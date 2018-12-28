«Пусть год будет жирным и сытным, как боров, откормленный на сало и шашлык»

Оказывается, воспоминания затираются гораздо быстрее, чем нам того хотелось бы. Но это, конечно, при условии, что ты что-то продолжаешь делать в этой жизни, а не сбавляешь обороты и не останавливаешься в развитии в режиме стоп-кадра.

«Теперь я понимаю – уходить из тенниса лучше поздно» Колумнист «Чемпионата» Екатерина Бычкова делится воспоминаниями о турнире Moscow River Cup и размышляет, когда нужно завершать карьеру.

Как бы много я ни пережила в теннисе, уже довольно большая часть спортивных воспоминаний провалилась куда-то в прекрасное далёко. Но зато осталось только самое хорошее. Позабыты уже все неудачи и обиды, все эти терзания и метания от не реализованных до конца амбиций, от вечного унижения и всяких комплексов, что ты хуже, чем остальные, о которых тебе, помимо тебя самого, напоминает ещё целая армия хейтеров и, что самое обидное, ещё и ряд близких и родных людей. Но это уже действительно всё в прошлом. А о прошлом, как мне кажется, нужно как о покойниках — либо хорошо, либо никак.

«После пролёта с празднованием Нового года поняла, как его люблю» Екатерина Бычкова в новогодней колонке – о любимом празднике и возникающих проблемах при попытке совместить его с теннисным календарём.

Уже четвёртый год пойдёт без моей новогодней поездки в Австралию. Когда ты мечешься между тем, чтобы справить Новый год в Москве, и тем, чтобы всё-таки сильно заранее прилететь на австралийский чемпионат. Всё, как говорится, познаётся в сравнении. Насколько многие опытные теннисисты со стажем и накопленной годами усталостью от поездок не хотят никуда двигать из Москвы на праздники, настолько же в ней нет охоты сидеть в каникулы, когда ты постоянно вынужден находиться только в ней одной. И это тоскливо.

Что по факту практически не изменилось в моём рабочем графике с тех самых пор, как я находилась на площадке, а не за её пределами, так это начало рабочего года. Так же, как и в теннисную бытность, я стартую с самых первых чисел января. Один единственный раз за пару десятков лет я ничего не делала в новогодние каникулы. И это было сразу после окончания профессиональных выступлений. Один-единственный раз. Совсем давно мы всегда тренировались 1 января, потому что везде было много свободного времени ввиду отсутствия людей и можно было вдоволь играть без ограничений по часам. Позже мы тренировались в эти числа уже в Новой Зеландии или Австралии. Ну а сейчас я по другую сторону экрана комментирую для вас всё те же турниры австралийской серии. А они, как и прежде, начинаются в концовке одного и в начале другого года.

Чего можно ждать от грядущего сезона-2019? Какие могут случиться сенсации? Кто останется ещё на сезон? Кто взлетит выше звёзд? Кого ждут травмы и неудачи? Всё это вы узнаете… возможно, у астрологов или предсказателей… как вариант, у гадающих на картах таро и прочих людей, умеющих видеть будущее. Я в этот список, к счастью, не вхожу. Но поделиться с вами ожиданиями в целом готова.

Кубок Хопмана. Сетка



Начну с Кубка Хопмана – того самого, с которого и понесутся мои первые в году трудовые будни, и с самой броской пары этого турнира: Серены Уильямс – главной мамы тенниса и всея Америки — и её менее опытного, но потенциально звёздного в будущем партнера Фрэнсиса Тиафо (который по факту мог бы быть её сыном, если б мамой Серена стала чуть раньше). Очень привлекательный дуэт, и, конечно же, с прицелом на победу. Думаю, что у них есть все шансы отобрать кубок этого года у прошлогодних чемпионов Роджера Федерера и Белинды Бенчич. Там же, в Перте, за чемпионскую вазу будет бороться пара Саши Зверева и Анжелики Кербер, греческий дуэт Сакарри и Циципаса, неожиданный союз Гарбиньи Мугурусы и, внимание, Давида Феррера (последний аккорд испанской гитары?!..), Ализе Корне и Люка Пуи, Эшли Барти и Мэтью Эбден и совсем ещё юный в плане опыта и выступления на подобного рода соревнованиях британский тандем Кати Болтер и Кэмерон Норри.

На самом деле турнир абсолютно бестолковый, особенно в плане расписания. В самом начале сезона устраивать показательный весёлый забег всегда казалось несколько странным решением. Ещё и с учётом того, что через две недели начинается первый главный старт сезона – чемпионат Австралии. Гораздо уместнее и забавнее получился бы такой турнир в конце года. Когда кто-то из выживших звёзд или из подрастающего поколения мог бы туда доехать и в своё удовольствие закончить сезон. Потому как в целом формат у Кубка Хопмана довольно интересный. Его действительно приятно смотреть. Есть определённая динамика и задор. Смешанные пары. Всегда довольно неплохой состав игроков. Эта интересная система попадания в 8 ежегодных команд. Вполне необычная история. Но одно дело, что думают игроки и зрители, а другое дело, что предполагают организаторы и спонсоры турниров. Не стыкующиеся никогда друг с другом две части одного целого.

На самом деле, почему ещё стоит посмотреть сей турнир именно в этом году – вполне возможно, что он будет проводиться в последний раз. Ходят слухи, что что-то там очередное сложное придумывают организаторы АТР. Что-то настолько странное, но пока не до конца утверждённое и поэтому закрытое для обсуждений, что прям жуть. Кубок Хопмана, как в принципе не особо важный и нужный кому-то турнир, попадает в жернова времени и будет перемолот этой машиной, как и миллионы соревнований до него и ещё столько же после. Так что если никогда не обращали внимания на эти соревнования, настоятельно рекомендую их в этот раз посмотреть. Просто чтобы знать. Да и, на самом деле, получить определённое наслаждение. Первая неделя года, все игроки ещё свежи, бодры, играют в формате удовольствия, и за этим процессом порой очень приятно наблюдать.

Что касается первого главного старта сезона, а именно Открытого чемпионата Австралии, здесь я, по-честному, сказать пока ничего не могу. Всегда понятнее и легче делать какие-то выводы, имея перед собой видение игры основных фаворитов. Но если попробовать ткнуть пальцем в небо, то, по мне, именно этот АО может получиться очень захватывающим. Здесь будут полностью готовый Новак, Роджер, которому нужно защищать свой титул, свежий Рафа и огромный набор подросших позавчерашних юнцов, которые, по моему мнению, в этом году начнут кусаться гораздо крепче, чем в двух предыдущих сезонах. Плюс стандартный набор из дель Потро, Чилича и Андерсона, которые тоже не лыком шиты. В общем, мужской турнир обещает быть вполне интересным. С женским же, я откровенно говоря, даже не возьмусь прогнозировать. Тут всё как-то очень туманно и неопределённо. И зачем гадать, когда можно просто смотреть? И там уже по ходу просмотра делать какие-то выводы. Хотя Серена!.. Все же хотят видеть Серену победителем? Вот, скорее всего, и увидите.



А пока ввиду уходящих событий года спешу пожелать своим читателям, как тем, которые меня любят, так и тем, которые – нет, всего самого наилучшего в году наступающем. С той лишь разницей, что у тех, кто ко мне добр и снисходителен, год свиньи пусть получится жирным и сытным, как боров, откормленный на сало и шашлык. А у язв и прочих хейтеров пусть будь постный и толстокожий, как умирающая в конце сарая больная никчёмная хрюшка.



Обнимаю всех.



Ваша Бычкова.