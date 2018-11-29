Испанец разорвал всех на грунте в 2018-м. И речь не про Рафаэля Надаля

Пабло Андухар перенёс три операции на локте, потерял все очки в рейтинге, но всё равно верил в себя и совершил рекордный взлёт с самого дна.

Пабло Андухар стал одним из теневых героев прошедшего сезона. На его карьере многие поставили крест после трёх операций на локте, но испанец собрал волю в кулак и ринулся навстречу своей цели. В сезонах-2016 и 2017 Пабло много проигрывал и ещё больше лечился, но всегда верил, что сможет вернуться на прежний уровень (Лучшее место в карьере — 32-е в июле 2015 года. — Прим. «Чемпионата»). Сложно представить, какие эмоции он пережил, когда в феврале впервые за два года выиграл матч на уровне ATP-тура. За год он смог подняться с самого дна рейтинга ATP до первой сотни, где теннисисты зарабатывают серьёзные деньги и играют на больших турнирах. Рассказываем историю многострадального испанца, который не сдался на пути к мечте.

Положение дел до операции

Если бы Рафаэль Надаль не был бы испанцем, то Андухар мог бы претендовать на звание самого успешного «грунтовика» среди испанских теннисистов этого поколения. Пабло нельзя назвать универсалом, но на грунте этот парень чрезвычайно хорош. Он выиграл четыре титула ATP, что является солидным результатом для игрока, который никогда не входил в топ-30 мировой классификации.

В феврале 2014-го Андухар дошёл до полуфинала «пятисотки» в Рио, где взял сет, но всё же проиграл Рафаэлю Надалю, а в июле выиграл титул в Гштааде. В апреле 2015-го испанец стал финалистом Барселоны, но там не справился с Кеем Нисикори. Летом того года игрок стал 32-й ракеткой мира и не собирался сбавлять обороты. Но все планы разрушила травма, которую Пабло получил в матче с Теймуразом Габашвили в первом круге US Open-2015. Эта игра получилась по-настоящему крутой: напряжённый тай-брейк за россиянином, «баранка» от Андухара, качели и… травма! Испанец «сломался» и не смог выйти на пятый сет.

Самый тяжёлый период в жизни

Теннисист ещё полгода не мог решиться на операцию, продолжая играть с некоторым дискомфортом. Когда Пабло понял, что консервативное лечение не приносит результатов, он согласился лечь под нож хирурга. Первую операцию испанец сделал в марте 2016-го, и уже в сентябре вернулся на корт. К сожалению, отыграв полностью осенний отрезок, он снова слёг в лазарет. Решить проблему не удалось – впереди игрока ждал очередной долгий этап реабилитации. Он вместил в себя ещё две операции: первую провели в ноябре 2016-го, а вторую – в апреле 2017-го. Безусловно, это ужасный период в карьере любого спортсмена, и можно только позавидовать терпению и выдержке испанского теннисиста. К слову, в тот тяжёлый период сломаться психологически ему не позволила невеста.

Свадьба и рождение первенца

За пару недель до второй операции Андухар женился на давней подруге Кристине Морете. Бракосочетание пары состоялось в Барселоне, куда приехали коллеги Пабло — Фелисьяно Лопес, Альберт Рамос, Томми Робредо и Марсель Гранольерс. 26 июля 2017 года на свет появился первенец молодой семьи, которого в честь отца назвали Пабло.

«За два года без тенниса в моей жизни произошли знаменательные события. Сначала я женился, а спустя несколько месяцев родился наш сын. Это самые важные события в моей жизни, но и кроме этого было много запоминающихся событий. Я с удовольствием проводил время с семьёй и друзьями, и это был важный период переоценки ценностей. Раньше все мои мысли были только о теннисе, а сейчас я научился ценить другие важные вещи в своей жизни».

Триумфальное возвращение

В конце осени 2017-го Андухар сыграл пару «фьючерсов» в Испании, не снискал особого успеха и отправился готовиться к настоящему возвращению в новом сезоне. Январь и хардовые турниры ушли на раскачку, а первая победа (и фактически первые набранные рейтинговые очки) была одержана в феврале в Рио-де-Жанейро. Испанский ветеран обыграл австрийца Геральда Мельцера, но уже в следующем матче получил травму мышц паха, из-за чего не смог доиграть встречу с Домиником Тимом. К счастью, повреждение оказалось несерьёзным, и уже весной Пабло вернулся на победный путь. После всех испытаний и разочарований Андухар приехал в Аликанте и с ходу стал чемпионом. За пару месяцев он поднялся из 19-й сотни до 355-й позиции мировой табели о рангах.

В Марракеш Андухар поехал по защищённому рейтингу. Исторически сложилось, что в Марокко испанец всегда выступал успешно, и в этот раз удача также была на его стороне. Ему повезло с жеребьёвкой, и до полуфинала он ни разу не сыграл с соперником из первой сотни. А дальше его уже было не остановить! В полуфинале он разобрался с Жоао Соузой, а в титульном поединке не оставил шансов британцу Кайлу Эдмунду. Благодаря успеху Андухар прыгнул из четвёртой сотни на 154-е место в рейтинге ATP.

С небес на грешную землю

После этого грандиозного успеха мало кто сомневался, что в течение месяца Пабло сможет вернуться в первую сотню. К сожалению, реальность оказалась крайне далека от ожиданий. На больших турнирах посыпались поражения, и штурмом взять топ-100 не получилось. На «Мастерсе» в Мадриде, куда ему предоставили «уайлд-кард», он проиграл Фелисьяно Лопесу, в Париже на «Ролан Гаррос» не нашлось аргументов против Фабио Фоньини.

Испанец снова набрал обороты только к осеннему отрезку. Он решил пропустить Уимблдон и US Open, азиатскую серию и закрытый грунт в Европе, но всё для того, чтобы поберечь здоровье и гарантированно набрать очки, необходимые для возвращения в элиту. Непопулярное решение, но вполне объяснимое. В сентябре Андухар стал триумфатором «челленджера» во Флоренции, а в ноябре завершил сезон победой на турнире аналогичной категории в Буэнос-Айресе.

«Я не мог представить, что такое возможно. Очень рад. Правда в том, что, когда начался сезон, я не знал, как локоть будет реагировать на нагрузки и смогу ли я набрать свою лучшую форму. По ходу сезона было много трудностей, включая новую проблему с локтем. Но я всё же сумел вернуться на топ-уровень».



Андухар завершил сезон 82-й ракеткой мира и гарантировал себе попадание в основную сетку Australian Open-2019. Забавно, что 650 из 656 очков рейтинга Пабло завоевал на грунте. С начала сезона испанец поднялся на 1619 мест в мировом рейтинге, что является лучшим показателем с 2004 года. 12 лет назад Томми Хаас поднялся на 1712 позиций и закончил год на 17-м месте, а Томас Юханссон совершил рывок на 1689 позиций и завершил сезон на 30-й строчке.