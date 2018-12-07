Тренерские перестановки. Приобретения Джоковича и Соболенко, потеря Халеп

По ходу теннисного сезона, а также после его завершения, было немало историй, связанных со сменой игроками тренеров, равно как и с уходом наставников по своей воле. Были и воссоединения, и распады достаточно долговременных союзов. Лишь один профессиональный союз, по-настоящему вечный, завершил своё существование естественным образом – Михаил Южный, всю карьеру работавший с Борисом Собкиным, этой осенью завершил карьеру. А мы вспомним об игроках, которые по ходу сезона-2018 по тем или иным причинам меняли тренеров.
Возвращение к Вайде подняло Джоковича на вершину
В элите мужского тенниса тренерских перестановок произошло немного – одна или две, в зависимости от того, насколько широким считать понятие «элита». Если брать только «Большую тройку», которая потеряла (по крайней мере, временно) четвёртого члена в лице Энди Маррея, то одна – зато оказавшая сильнейшее влияние на итоговые расклады года. Новак Джокович начинал сезон, работая с Андре Агасси и Радеком Штепанеком, но весной уволил обоих с разницей в несколько дней, поскольку и результаты, и психологическое состояние серба оставляли желать лучшего. Кстати, Агасси работал с Джоковичем бесплатно.
Вскоре Новак вернулся к Мариану Вайде, который был его тренером на протяжении большей части профессиональной карьеры. Мариан взял несколько дней на раздумье, согласился, и уже через несколько недель стало заметно, что дела у Новака постепенно идут на лад. Правда, после удачного выступления в Риме он провалил четвертьфинальный матч «Ролан Гаррос», но с травяного сезона заиграл блестяще. Между Уимблдоном и финалом «Мастерса» в Париже Джокович потерпел всего одно поражение! Правда, на финише сезона серб проиграл два финала (Карену Хачанову в Париже и Александру Звереву в Лондоне), но это не помешало ему уверенно завершить сезон на первой строчке. Ещё весной об этом и подумать было нельзя – Новак ненадолго вылетал даже из топ-20.
Лендл помог Звереву победить в Лондоне
Зверев по ходу сезона тоже сменил тренера, и именно эту перестановку можно назвать второй в элите мужского тенниса, если брать немного более широкое понятие данного слова. Александр начинал год под руководством Хуана-Карлоса Ферреро, но они расстались в конце февраля. Немец заявил, что испанец вносил раздор в команду, а Ферреро парировал тем, что у Зверева недостаточно упорства и отсутствует должная дисциплина. Почти сразу появились слухи о том, что новым наставником Александра может стать Иван Лендл, до того дважды работавший с Энди Марреем и приведший его сначала к титулам на турнирах «Большого шлема», а затем к званию первой ракетки мира, но произошло это только в конце августа. Помочь удачному выступлению Зверева на US Open Лендл не успел, а вот в победе Александра на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне определённо есть его заслуга.
Бланко предпочёл Тиму Кубок Дэвиса
Потерял тренера ещё один игрок топ-10 – Доминик Тим. Австриец начинал сезон, работая с Гало Бланко и Гюнтером Бресником, однако осенью Бланко покинул команду. Связано это было с тем, что Гало решил сосредоточиться на работе в исполнительном комитете нового Кубка Дэвиса. Там ему предложили интересную должность, а сочетать её с постоянными путешествиями вместе с Тимом невозможно. Таким образом, в команде Доминика остался только Гюнтер Бресник, и он хочет найти нового второго тренера.
Кэхилл оставил Халеп ради детей
В женском туре без тренера осталась первая ракетка мира и чемпионка «Ролан Гаррос» — Симона Халеп. Румынка больше трёх лет работала с Дарреном Кэхиллом, и именно за эти годы поднялась из крепких середняков на высочайший уровень. Интересно, что Кэхилл уже уходил от Халеп – было это весной 2017 года. Даррен посчитал, что Симона недостаточно выкладывалась в последних проигранных матчах и не билась до конца. Это решение тренера стало для румынки настоящим шоком, и она бросилась работать с утроенной самоотдачей.
Вскоре Кэхилл вернулся, а Халеп дошла до двух финалов на четырёх ближайших «Шлемах» — «Ролан Гаррос» — 2017 и Australian Open – 2018. Также по ходу сезона-2017 Симона стала первой в мире. Наконец, в 2018-м она с четвёртой попытки выиграла финальный матч турнира «Большого шлема», победив на «Ролан Гаррос» Слоан Стивенс. И вот теперь Кэхилл снова ушёл – на этот раз не потому, что разочаровался в самоотдаче Халеп, а потому, что решил, по его словам, взять годичный отпуск и побыть дома с детьми, которые учатся в старших классах школы. А Симона, пропустившая последние турниры 2018 года из-за проблем со спиной, планирует начать новый сезон одна, без тренера.
Турсунов помог раскрыться Соболенко
Один из самых успешных союзов, возникших по ходу сезона – 2018 – Арина Соболенко и Дмитрий Турсунов. Россиянин, недавно завершивший игровую карьеру, начинал год, помогая Елене Весниной, но их сотрудничество оказалось недолгим – да и Елена в любом случае ушла в декретный отпуск. Соболенко и Турсунов начали работать вместе перед началом травяного сезона, а уже в августе Арина называла Дмитрия лучшим тренером из всех, кто у неё был. Также белоруска отмечала, что стала больше думать на корте – раньше она часто стремилась завершить почти каждый розыгрыш в два – три удара, просто пробивая во всю мощь.
Помимо корректировки тактики и выполнения некоторых ударов, Турсунов успел прославиться достаточно неординарными высказываниями во время тренерских тайм-аутов (например, предлагал Арине ударить себя, чтобы выпустить пар), но, судя по реакции Соболенко, это работает так, как нужно. Белоруска успела завоевать два титула, в том числе на достаточно крупном турнире в Ухане, и завершила сезон на 13-й строчке – причём львиную долю очков набрала именно под руководством Турсунова.