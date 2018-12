Сёстры Уильямс незаменимы? Смена поколений у американок затянулась

Исторически США были лидерами в теннисе. Да, зародился теннис в Европе (в Англии и Франции), а лаун-теннис, в который играли на траве, фактически начался с Уимблдона; были периоды, когда в теннисе доминировали британцы, австралийцы, французы, но именно у США было больше всего сильных игроков в разных поколениях. По всем показателям, будь то количество побед игроков из одной страны на турнирах «Большого шлема», количество недель на первой строчке, титулы в Кубке Дэвиса или Кубке Федерации – везде США заметно впереди всех соперников, что в мужском теннисе, что в женском.

Сейчас, однако, говорить о доминировании нового поколения американских игроков не приходится. В мужском теннисе последними по-настоящему великими спортсменами были Пит Сампрас и Андре Агасси, а последним, кто выигрывал турнир «Большого шлема» и становился первой ракеткой мира – Энди Роддик. В женском ещё продолжает выступать Серена Уильямс, но ей уже 37 лет, а возможности любого организма небезграничны. Смены равного уровня не видно, хотя Слоан Стивенс за последние два года добилась успехов, которых от неё едва ли кто-то ожидал. В любом случае в этом материале мы вспомним, кто из американских теннисисток попал в топ-100 по итогам сезона-2018.

Станет ли Стивенс новым лидером американского тенниса?

Стивенс блеснула в 2013 году, сыграв в полуфинале Australian Open и четвертьфинале Уимблдона, причём в Австралии она победила Серену Уильямс. Слоан завершила тот сезон 12-й ракеткой мира, но не смогла продолжить выступать на таком же уровне в следующем году и выпала из топ-30. В 2016-м американка завоевала три титула, однако получила травму левой ступни, а затем и усугубила её – дело дошло до стрессового перелома. Слоан потребовалась операция, в результате чего она пропустила 11 месяцев и потеряла почти все свои рейтинговые очки. Но уже на третьем турнире после возвращения, в Торонто-2017, она дошла до полуфинала. Аналогичный результат Стивенс показала на соревнованиях в Цинциннати (оба турнира входят в престижную категорию Premier 5). Но, безусловно, главного успеха она добилась на US Open. Пройдя через три непростых трёхсетовых матча по пути к финалу, в решающем матче Слоан разгромила свою подругу, Мэдисон Кис – 6:3, 6:0! Для обеих девушек это был первый финал турнира «Большого шлема» в карьере.

Концовку того сезона Стивенс провалила, проиграв после US Open 6 поединков подряд. Прервала эту серию Слоан только в Акапулько, после 8 поражений кряду. Вскоре после этого она завоевала титул на крупном турнире в Майами, а в начале лета неожиданно дошла до финала «Ролан Гаррос», где в борьбе уступила Симоне Халеп. Также Слоан отметилась финалом в Монреале (с ещё одним поражением от Симоны) и четвертьфиналом US Open, а в конце сезона успешно дебютировала на Итоговом чемпионате WTA, выиграв все три матча в группе и выйдя в финал. Сезон американка завершила шестой ракеткой мира, хотя по ходу года, пока не сгорели очки за титул US Open – 2017, была даже на третьей строчке.

Два финала «Шлемов» и скандал года в исполнении Серены

Второй ракеткой США по итогам года стала Серена. За годы своей карьеры Уильямс-младшая пережила множество взлётов и падений, была фигурантом самых разных историй. Ещё 10 – 12 лет назад казалось, что и Серена, и её старшая сестра Винус близки к тому, чтобы уйти из тенниса, однако они до сих пор выступают в туре. Серена пропустила начало этого сезона, восстанавливаясь после родов, и в итоге провела только 7 одиночных турниров. Удачнее всего Уильямс выступала на «Шлемах» с быстрым покрытием, дойдя до финала сначала на Уимблдоне, затем на US Open. В Лондоне она проиграла решающий матч Анжелике Кербер, в Нью-Йорке – Наоми Осаке. Домашний финал турнира «Большого шлема» ознаменовался, пожалуй, главным скандалом сезона. Впрочем, Серена не впервые устраивала скандалы с судьями на US Open. После этого турнира Уильямс нигде не выступала, что было вполне ожидаемо – ездить в Азию она не очень-то любит. В последний раз она играла после US Open в 2014 году.

Кис блеснула на «Шлемах»

Кис не смогла вернуться в топ-10, где она была по итогам сезона-2016, но здорово сыграла почти на всех турнирах «Большого шлема». В Мельбурне Мэдисон дошла до четвертьфинала, а в Париже и Нью-Йорке стала полуфиналисткой. Кстати, на «Ролан Гаррос» она, как и в 2017-м на US Open, проиграла Стивенс. При этом Кис почему-то удавалось показывать такие результаты только на «Шлемах» — на большей части других турниров она проигрывала во втором – третьем круге. В любом случае Мэдисон достаточно талантлива, и при определённом везении она может повторить результат Слоан и победить на одном из мэйджоров.

У Винус закончился бензин?

Винус в 2017-м пережила настоящий ренессанс – притом абсолютно внезапный. Нет, в 2015-м она была седьмой ракеткой мира, но предположить, что в 36 – 37 лет она сыграет в двух финалах и одном полуфинале турниров «Большого шлема», а также в финале Итогового чемпионата WTA, было никак нельзя. Правда, ни одного титула Винус не завоевала, оставшись с 49 выигранными турнирами в одиночном разряде, но всё равно она представляла фамилию Уильямс на высшем уровне, пока Серена отсутствовала в туре в связи с беременностью и родами. А в сезоне-2018 дела у Винус пошли не очень удачно. Её лучшим результат стал выход в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, где она проиграла Дарье Касаткиной. Если год назад Уильямс стала пятой ракеткой мира, то теперь финишировала на 38-й строчке.

Русские американки

Отдельно отметим Софью Кенин и Аманду Анисимову как теннисисток с русскими корнями. Софья родилась в Москве в ноябре 1998 года, но вскоре после рождения дочери её родители перебрались в США, во Флориду, где она и начала играть в теннис, когда ей было 5 лет. В Кенин достаточно рано разглядели потенциал, и теннисные тренировки были у неё в приоритете. Софья, помимо прочего, мало ходила в школу, в основном занимаясь дома. Отметим, что кумиром Кенин была Мария Шарапова. Софья провела хороший сезон, поднявшись из второй сотни на 52-ю строчку. Также она одержала одну победу над игроком топ-10, победив Каролин Гарсию в четвертьфинале турнира на Мальорке.

Аманда, несмотря на русское происхождение, появилась на свет уже в США. Кстати, тренирует Анисимову её отец, Константин. В сентябре этого года 17-летняя Аманда стала первой теннисисткой, родившейся после 2000 года и вошедшей в топ-100. Всего через две недели её достижение повторила Анастасия Потапова, с которой у Анисимовой идёт соперничество ещё с выступлений в юниорском туре. Обе девушки рано перешли во взрослый теннис, ведь по возрасту и Аманда, и Анастасия до сих пор спокойно могли продолжать выступать среди юниорок. В итоге Анисимова завершила сезон на 97-й строчке, а её лучшим результатом стал финал турнира WTA в Хиросиме.

Всего в первой сотне по итогам 2018 года оказалось 11 американских теннисисток. Ещё две, Коко Вандевей и Сачия Викери, финишировали совсем рядом с топ-100. При этом Вандевей год назад была десятой ракеткой мира, но этом сезон провалила. Но, несмотря на массовость, потенциального нового лидера мирового тенниса в США, повторимся, сейчас не видно. Возможно, Анисимовой или кому-то другому удастся вырасти в игрока такого уровня, а возможно, балом в ближайшие годы будут править теннисистки из других стран.