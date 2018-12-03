Прощай, пляж! Дальше только корт и штанга

Декабрь – непривычный месяц для тенниса. Серьёзных соревнований в это время нет, зато теннисные ленты пестрят многочисленными фотографиями со всевозможных пляжей и курортов. Но скоро этому изобилию красок придёт конец. Кто-то ещё нежится под ярким солнцем, кто-то сочетает отдых с постепенным втягиванием в предсезонку, а многие уже вовсю тренируются в зале и на корте. До старта сезона-2019 – уже менее четырёх недель.

Шарапова – на обложке, Бушар – на пляже, а Павлюченкова – уже на корте Теннисный отпуск – короткий, как выстрел. Кто-то догуливает последние деньки на пляже, а кто-то уже вернулся в свой привычный «офис».

Очень ценными экспонатами пополнился музей 22-летнего Борны Чорича. И не беда, что он самым последним из всего тура завершил минувший сезон. Оно того стоило. Борна принёс сборной Хорватии очень важное очко в одиночном поединке с Жереми Шарди в рамках финала Кубка Дэвиса в Лилле против французов. Ещё две одиночки выиграл лидер гостей – Марин Чилич. Победа в Кубке Дэвиса для хорватов ценна вдвойне, поскольку розыгрыш-2018 был последним, проведённым по привычной для всех вековой схеме – с поочередными матчами в гостях и дома. С нового года турнир с участием 18 сильнейших команд будет проводиться в одном месте. В 2019-м это будет Мадрид, но это уже совсем другая история. Ну а пока в шкафу у Чорича появилась уменьшенная копия знаменитого кубка Дэвиса и золотая медаль за победу в турнире, которые будут соседствовать с наградами за победу над самим Федерером в финале турнира в Галле-2018 – пока самый главный успех хорвата в одиночной карьере.

Продолжила радовать своих поклонников фотографиями с отдыха на острове Некер Эжени Бушар. На сей раз она попозировала у бассейна в образе сказочного персонажа. «Нашла хвост Русалки на земле. Не знаю, что с ней случилось, но я должна была сняться в импровизированной фотосессии», — заявила 88-я ракетка мира, после чего попробовала опробовать этот гидрокостюм в деле. «Плыть в этой штуке было очень тяжело», — призналась Бушар. Сезон-2019 канадская теннисистка начнётся 31 декабря – на турнире в Окленде (Новая Зеландия).

На том же острове Некер, принадлежащем британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, бывшая первая ракетка мира Каролина Возняцки сделала, по её признанию, лучшее селфи.

И, конечно же, Каролина тоже примерила на себя костюм Русалки.

На общей фотографии в бассейне на Мальдивах с Возняцки оказались вместе Стэн Вавринка и Донна Векич, которые не очень любят выставлять напоказ свои отношения.

Не отстаёт от Бушар с Возняцки и Доминика Цибулкова. В заочном соревновании на самое красивое пляжное фото бывшая 4-я ракетка мира, пожалуй, даст фору своим соперницам.

Впрочем, в этом споре на лучший «пляжный ансамбль» может поучаствовать и немка Сабина Лисицки.

…или Слоан Стивенс – неплохо отдохнувшая на гавайском острове Мауи. Американка после сенсационной победы на US Open-2017 в следующем сезоне продолжила победную поступь – выиграла «суперпремьер» в Майами, дошла до финала «Ролан Гаррос» и крупного турнира в Монреале, после чего впервые в карьере пробилась на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре, где тоже стала финалисткой.

Нашли себе уютное семейное гнёздышко первая ракетка мира Новак Джокович и его жена Елена. Для серба минувший сезон сложился сверхудачно с учётом операции на плече и последующим возвращением в строй – он завершил год первым и с оптимизмом смотрит в будущий сезон.

После первого, высокогорного, этапа предсезонной подготовки в словацких Татрах первая ракетка России Дарья Касаткина продолжила тренировки в зале – уже неподалёку от Барселоны. С присущим ей юмором, Даша заявила своими болельщиками: «Вторая неделя предсезонной подготовки почти завершена. Моё лицо выражает счастье». Касаткина, завершившая год в ранге 10-й ракетки мира, начнёт сезон-2019 в Брисбене (сроки проведения турнира – с 31 декабря по 6 января).

Там же, в Испании, находится и ещё одна россиянка – Маргарита Гаспарян, которая вернулась в этом сезоне в строй после тяжёлой травмы и операции на ноге. В конце сентября Маргарита завоевала титул на турнире International в Ташкенте, затем ударно выступила в Линце и Люксембурге (четвертьфиналы), а также дважды дошла до полуфиналов на соревнованиях категории 125K в Мумбае (Индия) и Лиможе (Франция). Благодаря этому успеху Гаспарян совершила рывок в топ-100, что позволит ей попадать напрямую в состав участниц турниров «Большого шлема». Добавим, что последнее время Маргарита тренируется с испанцем Карлосом Мартинесом – бывшим наставником Светланы Кузнецовой.

Александр Зверев завершил 2018-й на победной ноте, выиграв итоговый чемпионат в Лондоне. Заслуженный отдых на Мальдивах 21-летний теннисист совместил с первым этапом подготовки к новому сезону. Немецкий теннисист поработал в зале с отягощениями, сопроводив видео в своём «Инстаграме» шутливой подписью «Начинаю межсезонье с лёгкой 150-килограммовой штанги».

Ещё один представитель нового поколения Next Gen – Стефанос Циципас – провёл неплохую боксёрскую тренировку в Академии Муратоглу.

Продолжает наслаждаться материнством молодая мама Елена Веснина. Олимпийская чемпионка Рио в парном разряде теперь круглыми днями уделяет внимание своей новорождённой дочери Елизавете. Однако не забывает Елена и о теннисе – на днях в Адлере прошёл очередной ежегодный детский теннисный турнир на её призы. Бывшая первая ракетка мира в паре поздравила всех участников соревнований.

Тем временем, Григор Димитров уже наряжает новогоднюю ёлку. После победы на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне-2017 болгарин целый год не завоёвывал титулы и откатился с 3-го на 19-е место в рейтинг-листе. Так что одно из новогодних пожеланий Григора на сезон-2019 предсказать нетрудно.

Ну а победительница двух турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко занялась самым что ни на есть зимним видимо спорта – фигурным катанием.