Теннисный отпуск – короткий, как выстрел. Кто-то догуливает последние деньки на пляже, а кто-то уже вернулся в свой привычный «офис».

Шарапова – на обложке, Бушар – на пляже, а Павлюченкова – уже на корте

Теннисный сезон очень длинный – почти 11 месяцев. Теннисистам остаётся только кусочек ноября и декабрь, чтобы успеть быстренько съездить в отпуск и сразу же заняться предсезонной подготовкой. Немудрено, что для коротких каникул в это время года многие выбирают экзотические острова, где можно хоть немного погреться на солнышке и потихоньку втянуться на пляже в pre-season.

Ура! Каникулы! Шарапова и Бушар отдыхают на пляже, а в Серену врезался дрон Джокович, Младенович, Жук, Хачанов тоже загорают, Остапенко и Павлюченковой подают с завязанными глазами, а Кербер общается с Меркель.

Травма и последующая операция на голеностопе не позволила Рафаэлю Надалю доиграть до конца 2018 год и завершить его первой ракеткой мира. Звёздный испанец решил «перезагрузиться» и отправился вместе с сестрой Марией-Исабель, отцом Себастьяном и другими членами семьи на Багамы. Был и яхтинг, и белоснежный песок, и прозрачное море. В общем, полный комплект.

Обогнавший Надаля в рейтинг-листе на финише сезона Новак Джокович после финала Итогового чемпионата ATP в Лондоне полетел на Мальдивы вместе с женой Еленой и двумя детьми – сыном Стефаном и дочерью Тарой.

Дебютант Итогового чемпионата и финалист Уимблдона Кевин Андерсон из ЮАР поиграл в гольф на архипелаге Больших Антильских островов, в Доминиканской республике. Под бдительным присмотром жены и собачки.

А дебютировал Кевин в Лондоне, будучи, по сути, ветераном (32 года). Так что его вот-вот обгонят на повороте более молодые теннисисты. Шутка ли сказать – из поколения тех, кому сейчас 23 года, уже 6 человек входит в топ-16. В том числе и россиянин Карен Хачанов, который отдыхал на Мальдивах, как и Джокович. Может, это место принесёт Карену в следующем сезоне удачу.

Ещё одно тёплое местечко подыскали себе чемпионка «Премьера» в Майами и финалистка Итогового чемпионата WTA Слоан Стивенс и игрок сборной США по футболу Джози Алтидор. Молодые люди отдыхали на Гавайях.

В Карибском море на острове Некер, что относится к Британским Виргинским островам, чемпионка Australian Open Каролина Возняцки познакомилась вот с таким экзотическим зверьком.

Кстати, Некер полностью принадлежит британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, которому не чужд спорт. Может, поэтому тут нередко бывают теннисисты и теннисистки. Например, Эжени Бушар. Канадке явно пришёлся по душе местный белый песок.

Да и с вёслами Эжени управляется не хуже, чем с ракеткой. Кстати, сезон-2019 для канадки начнётся уже 31 декабря – на турнире в Окленде (Новая Зеландия).

Наконец-то могут спокойно провести время вместе финалист «Ролан Гаррос» Доминик Тим и четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в паре и миксте и победительница Итогового турнира WTA в паре Кристина Младенович. Отдохнуть от тенниса.

Ещё одна теннисная пара – Фабио Фоньини и Флавия Пеннетта приняла участие в довольно смелой рекламной фотосессии.

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс никак не нарадуется успехам дочери. Алексис-Олимпия растёт не по дням, а по часам и уже отличается заметным усердием. Прямо как мама.

Россиянка Мария Шарапова появилась на обложке журнала Entrepreneur – это издание о предпринимательстве и управлении бизнесом.

Отметим, что россиянка уже вовсю тренируется в Академии тенниса IMG в Брэйдентоне (Флорида). Настала пора серьёзной физподготовки.

Уже на корте занимается другая россиянка – Анастасия Павлюченкова. Одна базируется в своём привычном месте – в Академии Муратоглу (Франция).

А белорусская теннисистка Виктория Азаренко находится в Нью-Йорке, где ей не хватает только снега.

Зато снег есть в Москве. Сюда заехала ещё одна бывшая первая ракетка мира Мартина Хингис, которая побывала на съёмках телепередачи не менее знаменитого фигуриста Алексея Ягудина. Мартина, которая летом сыграла свадьбу, а в сентябре объявила о своей беременности, приехала в столицу России вместе с мужем, и помимо передачи успела посетить вместе с ним Красную площадь.