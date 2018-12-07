Тренерские перестановки. Приобретения Джоковича и Соболенко, потеря Халеп

Вспоминаем об изменениях в составе команд ведущих игроков в 2018 году. Кто-то сам расставался с тренерами, от кого-то наставники уходили.

По ходу теннисного сезона, а также после его завершения, было немало историй, связанных со сменой игроками тренеров, равно как и с уходом наставников по своей воле. Были и воссоединения, и распады достаточно долговременных союзов. Лишь один профессиональный союз, по-настоящему вечный, завершил своё существование естественным образом – Михаил Южный, всю карьеру работавший с Борисом Собкиным, этой осенью завершил карьеру. А мы вспомним об игроках, которые по ходу сезона-2018 по тем или иным причинам меняли тренеров.

Возвращение к Вайде подняло Джоковича на вершину

В элите мужского тенниса тренерских перестановок произошло немного – одна или две, в зависимости от того, насколько широким считать понятие «элита». Если брать только «Большую тройку», которая потеряла (по крайней мере, временно) четвёртого члена в лице Энди Маррея, то одна – зато оказавшая сильнейшее влияние на итоговые расклады года. Новак Джокович начинал сезон, работая с Андре Агасси и Радеком Штепанеком, но весной уволил обоих с разницей в несколько дней, поскольку и результаты, и психологическое состояние серба оставляли желать лучшего. Кстати, Агасси работал с Джоковичем бесплатно.

Бушар исполняет трюки, Шарапова скользит, а Джокович возвращает тренера Пока Шарапова привыкает к грунту, Димитров прыгает через барьеры, а Иванович гуляет с коляской, Бушар выполняет гимнастические трюки.

Вскоре Новак вернулся к Мариану Вайде, который был его тренером на протяжении большей части профессиональной карьеры. Мариан взял несколько дней на раздумье, согласился, и уже через несколько недель стало заметно, что дела у Новака постепенно идут на лад. Правда, после удачного выступления в Риме он провалил четвертьфинальный матч «Ролан Гаррос», но с травяного сезона заиграл блестяще. Между Уимблдоном и финалом «Мастерса» в Париже Джокович потерпел всего одно поражение! Правда, на финише сезона серб проиграл два финала (Карену Хачанову в Париже и Александру Звереву в Лондоне), но это не помешало ему уверенно завершить сезон на первой строчке. Ещё весной об этом и подумать было нельзя – Новак ненадолго вылетал даже из топ-20.

Лендл помог Звереву победить в Лондоне

Зверев по ходу сезона тоже сменил тренера, и именно эту перестановку можно назвать второй в элите мужского тенниса, если брать немного более широкое понятие данного слова. Александр начинал год под руководством Хуана-Карлоса Ферреро, но они расстались в конце февраля. Немец заявил, что испанец вносил раздор в команду, а Ферреро парировал тем, что у Зверева недостаточно упорства и отсутствует должная дисциплина. Почти сразу появились слухи о том, что новым наставником Александра может стать Иван Лендл, до того дважды работавший с Энди Марреем и приведший его сначала к титулам на турнирах «Большого шлема», а затем к званию первой ракетки мира, но произошло это только в конце августа. Помочь удачному выступлению Зверева на US Open Лендл не успел, а вот в победе Александра на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне определённо есть его заслуга.

Найти родственную душу. Зверев, Шарапова и Джокович в поисках тренера Александру Звереву прочат в наставники Ивана Лендла, а Мария Шарапова может возобновить сотрудничество с Томасом Хогстедтом.

Бланко предпочёл Тиму Кубок Дэвиса

Потерял тренера ещё один игрок топ-10 – Доминик Тим. Австриец начинал сезон, работая с Гало Бланко и Гюнтером Бресником, однако осенью Бланко покинул команду. Связано это было с тем, что Гало решил сосредоточиться на работе в исполнительном комитете нового Кубка Дэвиса. Там ему предложили интересную должность, а сочетать её с постоянными путешествиями вместе с Тимом невозможно. Таким образом, в команде Доминика остался только Гюнтер Бресник, и он хочет найти нового второго тренера.

Уходи и дверь закрой. Новая волна тренерской чехарды в мире тенниса Тим потерял Бланко, Конта тестирует бывшего коуча Вавринки, а Плишкова судорожно ищет новых тренеров. Всё о последних тренерских трансферах.

Кэхилл оставил Халеп ради детей

В женском туре без тренера осталась первая ракетка мира и чемпионка «Ролан Гаррос» — Симона Халеп. Румынка больше трёх лет работала с Дарреном Кэхиллом, и именно за эти годы поднялась из крепких середняков на высочайший уровень. Интересно, что Кэхилл уже уходил от Халеп – было это весной 2017 года. Даррен посчитал, что Симона недостаточно выкладывалась в последних проигранных матчах и не билась до конца. Это решение тренера стало для румынки настоящим шоком, и она бросилась работать с утроенной самоотдачей.

Вскоре Кэхилл вернулся, а Халеп дошла до двух финалов на четырёх ближайших «Шлемах» — «Ролан Гаррос» — 2017 и Australian Open – 2018. Также по ходу сезона-2017 Симона стала первой в мире. Наконец, в 2018-м она с четвёртой попытки выиграла финальный матч турнира «Большого шлема», победив на «Ролан Гаррос» Слоан Стивенс. И вот теперь Кэхилл снова ушёл – на этот раз не потому, что разочаровался в самоотдаче Халеп, а потому, что решил, по его словам, взять годичный отпуск и побыть дома с детьми, которые учатся в старших классах школы. А Симона, пропустившая последние турниры 2018 года из-за проблем со спиной, планирует начать новый сезон одна, без тренера.

«Любовь живёт три года». Почему тренер ушёл от первой ракетки мира Даррен Кэхилл заставил Симону Халеп работать на пределе возможностей. Она перестала быть неудачницей, но его уход – правильное решение.

Турсунов помог раскрыться Соболенко

Один из самых успешных союзов, возникших по ходу сезона – 2018 – Арина Соболенко и Дмитрий Турсунов. Россиянин, недавно завершивший игровую карьеру, начинал год, помогая Елене Весниной, но их сотрудничество оказалось недолгим – да и Елена в любом случае ушла в декретный отпуск. Соболенко и Турсунов начали работать вместе перед началом травяного сезона, а уже в августе Арина называла Дмитрия лучшим тренером из всех, кто у неё был. Также белоруска отмечала, что стала больше думать на корте – раньше она часто стремилась завершить почти каждый розыгрыш в два – три удара, просто пробивая во всю мощь.

Помимо корректировки тактики и выполнения некоторых ударов, Турсунов успел прославиться достаточно неординарными высказываниями во время тренерских тайм-аутов (например, предлагал Арине ударить себя, чтобы выпустить пар), но, судя по реакции Соболенко, это работает так, как нужно. Белоруска успела завоевать два титула, в том числе на достаточно крупном турнире в Ухане, и завершила сезон на 13-й строчке – причём львиную долю очков набрала именно под руководством Турсунова.