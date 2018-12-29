Джокович догнал Надаля. Лидер мирового рейтинга показал силу в Абу-Даби

Джокович доказал, что он лучший. Хачанов уже превратил Тима в своего клиента, а Надаля заставили засомневаться в своих силах.

С исчезновением IPTL, просуществовавшей с 2014 по 2016 годы, Абу-Даби снова стал единственным значимым выставочным соревнованием межсезонья. Турнир в ОАЭ проводится с 2009-го и поддерживается арабскими деньгами, так что ему серьёзная нехватка средств, которая и стала причиной краха IPTL, в ближайшее время едва ли грозит.

Теннис в пустыне. 10 причин следить за турниром в Абу-Даби С Абу-Даби, где сыграют Джокович, Надаль, Хачанов, Тим и сёстры Уильямс, начинается новый сезон. Рассказываем, чем интересен этот турнир.

За исключением прошлого года, когда в последний момент снялись и Рафаэль Надаль, и Новак Джокович, побеждали здесь только сильнейшие теннисисты мира – помимо испанца и серба, чемпионом становился также Энди Маррей. В конце декабря 2017-го титул завоевал Кевин Андерсон, обыгравший в финале Роберто Баутисту-Агута. Сейчас компанию Андерсону, Джоковичу и Надалю составили Карен Хачанов, Доминик Тим и Чхун Хён.

Все чемпионы Абу-Даби:

– 4 (2010-2011, 2016-2017);

– 4 (2012 – 2014, 2019);

Энди Маррей – 2 (2009, 2015);

Кевин Андерсон – 1 (2018). Рафаэль Надаль – 4 (2010-2011, 2016-2017); Новак Джокович – 4 (2012 – 2014, 2019);Энди Маррей – 2 (2009, 2015);Кевин Андерсон – 1 (2018).

Волевая победа чемпиона на старте

Стандартный формат этого турнира – сетка на шесть участников. Теннисисты, попавшие в посев (первый и второй), стартуют с полуфиналов, а остальные четыре игрока начинают выступления с четвертьфинальной стадии. В одном четвертьфинале сошлись Андерсон и Хён, в другом – Хачанов и Тим. Напомним, что Карен обыграл Доминика на последнем официальном турнире прошлого сезона, в котором принимал участие – на «Мастерс 1000» в Париже.

Сетка турнира в Абу-Даби

Кевин упустил несколько шансов в первой партии, не подав на сет и не реализовав двойной сетбол на приёме при счёте 6:5. Тай-брейк южнокореец сыграл более собранно, чем его соперник, и вышел вперёд по партиям. Однако Андерсона это только по-хорошему разозлило, и в двух оставшихся сетах он не оставил оппоненту ни шанса, отдав ему всего три гейма.

Хачанов продолжил успехи концовки сезона

Хачанов в этом году сменил Рублёва в качестве представителя России в Абу-Даби. Учитывая, как здорово Карен играл во второй половине прошлого сезона и как ударно завершил его, став чемпионом в Париже, неудивительно, что он попал в число приглашённых организаторами теннисистов.

Начал матч с Тимом Хачанов неплохо, поведя с брейком, но у него быстро наступил спад. Карен отдал свою подачу с 40:15 и в итоге проиграл 4 гейма подряд, оказавшись в шаге от поражения в партии. Однако Доминик не подал на сет, после чего Карен заиграл увереннее и здорово провёл тай-брейк. Сделав брейк на старте второго сета, Хачанов уже не позволил себе расслабиться и уверенно довёл матч до победы – 7:6 (7:3), 6:3.

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Винус взяла верх над Сереной

В тот же день состоялся женский матч. Впервые женщины сыграли в Абу-Даби в прошлом году, когда Серена Уильямс уступила Елене Остапенко. На этот раз Серена снова потерпела поражение – теперь от своей старшей сестры, Винус. Первая партия осталась за 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, но затем Винус прибавила и взяла верх на упорном чемпионском тай-брейке – 4:6, 6:3, [10:8].

Тиму не хватает Бланко?

В пятницу первым состоялся поединок за пятое место. В этой встрече Чхун Хён уверенно разобрался с Домиником Тимом. Видимо, австриец не очень готов к старту нового сезона на харде – или ему не хватает Гало Бланко, после появления которого в его команде Доминик, ранее бывший преимущественно грунтовиком, прибавил в том числе на жёстких покрытиях. Напомним, что Бланко ушёл из команды Тима, чтобы работать в исполнительном комитете Кубка Дэвиса.

Надаль проиграл и снялся

Рафаэль Надаль, проводивший свой первый матч после полуфинала на US Open, завершившегося отказом испанца после проигрыша двух партий, уступил действующему чемпиону Абу-Даби. В официальных матчах, кстати, Надаль побеждал Андерсона пять раз из пяти, в том числе в финале US Open – 2017, и за все эти поединки проиграл всего одну партию. Испанец и в этом матче взял первый сет, сделав два брейка, но затем ни разу не смог выиграть подачу соперника. Южноафриканец стабильно делал по одному брейку в каждой партии, и этого ему хватило – 4:6, 6:3, 6:4.

После этого Рафаэль отказался от матча за третье место. «Матч был тяжёлым, три сета. Я до этого не играл столько сетов после травмы. После поединка было тяжело, чувствовалась боль. Поэтому я решил не играть в матче за третье место. Отдохну несколько дней, сезон только стартовал.

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После столь длительного перерыва болевые ощущения естественны. Если честно, я удовлетворён своей игрой. Более-менее доволен и физическим состоянием. Я не думаю о том, чтобы сделать шаг назад, я хочу идти вперёд. Для меня сегодняшний матч — шаг вперёд. И это главное. Хочу подготовиться к Australian Open. Думаю, я на правильном пути. Не стоит рисковать после операции».

Джокович не позволил Хачанову развить успех

В результате не состоялся поединок Надаля с Хачановым, которые несколько раз встречались в прошлом году и устроили великолепную битву на US Open. Карен в своём полуфинале не справился с Новаком Джоковичем – он, в отличие от Тима, смог взять у Хачанова реванш за поражение в Париже. Первая партия была достаточно равной. Серб лучше стартовал, но после брейка соперника россиянин сначала выровнял игру, а затем и практически сравнял счёт, не дав Новаку подать на сет. Увы, после этого Карен неудачно провёл гейм на своей подаче, завершив его первой двойной ошибкой в матче. А во второй партии преимущество Джоковича было гораздо более весомым. Он действовал стабильно и надёжно, в то время как у Хачанова игра разладилась. Серб завершил поединок двумя брейками под ноль, выиграв 14 очков подряд.

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Хачанов повторно победил Тима

Интересно, что в матче за третье место Карену снова противостоял Доминик Тим. С одной стороны, выбора толком не было, с другой, австриец уже проиграл матч за пятое место, но при этом получил шанс стать третьим. К тому же они уже встречались друг с другом за два дня до этого. Но, вероятнее всего, Чхун Хён уже улетел из Абу-Даби, а иных вариантов, кроме отмены матча, у организаторов не было. И на этот раз поединок вышел не менее упорным. Первая партия прошла под контролем Хачанова и завершилась серией из четырёх выигранных геймов. Во втором сете теннисисты брали свои подачи до счёта 4:4, после чего в марафонском гейме, продолжавшемся 12 минут, Тим с третьей попытки сделал брейк. Воодушевившись, Доминик под ноль подал на вторую партию. Решающий сет заменили чемпионским тай-брейком до десяти очков, где Хачанов сразу ушёл в отрыв и завершил его уверенной победой – [10:3].

Джокович не позволил Андерсону защитить титул

В прошлом сезоне Андерсон и Джокович трижды встречались между собой, и все поединки были лишены интриги — Новак не проиграл ни сета. На сей раз игроки подарили зрителям более напряжённый матч. В первой партии Джокович ожидаемо поддавливал соперника на приёме, а сам уверенно брал геймы на своей подаче, но реализовать игровое преимущество сербу не удалось. Внезапно в девятом гейме Андерсон стал играть более цепко, что привело к первому брейку, после чего он спокойно подал на сет. Во втором сете оба теннисиста уверенно держали подачи на протяжении одиннадцати геймов, и Джокович воспользовался первым же шансом, вместе с брейком забрав и вторую партию. В решающем сете борьба шла намного упорнее — оба спортсмена регулярно цеплялись на чужой подаче, а в десятом гейме Андерсону пришлось отыгрывать три чемпионшип-поинта. Тем не менее, в самой концовке южноафриканца уже покидали силы, и следующий гейм на своей подаче он уступил. 4:6, 7:5, 7:5 — первая ракетка мира начинает новый сезон с победы.

На следующей неделе Джокович, Хачанов и Тим останутся в ближневосточном регионе и сыграют на турнире ATP 250 в Дохе. Надаль планирует выступить в Брисбене, а Андерсон и Чхун Хён отправляются в Пуну.