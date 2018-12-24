Серена играет с куклой, Курникова зажигает на яхте, а Надаль, Плишкова, Веснина и Иванович поздравляют всех с Рождеством.

Рождество с ракеткой. Кербер под ёлкой, Бушар на пляже, Джокович в церкви

В концовке теннисного межсезонья есть особенный день, когда всё замирает на миг. У игроков есть возможность побыть несколько часов вместе со своими близкими, чтобы отметить Рождество и дальше уже непосредственно приступить к старту сезона, который приходится на последние дни декабря. Посмотрим, что происходит в соцсетях у спортсменов.

Свитолина принимает ванну, Шарапова поёт, Надаль хвастается чужим тату Джокович, Бушар и Хачанов тренируются, Серена гуляет с дочкой по пляжу, а Младенович уже добралась до Абу-Даби, где стартует сезон.

Бывшая первая ракетка мира, финалистка US Open-2016 и полуфиналистка «Ролан Гаррос»-2017 Каролина Плишкова сфотографировалась у ёлки и поздравила всех с Рождеством. Наверняка чешская теннисистка загадала себе в следующем сезоне больших побед.

Чемпионка трёх турниров «Большого шлема», в том числе и Уимблдона-2018, Анжелика Кербер может загадать под ёлкой недостающего до «карьерного шлема» титула на «Ролан Гаррос».

Француженка Ализе Корне, как и положено, разбирает у ёлки подарки. Это коллекция одежды и обуви, в которой она будет выступать во время австралийского отрезка сезона.

Счастлив как ребёнок и Энди Маррей. Британец в грядущем сезоне мечтает наконец-то по-настоящему вернуться на корт после травмы и операции на бедре.

17-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль поздравил всех с Рождеством. Испанец начинает сезон на показательном турнире в Абу-Даби уже 28 декабря. В полуфинале он сыграет с победителем пары Чхун Хён – Кевин Андерсон.

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович вместе с сыном Стефаном посетил в Ницце небольшую сербскую церковь, где принял участие в рождественском представлении. Новак исполнил роль льва, а Стефан – ягнёнка. Джокович, как и Надаль, тоже начнёт сезон в Абу-Даби в конце декабря, где в полуфинале сразится с лучшим теннисистом из пары Доминик Тим – Карен Хачанов.

Словачка Доминика Цибулкова в компании друзей встречает Рождество в Вене. Финалистка Australian Open-2014 после победы на итоговом чемпионате WTA в Сингапуре-2016 два сезона не может завоевать титул. Возможно, с третьей попытки ей улыбнётся удача.

Молодая мама, бывшая первая ракетка мира Ана Иванович тоже поздравляет всех с праздником.

Маленькой дочке олимпийской чемпионки (в парном разряде) Елены Весниной Елизавете уже один месяц. Это будет первое Рождество в её жизни.

Другая российская теннисистка, добившаяся больших успехов в парном разряде (бывшая первая ракетка мира), Анна Курникова устроила на яхте зажигательный танец вместе со своим годовалым ребёнком. Под точно такой же рок’н’рол её муж Энрике Иглесиас на другом видео станцевал с другим малышом.

Ещё одна теннисная мама, Виктория Азаренко, поддерживает спортивную форму с помощью велопрогулок.

Канадская теннисистка Эжени Бушар тоже сейчас в жарком месте – на Гавайях, причём она не только позагорала и покупалась, но и приняла участие в показательном турнире. На нём Бушар выступила очень успешно, обыграв сначала Коко Вандевей – 6:0, 7:6, а затем бывшую первую ракетку мира Гарбинье Мугурусу – 7:5, 6:1. Лишь в финале на чемпионском тай-брейке Эжени уступила Элисе Мертенс – 6:2, 5:7, [10:12].

Немка Сабина Лисицки будет скучать по красивым закатам. После тренировок во Флориде она отправилась в Австралию.

В фототворчестве Кристины Младенович тоже присутствуют закаты. Француженка готовится сейчас к сезону в ОАЭ, где её молодой человек Доминик Тим сыграет в показательном турнире. В один из дней Кристина отправилась на сафари, где запечатлела красивые виды.

Ну а у 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс стремительно подрастает лучшая помощница – дочь Алексис-Олимпия.

Кстати помимо того, что у самой Алексис-Олимпии есть свои аккануты в соцсетях, там же зарегистрирована и её любимая кукла КайКай. В её описании так и написано – дочка Олимпии и внучка Серены Уильямс и Алексиса Оганяна. На данный момент у КайКай 67,7 тыс. подписчиков в «Инстаграме» и 11,7 тыс. в «Твиттере».