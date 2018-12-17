4-0 в пользу Чехии. Квитова, Плишкова, Синякова/Крейчикова — на теннисном Олимпе

Чехию нельзя назвать одной из сильнейших теннисных держав, но при этом у чешек часто появлялись настоящие звёзды. Главные из них, конечно – Мартина Навратилова и Иван Лендл, хотя во время карьеры оба сменили гражданство на американское. Среди девушек наиболее известными теннисистками прошлых лет после Навратиловой можно назвать Яну Новотну, Хелену Сукову и Гану Мандликову. Они блистали в 80-е и 90-е годы и принесли Чехословакии 4 Кубка Федерации (первый, в 1975-м, был завоёван при активном участии Навратиловой).

Между победами Ганы Мандликовой на Australian Open в 1987 году и Петры Квитовой на Уимблдоне в 2011-м лишь один турнир «Большого шлема» в одиночном разряде был выигран чешкой – Уимблдон-1998. При этом первенствовала на нём 29-летняя Новотна, а не кто-то из теннисисток нового поколения. Кстати, Яна на тот момент стала самой возрастной спортсменкой, впервые выигравшей мэйджор в одиночном разряде – ей было 29 лет и 9 месяцев. Этот рекорд был побит Франческой Скьявоне, когда она выиграла «Ролан Гаррос» — 2010 в 29 лет и 11 месяцев. Таким образом, у Чехии долго не было достойной смены – но в XXI веке появились и Квитова, и Николь Вайдишова, и Люси Шафаржова, и Каролина Плишкова. Не все они стали звёздами, однако у чешек появились и чемпионка турниров «Большого шлема», и первая ракетка мира, и настоящая команда – безусловно сильнейшая в Кубке Федерации в этом десятилетии.

Чешки в топ-100 Фото: «Чемпионат»

Настоящее возвращение Квитовой после атаки грабителя

Главным успехом в карьере Петры Квитовой, помимо её успехов со сборной в Кубке Федерации, являются две победы на Уимблдоне – в 2011 и 2014 годах. Первый из этих титулов Петра завоевала, обыграв в финале Марию Шарапову – единственную российскую чемпионку Уимблдона в одиночном разряде. В ноябре того же 2011-го под сводами «Олимпийского» Квитова принесла своей сборной два очка, после чего Люция Градецка и Квета Пешке выиграли решающий парный матч у Елены Весниной и Марии Кириленко. Этот успех положил начало череде побед чешской команды – с тех пор они завоевали ещё пять Кубков Федерации, не став чемпионками только в 2013 и 2017 годах.

Сезон-2011 вообще стал для Петры лучшим в карьере – она завершила его победой на Итоговом чемпионате и подъёмом на вторую строчку. В начале следующего года она была в двух шагах от того, чтобы стать первой ракеткой мира, но добраться до этой позиции не смогла. Затем Квитова выступала не так стабильно и больше к первой строчке близка не была. А перед сезоном-2017 на неё было совершено нападение с ножом в собственной квартире. Денег грабитель забрал совсем немного, зато нанёс Петре ранение левой ладони, повредив связки и нервы. Квитовой немедленно сделали операцию, и она сумела вернуться на корт даже раньше, чем предполагалось – всего через пять месяцев, на «Ролан Гаррос»-2017. Вкатываться в игру, пропустив половину года из-за такого повреждения, было непросто, и Петра завершила сезон на 29-й строчке. Зато в первой половине этого года у Квитовой случился настоящий ренессанс – показывая великолепную атакующую игру, она завоевала пять титулов на всех возможных покрытиях, победив в том числе на Premier Mandatory в Мадриде. Петра поднималась на 4-е место и в какой-то момент даже казалась претенденткой на первую строчку, но на концовку сезона её запала не хватило. Тем не менее, Квитова вернула себе звание первой ракетки Чехии и стала седьмой ракеткой мира по итогам года.

Полгода без тенниса. Нож грабителя прервал карьеру Квитовой Грабитель проник в квартиру Петры Квитовой и ранил её ножом. По предварительной информации, чешка сможет продолжить карьеру.

Тренерская чехарда Плишковой

В карьере Каролины Плишковой таких драматичных событий и перепадов не было. Она планомерно продвигалась в рейтинге, пока в июле 2017 года не стала первой ракеткой мира. Кстати, до неё никому из чешек либо чехословачек подняться на эту вершину не удавалось – Навратилова была первой только в качестве гражданки США. Правда, за время пребывания на вершине Каролина не выиграла ни одного турнира. Кроме того, она является одной из немногих теннисисток, побывавших на первой строчке, но ни разу не побеждавших на турнире «Большого шлема». Лучший результат Плишковой – финал на US Open – 2016, где она в борьбе уступила Анжелике Кербер. С тех пор прогресса на «Шлемах» Каролина не добилась – четыре поражения в четвертьфиналах, один полуфинал и три проигрыша на более ранних стадиях. Два титула в 2018-м на не самых крупных турнирах Premier и достаточно стабильные выступления на других соревнованиях позволили Плишковой попасть на Итоговый турнир и завершить год восьмой ракеткой мира.

Возможно, проблемы Каролины на «Шлемах» отчасти связаны с тем, что она никак не может найти себе подходящего тренера. Плишкова пробовала работать со многими чешскими наставниками – Иржи Ванеком, Давидом Котыжей, Томашем Крупой. Интересно, что Крупу она фактически увела у своей соотечественницы Барборы Стрыцовой, а Котыжа до того много лет работал с Квитовой (правда, перед тем, как стать тренером Плишковой, он успел побыть наставником Каролины Возняцки). Расставшись с Томашем и начав работать с Рене Стаббс, Каролина обвинила его в отсутствии позитива: «Я просто чувствовала, что мне нужны какие-то перемены. Дело не в том, что я в конкретный момент времени чувствовала себя плохо, а в том, что мне нужен был кто-то чуть более позитивный. Мне очень понравилась Рене Стаббс, когда мы с ней работали в прошлом году в Сингапуре. Это была только пара недель, но она такая позитивная, вне зависимости от того, как я играю, что делаю». Пока Рене остаётся тренером Каролины.

Чешская королева. Плишкова стала первой ракеткой мира 17 июля Каролина Плишкова, несмотря на раннее поражение на Уимблдоне, стала первой в истории чешкой, занявшей первое место в рейтинге WTA.

Синякова стала первой ракеткой в паре и помогла победить в КФ

Катержина Синякова, как и некоторые другие молодые игроки в туре, представляющие разные страны, имеет русские корни. Её отец, Дмитрий, из России, однако он женился на чешке и переехал в эту страну. Родилась Синякова именно в Чехии, но русский язык она знает очень неплохо. В 2017 году Катержина завоевала первые титулы WTA в одиночном разряде, выиграв турниры в Шэньчжэне и Бостаде.

В сезоне-2018 одиночных титулов у чешки не было – зато в паре со своей соотечественницей Барборой Крейчиковой она выиграла «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Вкупе с другими хорошими результатами, в том числе выходом в финал Итогового чемпионата WTA, это позволило чешкам завершить год первыми ракетками мира! При этом отрыв от Кристины Младенович и Тими Бабош, которые как раз победили на Итоговом турнире, минимальный – 10 очков. Кстати, высоко в парном рейтинге и уже упомянутая Стрыцова – на пятой строчке. В одиночном разряде дела у Барборы тоже неплохи – там она завершила сезон 33-й ракеткой мира. Кроме того, именно Стрыцова и Синякова в отсутствие заболевшей Квитовой принесли Чехии победу в домашнем финале Кубка Федерации с США.

Синякова: с детства нравилась Шарапова, теперь хочу сыграть против неё Обладательница двух титулов WTA Катержина Синякова рассказала о русских корнях, симпатии к Шараповой и внешней схожести с Тейлор Свифт.

Шафаржова уходит из тенниса

Есть у Чехии и потери – Люси Шафаржова, на старте сезона тоже принимавшая участие в Кубке Федерации, объявила о скором завершении карьеры. Последним турниром 31-летней чешки станет Australian Open – 2019. По словам самой Люси, она приняла окончательное решение после поражения от Эшли Барти во втором круге US Open – 2018. «Проблемы со здоровьем вынуждают меня уйти из спорта. Я планировала продолжить выступление в парном разряде, но решила, что лучше отказаться от этого. Главный кризис случился во время US Open. После поражения я не могла сдержать слёзы. Тогда поняла, что настало время закончить игру.

Каждый теннисист мечтает о победах на турнирах «Большого шлема». Я доходила до финала «Ролан Гаррос», была в полуфинале Уимблдона, выигрывала крупные турниры. Думаю, я осуществила многие мечты. Я уже окончила курсы бариста. Мечтаю об открытии собственной кофейни, надеюсь, мне это удастся».

Что ж, возраст у Люси по теннисным меркам уже солидный, и с учётом её травм и падения в рейтинге (сейчас она занимает 105-ю строчку) такое решение вполне логично. Посмотрим, чего в ближайшие годы добьётся молодое чешское поколение – та же Синякова или Маркета Вондроушова, которая в 19 лет завершила сезон 68-й ракеткой мира. Кроме того, ещё несколько лет наверняка будут выступать и Квитова, и Плишкова, так что с сильными игроками в ближайшее время проблем у Чехии быть не должно.