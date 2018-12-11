Необычный образ Соболенко, бокс Свитолиной и подруга Зверева

Пока Веснина наслаждается первыми днями материнства, а Шарапова, Серена и Надаль готовятся к новому сезону, собаки отбирают хлеб у болбоев.

Если в прошлом выпуске нашей рубрики «Соцсети теннисистов» ещё было довольно много «отпускных» фотографий спортсменов со всевозможных экзотических пляжей мира, то спустя неделю таких снимков в лентах практически не осталось. В основном изобилуют фотографии и видео с тренировок – и из зала, и с теннисных кортов. Но некоторые всё же ухитряются и среди этой рутины найти что-то необычное.

Прощай, пляж! Дальше только корт и штанга Заочное соревнование Лисицки, Возняцки, Бушар, Цибулковой и Стивенс на лучшее пляжное фото.

Немка Карина Виттёфт завершила этап физподготовки в родном Гамбурге и отправилась на теннисную часть предсезонки в Дубай с очень колоритными видами на небоскрёбы. 23-летняя теннисистка ранее входила в топ-50, а сейчас откатилась в рейтинг-листе на 170-е место, так что самоё время наверстать упущенное.

Там же находится и победительница итогового чемпионата WTA в парном разряде – француженка Кристина Младенович, которая после тренировки сфотографировалась на фоне заходящего солнца и башни Бурдж-эль-Араб, расположенной прямо в море на искусственном острове в 280 метрах от берега.

Пляж и небоскрёбы восхищают и Доминику Цибулкову. Словачка завершила год на 25-м месте, хотя в начале сезона-2017 была 4-й ракеткой мира. Самое время задуматься о возвращении назад.

Наоми Осака опубликовала видео тренировки с не очень обычным ракурсом – получился настоящий теннисный театр теней. Для 21-летней японки минувший сезон выдался фантастическим. Вначале она завоевала первый титул WTA – причём сразу на соревновании высочайшей категории Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе, а вторая победа получилась ещё крупнее – на турнире «Большого шлема» (US Open). В концовке сезона Осака впервые сыграла на Итоговом чемпионате WTA и завершила год на 5-м месте.

Чемпионка итогового турнира в Сингапуре украинка Элина Свитолина практикует в своей подготовке бокс. Возможно это ей поможет в следующем году завоевать первый в карьере титул на турнире «Большого шлема».

Мощно загружает себя в зале пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова.

Лидер мирового рейтинга – серб Новак Джокович в свойственной ему манере подшучивает на тему неповторимого запаха спортзала.

Двум бывшим первым ракеткам мира Серене Уильямс и Каролине Возняцки тоже приходится нелегко – они завершили первую неделю предсезонки, но при этом пытаются шутить и улыбаться.

Самое, пожалуй, нетрадиционное для первой половины декабря место для подготовки к новому сезону выбрала венгерка Фанни Штолляр. 20-летняя теннисистка, завершившая год на 116-м месте, уже находится в Мельбурне. А ведь до Australian Open, который там пройдёт, ещё целый месяц. Рановато ли приехала Фанни на место, или её выбор окажется правильным, станет известно позднее.

Но Штолляр приехала в Мельбурн не первой, поскольку Арине Родионовой никуда ехать не надо. Уроженка Тамбова давно обосновалась в Австралии, поэтому когда большинство теннисного тура только готовится к длительному перелёту на Зелёный континент и последующей адаптации к местному климату, Арине тратить время на это не нужно. Она уже вовсю тренируется в Мельбурне на 35-градусной жаре. Скоро об этом солнцепёке придётся вспомнить и остальным.

Олимпийская чемпионка Рио в парном разряде Елена Веснина пока находится в декретном отпуске. Вместо традиционной теннисной предсезонки у неё сейчас другие, более важные заботы – молодая мама выгуливает новорождённую дочь Елизавету.

Новый лидер белорусского тенниса Арина Соболенко решила поэкспериментировать над своим образом. Довольно радикально получилось.

Ещё одна представительница Беларуси, Виктория Азаренко, тоже находит способы скрасить ежедневное однообразие тренировочного процесса необычным способом. Если недавно она впервые встала на коньки, то теперь первый раз в жизни попробовала свои силы в бейсболе. Теннисистка осталась в восторге от нового опыта.

Победитель итогового чемпионата ATP Александр Зверев заинтриговал своих подписчиков, опубликовав в «Инстаграме» фото с россиянкой Ольгой Шарыповой, которая в своё время выигрывала престижные юниорские турниры Eddie Herr Trophy и Orange Bowl. «Очевидно мы просто друзья», — подписал это фото немецкий теннисист.

Радостное известие для поклонников Рафаэля Надаля. Бывшая первая ракетка мира провёл первую тренировку в своём родном Манакоре. Испанец должен начать сезон-2019 ещё в декабре (с 27 по 29-е) – на показательном турнире в Абу-Даби с участием Джоковича, Тима, Андерсона, Хёна и россиянина Карена Хачанова.

И в качестве бонуса – немного теннисной экзотики. Тема болбоев обрела новые краски на ветеранском турнире в Лондоне. Раньше были попытки заменить мальчиков и девочек, подающих мячи, стройными моделями. Сейчас же в качестве болбоев поработали собаки. Пока они приносили только мячи. Интересно, додумается ли кто-то, чтобы четвероногие друзья приносили и полотенца?