более, что в ATP уже подрастают российские теннисисты, способные пробиться в топ-8. А ведь зрителям всегда интереснее наблюдать за битвами лучших теннисистов мира, когда среди них есть свой представитель.

Хачанов уже в Лондоне

Если Итоговый чемпионат ATP переедет всё-таки к 2021 году в Питер, то по времени это может совпасть с попаданием в топ-10 сразу трёх перспективных россиян. 21-летний Андрей Рублёв после травмы спины вернулся в строй и завершил нынешний год на 68-м месте, только что поставив победную точку в матче за 3-е место на итоговом турнире Next Gen в Милане. 22-летний Даниил Медведев за сезон взлетел с 65-го на 16-е место, а его ровесник Карен Хачанов – с 45-го на 11-е. Собственно, Карен уже приехал в Лондон в качестве первого запасного и в случае необходимости готов выйти на замену уже сейчас, если кто-то из восьмёрки-2018 травмируется.

Рост по полмиллиона в год

Формат турнира давно устоялся. 8 игроков делятся на две группы по 4 человека, где каждый играет с каждым. По два лучших выходят в плей-офф и там определяют победителя. Призовой фонд турнира в этом году снова вырос на полмиллиона и с 6 миллионов в 2013-м дорос уже до $ 8,5 млн. Причём даже если игрок проиграет все три матча в группе, то получит за участие около $ 200 тыс. Каждая победа в группе оценивается в 200 очков в зачёт рейтинга ATP, а также ещё в $ 200 тыс. За выход в полуфинал никаких дополнительных очков и призовых не предусмотрено, а вот дальше ставки заметно повышаются: выход в финал – $ 620 тыс. и 400 очков; победа в финале – $ 1,27 млн и 500. Таким образом, теннисист в случае победы во всех возможных пяти матчах может суммарно заработать 1500 очков и $ 2 700 000. Кстати, победителям парного турнира, проходящего по той же схеме, достанется $ 500 тыс. Кроме того, предусмотрены затраты на двух запасных. Даже если они так и не выйдут на корт за всю неделю, то всё равно получат по $ 110 тыс. В этом году запасными стали прошлогодние участники Милана – уже упомянутый Хачанов (11) и хорват Борна Чорич (12).

Федерер и Джокович пока недосягаемы

Рекорд турнира по количеству титулов принадлежит Федереру – шесть. Ещё четыре раза он был финалистом. Рядом с ним находится Новак Джокович – пять титулов плюс один финал. Именно эти двое считаются фаворитами турнира-2018. Швейцарец и серб на предварительном этапе возглавили свои группы, которые назвали в честь чемпионов прошлых лет – Ллейтона Хьюитта и Густаво Куэртена. Среди действующих игроков есть ещё два бывших победителя Лондона, в этом году не попавших в восьмёрку – Энди Маррей (2016), который продолжает бороться с последствиями травмы и операции на бедре, а также действующий чемпион Григор Димитров, откатившийся в рейтинге на 19-е место. Среди победителей прошлых лет выделим Пита Сампраса и Ивана Лендла – по пять титулов, Илие Настасе – 4, Джона Макинроя и Бориса Беккера – по 3. Один раз на турнире отличился российский теннисист – в 2009-м, в год переезда в Лондон, Николай Давыденко завоевал титул, победив в финале Хуан-Мартина дель Потро.

Все победители чемпионата ATP:



— 6 титулов (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011)

Иван Лендл — 5 (1981, 1982, 1985-1987)

Пит Сампрас — 5 (1991, 1994, 1996, 1997, 1999)

— 5 (2008, 2012-2015)

Илие Настасе — 4 (1971-1973, 1975)

Джон Макинрой — 3 (1978, 1983, 1984)

Борис Беккер — 3 (1988, 1992, 1995)

Бьорн Борг — 2 (1979, 1980)

Ллейтон Хьюитт — 2 (2001, 2002)

Стэн Смит — 1 (1970)

Гильермо Вилас — 1 (1974)

Мануэль Орантес — 1 (1976)

Джимми Коннорс — 1 (1977)

Стефан Эдберг — 1 (1989)

Андре Агасси — 1 (1990)

Михаэль Штих — 1 (1993)

Алекс Корретха — 1 (1998)

Густаво Куэртен — 1 (2000)

Давид Налбандян — 1 (2005)

Николай Давыденко — 1 (2009)

Энди Маррей – 1 (2016)

– 1 (2017). Роджер Федерер — 6 титулов (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011)Иван Лендл — 5 (1981, 1982, 1985-1987)Пит Сампрас — 5 (1991, 1994, 1996, 1997, 1999) Новак Джокович — 5 (2008, 2012-2015)Илие Настасе — 4 (1971-1973, 1975)Джон Макинрой — 3 (1978, 1983, 1984)Борис Беккер — 3 (1988, 1992, 1995)Бьорн Борг — 2 (1979, 1980)Ллейтон Хьюитт — 2 (2001, 2002)Стэн Смит — 1 (1970)Гильермо Вилас — 1 (1974)Мануэль Орантес — 1 (1976)Джимми Коннорс — 1 (1977)Стефан Эдберг — 1 (1989)Андре Агасси — 1 (1990)Михаэль Штих — 1 (1993)Алекс Корретха — 1 (1998)Густаво Куэртен — 1 (2000)Давид Налбандян — 1 (2005)Николай Давыденко — 1 (2009)Энди Маррей – 1 (2016) Григор Димитров – 1 (2017).

Джокович, Федерер и все остальные

В этом году состав участников обновился наполовину. После пропущенного розыгрыша-2017 снова сыграют Джокович и Нисикори. Появились новички – Иснер и Андерсон. Для Федерера это будет уже 16-й розыгрыш! Правда, не подряд. Он пропустил турнир-2016. Отметим, что швейцарец неизменно выходил из группы как минимум в полуфинал. Джокович сыграет в 11-й раз. Чилич и Нисикори – 4-й, Тим – третий, Зверев – второй. Из-за травм не смогли сыграть на турнире отобравшиеся на него Рафаэль Надаль и Хуан-Мартин дель Потро. Для аргентинца это первый пропуск итоговой восьмёрки в карьере, а вот Надаль по этому вопросу «рецидивист». Испанец неизменно отбирается на итоговый турнир каждый сезон, начиная с 2005-го, но отказался уже от шестого (2005, 2008, 2012, 2014, 2016, 2018). А в прошлом году Рафаэль отыграл всего один матч (поражение Давиду Гоффену), после чего снялся с соревнований.

Прогноз букмекеров на победу в турнире-2018:



Джокович — 1.67.

Федерер — 3.50.

А.Зверев — 10.50.

Чилич — 15.00.

Андерсон, Нисикори — по 27.00.

Тим — 30.00.

Иснер — 35.00.

Доминирующих наций нет третий год подряд

Третий сезон подряд все теннисисты, квалифицировавшиеся на Итоговый чемпионат ATP в одиночном разряде, представляют разные страны. До этого было хотя бы по два швейцарца, испанца, серба (в 2012-м), а до этого – американцы, шведы, немцы. Даже россияне Сафин и Кафельников играли на одной итоговой восьмёрке – в 2000-м. А вот ситуация-2016-2018 с отсутствием доминирующих наций в мужском теннисе до этого была лишь на самом первом розыгрыше – в 1970-м. Правда, формально в 2017-м вышел на замену второй испанец – Пабло Карреньо-Буста, но заменил он как раз своего соотечественника – Рафаэля Надаля.

Группа Гуга Куэртен

Новак Джокович (Сербия, 1-й номер посева/1-я ракетка мира)



Количество выступлений на итоговом турнире – 10 (2007-2016).



Соотношение матчей – 31/11.



2007: группа (- / Феррер, Гаске, Надаль).



2008: титул (дель Потро, Давыденко-2, Симон / Цонга).



2009: группа (Давыденко, Надаль / Сёдерлинг).



2010: 1/2 финала (Бердых, Роддик / Надаль, Федерер).



2011: группа (Бердых / Феррер, Типсаревич).



2012: титул (Цонга, Маррей, Бердых, дель Потро, Федерер / -).



2013: титул (Федерер, дель Потро, Гаске, Вавринка, Надаль / -).



2014: титул (Чилич, Вавринка, Бердых, Нисикори, Федерер (отказ) / -).



2015: титул (Нисикори, Бердых, Надаль, Федерер / Федерер).



2016: финал (Тим, Раонич, Гоффен, Нисикори / Маррей).



Титулы за карьеру – 72.



Сезон-2018:



Титулы – 4 (Уимблдон, Цинциннати, US Open, Шанхай).



Финалы – 2 (Лондон, Париж).



1/2 финала – 1 (Рим).



1/4 финала – 1 («Ролан Гаррос»).



Соотношение матчей с соперниками по группе:



Зверев — 1-1.



Чилич – 16-2.



Иснер – 8-2.



Новак Джокович пятый раз в карьере завершил сезон 1-й ракеткой мира (2011, 2012, 2014, 2015, 2018). По этому показателю он догнал Федерера (2004-2007, 2009) и Джимми Коннорса (1974-1978). Больше раз по итогам года оказывался первым только Пит Сампрас – шесть (1993-1998). А ведь начинал сезон серб в статусе 12-й ракетки мира. Но главное, что результаты поначалу у него не шли, и он не только не поднялся в рейтинг-листе, но и откатился к маю на 22-ю позицию. Лишь в концовке грунтовой серии к Новаку вернулись результаты – полуфинал Рима и четвертьфинал «Ролан Гаррос». На травяном «пятисотнике» в Лондоне серб вышел в свой первый финал за год (предыдущий был в Истбурне-2017), а следом выиграл Уимблдон. На US Open Джокович завоевал второй «шлем» подряд, а также отличился ещё на двух хардовых «Мастерсах» (Цинциннати, Шанхай). Мог серб стать победителем и в Париже, но его в финале остановил Карен Хачанов. Однако именно в столице Франции Новак обогнал Рафаэля Надаля в борьбе за звание первой ракетки мира. А когда испанец решил сняться из-за травмы и операции с Итогового чемпионата в Лондоне, Джокович гарантировал себе звание первой ракетки мира до следующего сезона.

Александр Зверев (Германия, 3/5)



Количество выступлений на итоговом турнире – 1 (2017).



Соотношение матчей – 1/2.



2017: группа (Чилич / Федерер, Сок).



Титулы за карьеру – 9.



Сезон-2018:



Титулы – 3 (Мюнхен, Мадрид, Вашингтон)



Финалы – 2 (Майами, Рим)



1/2 финала – 4 (Акапулько, Монте-Карло, Шанхай, Базель)



1/4 финала – 3 («Ролан Гаррос», Торонто, Париж).

Соотношение матчей с соперниками по группе:



Джокович – 1-1.



Чилич – 5-1.



Иснер – 4-1.



Александр Зверев в прошлом году дебютировал в Лондоне, хотя по возрасту мог играть в Милане и в том, и в нынешнем сезоне. Но немец и его команда здраво рассудили, что не стоит расходовать силы на что-то менее важное, чем итоговый чемпионат ATP. В розыгрыше-2017 Александр не смог выйти в плей-офф, выиграв лишь один матч из трёх. В этом году у него неплохие шансы улучшить результат, ведь ни с кем из соперников по своей группы у него нет отрицательного баланса личных встреч. В нынешнем сезоне Зверев выиграл один «Мастерс» (Мадрид), ещё на двух был финалистом (Майами и Рим), да и вообще на турнирах этой категории выступил очень стабильно – на 7 из 9 прошёл как минимум в четвертьфинал. А вот на «Больших шлемах» он пока не может «выстрелить».

Марин Чилич (Хорватия, 5/7)



Количество выступлений на итоговом турнире – 3 (2014, 2016-2017).



Соотношение матчей – 1/8.



2014: группа (- / Джокович, Бердых, Вавринка).



2016: группа (Нисикори / Маррей, Вавринка).



2017: группа (Зверев, Сок, Федерер).



Титулы за карьеру – 18.



Сезон-2018:



Титулы – 1 (Лондон)



Финалы – 1 (Australian Open)



1/2 финала – 3 (Пуна, Рим, Цинциннати)



1/4 финала – 5 (Монте-Карло, «Ролан Гаррос», Торонто, US Open, Париж).



Соотношение матчей с соперниками по группе:



Джокович – 2-16.



Зверев – 1-5.



Иснер – 7-3.



Марин Чилич четвёртый раз за карьеру будет выступать на Итоговом чемпионате ATP, но пока у него удручающая статистика встреч на нём – одна победа в 9 матчах. Тем не менее, стабильно попадание хорвата в топ-8 не может не вызывать уважения. В этом году он дважды был в полуфиналах «Мастерсов» (Рим, Цинциннати) и трижды – в четвертьфиналах (Монте-Карло, Торонто, Париж). Но ещё лучше Марин выступил на «шлемах»: финал Australian Open и два четвертьфинала («Ролан Гаррос», US Open) – очень достойный показатель. Лишь на Уимблдоне случилась осечка во втором круге. Возможно, Чиличу помешал титул на «пятисотнике» в Лондоне, который он выиграл перед главным травяным турниром.

Джон Иснер (США, 8/10)



Количество выступлений на итоговом турнире – нет.



Титулы за карьеру – 14.



Сезон-2018:



Титулы – 2 (Майами, Атланта)



Финалы – 0



1/2 финала – 2 (Уимблдон, Стокгольм)



1/4 финала – 4 (Хьюстон, Мадрид, Лион, US Open).



Соотношение матчей с соперниками по группе:



Джокович – 2-8.



Зверев – 1-4.



Чилич – 3-7.



33-летний Джон Иснер спокойно готовился к статусу запасного на первом для него Итоговом чемпионате ATP, как вдруг с турнира снялся Рафаэль Надаль. Теперь Мистер эйс и Мистер долгий матч сыграет как минимум 3 матча группового этапа. Джон пятый раз завоевал титул в Атланте (2013-2015, 2017-2018) и стал десятой ракеткой мира к концу сезона благодаря первому в карьере титулу на «Мастерсе» (Майами), а также полуфиналу Уимблдона и четвертьфиналу US Open.

Группа Ллейтон Хьюитт

Роджер Федерер (Швейцария, 2/3)



Количество выступлений на итоговом турнире – 15 (2002-2015, 2017).



Соотношение матчей – 55/13.



2002: полуфинал (Ферреро, Новак, Т. Юханссон / Хьюитт).



2003: титул (Агасси-2, Налбандян, Ферреро, Роддик / -).



2004: титул (Гаудио, Хьюитт-2, Мойя, Сафин / -).



2005: финал (Налбандян, Любичич, Кория, Гаудио / Налбандян).



2006: титул (Налбандян, Роддик, Любичич, Надаль, Блэйк / -).



2007: титул (Давыденко, Роддик, Надаль, Феррер / Ф. Гонсалес).



2008: группа (Штепанек / Симон, Маррей).



2009: полуфинал (Вердаско, Маррей / дель Потро, Давыденко).



2010: титул (Феррер, Маррей, Сёдерлинг, Джокович, Надаль / -).



2011: титул (Цонга-2, Надаль, Фиш, Феррер / -).



2012: финал (Типсаревич, Феррер, Маррей / Дель Потро, Джокович).



2013: полуфинал (Гаске, дель Потро / Джокович, Надаль).



2014: финал (Раонич, Нисикори, Маррей, Вавринка / Джокович-отказ).



2015: финал (Бердых, Джокович, Нисикори, Вавринка / Джокович).



2017: полуфинал (Сок, Зверев, Чилич / Гоффен).



Титулы за карьеру – 99.



Сезон-2018:



Титулы – 4 (Australian Open, Роттердам, Штутгарт, Базель)



Финалы – 3 (Индиан-Уэллс, Галле, Цинциннати)



1/2 финала – 2 (Шанхай, Париж)



1/4 финала – 1 (Уимблдон).



Соотношение матчей с соперниками по группе:



Андерсон – 4-1.



Тим – 1-2.



Нисикори – 7-2.



Швейцарец за 15 предыдущих участий в Итоговом чемпионате ATP проиграл всего 13 матчей – то есть менее одного за розыгрыш. Все 15 раз Роджер как минимум выходил из группы и становился полуфиналистом. Кроме того, он 6 раз завоевал титул и ещё 4 раза был финалистом. Сезон Роджер начал с титула на Australian Open, а чтобы обогнать травмированного Надаля и ускорить возвращение на трон, заявился на «пятисотник» в Роттердаме, который в итоге выиграл. После финала в Индиан-Уэллсе суммарно Федерер увеличил своё пребывание за карьеру на первой строчке рейтинга до 310 недель и это при том, что он уже не первый год полностью пропустил грунтовый сезон. На траве швейцарец выиграл титул в Штутгарте и стал финалистом Галле и четвертьфиналистом Уимблдона. На харде он был в полуфиналах «Мастерсов» в Шанхае и Париже, финалистом Цинциннати, а титул в Базеле стал для Роджера 99-м в профессиональной кареьере.

Кевин Андерсон (ЮАР, 4/6)



Количество выступлений на итоговом турнире – нет.



Титулы за карьеру – 5.



Сезон-2018:



Титулы – 2 (Нью-Йорк, Вена)



Финалы – 3 (Пуна, Акапулько, Уимблдон)



1/2 финала – 2 (Мадрид, Торонто)



1/4 финала – 4 (Индиан-Уэллс, Майами, Токио, Шанхай).



Соотношение матчей с соперниками по группе:



Федерер – 1-4.



Тим – 6-2.



Нисикори – 3-5.



Кевин Андерсон в прошлом году впервые в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема» — US Open. В этом сезоне представитель ЮАР развил успех, добравшись до решающего матча Уимблдона. Дважды Кевин был в полуфиналах «Мастерсов» (Мадрид, Торонто) и трижды – в четвертьфиналах (Индиан-Уэллс, Майами, Шанхай). Кроме этого он завоевал два титула – в Нью-Йорке и Вене, в результате в возрасте 32 лет дебютировал на итоговой восьмёрке.

Доминик Тим (Австрия, 6/8)



Количество выступлений на итоговом турнире – 2 (2016-2017).



Соотношение матчей – 2/4.



2016: группа (Монфис / Джокович, Раонич).



2017: группа (Карреньо-Буста / Димитров, Гоффен).



Титулы за карьеру – 11.



Сезон-2018:



Титулы – 3 (Буэнос-Айрес, Лион, Санкт-Петербург)



Финалы – 2 (Мадрид, «Ролан Гаррос»)



1/2 финала – 2 (Доха, Париж)



1/4 финала – 7 (Рио-де-Жанейро, Акапулько, Монте-Карло, Барселона, Гамбург, US Open, Вена)



Соотношение матчей с соперниками по группе:



Федерер – 2-1.



Андерсон – 2-6.



Нисикори – 1-3.



Доминик Тим уже третий сезон стабильно держится в десятке сильнейших. Австриец всегда считался грунтовым специалистом, но постепенно добивается успехов и на других покрытиях. В этом году он впервые победы на харде в зале (Санкт-Петербург), дошёл до полуфинала «Мастерса» в Париже. Но и на грунте, конечно же, Доминик не остановился. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» — на «Ролан Гаррос», но там не сумел справиться с Рафаэлем Надалем. Дошёл Тим и до четвертьфинала US Open. Отметим, что Доминик установил рекорд сезона – на 14 турнирах он добирался как минимум до четвертьфинала.

Кей Нисикори (Япония, 7/9)



Количество выступлений на итоговом турнире – 3 (2014-2016).



Соотношение матчей – 4/7.



2014: 1/2 финала (Маррей, Феррер / Федерер, Джокович).



2015: группа (Бердых / Джокович, Федерер).



2016: 1/2 финала (Вавринка / Маррей, Чилич, Джокович).



Титулы за карьеру – 11.



Сезон-2018:



Титулы – 0/1 (Даллас-ч).



Финалы – 3 (Монте-Карло, Токио, Вена).



1/2 финала – 3 (Нью-Йорк, US Open, Мец).



1/4 финала – 5 (Рим, Уимблдон, Вашингтон, Шанхай, Париж).



Соотношение матчей с соперниками по группе:



Федерер – 2-7.



Андерсон – 5-3.



Тим – 3-1.



Кей стал необычным участником итогового турнира ATP, поскольку по ходу чемпионской гонки завоевал титул на челленджере. Предыдущий раз подобного добивались Робин Сёдерлинг в 2009-м и Иван Любичич в 2005-м. Нисикори отличился в начале сезона в Далласе, что по словам японца, возвращавшегося в строй после травмы, добавило ему уверенности в себе. Затем последовали финалы в Монте-Карло, Токио и Вене, полуфиналы в Нью-Йорке, Меце и на US Open. Ещё на одном турнире «Большого шлема» — Уимблдоне и на трёх «Мастерсах» (Рим, Шанхай и Париж) – Нисикори стал четвертьфиналистом.

Запасные

Карен Хачанов (Россия, 11-я ракетка мира)



Количество выступлений на итоговом турнире – нет.



Титулы за карьеру – 4.



Сезон-2018:



Титулы – 3 (Марсель, Кубок Кремля, Париж)



Финалы – 0



1/2 финала – 1 (Торонто)



1/4 финала – 3 (Окленд, Монпелье, Галле).



Борна Чорич (Хорватия, 12)



Количество выступлений на итоговом турнире – нет.



Титулы за карьеру – 2.



Сезон-2018:



Титулы – 1 (Галле)



Финалы – 1 (Шанхай)



1/2 финала – 1 (Индиан-Уэллс)



1/4 финала – 4 (Доха, Дубай, Майами, Вена).