Джокович, Федерер и свита. Что нужно знать об Итоговой восьмёрке ATP в Лондоне

Турнир ATP World Tour Finals. Лондон (Великобритания). Nitto ATP Finals
Призовой фонд: $ 8 000 000.
Покрытие: хард, помещение.
Дата проведения: 11-18 ноября.
Разница во времени с Москвой: -3 часа.
Заявка на турнир (от 5.11.2018): Новак Джокович (1), Роджер Федерер (3), Александр Зверев (5), Кевин Андерсон (6), Марин Чилич (7), Доминик Тим (8), Кей Нисикори (9), Джон Иснер (10/LD).
Полный список участников.
Отказались от участия: Рафаэль Надаль (2), Хуан-Мартин дель Потро (4).
Действующий победитель: Григор Димитров.
Лондон догоняет Нью-Йорк
В Лондоне стартовал 49-й по счёту Итоговый чемпионат ATP для восьмёрки сильнейших теннисистов мира. Этот турнир проводится с 1970 года. Чаще всего это соревнование разыгрывалось в Нью-Йорке – 13 лет подряд (1977-1989). Также оно проводилось в Токио (1970), Париже (1971), Барселоне (1972), Бостоне (1973), Мельбурне (1974), Стокгольме (1975), Хьюстоне (1976, 2003-2004), Франкфурте-на-Майне (1990-1995), Ганновере (1996-1999), Лиссабоне (2000), Сиднее (2001) и Шанхае (2002, 2005-2008). С 2009 года чемпионат надолго обосновался на лондонском стадионе «O2 Арена» вместимостью 20 000 зрителей. И с учётом того, что права на проведение турнира принадлежат Лондону по 2020 год включительно, к тому моменту на одном месте «восьмёрка» будет разыгрываться 12-й год подряд, а это совсем близко к рекорду Нью-Йорка (13).
Питерский след
Но ничто не вечно в этом мире. Гостеприимный Лондон через какое-то время уступит право на проведение турнира. Сейчас готовится тендер на право принимать турнир с 2021 года, и среди претендентов значится и Санкт-Петербург. Городу на Неве не удалось добиться права проведения женского «итоговика». Возможно, с мужским всё получится. Тем более, что в ATP уже подрастают российские теннисисты, способные пробиться в топ-8. А ведь зрителям всегда интереснее наблюдать за битвами лучших теннисистов мира, когда среди них есть свой представитель.
Хачанов уже в Лондоне
Если Итоговый чемпионат ATP переедет всё-таки к 2021 году в Питер, то по времени это может совпасть с попаданием в топ-10 сразу трёх перспективных россиян. 21-летний Андрей Рублёв после травмы спины вернулся в строй и завершил нынешний год на 68-м месте, только что поставив победную точку в матче за 3-е место на итоговом турнире Next Gen в Милане. 22-летний Даниил Медведев за сезон взлетел с 65-го на 16-е место, а его ровесник Карен Хачанов – с 45-го на 11-е. Собственно, Карен уже приехал в Лондон в качестве первого запасного и в случае необходимости готов выйти на замену уже сейчас, если кто-то из восьмёрки-2018 травмируется.
Рост по полмиллиона в год
Формат турнира давно устоялся. 8 игроков делятся на две группы по 4 человека, где каждый играет с каждым. По два лучших выходят в плей-офф и там определяют победителя. Призовой фонд турнира в этом году снова вырос на полмиллиона и с 6 миллионов в 2013-м дорос уже до $ 8,5 млн. Причём даже если игрок проиграет все три матча в группе, то получит за участие около $ 200 тыс. Каждая победа в группе оценивается в 200 очков в зачёт рейтинга ATP, а также ещё в $ 200 тыс. За выход в полуфинал никаких дополнительных очков и призовых не предусмотрено, а вот дальше ставки заметно повышаются: выход в финал – $ 620 тыс. и 400 очков; победа в финале – $ 1,27 млн и 500. Таким образом, теннисист в случае победы во всех возможных пяти матчах может суммарно заработать 1500 очков и $ 2 700 000. Кстати, победителям парного турнира, проходящего по той же схеме, достанется $ 500 тыс. Кроме того, предусмотрены затраты на двух запасных. Даже если они так и не выйдут на корт за всю неделю, то всё равно получат по $ 110 тыс. В этом году запасными стали прошлогодние участники Милана – уже упомянутый Хачанов (11) и хорват Борна Чорич (12).
Федерер и Джокович пока недосягаемы
Рекорд турнира по количеству титулов принадлежит Федереру – шесть. Ещё четыре раза он был финалистом. Рядом с ним находится Новак Джокович – пять титулов плюс один финал. Именно эти двое считаются фаворитами турнира-2018. Швейцарец и серб на предварительном этапе возглавили свои группы, которые назвали в честь чемпионов прошлых лет – Ллейтона Хьюитта и Густаво Куэртена. Среди действующих игроков есть ещё два бывших победителя Лондона, в этом году не попавших в восьмёрку – Энди Маррей (2016), который продолжает бороться с последствиями травмы и операции на бедре, а также действующий чемпион Григор Димитров, откатившийся в рейтинге на 19-е место. Среди победителей прошлых лет выделим Пита Сампраса и Ивана Лендла – по пять титулов, Илие Настасе – 4, Джона Макинроя и Бориса Беккера – по 3. Один раз на турнире отличился российский теннисист – в 2009-м, в год переезда в Лондон, Николай Давыденко завоевал титул, победив в финале Хуан-Мартина дель Потро.
Роджер Федерер — 6 титулов (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011)
Иван Лендл — 5 (1981, 1982, 1985-1987)
Пит Сампрас — 5 (1991, 1994, 1996, 1997, 1999)
Новак Джокович — 5 (2008, 2012-2015)
Илие Настасе — 4 (1971-1973, 1975)
Джон Макинрой — 3 (1978, 1983, 1984)
Борис Беккер — 3 (1988, 1992, 1995)
Бьорн Борг — 2 (1979, 1980)
Ллейтон Хьюитт — 2 (2001, 2002)
Стэн Смит — 1 (1970)
Гильермо Вилас — 1 (1974)
Мануэль Орантес — 1 (1976)
Джимми Коннорс — 1 (1977)
Стефан Эдберг — 1 (1989)
Андре Агасси — 1 (1990)
Михаэль Штих — 1 (1993)
Алекс Корретха — 1 (1998)
Густаво Куэртен — 1 (2000)
Давид Налбандян — 1 (2005)
Николай Давыденко — 1 (2009)
Энди Маррей – 1 (2016)
Григор Димитров – 1 (2017).
Джокович, Федерер и все остальные
В этом году состав участников обновился наполовину. После пропущенного розыгрыша-2017 снова сыграют Джокович и Нисикори. Появились новички – Иснер и Андерсон. Для Федерера это будет уже 16-й розыгрыш! Правда, не подряд. Он пропустил турнир-2016. Отметим, что швейцарец неизменно выходил из группы как минимум в полуфинал. Джокович сыграет в 11-й раз. Чилич и Нисикори – 4-й, Тим – третий, Зверев – второй. Из-за травм не смогли сыграть на турнире отобравшиеся на него Рафаэль Надаль и Хуан-Мартин дель Потро. Для аргентинца это первый пропуск итоговой восьмёрки в карьере, а вот Надаль по этому вопросу «рецидивист». Испанец неизменно отбирается на итоговый турнир каждый сезон, начиная с 2005-го, но отказался уже от шестого (2005, 2008, 2012, 2014, 2016, 2018). А в прошлом году Рафаэль отыграл всего один матч (поражение Давиду Гоффену), после чего снялся с соревнований.
Джокович — 1.67.
Федерер — 3.50.
А.Зверев — 10.50.
Чилич — 15.00.
Андерсон, Нисикори — по 27.00.
Тим — 30.00.
Иснер — 35.00.
Доминирующих наций нет третий год подряд
Третий сезон подряд все теннисисты, квалифицировавшиеся на Итоговый чемпионат ATP в одиночном разряде, представляют разные страны. До этого было хотя бы по два швейцарца, испанца, серба (в 2012-м), а до этого – американцы, шведы, немцы. Даже россияне Сафин и Кафельников играли на одной итоговой восьмёрке – в 2000-м. А вот ситуация-2016-2018 с отсутствием доминирующих наций в мужском теннисе до этого была лишь на самом первом розыгрыше – в 1970-м. Правда, формально в 2017-м вышел на замену второй испанец – Пабло Карреньо-Буста, но заменил он как раз своего соотечественника – Рафаэля Надаля.
Группа Гуга Куэртен
Новак Джокович (Сербия, 1-й номер посева/1-я ракетка мира)
Количество выступлений на итоговом турнире – 10 (2007-2016).
Соотношение матчей – 31/11.
2007: группа (- / Феррер, Гаске, Надаль).
2008: титул (дель Потро, Давыденко-2, Симон / Цонга).
2009: группа (Давыденко, Надаль / Сёдерлинг).
2010: 1/2 финала (Бердых, Роддик / Надаль, Федерер).
2011: группа (Бердых / Феррер, Типсаревич).
2012: титул (Цонга, Маррей, Бердых, дель Потро, Федерер / -).
2013: титул (Федерер, дель Потро, Гаске, Вавринка, Надаль / -).
2014: титул (Чилич, Вавринка, Бердых, Нисикори, Федерер (отказ) / -).
2015: титул (Нисикори, Бердых, Надаль, Федерер / Федерер).
2016: финал (Тим, Раонич, Гоффен, Нисикори / Маррей).
Титулы за карьеру – 72.
Сезон-2018:
Титулы – 4 (Уимблдон, Цинциннати, US Open, Шанхай).
Финалы – 2 (Лондон, Париж).
1/2 финала – 1 (Рим).
1/4 финала – 1 («Ролан Гаррос»).
Соотношение матчей с соперниками по группе:
Зверев — 1-1.
Чилич – 16-2.
Иснер – 8-2.
Новак Джокович пятый раз в карьере завершил сезон 1-й ракеткой мира (2011, 2012, 2014, 2015, 2018). По этому показателю он догнал Федерера (2004-2007, 2009) и Джимми Коннорса (1974-1978). Больше раз по итогам года оказывался первым только Пит Сампрас – шесть (1993-1998). А ведь начинал сезон серб в статусе 12-й ракетки мира. Но главное, что результаты поначалу у него не шли, и он не только не поднялся в рейтинг-листе, но и откатился к маю на 22-ю позицию. Лишь в концовке грунтовой серии к Новаку вернулись результаты – полуфинал Рима и четвертьфинал «Ролан Гаррос». На травяном «пятисотнике» в Лондоне серб вышел в свой первый финал за год (предыдущий был в Истбурне-2017), а следом выиграл Уимблдон. На US Open Джокович завоевал второй «шлем» подряд, а также отличился ещё на двух хардовых «Мастерсах» (Цинциннати, Шанхай). Мог серб стать победителем и в Париже, но его в финале остановил Карен Хачанов. Однако именно в столице Франции Новак обогнал Рафаэля Надаля в борьбе за звание первой ракетки мира. А когда испанец решил сняться из-за травмы и операции с Итогового чемпионата в Лондоне, Джокович гарантировал себе звание первой ракетки мира до следующего сезона.
Александр Зверев (Германия, 3/5)
Количество выступлений на итоговом турнире – 1 (2017).
Соотношение матчей – 1/2.
2017: группа (Чилич / Федерер, Сок).
Титулы за карьеру – 9.
Сезон-2018:
Титулы – 3 (Мюнхен, Мадрид, Вашингтон)
Финалы – 2 (Майами, Рим)
1/2 финала – 4 (Акапулько, Монте-Карло, Шанхай, Базель)
1/4 финала – 3 («Ролан Гаррос», Торонто, Париж).
Соотношение матчей с соперниками по группе:
Джокович – 1-1.
Чилич – 5-1.
Иснер – 4-1.
Александр Зверев в прошлом году дебютировал в Лондоне, хотя по возрасту мог играть в Милане и в том, и в нынешнем сезоне. Но немец и его команда здраво рассудили, что не стоит расходовать силы на что-то менее важное, чем итоговый чемпионат ATP. В розыгрыше-2017 Александр не смог выйти в плей-офф, выиграв лишь один матч из трёх. В этом году у него неплохие шансы улучшить результат, ведь ни с кем из соперников по своей группы у него нет отрицательного баланса личных встреч. В нынешнем сезоне Зверев выиграл один «Мастерс» (Мадрид), ещё на двух был финалистом (Майами и Рим), да и вообще на турнирах этой категории выступил очень стабильно – на 7 из 9 прошёл как минимум в четвертьфинал. А вот на «Больших шлемах» он пока не может «выстрелить».
Марин Чилич (Хорватия, 5/7)
Количество выступлений на итоговом турнире – 3 (2014, 2016-2017).
Соотношение матчей – 1/8.
2014: группа (- / Джокович, Бердых, Вавринка).
2016: группа (Нисикори / Маррей, Вавринка).
2017: группа (Зверев, Сок, Федерер).
Титулы за карьеру – 18.
Сезон-2018:
Титулы – 1 (Лондон)
Финалы – 1 (Australian Open)
1/2 финала – 3 (Пуна, Рим, Цинциннати)
1/4 финала – 5 (Монте-Карло, «Ролан Гаррос», Торонто, US Open, Париж).
Соотношение матчей с соперниками по группе:
Джокович – 2-16.
Зверев – 1-5.
Иснер – 7-3.
Марин Чилич четвёртый раз за карьеру будет выступать на Итоговом чемпионате ATP, но пока у него удручающая статистика встреч на нём – одна победа в 9 матчах. Тем не менее, стабильно попадание хорвата в топ-8 не может не вызывать уважения. В этом году он дважды был в полуфиналах «Мастерсов» (Рим, Цинциннати) и трижды – в четвертьфиналах (Монте-Карло, Торонто, Париж). Но ещё лучше Марин выступил на «шлемах»: финал Australian Open и два четвертьфинала («Ролан Гаррос», US Open) – очень достойный показатель. Лишь на Уимблдоне случилась осечка во втором круге. Возможно, Чиличу помешал титул на «пятисотнике» в Лондоне, который он выиграл перед главным травяным турниром.
Джон Иснер (США, 8/10)
Количество выступлений на итоговом турнире – нет.
Титулы за карьеру – 14.
Сезон-2018:
Титулы – 2 (Майами, Атланта)
Финалы – 0
1/2 финала – 2 (Уимблдон, Стокгольм)
1/4 финала – 4 (Хьюстон, Мадрид, Лион, US Open).
Соотношение матчей с соперниками по группе:
Джокович – 2-8.
Зверев – 1-4.
Чилич – 3-7.
33-летний Джон Иснер спокойно готовился к статусу запасного на первом для него Итоговом чемпионате ATP, как вдруг с турнира снялся Рафаэль Надаль. Теперь Мистер эйс и Мистер долгий матч сыграет как минимум 3 матча группового этапа. Джон пятый раз завоевал титул в Атланте (2013-2015, 2017-2018) и стал десятой ракеткой мира к концу сезона благодаря первому в карьере титулу на «Мастерсе» (Майами), а также полуфиналу Уимблдона и четвертьфиналу US Open.
Группа Ллейтон Хьюитт
Роджер Федерер (Швейцария, 2/3)
Количество выступлений на итоговом турнире – 15 (2002-2015, 2017).
Соотношение матчей – 55/13.
2002: полуфинал (Ферреро, Новак, Т. Юханссон / Хьюитт).
2003: титул (Агасси-2, Налбандян, Ферреро, Роддик / -).
2004: титул (Гаудио, Хьюитт-2, Мойя, Сафин / -).
2005: финал (Налбандян, Любичич, Кория, Гаудио / Налбандян).
2006: титул (Налбандян, Роддик, Любичич, Надаль, Блэйк / -).
2007: титул (Давыденко, Роддик, Надаль, Феррер / Ф. Гонсалес).
2008: группа (Штепанек / Симон, Маррей).
2009: полуфинал (Вердаско, Маррей / дель Потро, Давыденко).
2010: титул (Феррер, Маррей, Сёдерлинг, Джокович, Надаль / -).
2011: титул (Цонга-2, Надаль, Фиш, Феррер / -).
2012: финал (Типсаревич, Феррер, Маррей / Дель Потро, Джокович).
2013: полуфинал (Гаске, дель Потро / Джокович, Надаль).
2014: финал (Раонич, Нисикори, Маррей, Вавринка / Джокович-отказ).
2015: финал (Бердых, Джокович, Нисикори, Вавринка / Джокович).
2017: полуфинал (Сок, Зверев, Чилич / Гоффен).
Титулы за карьеру – 99.
Сезон-2018:
Титулы – 4 (Australian Open, Роттердам, Штутгарт, Базель)
Финалы – 3 (Индиан-Уэллс, Галле, Цинциннати)
1/2 финала – 2 (Шанхай, Париж)
1/4 финала – 1 (Уимблдон).
Соотношение матчей с соперниками по группе:
Андерсон – 4-1.
Тим – 1-2.
Нисикори – 7-2.
Швейцарец за 15 предыдущих участий в Итоговом чемпионате ATP проиграл всего 13 матчей – то есть менее одного за розыгрыш. Все 15 раз Роджер как минимум выходил из группы и становился полуфиналистом. Кроме того, он 6 раз завоевал титул и ещё 4 раза был финалистом. Сезон Роджер начал с титула на Australian Open, а чтобы обогнать травмированного Надаля и ускорить возвращение на трон, заявился на «пятисотник» в Роттердаме, который в итоге выиграл. После финала в Индиан-Уэллсе суммарно Федерер увеличил своё пребывание за карьеру на первой строчке рейтинга до 310 недель и это при том, что он уже не первый год полностью пропустил грунтовый сезон. На траве швейцарец выиграл титул в Штутгарте и стал финалистом Галле и четвертьфиналистом Уимблдона. На харде он был в полуфиналах «Мастерсов» в Шанхае и Париже, финалистом Цинциннати, а титул в Базеле стал для Роджера 99-м в профессиональной кареьере.
Кевин Андерсон (ЮАР, 4/6)
Количество выступлений на итоговом турнире – нет.
Титулы за карьеру – 5.
Сезон-2018:
Титулы – 2 (Нью-Йорк, Вена)
Финалы – 3 (Пуна, Акапулько, Уимблдон)
1/2 финала – 2 (Мадрид, Торонто)
1/4 финала – 4 (Индиан-Уэллс, Майами, Токио, Шанхай).
Соотношение матчей с соперниками по группе:
Федерер – 1-4.
Тим – 6-2.
Нисикори – 3-5.
Кевин Андерсон в прошлом году впервые в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема» — US Open. В этом сезоне представитель ЮАР развил успех, добравшись до решающего матча Уимблдона. Дважды Кевин был в полуфиналах «Мастерсов» (Мадрид, Торонто) и трижды – в четвертьфиналах (Индиан-Уэллс, Майами, Шанхай). Кроме этого он завоевал два титула – в Нью-Йорке и Вене, в результате в возрасте 32 лет дебютировал на итоговой восьмёрке.
Доминик Тим (Австрия, 6/8)
Количество выступлений на итоговом турнире – 2 (2016-2017).
Соотношение матчей – 2/4.
2016: группа (Монфис / Джокович, Раонич).
2017: группа (Карреньо-Буста / Димитров, Гоффен).
Титулы за карьеру – 11.
Сезон-2018:
Титулы – 3 (Буэнос-Айрес, Лион, Санкт-Петербург)
Финалы – 2 (Мадрид, «Ролан Гаррос»)
1/2 финала – 2 (Доха, Париж)
1/4 финала – 7 (Рио-де-Жанейро, Акапулько, Монте-Карло, Барселона, Гамбург, US Open, Вена)
Соотношение матчей с соперниками по группе:
Федерер – 2-1.
Андерсон – 2-6.
Нисикори – 1-3.
Доминик Тим уже третий сезон стабильно держится в десятке сильнейших. Австриец всегда считался грунтовым специалистом, но постепенно добивается успехов и на других покрытиях. В этом году он впервые победы на харде в зале (Санкт-Петербург), дошёл до полуфинала «Мастерса» в Париже. Но и на грунте, конечно же, Доминик не остановился. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» — на «Ролан Гаррос», но там не сумел справиться с Рафаэлем Надалем. Дошёл Тим и до четвертьфинала US Open. Отметим, что Доминик установил рекорд сезона – на 14 турнирах он добирался как минимум до четвертьфинала.
Кей Нисикори (Япония, 7/9)
Количество выступлений на итоговом турнире – 3 (2014-2016).
Соотношение матчей – 4/7.
2014: 1/2 финала (Маррей, Феррер / Федерер, Джокович).
2015: группа (Бердых / Джокович, Федерер).
2016: 1/2 финала (Вавринка / Маррей, Чилич, Джокович).
Титулы за карьеру – 11.
Сезон-2018:
Титулы – 0/1 (Даллас-ч).
Финалы – 3 (Монте-Карло, Токио, Вена).
1/2 финала – 3 (Нью-Йорк, US Open, Мец).
1/4 финала – 5 (Рим, Уимблдон, Вашингтон, Шанхай, Париж).
Соотношение матчей с соперниками по группе:
Федерер – 2-7.
Андерсон – 5-3.
Тим – 3-1.
Кей стал необычным участником итогового турнира ATP, поскольку по ходу чемпионской гонки завоевал титул на челленджере. Предыдущий раз подобного добивались Робин Сёдерлинг в 2009-м и Иван Любичич в 2005-м. Нисикори отличился в начале сезона в Далласе, что по словам японца, возвращавшегося в строй после травмы, добавило ему уверенности в себе. Затем последовали финалы в Монте-Карло, Токио и Вене, полуфиналы в Нью-Йорке, Меце и на US Open. Ещё на одном турнире «Большого шлема» — Уимблдоне и на трёх «Мастерсах» (Рим, Шанхай и Париж) – Нисикори стал четвертьфиналистом.
Запасные
Карен Хачанов (Россия, 11-я ракетка мира)
Количество выступлений на итоговом турнире – нет.
Титулы за карьеру – 4.
Сезон-2018:
Титулы – 3 (Марсель, Кубок Кремля, Париж)
Финалы – 0
1/2 финала – 1 (Торонто)
1/4 финала – 3 (Окленд, Монпелье, Галле).
Борна Чорич (Хорватия, 12)
Количество выступлений на итоговом турнире – нет.
Титулы за карьеру – 2.
Сезон-2018:
Титулы – 1 (Галле)
Финалы – 1 (Шанхай)
1/2 финала – 1 (Индиан-Уэллс)
1/4 финала – 4 (Доха, Дубай, Майами, Вена).