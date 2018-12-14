Минус один. Русский след в изменённом теннисном календаре-2019

Каждый год в теннисном календаре происходят те или иные изменения. Какие-то турниры закрываются, какие-то переезжают на новое место, а какие-то создаются с нуля. В 2019-м тоже будут некоторые перестановки, которые не столь глобальны, как допустим в 2009 году, но зато несколько из них напрямую коснутся турниров в России. Но обо всём по порядку.

С реки – на взморье

Поклонники тенниса в России только начали узнавать о турнире Moscow River Cup и постепенно привыкать к мысли, что женских соревнований в России теперь не два, а три (помимо Кубка Кремля и St. Petersburg Ladies' Trophy). Это был новый опыт – турнир в России на открытом воздухе посреди летнего сезона. Возможно, грунт в конце июля был не лучшим выбором покрытия. Всё-таки возвращаться на короткое время на песок после пятинедельного травяного сезона не очень логично, ведь следом идёт сезон на харде. Но с другой стороны, привлечь ведущих игроков на данное соревнование невысокой категории International изначально тяжело, ведь после двух подряд турниров «Большого шлема» («Ролан Гаррос» и Уимблдон) многие лидеры привыкли брать небольшой отпуск, чтобы «перезарядить батарейки» и планомерно готовиться к Открытому чемпионату США. А вот дать возможность набрать немного очков середнякам, открыть новые имена в профессиональном теннисе – задача довольно интересная. Вот только просуществовав год в живописном уголке российской столицы на берегу канала имени Москвы, турнир в 2019-м будет проводиться уже совсем в другом месте – на Рижском взморье, в Юрмале. Там тоже красивые места, но, увы, это уже будет турнир не на территории России.

Возрождение Палермо

Кстати, на той же неделе, что и Москва, исчезнет и другой турнир – в Наньчане (Китай). Но он просто поменяет слот в календаре. Тут всё продиктовано географической логикой. На одну неделю в июле теннисисткам было очень неудобно ездить из Европы в Азию, ведь впереди ещё один длинный перелёт – в Америку. Другое дело – начало сентября, когда пойдёт азиатская серия на харде – туда, на одну неделю с Квебеком (концовкой американской серии) и Хиросимой и перебрался с 2019-го Наньчан. Ну а одновременно с Юрмалой в июле теперь будет идти ещё один грунтовый турнир – в Палермо (Италия). Кстати, женский турнир в этом сицилийском городе проводился длительное время (1988-2013), после чего исчез из календаря. Как сейчас оказалось, исчез он всего на 5 лет. Между прочим, турнир в Палермо знаковый для российского тенниса. Здесь в 1999 году первый профессиональный титул 18-летняя Анастасия Мыскина. Выиграла здесь один из первых своих трофеев и будущая первая ракетка мира, 17-летняя Динара Сафина (2003).

Новая жизнь Thailand Open

Небольшое изменение коснётся и турнира такой же категории International на первой неделе после Australian Open, когда одновременно проходит Premier в зале в Санкт-Петербурге. В 2016-м одновременно с Питером проводился турнир в Гаосюне, потом два года был Тайбэй (2017-2018). Теперь появится соревнование в Хуахине (Таиланд). Кстати, Thailand Open – тоже не новичок в WTA-туре. Он разыгрывался в Паттайе с 1991 по 2015 годы. А чемпионками среди прочих становились и теннисистки из России – Вера Звонарёва (2009, 2010), Мария Кириленко (2013) и Екатерина Макарова (2014).

«Олимпийский» попрощался с теннисом

И ещё один российский турнир сменил своё место базирования. Это упомянутый Кубок Кремля. СК «Олимпийский», верой и правдой служивший отечественному теннису непрерывно с 1990 года, встал на реконструкцию. Так что в 2019 году турнир точно пройдёт не в нём, а где конкретно – будет сообщено позднее. Официально место проведения до сих пор ещё не определено.

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Экспансия Китая

Итоговый женский чемпионат для восьмёрки сильнейших теннисисток мира после пятилетнего проведения в Сингапуре (2014-2018) переместится в новое место – Шэньчжэнь (Китай), причём сразу на 10 ближайших сезонов. А ведь в финальную тройку претендентов на место проведения турнира входил и Санкт-Петербург. Но китайцы предложили лучшие условия для WTA. При этом второй по значимости итоговый турнир WTA – Elite Trophy – с 2015 года тоже проводится в китайском городе, Чжухае. Так что можно с уверенностью сказать, что экспансия Китая в женском теннисе завершена. Но косвенная выгода для России от такого выбора всё же есть. Ведь Шэньчжэнь и Чжухай тут же поменяли местами в календаре. Теперь ведущие теннисистки мира могут почаще заезжать на Кубок Кремля, ведь после него теперь появится неделя на подготовку к Шэньчжэню (до 2018 года финал в Москве проводился в субботу, а в воскресенье уже стартовал Сингапур).

У мужчин – почти спокойствие

В мужском туре изменения косметические. Февральский турнир на грунте в Кито (Эквадор) после четырёхлетнего присутствия в календаре ATP больше проводиться не будет. Вместо него появится новое соревнование в Кордобе (Аргентина). Закрылся апрельский грунтовый турнир в Стамбуле, который предшествовал «Мастерсу» в Мадриде. Турецкое соревнование просуществовало те же четыре сезона, что и Кито (2015-2018), а его первым победителем, кстати, был Роджер Федерер. Все остальные турниры ATP, включая итоговый чемпионат, остаются пока в тех же городах. Впрочем, с 2021 года мужская восьмёрка может переехать в другое место. Пока идёт тендер и только что шорт-лист сократился. Из него, к сожалению, выпал Санкт-Петербург. В оставшейся пятёрке – Токио, Сингапур, Турин, Манчестер и тот же Лондон.

Манчестер, Лондон, Токио, Сингапур и Турин – претенденты на Итоговый турнир ATP

Отформатированный Кубок Дэвиса

Ну а главная интрига мужского календаря – турнир, формально не находящийся под эгидой ATP, но в нём, по идее, играют все сильнейшие теннисисты мира – это знаменитый Кубок Дэвиса. В 2019 году он поменяет свой формат. В феврале пройдут 12 стыковых матчей, в том числе и Швейцария – Россия, за право попасть в новый формат турнира с участием 18 команд. Это соревнование будет проведено в конце года в одном месте – в Мадриде. К 12 победителям «стыков» добавятся четыре полуфиналиста минувшего розыгрыша – Хорватия, Франция, Испания и США, а также два обладателя «уайлд-кард» — Аргентина и Великобритания. Как пройдёт отформатированный Кубок Дэвиса – пока остаётся гадать, но можно с уверенностью сказать, что это нововведение раскололо теннисный мир на два лагеря – за и против.