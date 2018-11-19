Сначала Федерер, затем Джокович. Даже свист публики не остановил Зверева

Финишная прямая

В Лондоне завершился Итоговый чемпионат ATP – одно из последних соревнований сезона. После него останется только финал Кубка Дэвиса, в котором Франция примет Хорватию, и это будет последний финал в привычном формате – уже в следующем году за Кубок Дэвиса осенью будут биться 18 команд.

По сравнению с прошлым годом состав Итогового турнира изменился наполовину. Из участников 2017 года в Лондон приехали Роджер Федерер, Александр Зверев, Доминик Тим и Марин Чилич. Рафаэль Надаль также квалифицировался, но заранее снялся – что происходит с ним далеко не в первый раз. При этом ни один из теннисистов, год назад игравших здесь в финале, на этот раз не попал в число участников – речь о Григоре Димитрове, ставшем чемпионом, и Давиде Гоффене. Дебютировали на турнире Кевин Андерсон и Джон Иснер (американец прошёл в восьмёрку после отказа Надаля и Хуан-Мартина дель Потро), а Новак Джокович и Кей Нисикори вернулись в восьмёрку лучших. При этом серб приехал сюда, гарантировав себе первую строчку рейтинг-листа по итогам года.

Джокович, Федерер и свита. Что нужно знать об Итоговой восьмёрке ATP в Лондоне Хачанов сидит на скамейке в Лондоне, Федерер готовится выиграть 100-й титул в карьере, но у Джоковича свои планы на этот счёт.

Джокович – главный фаворит

Конечно, именно Джокович был главным фаворитом соревнований. Начиная с травяного сезона, он играл блестяще и потерпел всего три поражения – в финале Queen’s Club в Лондоне от Чилича, в третьем раунде «Мастерса» в Торонто от Стефаноса Циципаса и в финале Парижа от Карена Хачанова. Кстати, российский теннисист поехал в Лондон в статусе первого запасного, но больше отказов на турнире не было, и сыграть здесь в этом году ему не довелось.

Заблаговременный отказ Надаля дал Федереру второй номер посева и, соответственно, развёл его с Джоковичем по разным группам. Серб, возглавивший группу Густаво Куэртена, получил в соперники Иснера, Зверева и Чилича. Ни с кем из них проблем Новак не испытал, обыграв их всех в двух сетах всего с одним тай-брейком (до «теннисной лотереи» в первой партии добрался Марин). Второе место в группе с двумя победами занял Александр.

Худший матч Федерера

Группа Ллейтона Хьюитта началась с сенсации – Роджер Федерер, проведя один из худших матчей в сезоне, в двух сетах был бит Кеем Нисикори, который и сам сыграл далеко не лучшим образом. Кстати, после этого японец был разгромлен Андерсоном (0:6, 1:6) и легко уступил Тиму (1:6, 4:6). А вот швейцарец сумел собраться и победил тех же Тима и Андерсона в двух партиях, заняв в итоге первую строчку в группе – выше Андерсона за счёт успеха в личной встрече.

Тем не менее, Роджер играл с перепадами, по-настоящему цельного впечатления его теннис не оставлял. Вообще на протяжении почти всего этого сезона Федерер выглядел слабее, чем в прошлом году, когда у него действительно открылось новое дыхание. Но несмотря на это, швейцарец двумя победами в группе обеспечил себе финиш на третьей строчке, позади только Джоковича и Надаля. К тому же не будем забывать, что Федереру уже 37 лет, и очень немногие теннисисты вообще продолжают выступать в этом возрасте, а тем более на таком высоком уровне.

Зверев пробился в финал

В плей-офф первыми играли Федерер и Зверев. В первом сете Роджер ни в чём не уступал молодому оппоненту, а в середине партии и вовсе выдал гениальный отрезок – но в последний момент провалился, отдав при счёте 5:6 свою подачу под ноль. В начале второго сета швейцарец сделал брейк, однако тут же снова проиграл подачу. Больше зацепиться на приёме Александр сопернику не давал, отдавая не больше одного очка за гейм.

На тай-брейке теннисисты уверенно держали свои подачи. При 4:3 в пользу Федерера он завязал розыгрыш на приёме и получил позиционное преимущество, но в этот момент Зверев поднял руку и остановил игру. Причиной стал выпавший у болл-боя за пределами корта мяч, который отвлёк внимание Александра. Роджер не сразу понял, что произошло, а болельщики начали освистывать немца. В переигровке очка Зверев подал навылет, а затем Федерер допустил грубейшую ошибку с лёта на своей подаче, которая привела к двойному матчболу. Матч-пойнт на своей подаче Александр уверенно реализовал и впервые пробился в финал Итогового чемпионата – 7:5, 7:6 (7:5).

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Реакция трибун расстроила Александра, а Роджер его поддержал

Зрители продолжали свистеть и во время послематчевого интервью, так что даже разговаривавшей со Зверевым журналистке пришлось сделать им замечание и попросить проявить уважение. После этого свист всё же сменился аплодисментами. Федерер после игры сказал, что Зверев извинился перед ним, но он ни в чём не виноват, поскольку действовал согласно правилам.

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Сам Александр был расстроен таким завершением поединка: «Я не хотел так победить. Когда тебя освистывают, это всегда неприятно. Особенно после того, как я извинился перед Роджером у сетки. Но он сказал, чтобы я не переживал и не беспокоился. Наверное, на трибунах не все поняли, что на самом деле произошло. Сначала был розыгрыш, потом я его остановил, а при переигровке сделал эйс. В глазах людей я выглядел не лучшим образом. После игры меня переполняли эмоции. В раздевалке я был очень расстроен. Понадобилось немного времени, чтобы прийти в себя».

Джокович выглядел неуязвимым

Во втором полуфинале Джокович провёл очередной уверенный матч и легко обыграл Андерсона. Серб настолько здорово принимал мощные подачи соперника и настолько уверенно превосходил его в розыгрышах, что половина геймов на подаче Кевина завершилась брейками – 6:2, 6:2 в пользу Новака.

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Таким образом, в финале второй раз за турнир встретились Джокович и Зверев. Новак уже дважды легко побеждал Александра этой осенью – перед групповым этапом Лондона он разгромил его в полуфинале Шанхая (6:2, 6:1). Казалось, и в этот раз всё сложится в пользу серба, но результат финала удивил.

Крупнейший титул Зверева

Безусловно, Джокович провёл свой худший матч на этом турнире. Он плохо подавал, допускал много ошибок и уступал Звереву в том, в чём обычно превосходит любого соперника, за исключением разве что Надаля – в длинных розыгрышах. Александр же играл уверенно, здорово подавал и явно был настроен на победу. В первой партии всё решил брейк, сделанный Зверевым в девятом гейме. Нужно отметить, что подачу на сет после этого немец начал с трёх эйсов подряд!

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На старте второго сета теннисисты обменялись брейками, а затем Александр в третий раз подряд взял подачу соперника. После этого у Новака были зацепки на приёме, но в важные моменты Александр прибавлял. В итоге даже до подачи на матч не дошло – немец заработал двойной матчбол и на втором из них обвёл пошедшего к сетке серба великолепным ударом слева по линии!

Все победители чемпионата ATP:

— 6 титулов (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011)

Иван Лендл — 5 (1981, 1982, 1985-1987)

Пит Сампрас — 5 (1991, 1994, 1996, 1997, 1999)

— 5 (2008, 2012-2015)

Илие Настасе — 4 (1971-1973, 1975)

Джон Макинрой — 3 (1978, 1983, 1984)

Борис Беккер — 3 (1988, 1992, 1995)

Бьорн Борг — 2 (1979, 1980)

Ллейтон Хьюитт — 2 (2001, 2002)

Стэн Смит — 1 (1970)

Гильермо Вилас — 1 (1974)

Мануэль Орантес — 1 (1976)

Джимми Коннорс — 1 (1977)

Стефан Эдберг — 1 (1989)

Андре Агасси — 1 (1990)

Михаэль Штих — 1 (1993)

Алекс Корретха — 1 (1998)

Густаво Куэртен — 1 (2000)

Давид Налбандян — 1 (2005)

Николай Давыденко — 1 (2009)

Энди Маррей – 1 (2016)

Григор Димитров – 1 (2017).

— 1 (2018). Роджер Федерер — 6 титулов (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011)Иван Лендл — 5 (1981, 1982, 1985-1987)Пит Сампрас — 5 (1991, 1994, 1996, 1997, 1999) Новак Джокович — 5 (2008, 2012-2015)Илие Настасе — 4 (1971-1973, 1975)Джон Макинрой — 3 (1978, 1983, 1984)Борис Беккер — 3 (1988, 1992, 1995)Бьорн Борг — 2 (1979, 1980)Ллейтон Хьюитт — 2 (2001, 2002)Стэн Смит — 1 (1970)Гильермо Вилас — 1 (1974)Мануэль Орантес — 1 (1976)Джимми Коннорс — 1 (1977)Стефан Эдберг — 1 (1989)Андре Агасси — 1 (1990)Михаэль Штих — 1 (1993)Алекс Корретха — 1 (1998)Густаво Куэртен — 1 (2000)Давид Налбандян — 1 (2005)Николай Давыденко — 1 (2009)Энди Маррей – 1 (2016)Григор Димитров – 1 (2017). Александр Зверев — 1 (2018).

Лендл выводит Зверева на новый уровень?

Это первый крупный успех Зверева под руководством Ивана Лендла – экс первой ракетки мира, который в этом десятилетии дважды становился тренером Энди Маррея и в первом случае привёл его к титулу на «Большом шлеме», которых британец до того не выигрывал, а во втором – к званию первой ракетки мира. Посмотрим, насколько успешным окажется сотрудничество с ним Александра, но на данный момент это главный титул в его карьере. В следующем году немец наверняка будет нацеливаться на успешные выступления на «Шлемах», с которыми у него пока что дела совсем не складываются. Его лучшим результатом является четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2018.

А пока Зверев может насладиться успешным завершением сезона. Выиграв финал у пятикратного чемпиона Итогового турнира (и, кстати, на глазах ещё одного бывшего чемпиона – Николая Давыденко, побеждавшего здесь в 2009 году), Александр завершает сезон четвёртой ракеткой мира, всего в 35 очках позади Федерера. А Новак уверенно удерживает первую строчку, опередив Рафаэля Надаля на 1565 очков. При этом на протяжении первой половине следующего сезона защищать сербу почти нечего, так что в ближайшее время он вряд ли потеряет лидерство.