Хаос на вершине. Кто в 2019 году захватит пошатнувшийся трон?

В женском туре в сезоне-2018 главные титулы распределили между собой теннисистки, завершившие год в топ-5. Симона Халеп, Каролина Возняцки и Наоми Осака (1-я, 3-я и 5-я ракетки мира) впервые завоевали титулы на турнирах «Большого шлема», выиграв соответственно «Ролан Гаррос», Australian Open и US Open. Анжелика Кербер первенствовала на Уимблдоне, окончательно утвердившись в возвращении в элиту после провального 2017 года. Наконец, Итоговый чемпионат WTA выиграла Элина Свитолина, у которой выступления на «Шлемах» пока не ладятся. Также необходимо отметить дебют Дарьи Касаткиной в топ-10, взлёт Арины Соболенко под руководством Дмитрия Турсунова, два финала «Шлемов» Серены Уильямс и проблемы Марии Шараповой и Виктории Азаренко. А что ожидать от женского тенниса в 2019-м, попробуем разобраться.

Симона Халеп за последние полтора года поочерёдно покорила две главные вершины в профессиональном теннисе: стала первой ракеткой мира и выиграла турнир «Большого шлема». К обоим достижениям румынка шла непросто. По ходу сезона-2017 она несколько раз уступала в матчах, где на кону стояла первая строчка, а финал «Шлема» выиграла с четвёртой попытки (и с третьей конкретно на «Ролан Гаррос»). В 2018 году Халеп дважды дошла до финальных матчей на «Шлемах», но в Мельбурне уступила Каролине Возняцки, а в Париже победила Слоан Стивенс и наконец-то завоевала один из крупнейших титулов в теннисе. К тому же «Ролан Гаррос» всегда был любимым «мэйджором» Симоны, так что ей было вдвойне приятно выиграть именно там.

Пропустив после этого все травяные турниры WTA и проиграв в третьем круге Уимблдона, Халеп здорово выступила на US Open Series – титул в Монреале и финал в Цинциннати. На самом US Open, однако, румынка второй раз подряд потерпела поражение в стартовом раунде. Но если год назад ей не повезло с жеребьёвкой – в первом круге она встретилась с Марией Шараповой, то сейчас уступила Кайе Канепи. После этого Симона проиграла ещё два матча подряд и жаловалась на спину. Как оказалось, не зря – результаты МРТ показали наличие межпозвонковой грыжи и смещение одного из межпозвонковых дисков. В итоге Халеп снялась и с «Кубка Кремля», и с Итогового чемпионата, но это не помешало ей завершить сезон первой ракеткой мира. При этом новый сезон она начнёт без ясности по поводу тренера – работавший с ней четыре года Даррен Кэхилл взял перерыв в работе по семейным причинам. Из-за этих факторов тяжело предсказать, как румынка будет выступать в следующем году.

Немецкая теннисистка после блестящего 2016 года пережила настоящий провал в 2017-м, свалившись в итоге с 1-й строчки на 21-ю. Игра у Анжелики в том сезоне совершенно не ладилась, и, пожалуй, единственным турниром, на котором она показывала неплохой теннис, стал Уимблдон. Но в межсезонье Кербер успешно провела «перезагрузку», с ходу выиграла турнир в Сиднее на второй неделе 2018 года, а затем дошла до полуфинала на Australian Open, проиграв Халеп с двух матчболов. На всех крупных соревнованиях после этого, включая «Ролан Гаррос», Анжелика становилась четвертьфиналисткой. На Уимблдоне в этом году Кербер сыграла просто отлично и, уступив по ходу турнира всего одну партию, завоевала титул – причём в финале уверенно победила Серену Уильямс, не дав ей сравняться с Маргарет Корт по выигранным «Шлемам» в одиночном разряде.

Сил и эмоций на концовку сезона после этого триумфа Анжелике не хватило, и к тому же она рассталась со своим тренером, Вимом Фиссеттом – «в связи с разногласиями относительно будущего», по словам самой немки. Уже в межсезонье её новым наставником стал Райнер Шуттлер – финалист Australian Open – 2003 и бывшая пятая ракетка мира. Кстати, Кербер стала единственной чемпионкой турнира «Большого шлема» в этом году, ранее уже побеждавшей на таких соревнованиях – остальные девушки впервые завоевали столь значимые титулы.

Ренессанс карьеры датчанки начался ещё в конце 2016-го, с неожиданного выхода в полуфинал US Open и двух титулов в Азии после этого. В 2017-м Каролина выступала очень стабильно, вот только турнирные победы никак не давались – она проиграла шесть финалов, прежде чем защитила титул в Токио, а затем победила на Итоговом чемпионате в Сингапуре. Сезон-2018 Возняцки начала с долгожданной победы на турнире «Большого шлема», которой, казалось, уже никогда не будет – в напряжённой битве в финале датчанка переиграла Симону Халеп. После этого Каролина к тому же вернулась на первую строчку, на которой не была ровно шесть лет – это рекордно большой срок между двумя соседними датами пребывания одной теннисистки на вершине рейтинга. Правда, первой Возняцки была всего 4 недели, после чего Халеп вернула себе лидерство и не теряла его на протяжении всей оставшейся части сезона.

Сама Каролина после триумфа в Мельбурне сбавила обороты – возможно, немного расслабилась, когда груз спал с плеч, и это не пошло ей на пользу. Она завоевала ещё два титула, в Истбурне и Пекине, но на многих других турнирах выступала ниже своих возможностей. Правда, после завершения сезона Возняцки призналась, что перед US Open у неё диагностировали ревматоидный артрит, что не могло не сказаться на её выступлениях. Тем не менее, крупный турнир в Пекине Каролина выиграла уже после того, как ей поставили этот диагноз. Если артрит не помешает её подготовке в межсезонье, и с мотивацией всё будет в порядке, то она может провести ещё один отличный сезон. С другой стороны, теперь у Возняцки не осталось такой нереализованной цели, как титул на «Шлеме», и не факт, что она найдёт в себе силы работать так же усердно, особенно с учётом проблем со здоровьем.

Главной проблемой Элины Свитолиной были и остаются выступления на турнирах «Большого шлема». В этом она схожа с Александром Зверевым – немец выигрывает «Мастерсы», а на «мэйджорах» пока лишь раз дошёл до четвертьфинала, да и то с большим трудом. Украинка в четвертьфинале «Шлемов» была трижды, в том числе на Australian Open – 2018, но всё равно это не результаты уровня игрока топ-5. Зато Элина завоевала четыре титула, в том числе в Дубае и Риме. А главным из них стал последний – Свитолина одержала победу на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре. Это, по сути, пятый по уровню престижа титул после турниров «Большого шлема». Элина выиграла все пять матчей, хотя лишь одна из побед далась ей легко – в остальных поединках она брала верх в решающей партии. Кстати, любопытно, что официальный сайт WTA поставил победу Свитолиной над Возняцки в группе на второе место в списке сенсаций сезона, хотя шансы на победу перед матчем выглядели равными.

Безусловно, украинке нужно дальше проходить на «Шлемах». Если в следующем сезоне ей удастся преодолеть этот барьер (наверняка во многом психологический), то она может бороться и за звание первой ракетки мира – тем более что явного лидера в женском туре сейчас нет.

Звезда Осаки на теннисном небосклоне зажглась в этом году и непосредственно связана с появлением в её команде Саши Бажина. Саша много лет работал спарринг-партнёром (дольше всего – с Сереной Уильямс), но после года спаррингов с Возняцки решил стать тренером и ушёл из команды датчанки. Бажин хотел осесть в академии, однако Осака попросила его работать с ней, и он согласился. Главными результатами стали два крупных титула – в Индиан-Уэллсе и на US Open. В финале первого из этих турниров Наоми обыграла Дарью Касаткину, а второго – Серену Уильямс, которую до того победила в Майами. При этом между Индиан-Уэллсом и US Open у японки мало что получалось, а вот после US Open ещё вышла в финал в Токио и в полуфинал в Пекине, показав, таким образом, намного более стабильные результаты. Если в следующем сезоне Осака продолжит играть так же, как на этих турнирах, то её ждёт отличное будущее. Наоми уже стала пятой ракеткой мира, хотя год назад была 68-й.

Бывшие чемпионки

Слоан Стивенс, Петра Квитова и Гарбинье Мугуруса выигрывали «Шлемы» в прежние годы, но в сезоне-2018 до таких успехов не добрались, хотя и провальным его назвать никак нельзя. Слоан удержалась на высоком уровне после сенсационного триумфа на US Open – 2017 и сыграла в ещё одном финале «Шлема» — на «Ролан Гаррос», где уступила Халеп, а также впервые в карьере отобралась на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре. Петра вернулась в элиту после разбойного нападения, приведшего к сильному порезу ладони её ведущей, левой руки. Чешка блестяще начала сезон, завоевав за его первую половину пять титулов, в том числе на турнире Premier Mandatory в Мадриде. Во второй половине, однако, у Квитовой «закончился бензин», но она всё равно финишировала в топ-8. Каролина Плишкова, до титулов на «Шлемах» пока не добравшаяся, зато бывшая первой ракеткой мира, провела средний сезон – не выдающийся, но и не провальный. В любом случае в следующем году каждая из них может как прибавить, так и потерять свои позиции. А вот Мугурусе отступать уже некуда – она и так упала на 18-ю строчку. Испанка в этом сезоне выиграла только один турнир, и весьма скромный – в Монтеррее, а из турниров «Большого шлема» хорошо выступила только на «Ролан Гаррос». Там Гарбинье дошла до полуфинала, разгромив по пути в том числе Марию Шарапову.

Россиянка после двух сезонов без явного прогресса в 2018 году совершила серьёзный шаг вперёд, прорвавшись в топ-10. Главными результатами Дарья в этом году стали финалы Дубая и Индиан-Уэллса, а также титул в Москве, на «Кубке Кремля». Кроме того, Касаткина впервые в карьере дошла до четвертьфинальной стадии на турнире «Большого шлема» — причём два раза подряд, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. Если бы Дарья удачнее сыграла отрезок сезона после Уимблдона, то наверняка дебютировала бы на Итоговом чемпионате WTA, но её результаты между соревнованиями в Лондоне и в Москве совсем не впечатляли. В результате даже 470 рейтинговых баллов за титул в Москве не помогли Касаткиной подняться выше десятого места. Благодаря отказу Халеп Касаткина стала не второй, а первой запасной в Сингапуре, но сыграть там ей так и не довелось – точно так же, как Карену Хачанову в Лондоне.

В следующем сезоне Дарья должна чувствовать себя увереннее благодаря показанным в этом году результатам. Если она не допустит таких затяжных спадов, как летом – осенью 2018-го, то должна подняться по крайней мере в топ-8.

По ходу сезона яркая звезда зажглась в Беларуси. Потенциал Арины Соболенко был виден и до того, но именно в 2018-м белоруска сумела раскрыться. Большую роль в этом сыграл Дмитрий Турсунов, который стал её тренером в середине сезона – в конце июня. Сама Арина не раз восторженно высказывалась о Дмитрии, называя его лучшим тренером из всех, с кем она работала, и отмечая, что стала больше думать на корте. Помогают Соболенко и тренерские тайм-ауты, хотя далеко не всегда общение во время них проходит в дружелюбном тоне. За несколько месяцев работы с Дмитрием Арина дошла до полуфинала крупного турнира в Цинциннати и завоевала два титула WTA, хотя до того не имела ни одного – в Нью-Хэйвене и Ухани.

Сил на финальный рывок и борьбу за Сингапур у Соболенко не хватило, хотя всё могло сложиться иначе, обыграй она Наоми Осаку в 1/8 финала US Open. Именно Арина была ближе всех к тому, чтобы остановить будущую чемпионку турнира – и пока нет ощущения, что что-либо помешает дальнейшему прогрессу Соболенко.

Остапенко по сравнению с сезоном-2017 серьёзно сдала позиции. Латвийская теннисистка не защитила титул на «Ролан Гаррос», да и на других турнирах выдающихся результатов у неё было немного. Остапенко здорово провела только два турнира – Майами (финал) и Уимблдон (полуфинал). В итоге Елена упала с седьмой позиции, которую заняла по итогам сезона-2017, на 22-ю (а по ходу 2018 года она даже поднималась на пятую строчку). А осенью в Пекине Остапенко ухитрилась проиграть Ван Цян с двумя «баранками», впервые в карьере не взяв ни одного гейма за матч. Очевидно, Елене требуется определённая «перезагрузка», чтобы снова более-менее стабильно заиграть на высоком уровне.

Наивысшая позиция в рейтинге



Халеп – 1 (9 октября 2017)

Кербер – 1 (12 сентября 2016)

Возняцки – 1 (11 октября 2010)

Свитолина – 3 (11 сентября 2017)

Осака – 4 (8 октября 2018)

Стивенс – 3 (16 июля 2018)

Квитова – 2 (31 октября 2011)

Плишкова – 1 (17 июля 2017)

Мугуруса – 1 (11 сентября 2017)

Касаткина – 10 (22 октября 2018)

Соболенко – 11 (8 октября 2018)

Остапенко – 5 (19 марта 2018)

С. Уильямс – 1 (8 июля 2002)

Шарапова – 1 (22 августа 2005)

Азаренко – 1 (30 января 2012)

Оценивать выступления Серены по обычным меркам – занятие практически бесполезное. Уильямс на протяжении большей части карьеры играла так и тогда, как и когда ей хотелось, и только в последние годы стала выступать стабильно. Однако теперь, после рождения дочери, Серена вновь играет весьма избирательно. Помимо материнства, на это влияет и возраст – в сентябре Уильямс-младшей исполнилось уже 37 лет. Конечно, главной целью Серены сейчас являются титулы на «Шлемах»: ей нужно выиграть ещё один турнир в одиночном разряде, чтобы сравняться с Маргарет Корт, и два для того, чтобы стать единоличной рекордсменкой.

В данный момент в активе Уильямс 23 трофея с турниров «Большого шлема», причём каждый она выигрывала не менее трёх раз. Серена приняла участие в двух финалах, но и на Уимблдоне, и на US Open потерпела поражение в двух партиях – от Кербер и Осаки соответственно. При этом финал в Нью-Йорке завершился ставшим широко известным скандалом с участием Уильямс и судьи на вышке, Карлоса Рамоса. С тех пор Серена на корт пока не выходила – осенние турниры в Азии она никогда не жаловала.

Самая известная российская теннисистка, вернувшись после дисквалификации, не слишком блещет – единственный титул за полтора года она завоевала на скромном турнире в Тяньцзине в конце 2017-го. Кстати, в финале Мария обыграла Арину Соболенко. В 2018-м Шарапова лучше всего провела грунтовую часть сезона, перед которой возобновила работу с Томасом Хогстедтом. Именно этот тренер в начале 10-х годов научил её играть на песчаном покрытии – да так здорово, что Мария стала двукратной чемпионкой «Ролан Гаррос». В этом году на трёх крупных грунтовых соревнованиях подряд Шарапова дошла как минимум до четвертьфинала – она оступилась на этой стадии в Мадриде и Париже, а в Риме стала полуфиналисткой. При этом на Уимблдоне Мария провалилась, проиграв уже в первом круге, а на US Open уступила в 1/8 финала. Вскоре стало известно, что россиянка досрочно завершила сезон.

Россиянка планирует вернуться в тур на первой неделе нового сезона, на турнире в Шэньчжэне, который стартует в последние дни 2018 года. При этом появились слухи о её возможном уходе из тенниса после следующего сезона. Конечно, пока это только разговоры, но всё-таки Марии в апреле исполнится 32 года, а в женском теннисе немногие топ-игроки выступают так долго.

Виктория, также бывшая чемпионка турниров «Большого шлема» и экс первая ракетка мира, тоже не может вернуться на свой уровень. Правда, у Азаренко другие причины – беременность, рождение сына и судебные разбирательства с его отцом. Белоруска долго не могла покидать пределы Штатов вместе с сыном, а без него лететь куда-либо не хотела. Из-за этого в 2017 году она сыграла всего два турнира – Мальорку и Уимблдон, оба ещё до начала судебных споров. В 2018-м Виктория выступила на двух соревнованиях в США – в Индиан-Уэллсе и Майами, и на втором из них дошла до полуфинала. На тот момент она сама не знала, когда и где сыграет в следующий раз, но в итоге уже в начале мая смогла прилететь в Мадрид.

Однако ни грунтовый, ни травяной сезон у неё не задался, да и на летом на харде Азаренко не смогла выиграть больше двух матчей подряд. Как и Шарапова с Уильямс, она досрочно завершила сезон – последний турнир белоруска сыграла в Токио, сразу после US Open. От остававшихся соревнований Виктория отказалась из-за вирусной инфекции, а затем объявила о смене тренера – место Бенджамина Ибрагимадзе занял Вим Фиссетт, уже работавший с ней в 2015 – 2016 годах. Вим возобновил сотрудничество с Викторией почти сразу после того, как ушёл от Анжелики Кербер. Будет интересно посмотреть, какие плоды принесёт этот союз в следующем сезоне.