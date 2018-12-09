Воздух свободы. Как Австралия потеряла самое талантливое поколение

Теннис в Австралии входит в топ-3 любимых развлечений местного населения. Безусловно, главным конкурентом по части спорта является регби – та игра, которая объединяет австралийцев независимо от возраста, профессии или социального статуса. В эпоху двукратного обладателя «Большого шлема» Рода Лэйвера и его современников были заложены основы развития национального тенниса. Эстафетную палочку приняли Патрик Рафтер и Пэт Кэш, а затем Марк Филиппуссис вместе с Ллейтоном Хьюиттом.

Молодёжь выкинула французов из первой двадцатки. Почему провалились «мушкетёры» Кризис поколений разразился во французском теннисе. Цонга, Монфис и Гаске уже не тянут уровень топ-20, а молодёжь пока не созрела.

Система взращивания новых талантов дала сбой с наступлением второго миллениума. Поколение Сэма Грота, Мэттью Эбдена и Джона Миллмана так и не попробовало вкус больших побед. Кризис поколений озаботил руководителей федерации тенниса, и было принято решение – во что бы то ни стало воспитать новых звёздочек и дать им самые лучшие условия для профессионального роста. Первым лучиком надежды стал Бернард Томич, а уже потом на горизонте появились Ник Кирьос и Танаси Коккинакис. Их успехи на юниорском уровне воспринимались как нечто невообразимое, а в будущем парням предрекали победы на взрослых «мэйджорах». Хвалебные оды подкреплялись привилегированным отношением, крупными чеками и всеобщей поддержкой. Этот подход в воспитании сыграл с федерацией злую шутку, и впоследствии игроки стали неуправляемыми.

Токсичный Томич и скандалы с федерацией

Складывается ощущение, что Tennis Australia слишком часто шла на компромиссы в тех вопросах, когда этого делать было нельзя. Ещё в 2010-м отец Бернарда Томича Джон грозился увезти сына на историческую родину – в Хорватию. Причиной стал конфликт, разгоревшийся после того, как Томич-старший обвинил директора Australian Open в поражении своего сына. Игрок и его отец просили поставить матч с Чиличем на дневное время, встречу же поставили поздно вечером на центральный корт. Затянулась она на пять сетов, из-за чего закончилась около двух часов ночи. Это, по мнению Томича-младшего, и стало причиной его поражения. Федерация тенниса страны извинилась перед 17-летним теннисистом и уладила конфликт.

Неисправимый Томич. Бернард снова угодил в историю Бернард Томич на этой неделе провёл очередной странный матч и не проявил достаточного стремления для того, чтобы победить.

По крайней мере, им так казалось. Ещё несколько раз семейство Томичей публично критиковало руководство TAи лично Крэйга Тайли за те или иные действия. «Федерация не вкладывает в развитие молодых игроков столько, сколько необходимо. Речь не только о Саре (младшая сестра Бернарда Томича. – Прим. «Чемпионата»), но и о других семьях. Эта организация дискриминирует молодых теннисистов и несправедливо распределяет средства», – бушевал Джон Томич в 2016-м.И это при том, что у его сына было лучшее финансирование в стране и куча приятных бонусов.

В какой-то момент Бернард перестал быть профессиональным теннисистом, снизил к себе требования и пустился во все тяжкие. Арест за громкую музыку в отеле Майами, лишение водительских прав в Голд-Косте, скандал с наскучившим ему теннисом на Уимблдоне. Иллюзия безнаказанности привела к тому, что талантливый игрок за пару-тройку лет превратился в брюзжащего, посредственного теннисиста с высоким ЧСВ (чувство собственной важности – молодёжный сленг) и непомерно большими финансовыми запросами.

Человек-карнавал по имени Ник

Ник Кирьос – самая неоднозначная личность в современном австралийском теннисе. Он невероятно талантлив, но играет в полную силу лишь пару раз в году. Есть несколько факторов, которые мешают ему раскрыться, однако самая большая проблема кроется в его голове. Он вырос в тепличных условиях, что повлияло на его ментальность и отношение к жизни. Его обвиняли в недостаточном желании выиграть конкретные матчи, неспортивном поведении и наплевательском отношении к работе.

Талантливый бузотёр. Скандалист Ник Кирьос воюет со всем миром В Майами Ник Кирьос в очередной раз вмешался в чужие разборки. Его собственные матчи тоже часто получаются скандальными.

Также он вступал в конфликты с коллегами, материл судей и болельщиков, а ещё его фотографировали в ночном клубе с сигаретами и «девушками с пониженной социальной ответственностью». Сам Ник жалуется на вечные проблемы с локтем, но не только травма пагубно влияет на его карьеру. Легендарный Джон Макинрой считает, что Ник рискует поставить под угрозу своё будущее. «Ник – отличный парень, я считаю его самым талантливым игроком за последние 10 лет. Разница между мной и Кирьосом заключается в том, что я постоянно трудился, чтобы добиться успеха. Он этого не делает по каким-то своим причинам. Я не Зигмунд Фрейд, но хотел бы им быть, чтобы помочь этому парню».

Вечно травмированный Коккинакис

Австралиец греческого происхождения Танаси Коккинакис нелепым образом получил злополучную травму, из-за которой потерял два года своей карьеры. Узнав, что Nike собирается внедрить безрукавки вместо классических футболок, Танаси решил, что нужно подкачаться. Желание выглядеть более привлекательно сыграло с ним злую шутку – в 2015 году он травмировал плечо. Вернувшись в тур полтора года назад, Коккинакис до сих пор не сумел вернуться на прежние позиции. Иногда австралиец зажигается и выдаёт впечатляющие отрезки, но на длинную дистанцию его всё ещё не хватает. В прошлом году он стал финалистом турнира в Лос-Кабосе, а в этом сезоне обыграл самого Роджера Федерера в Майами. Безусловно, это круто, но он по-прежнему обитает в районе 150-й строчки рейтинг-листа ATP.

Молодая поросль ступила не на ту дорожку

Игроки помладше, с интересом наблюдавшие за становлением Томича и Кирьоса, поддержали общий тренд хаоса и внезапных заскоков. Один только Омар Ясика, к слову, чемпион юниорского US Open-2014, наломал столько дров, что всем его выходкам впору посвятить отдельный материал.

В 2016 году Ясика в течение пяти минут объявил о завершении и возобновлении карьеры. Он так сильно расстроился из-за поражения в финале квалификации «челленджера» в Чехии, что решил бросить всё и начать новую жизнь. Ясика написал слёзный пост в фейсбуке, в котором заявил, что повесит ракетку на гвоздь и поблагодарил всех, кто поддерживал его на теннисном пути. Слегка остыв, игрок передумал, удалил пост и написал новый, где сыпал высокопарными словами в духе «продолжу бороться за свою мечту, несмотря на все обстоятельства».

В сентябре 2018 года игрок получил двухгодичную дисквалификацию за употребление запрещённых веществ, поскольку в декабре 2017-го в его крови были обнаружены следы кокаина.



Баловался наркотиками и другой талантливый тинейджер – Брэдли Моузли. В 2014 году лучшего на тот момент юниора Австралии дисквалифицировали на год за употребление запрещённых веществ. По его словам, он попробовал экстази на вечеринке в честь дня рождения друга. Теннисисту сулила двухгодичная дисквалификация, но суд принял во внимание признание Брэдли в том, что он употребил наркотик не для повышения уровня его игры на корте.

Чемпиона юниорского AO-2016 поймали на «договорняках»

В 2016 году Оливер Андерсон вписал своё имя в историю, став чемпионом юниорского мэйджора в Мельбурне. В финале того розыгрыша он обыграл Джурабека Каримова из Узбекистана со счётом 6:2, 1:6, 6:1. Через год теннисист угодил в неприятную историю, о которой наверняка будет жалеть всю оставшуюся жизнь. В 2017 году Андерсон признал вину в том, что намеренно проиграл сет Харрисону Ломбе в матче первого круга «челленджера» в Австралии. Сообщник неудачливого мошенника поставил две тысячи долларов на то, что тот уступит в первой партии, при этом коэффициент ставки составил 7.00.В результате при счёте 4:4 Оливер совершил несколько нелепых двойных ошибок, отдал свою подачу, а затем и первый сет. Подарки на этом закончились, Андерсон перестал нарочито ошибаться и«закрыл» соперника в трёх сетах.

О возможном договорном характере матча в полицию сообщила букмекерская контора Crown Bet, в которой неизвестные попытались сначала поставить 10 тысяч на проигрыш Андерсоном сета, а затем 13 тысяч на то, что встреча завершится в трёх партиях. Структура Tennis Integrity Unit (TIU), отвечающая за борьбу с договорными матчами в теннисе, расследовала дело и пришла к выводу, что матч носил договорной характер. Оливер признался в содеянном, и это помогло ему избежать максимально строгого наказания. Игрока дисквалифицировали на 19 месяцев и выписали штраф в размере $500. Кстати, срок «бана» уже подошёл к концу и скоро 20-летний уроженец Брисбена возобновит выступления в профессиональном туре.

Трудности с выбором состава на Кубок Дэвиса

До того как закрепиться в Мировой группе Кубка Дэвиса, сборная Австралии обитала в I группе региональной зоны Азия/Океания. Томич и Кирьос, ещё будучи необстрелянными юнцами, нередко саботировали выездные (и не только) матчи командного турнира. Бернарда отстраняли от сборной перед матчем с Тайванем в 2012-м, а также три года спустя перед поединком с командой Казахстана. В апреле 2013 года Томич и Кирьос раскритиковали сборную Узбекистана за выбор покрытия и место проведения очного поединка с австралийцами. Матч состоялся в Намангане на грунте в закрытом помещении. Бернард откровенно хамил и называл это место едва ли не помойкой, а также искренне удивлялся обратной критике в свой адрес. Под влиянием молодых игроков с капитанского мостика выжали сначала Патрика Рафтера, а затем и Уолли Мазура, у которых не получилось наладить отношения с лидерами команды.

Гениальность – в простоте

Николай Римский-Корсаков говорил, что в любом правиле существуют исключения, более того, они даже необходимы, если правило нарушает гений. Этим гением стал Алекс де Минор, не самый талантливый, но уж точно самый трудолюбивый из всех австралийских фрешменов. Ну и самое главное, что это человек с кристально чистой репутацией. Он рос в испанском Аликанте, но всегда ощущал прочную связь с родиной. Алекс с реактивной скоростью проделал путь из игрока второй сотни в добротного теннисиста первой тридцатки. В начале года в Сиднее он мог выиграть свой первый трофей, но в финале ему помешал россиянин Даниил Медведев. Под занавес сезона австралиец был одним из главных действующих лиц на итоговом турнире U21 в Милане. На групповом этапе де Минор обыграл всех соперников, включая Андрея Рублёва, и был нацелен на завоевание первого в карьере трофея. Не срослось – в титульном поединке грек Стефанос Циципас был просто неудержим.

С недавних пор молодому игроку помогает его именитый соотечественник Ллейтон Хьюитт. Алекс не раз говорил, что сотрудничество с Ллейтоном очень сильно влияет на его игру и помогает в развитии карьеры. Семикратный чемпион «Шлемов» Матс Виландер выделил сильные качества австралийского вундеркинда:«Мне нравится де Минор, он отличается от своих сверстников, у него другой стиль игры. Нет более быстрого теннисиста, чем этот парень. Что меня привлекает в Алексе – его отношение к делу».

Алекс закончил сезон в статусе первой ракеткой Австралии и заставил говорить о себе как о достойном преемнике Ллейтона Хьюитта. Пожалуй, это главная надежда австралийского тенниса в ближайшие годы.