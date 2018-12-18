Бушар перед Рождеством, любимая кукла дочки Серены и новая интрига Соболенко

Возняцки подбирает новый образ, Шарапова наряжает ёлку, Зверев приседает со штангой, а Касаткина впала в детство.

Новый теннисный сезон стремительно приближается. Уже на следующей неделе пройдёт показательный турнир в Абу-Даби с участием шести теннисистов, среди которых два первых номера мировой классификации Джокович, Надаль и россиянин Карен Хачанов, а следом уже пойдут один за другим регулярные турниры ATP и WTA. Спортсмены завершают подготовку, а кое-кто даже сыграл в соревнованиях рангом пониже.

Минус один. Русский след в изменённом теннисном календаре-2019 В теннисе грядёт начало сезона. Рассказываем о главных изменениях в 11-месячном соревновательном марафоне.

Лидер рейтинга среди россиянок Дарья Касаткина не перестаёт радовать своих поклонников креативными фотографиями. На сей раз она надела на себя детскую пижамку, присела на игрушечный мотоцикл и написала: «Привет! Мне 21». Не все поняли её юмора и бросились поздравлять с днём рождения, хотя у Дарьи он 7 мая.

Не устаёт удивлять своих подписчиков и первый номер сборной Беларуси Арина Соболенко. На сей раз теннисистка показала всем совместную фотосессию с молодым человеком. Как выяснилось, это хоккеист Матвей Божко – самый высокий игрок в чемпионате Беларуси, который выступает за «Локомотив» (Орша).

Ещё одна белорусская теннисистка – Александра Саснович – заявила, что соскучилась по спортивным фотографиям.

Венгерская теннисистка Фанни Штолляр после тренировок в Мельбурне переместилась в другой австралийский город – Аделаиду.

Победитель Итогового чемпионата ATP Александр Зверев вовсю готовится к новому сезону в Монте-Карло.

До седьмого пота тренируются на корте в Майами испанец Фернандо Вердаско и британец Энди Маррей. Из-за травмы и операции на бедре Энди не играл на высоком уровне уже очень давно и откатился в настоящее время в середину третьей сотни рейтинг-листа ATP. Однако трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» и двукратный олимпийский чемпион надежд вернуться в строй не теряет.

Не теряет их и еще один олимпийский призёр и «шлемоносец» Хуан-Мартин дель Потро. После очередной травмы в процессе реабилитации у аргентинца большое место занимают занятия в бассейне.

Болгарин Григор Димитров после победы в Лондоне-2017 и итогового 3-го места следующий сезон провалил – финишировал 19-м. Но есть надежда, что дальше у Григора дела пойдут в гору, ведь теперь он тренируется с самим Андре Агасси.

Немецкая теннисистка Анна-Лена Грёнефельд в минувший уик-энд вышла замуж.

Австралийцы Дарья Гаврилова и Люк Савилл после многолетних отношений объявили о помолвке.

Хорватская теннисистка Донна Векич любуется снежной Швейцарией, откуда родом её молодой человек – Стэн Вавринка.

У канадки Эжени Бушар – тоже рождественское настроение. Даже в жарком Майами нашлось место новогодней ёлке.

Французская теннисистка Кристина Младенович совместила необходимое с полезным. Во время предсезонной подготовки она сыграла на турнире ITF в Дубае (призовой фонд 100 тысяч). Кристина уверенно в двух сетах победила россиянку Наталью Вихлянцеву и болгарку Изабеллу Шиникову, но в четвертьфинале против Стефани Фёгель что-то пошло не так. Француженка проиграла первый сет, а в середине второго снялась с матча.

Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко на седьмом небе от счастья, ведь у неё есть любимый сын Лео.

Ещё один бывший лидер мирового рейтинга, Мария Шарапова, вместе со своим бойфрендом Александром Гилксом нарядила новогоднюю ёлку.

А вторая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки, немного поэкспериментировала над своим образом.

Ну и напоследок – бонус. На сей раз это любимая кукла дочери Серены Уильямс – Алексис-Олимпии.