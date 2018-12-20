Подмога для Виктории Азаренко. Белорусские теннисистки выходят на первый план

Если вспоминать известных белорусских игроков прошлых лет, то в первую очередь на ум приходит Наталья Зверева. Среди мужчин это, конечно, только что завершивший свою карьеру 41-летний Максим Мирный и его сверстник Владимир Волчков, ушедший из тенниса раньше и являющийся сейчас капитаном мужской сборной Беларуси в Кубке Дэвиса. Но они во многом (Зверева полностью, Мирный и Волчков – по большей части) были подготовлены ещё советской школой тенниса.

Из игроков, начавших заниматься теннисом в постсоветские времена, главной звездой, конечно, является Виктория Азаренко. Собственно говоря, если ставить достижения в одиночном разряде выше, чем в парном (а обычно так и делают), то она достигла большего, чем Зверева – хотя в активе Натальи 18 турниров «Большого шлема» в женском парном разряде, 2 в миксте, а также звание первой ракетки мира в паре на протяжении 124 недель. Виктория выиграла 4 мэйджора (2 в одиночке, 2 в миксте) и была первой в одиночном разряде 51 неделю. В последнее время Азаренко мало выступала из-за сына, и в этом году на ведущую роль в белорусском теннисе вышла 20-летняя Арина Соболенко, с которой мы и начнём рассказ в этой статье.

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Начало пути Соболенко наверх

Для Арины сезон-2018 буквально делится на две половины. В начале года она находилась во второй половине сотни, и хотя многие признавали её потенциал, но до уровня звезды ей было далеко. В конце прошлого года Арина запомнилась любителям тенниса сначала упорным матчем с Марией Шараповой в финале турнира в Тяньцзине (там россиянка завоевала первый и пока единственный титул после дисквалификации), а затем выступлением в финале Кубка Федерации в Минске. В этом финале Соболенко победила Слоан Стивенс, но уступила Коко Вандевей – так же, как и Александра Саснович – а затем они проиграли решающий парный матч.

Главным успехом первой половины 2018 года для Арины стал финал грунтового турнира категории International в Лугано. Следующий, куда более значимый финал – на соревновании серии Premier в Истбурне – относится уже ко второй половине, которая началась после того, как тренером Соболенко стал Дмитрий Турсунов. Россиянин ещё в прошлом году ездил на некоторые турниры по защищённому рейтингу, но затем получил очередную травму на челленджере и решил завершить карьеру. Он попробовал поработать с Еленой Весниной, однако их сотрудничество закончилось ещё до того, как россиянка перестала выступать в связи с беременностью. Елена отметила, что Дмитрий пока не до конца трансформировался из игрока в тренера – зато с Ариной у него всё пошло отлично.

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Преображение Арины

Соревнования в Истбурне стали для Соболенко лишь третьими после начала работы с Турсуновым, и она прошла к финалу через очень непростых соперниц – Юлия Гёргес, Каролина Плишкова, Агнешка Радваньска. В решающем матче Арина в борьбе уступила Каролине Возняцки. На старте Уимблдоне белоруска не справилась с очень нестандартно играющей Михаэлой Бузэрнеску, но уже через месяц с небольшим блеснула в Цинциннати, победив по пути к полуфиналу двух игроков топ-10. На следующей неделе Соболенко завоевала и свой первый титул WTA, покорив Нью-Хэйвен. На Открытом чемпионате США она дошла до 4-го круга и стала единственной, кто навязал борьбу будущей чемпионке турнира, Наоми Осаке. Арина взяла второй сет и повела с брейком в третьем, но в концовке японка оказалась сильнее.

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В конце сентября Соболенко завоевала титул уже на турнире категории Premier 5, в Ухане. У неё даже были шансы квалифицироваться на Итоговый чемпионат WTA, но сил на концовку сезона всё-таки не хватило. И в Пекине, и в Тяньцзине Арина проиграла на четвертьфинальной стадии и попала только на второй по значимости итоговый турнир в Чжухае, где с одной победой и одним поражением не вышла из группы. А WTA признала Арину «Новичком года».

«Дмитрий – лучший из всех тренеров, которые у меня были»

Насколько велик вклад Дмитрия Турсунова? Уже в августе Арина говорила так: «Дмитрий – потрясающий тренер. Он лучший из всех тренеров, которые у меня были ранее. У Турсунова много мощи, но на тренировках он может быть очень забавным. Это расслабляет в те моменты, когда я чувствую давление». Также белоруска отмечала, что стала больше думать на корте, в то время как раньше часто стремилась завершить почти каждый розыгрыш в два – три удара, просто пробивая во всю мощь.

Помимо корректировки тактики и выполнения некоторых ударов, Турсунов успел прославиться достаточно неординарными высказываниями во время тренерских тайм-аутов (например, предлагал Арине ударить себя, чтобы выпустить пар), но, судя по реакции Соболенко, это работает так, как нужно. Сезон белоруска завершила на 13-й строчке, причём львиную долю очков набрала именно под руководством Турсунова. Год назад Арина была 78-й ракеткой мира.

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Саснович забралась в тридцатку

Александре Саснович такой резкий рывок наверх совершить пока не удалось, но она тоже поднялась достаточно высоко – с 87-й позиции на 30-ю. Лучшим результатом Александры в этом году стал финал Брисбена, где она стартовала с квалификации и выиграла семь матчей подряд, прежде чем уступила Элине Свитолиной. Также немало очков Саснович заработала на Уимблдоне, где сенсационно обыграла Петру Квитову в первом круге и дошла до 1/8 финала. Удачно выступила белоруска и на двух турнирах в Москве – полуфинал Moscow River Cup и четвертьфинал «Кубка Кремля».

Кстати, Александра отмечала поддержку со стороны болельщиков даже в матче против россиянки – Евгении Родиной во втором раунде Moscow River Cup. «Поддержка в Москве очень крутая! Мне на самом деле очень помогают люди, которые искренне хотят, чтобы я победила. Даже несмотря на то, что я играю не дома, всё равно это очень чувствуется. Вроде бы Женя из России, я из Беларуси. Но за меня так болели».

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Азаренко вернулась после родов и судебных проблем

Виктория Азаренко долгое время пребывала в подвешенном состоянии в связи с известными семейными проблемами, и это самым непосредственным образом сказалось на её выступлениях в сезоне-2018. На случай, если кто-то забыл или не в курсе, вкратце напомним, что отец её ребёнка в судебном порядке оспаривал право Виктории на опекунство, и Азаренко не могла покинуть пределы штата вместе с сыном, а без него в такой ситуации, разумеется, никуда ехать не хотела и не могла. Из-за этого белоруска не выступала ни на одном турнире между Уимблдоном-2017 и Индиан-Уэллсом-2018, пропустив в том числе домашний финал Кубка Федерации.

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Вернувшись на корт после такой паузы, Азаренко, тем не менее, здорово сыграла уже на втором турнире – в Майами, где дошла до полуфинала. В тот момент она ещё не знала, где сможет сыграть после США, но в итоге ей удалось полететь вместе с сыном уже на соревнования в Мадриде, проходившие в начале мая. В итоге после Мадрида Виктория отыграла практически все турниры, какие могла, но отсутствие нормальной предсезонной подготовки всё же сказалось – полуфинал Майами так и остался её лучшим результатом в году. Концовку сезона Виктория пропустила из-за вирусного заболевания и завершила год 51-й ракеткой мира.

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«Думаю, мне нужен перерыв, чтобы хорошо потренироваться перед следующим сезоном. Это был тяжёлый год, и моя подготовка была не лучшей. У меня не было того количества недель на подготовку, как хотелось бы. Но к следующему сезону я буду готова, это точно», — обещала Азаренко. Кстати, тренером Виктории будет Вим Фиссетт, с которым она уже работала в 2015 году. Большую часть сезона-2018 Фиссетт тренировал Анжелику Кербер, однако они расстались в октябре.

Ещё одна белорусская теннисистка, завершившая сезон в топ-100 – Вера Лапко. Недавняя юниорка (ей, как и Соболенко, 20 лет) поднялась со 131-й позиции на 65-ю. Интересно, что хотя в парном рейтинге она расположилась ниже, на 95-м месте, именно там она сыграла в трёх финалах WTA за год (в Лугано – вместе с Соболенко). В одиночном разряде Вера больше всего очков заработала на турнире ITF в Химках, где завоевала титул, победив в финале Анастасию Потапову. На втором месте – тот же Лугано. Стартовав в одиночке с квалификации, Лапко добралась до полуфинала.

Конечно, главным результатом сезона для Беларуси стал прорыв Соболенко, но Саснович и Лапко также заметно улучшили свои позиции. Будем надеяться, что в следующем году по-настоящему вернётся и Азаренко – тур от этого станет только интереснее. Словом, у Беларуси есть игроки, за которыми интересно следить.