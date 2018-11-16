«Любовь живёт три года». Почему тренер ушёл от первой ракетки мира

Симона Халеп осталась без тренера на предстоящий сезон. После 3,5 лет успешной работы Даррен Кэхилл подал в отставку. При австралийском коуче Симона стала жить в гармонии с самой собой, что было её главной проблемой в последние годы. Её перестали называть неудачницей, она научилась побеждать в больших матчах и адаптировала свою игру под молодых соперниц. Рассказываем историю тренера и его звёздной подопечной, которые, несмотря на трудности и неудачи, пришли к финальному успеху.

Румынские эксперименты

Симона пробовала несколько вариантов до назначения Кэхилла. В том сезоне румынка успела поработать с двумя румынскими специалистами – сначала с Виктором Ионицэ, а затем с Даниэлем Добре. С первым Халеп выиграла первый в карьере титул серии Premier Mandatory (Индиан-Уэллс), а под руководством Добре оформила финалы «Премьеров» в Торонто и Цинциннати, а также стала полуфиналисткой US Open, где проиграла будущей чемпионке Флавии Пеннетте. Пусть и результаты были впечатляющими, однако ни с одним из них она сработаться не смогла.

Плотный график Кэхилла

Даррен Кэхилл не был заметным теннисистом своего поколения, но после окончания карьеры стал первоклассным тренером и комментатором. В начале тренерского пути австралиец тренировал своего соотечественника Ллейтона Хьюитта, которого впоследствии привёл к первой строчке мирового рейтинга. Также уроженец Аделаиды помогал Андре Агасси на заключительном этапе его карьеры. В 2006-м специалист подписал контракт с Adidas и стал курировать программу развития молодых игроков.

С 2007 года и по настоящее время Кэхилл работает обозревателем американского агентства ESPN. Там он работает на трёх «мэйджорах» в году – на Australian Open, Уимблдоне и US Open. Во время Кубка Хопмана и Australian Open Даррен комментирует матчи на австралийском телевидении.

В 2009-м австралиец отказался от предложения стать постоянным тренером Роджера Федерера, так как хотел уделять больше времени семье. Спустя год он отклонил аналогичный оффер Энди Маррея, сославшись на свои обязательства перед каналом ESPN. Впрочем, спустя несколько месяцев он передумал и вошёл в команду британца.

Первый блин комом

Формально Кэхилл находился в команде румынки с конца мая 2015 года, но до старта сезона-2016 выполнял функции тренера-консультанта. Разобравшись в своих желаниях и стремлениях, Симона приложила все усилия, чтобы подписать контракт с австралийским коучем. «Взорвать» сразу им не удалось – в первые месяцы нового сезона румынка часто была на больничном, и смогла прийти в себя лишь к старту грунтового сезона.

Первый совместный успех пришёл в Мадриде, и символично, что это произошло на турнире румынской легенды Иона Цириака. Затем были локальные успехи в Бухаресте и Монреале, но в серьёзных матчах Халеп просто растворялась. Спортсменка дважды уступала в 1/4 финала на «Больших шлемах» (Уимблдон и US Open), а также не смогла выйти из группы на Итоговом турнире WTA. Это совсем не те результаты, на которые рассчитывала Симона.

«Даррен, вернись, я не сдалась!»

Кэхилл ушёл от своей подопечной в марте 2017 года, когда решил, что она сдалась и не готова бороться за трофеи. Его разочаровало пассивное поведение теннисистки, отсутствие горящих глаз и характера чемпионки. Это задело румынку, и она поставила перед собой цель доказать Даррену, что он поспешил с выводами. Даже не просто поспешил с выводами, а выдал несусветную глупость! Она была взволнована и начала работать с дьявольской самоотдачей. Эта энергия преобразовалась в новый трофей чемпионки Мадрида, финалы Рима и Открытого чемпионата Франции.

Перед «Ролан Гаррос» австралиец вернулся в команду, понимая, что Симона стоит на пороге больших свершений. Она могла стать чемпионкой French Open, её считали фаворитом и самой достойной из всех, но до титула не хватило самой малости. Тот финал она проиграла Елене Остапенко, но осознала свою мощь и собственное место в WTA-туре. Спасибо «терапии» доктора Кэхилла.

Удача любит терпеливых

В январе 2018-го Халеп боролась за трофей Australian Open, но в финале не справилась с волнением и Каролиной Возняцки. В тот момент она будто пропустила второй плотный удар от боксёра-тяжеловеса. Выйти из состояния грогги ей снова помог наставник. Он как мантру повторял Симоне, что она ещё получит шанс выиграть Grand Slam, и это обязательно случится, если продолжать работать.

Даррен в одном из недавних интервью сказал, что его подопечная стала чуточку похожа на Рафаэля Надаля. «Рафа оказал большое влияние на Симону. Он вдохновляет её своей работой на тренировках, жаждой борьбы и невероятным трудолюбием. Даже уступая со счётом 0:6, 0:5, 0:40, Надаль всё равно продолжит бороться. Последние пару лет Халеп ориентировалась именно на него».



В мае Симона покинула клуб лузеров и выиграла «Ролан Гаррос». После этого она лишь дважды показала свой уровень (титул Монреаля и финал Цинциннати), но это не помешало ей завершить сезон в ранге первой ракетки мира. Если вы ещё не поняли, Кэхилл – прирождённый мастер «коучингов», блистательный психолог и мотиватор.

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Мавр сделал своё дело, мавр может уходить

Перед началом сезона-2019 Кэхилл сообщил Халеп, что хочет взять паузу в тренерской работе. Австралиец устал совмещать работу главного тренера, телекомментатора и эксперта информационных ресурсов. «Я решил взять годичный отпуск, чтобы находиться дома, помогать моим детям в важное время в их жизни, в заключительные школьные годы, во время подготовки к колледжу. Всё это требует больше времени».

Доподлинно неизвестно, была ли Симона готова к такому повороту событий, но есть ощущение, что сейчас настал нужный момент для расставания. Всегда приятно расставаться с человеком на позитивной ноте и с осознанием успешно проделанной работы.

Кто ещё был на месте Симоны

В теннисе было несколько случаев, когда топовых игроков оставляли тренеры на пике их возможностей и результатов. Тони Надаль при похожих обстоятельствах ушёл от своего племянника Рафы, но, пожалуй, это тема из другой оперы. После долгих лет жёсткой дисциплины им было необходимо отдохнуть друг от друга и попробовать что-то другое. Стефан Эдберг тоже скучал без семьи, но его сотрудничество с Роджером Федерером в любом случае нельзя назвать безоговорочно успешным. Можно долго рассуждать на тему того, что Эдберг тренировал швейцарца в период доминирования Новака Джоковича, но факт остаётся фактом, что в 2014-м и 2015-м Федерер не взял ни одного «мэйджора».

Далеко не каждый тренер готов сопровождать подопечного на всех турнирах в году. Многие работают в формате временного сотрудничества. Например, Елена Веснина долгое время работала с Андреем Чесноковым лишь несколько недель в году, но и такой работе пришёл конец под занавес сезона-2017. «Андрей Эдуардович не может выезжать со мной на турниры, у него большая семья и много дел, и поэтому я начала сотрудничать с Димой Турсуновым. Он подстроил свои планы под мой график выступлений», – подчеркнула Елена.