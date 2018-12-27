Медпункт пустеет. Надаль, Шарапова, Халеп и Маррей к бою готовы

С наступлением Нового года стартует теннисный сезон. Кажется, ещё только недавно мы отмечали триумф Александра Зверева на Итоговом турнире ATP в Лондоне, как уже предвосхищаем события первой недели нового сезона. Тот же Зверев-младший уже несколько дней в Перте, и готовится к старту Кубка Хопмана. Карен Хачанов примкнул к звёздной компании Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, с которыми уже вступил в борьбу за крупный чек на коммерческом выставочном турнире в Абу-Даби.

Мария Шарапова, скучавшая по теннису несколько месяцев, поехала в Шэньчжэнь за игровой практикой. Россиянка, кажется, успела привести здоровье в порядок, чего не скажешь о некоторых теннисистах, которым придётся пропустить старт сезона. В этом материале мы расскажем об игроках, в чьи планы вмешались травмы и старые болячки. Кто-то из них пропустит старт сезона, а кто-то проведёт первые матчи после долгого простоя.

Проблемы с пахом у Ришара Гаске

Ветеран французского тенниса неплохо выступал в прошлом сезоне, но откровенно смазал её концовку. Как оказалось, всему виной была травма паха, которую он получил на одном из октябрьских турниров. По этой причине он пропустил финал Кубка Дэвиса, в котором французская сборная бесславно уступила хорватам на домашней арене. Первоначально Ришар не заявлялся на турниры первых двух недель сезона, но Australian Open решил всё же не пропускать. Перед «мэйджором» он планировал выступить на выставочных соревнованиях в Куйонге, но позже стало известно, что этим планам не суждено сбыться. Сейчас Гаске беспокоит воспаление после травмы паха, и это вынуждает его отложить старт сезона на месяц с небольшим. Сезон-2019 теннисист собирается начать на турнире в Монпелье, где он трижды брал чемпионский титул в сезонах 2013, 2015 и 2016. «Вернуться в январе будет проблематично, поэтому я не буду форсировать восстановление. Постараюсь возобновить выступления как можно скорее. Будет неплохо, если это случится в Монпелье».

Кузнецова второй год кряду пропустит старт сезона

Уроженка Санкт-Петербурга, как и в прошлом году, вынуждена повременить с возвращением на корт. Несмотря на выигрыш первого титула с 2016 года, трудно назвать минувший сезон безоговорочно успешным. Из-за травмы запястья россиянке пришлось изменить удар с бэкхенда и другие элементы игры. В одном из интервью Светлана призналась, что первая в жизни операция заметно повлияла на её психологическое состояние. Она не привыкла так много проигрывать, не привыкла играть с оглядкой на свои болячки. Кузнецова досрочно завершила сезон в сентябре после поражения во втором круге турнира в Гуанчжоу. Тогда казалось, что ей необходим отдых после долгого периода реабилитации и трудного возвращения в обойму, но проблема оказалась глубже. Травмы не отступили, а играть с болью в 33-летнем возрасте чревато неминуемым завершением карьеры. Светлана все ещё хочет бороться с сильными соперницами, и поэтому бережно готовит организм к предстоящим нагрузкам.

В это межсезонье Кузнецова вела активную светскую жизнь, что помогло ей отвлечься от ненужных мыслей в этот сложный период. Так, россиянка общалась с болельщиками в инстаграме, ходила на вечеринки модных журналов Vogue и Glamour, снялась в передаче на телеканале СТС и провела мастер-класс для детей в Санкт-Петербурге. Кроме того, известная певица Земфира устроила необычный перформанс, отыграв концерт в футболке с изображением Светланы Кузнецовой.

Маррей по-прежнему испытывает дискомфорт

Организм Маррея дал сбой после сверхуспешного сезона-2016. Кажется, уроженец Глазго заплатил слишком высокую цену за то, что сверг Джоковича с трона и стал первой ракеткой мира. Летом 2017-го Энди стал жаловаться на боли в бедре, и никто не мог подумать, что эта травма будет беспокоить его вплоть до наступления сезона-2019. Британец пока не набрал оптимальных кондиций, но всё равно хочет попробовать себя в боевых условиях. Он и в прошлом году начинал сезон в Брисбене, но признался, что в этом году чувствует себя гораздо лучше, чем в прошлом. Впрочем, о возвращении на прежний уровень говорить пока не приходится.

Летучий шотландец. Чемпион Уимблдона Энди Маррей готов к голландской траве Энди Маррей вернётся в тур в июне на травяном турнире в Росмалене (Нидерланды). Удастся ли экс первой ракетке мира занять былые позиции?

«Бедро по-прежнему беспокоит меня. Оно болит, но мне нужно провести несколько матчей, чтобы оценить своё самочувствие. Три, четыре, пять матчей подряд – это будет более показательно, чем результаты на тренировках». Кстати, о тренировках: перед стартом турнира в Брисбене бывший лидер рейтинга ATP спарринговал с чемпионкой US Open Наоми Осакой.

Халеп и её межпозвоночная грыжа

Румынка получила травму спины на турнире в Пекине, после чего долго не могла понять, что с ней произошло. Узнав диагноз, Симона была очень обеспокоена, но грамотное лечение помогло избежать серьёзных последствий. Если бы Халеп сыграла в Москве и Сингапуре, то наверняка поставила бы под угрозой свою дальнейшую карьеру, но она этого не сделала и сейчас с ней всё хорошо. Перед стартом сезона-2019 спортсменка тренировалась с Михаэлой Бузарнеску и стала почётным доктором румынского университета. Симона изменила своей традиции начинать сезон в Шэньчжэне, и в этот раз откроет кампанию в Сиднее. Кстати, на Australian Open первой ракетке мира предстоит защищать очки за прошлогодний финал, где она проиграла датчанке Каролине Возняцки.

Дель Потро и трещина в коленной чашечке

Аргентинец был одним из лучших в туре в 2018 году, но конец сезона был омрачён очередной травмой. Дель Потро неудачно упал в матче с Борной Чоричем на «Мастерсе» в Шанхае. Медицинское обследование выявило у игрока трещину в правой коленной чашечке. После консультации с врачами Хуан-Мартин и его команда решили не форсировать восстановление после травмы, поэтому он пропустил итоговый турнир в Лондоне, куда отобрался впервые за много лет. Дель Потро понимает, что обилие травм поставило крест на его шансах стать теннисным долгожителем, и уже в каком-то смысле задумывается о жизни вне тенниса.

«Пусть и приходится трудно, но я по-прежнему хочу играть в теннис. Думаю, что моя карьера продлится ещё минимум два года. А вот что будет через пять лет загадывать сложно. Вероятнее всего, я буду ближе к Тандилу». 15 декабря теннисист возобновил тренировки на корте, но первое время занимался на грунте, чтобы снизить нагрузку на колено. Пока нет ясности, сыграет ли аргентинец на Открытом чемпионате Австралии, однако темп его восстановления внушает оптимизм.

Ковалик вошёл в топ-100, но оказался в лазарете

В прошлом сезоне не только Мартин Клижан ярко представлял Словакию в ATP-туре, но и Йозеф Ковалик, который впервые в карьере стал игроком первой сотни. Ковалик получил травму запястья в матче квалификации US Open, после чего досрочно завершил сезон и «заморозил» личный рейтинг. Уроженец Братиславы не успел восстановиться до Australian Open, и пока не делал публичных заявлений по поводу конкретных сроков возвращения в обойму.

Экс первые ракетки возвращаются

Бывшие первые ракетки мира, обладатели «Карьерного шлема» Рафаэль Надаль и Мария Шарапова практически одновременно вернутся в строй после травм. Надаль не играл с полуфинала US Open, а первый матч сезона-2019 проведёт уже в пятницу, 28 декабря в полуфинале показательного турнира в Абу-Даби с Кевином Андерсоном.



Россиянка тоже не выступала с сентябрьского Открытого чемпионата США, но зато активно потренировалась в межсезонье. Шарапова уже прилетела в Шэньчжэнь, где и начнёт новый теннисный сезон.