Касаткина освоилась в роли лидера, а Шарапова ищет себя

Дехас помог Касаткиной войти в топ-10

В конце сентября 2017 года Дарья Касаткина завершила трёхлетнюю работу с Владимиром Платеником. Почти сразу после этого новым тренером российской теннисистки стал Филипп Дехас, и эта перемена явно пошла Дарье на пользу. Россиянка совершила серьёзный рывок в рейтинге, выбравшись из середины третьего десятка, в которой она несколько застряла, завершив там два сезона подряд. После совместной работы с Дехасом в межсезонье Дарья прибавила и в плотности ударов, и в психологической уверенности в себе. Старт сезона в Австралии, правда, не задался, зато сразу после этого Касаткина дошла до полуфинала в Санкт-Петербурге, обыграв первую ракетку мира, Каролину Возняцки, а также до финалов на крупных соревнованиях в Дубае и Индиан-Уэллсе. Также Дарья впервые преодолела четвертьфинальный рубеж на «Шлемах», дойдя до этой стадии на «Ролан Гаррос», а через месяц повторила успех на Уимблдоне.

Отрезок сезона после Уимблдона у Дарьи не задался, что лишило её шансов попасть в топ-8 и квалифицироваться на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре. На старте «Кубка Кремля» игра Касаткиной тоже смотрелась не лучшим образом, но здесь Дехас проявил себя и отличным мотиватором. Когда россиянка во втором круге проигрывала Ализе Корне сет и брейк, Филипп во время тренерского тайм-аута нашёл слова, способные взбодрить Дарью. «Дехас: Ты абсолютно разобрана, я это вижу. Послушай, всё очень просто. Ты ведь знаешь Китайскую стену? Ты будешь Русской стеной! Это такая новая вещь на рынке – Русская стена. Она прочная, очень прочная. И не отдавай ни одного очка. Твоя задача – ничего не отдавать просто так. С этого всё начинается». После этого тренер спросил, хочет ли она выиграть матч, а Дарья ответила, что хочет выиграть весь турнир – и действительно победила на нём, причём в финале вытащила ещё один тяжёлый матч – с Онс Жабер.

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Шараповой не удаётся найти свой игровой ритм

Если Касаткина только недавно полностью освоилась в туре, то Шарапова играет достаточно давно для того, чтобы появилось поколение и игроков, и болельщиков, не видевших её первых успехов в профессиональном теннисе. Едва ли теннисистки, которым сейчас 17 – 18 лет, помнят, например, победу Марии на Уимблдоне-2004. Это был настоящий прорыв (хотя первой российской чемпионкой турнира «Большого шлема» стала не Шарапова, а Анастасия Мыскина, за месяц до этого выигравшая «Ролан Гаррос»), и Мария до сих пор остаётся единственной победительницей Уимблдона из России. Кроме того, в финале того турнира она уверенно обыграла Серену Уильямс, что навсегда сделало её одной из самых принципиальных соперниц американки и серьёзно усложнило теннисную жизнь Шараповой.

С тех пор в жизни Марии произошло очень многое – и победы на всех остальных «Шлемах», и многочисленные травмы, из которых наиболее серьёзными стали травмы плеча. Из-за плеча Шараповой пришлось пропустить в том числе Олимпиаду в Пекине-2008 и сделать операцию. Кроме того, понадобилось менять технику подачи и удара справа, и подача из достаточно грозного оружия на несколько лет превратилась скорее в источник проблем. Частично исправить это Марии удалось только после начала работы с Томасом Хогстедтом в 2011 году, который также научил её играть на грунте на высшем уровне. Именно при нём Шарапова победила на «Ролан Гаррос», собрав «Карьерный шлем». А вот на быстрых покрытиях Мария после травм была не так опасна, как раньше. Выигрывать очки за счёт подачи ей всё равно тяжелее, чем прежде, а без этого справляться с соперницами топ-уровня очень сложно. Потом была всем известная история с дисквалификацией из-за мельдония, ещё сильнее выбившая Шарапову из колеи и из соревновательного ритма. Вернувшись в тур в апреле 2017 года, Мария время от времени снимается с турниров из-за различных проблем со здоровьем, и цельной картины её игры пока не видно. Тем не менее, россиянка недавно говорила, что она по-прежнему мотивирована и ещё хочет многого достичь в теннисе – хотя, разумеется, ей тяжело часто проигрывать на ранних стадиях турниров.

Неудачный сезон Павлюченковой

Анастасия Павлюченкова тоже давно выступает в туре, хотя ей всего 27 лет. На турнирах «Большого шлема» россиянка дебютировала больше 10 лет назад, сыграв на Уимблдоне-2007. За это время Анастасия завоевала 12 титулов, но по-настоящему крупных турниров среди выигранных ей нет. При этом она доходила до четвертьфинальной стадии на всех «Шлемах», была 13-й ракеткой мира, а сезон-2017 закончила на 15-й строчке. 2018-й, однако, ей не удался – Анастасия упала в конец первой полусотни. Правда, россиянка выиграла эпичный финал турнира в Страсбурге у Доминики Цибулковой – 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (8:6). Этот поединок продолжался больше трёх с половиной часов. Других ярких результатов в сезоне у Павлюченковой не было, но у неё уже случались не слишком удачные сезоны, после которых она вновь прибавляла.