Ура! Каникулы! Шарапова и Бушар отдыхают на пляже, а в Серену врезался дрон

Теннисный мир окончательно ушёл в режим отпуска, за исключением 10 игроков из Франции и Хорватии, готовящихся к последнему финалу Кубка Дэвиса в привычном формате. Все остальные топ-игроки отдыхают (в основном на морях) в преддверии начала очередной предсезонной подготовки.



Каролина Возняцки вместе со своим женихом Дэвидом Ли сходила на матч «Нью-Йорк Никс». Это была первая команда НБА в карьере Дэвида – за неё он выступал с 2005 по 2010 год. Летом 2017-го 35-летний Ли завершил карьеру.

Мария Шарапова наслаждается солнцем, морем и отсутствием снега на Британских Виргинских островах. Незадолго до этого россиянка замерзала, когда в Нью-Йорке шёл снег.

Расслабляется на море и Кристина Младенович, завершившая сезон победой на Итоговом чемпионате WTA в парном разряде и чуть-чуть не добравшаяся до финиша на первой строчке вместе с Тимей Бабош.

Серена Уильямс с мужем и дочерью тоже хорошо проводит время — на море с яхтами, отмечая годовщину свадьбы. Во время поездки дрон, управляемый Алексисом Оганяном, на скорости около 20 миль в час (чуть больше 30 километров) врезался в руку Серены, оставив на ней царапину.

А другая бывшая первая ракетка мира Ана Иванович вместе с Бастианом Швайнштайгером – где-то в тропиках.

Эжени Бушар отдыхает на пляже в Майами. Кстати, канадка настроена на удачное начало нового сезона. «Сосредоточена на том, чтобы пробыть в Окленде дольше, чем в прошлый раз. На последних турнирах я чувствовала в себе силу. Было здорово вновь пробиться в полуфинал крупного турнира. Я знаю, что значит входить в десятку рейтинга WTA, и думаю, что в 2019 году я буду приближаться к своим целям».

Также Бушар приняла участие в благотворительном матче по пляжному футболу и потанцевала с DJ Flo.

Наслаждается солнцем Флориды и Софья Жук, чемпионка юниорского Уимблдона-2015.

Экс первая ракетка мира Анжелика Кербер, выигравшая в этом году Уимблдон, встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине на конференции своего спонсора.

Тем временем WTA устраивает для теннисисток испытание – надеть на глаза повязку и подавать. Участие в нём приняла в том числе победительница 12 турниров WTA и четвертьфиналистка всех «Шлемов» (причём как в одиночном, так и в парном разряде) Анастасия Павлюченкова.

Также подавали вслепую чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017 Елена Остапенко и бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова.

Слоан Стивенс нравится, как на ней сидит костюм с расстёгнутыми верхними пуговицами.

Хуан-Мартин дель Потро на пляже вспоминает песню Somewhere over the rainbow («Где-то над радугой»), которая изначально была написана в конце 30-х годов для мюзикла «Волшебник страны Оз». В России больше известна вариация на тему этого произведения, «Волшебник изумрудного города».

На море сейчас и Новак Джокович, с которым получился очень красивый кадр. Серб отправился на отдых после выхода в финал Итогового чемпионата ATP в Лондоне, где уступил Александру Звереву.

Перед этим Новака в финале «Мастерса» в Париже обыграл Карен Хачанов, ставший первым запасным в Лондоне. На Итоговом турнире россиянину выступить в этом году не удалось, но у него наверняка будут отличные шансы в следующем сезоне. А пока он полетел отдыхать на Мальдивы.