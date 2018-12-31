10 лучших видео года о теннисе. Серена затмила всех, даже чемпионку

В нашей подборке лучших видео начнём с одного из самых ярких событий в мире тенниса в уходящем сезоне. Это скандальный финал Открытого чемпионата США, в котором Серена Уильямс затмила всех, включая будущую победительницу Наоми Осаку. Страшная в гневе американка наорала на судью, требуя «справедливости». Публика страстно её поддерживала, а арбитра освистывала. В итоге, когда чемпионкой стала Осака, обструкция продолжилась. Японка даже расплакалась на награждении. Не таким она представляла свой первый титул на «шлеме».

Россиянка Мария Шарапова провела первый полный сезон после возвращения в строй из-за дисквалификации. В 2017-м она вступила в борьбу только в конце апреля, а 2018-й начала уже с января. Одним из удачных отрезков стал для Шараповой весенний грунтовый сезон. Она добралась до четвертьфинала Мадрида и полуфинала Рима, ну а на главном грунтовом турнире года, «Ролан Гаррос», разгромила в третьем круге Каролину Плишкову, 6-ю ракетку соревнований – 6:2, 6:1.

Все ждали в следующем круге настоящую битву между Марией и Сереной Уильямс. Учитывая, что россиянка набрала по ходу турнира в Париже отличные обороты, у неё появлялись неплохие шансы прервать серию из 18 поражений в очных встречах с американкой, начавшуюся ещё в 2005 году. Однако реванша не получилось. Серена снялась с турнира, сославшись на травму. А Шарапова, хоть и прошла в четвертьфинал (без борьбы), но заветной победы над Сереной так пока и не получила.

А вот в четвертьфинале того же «Ролан Гаррос» с Гарбинье Мугурусой ничего не получилось уже у Шараповой. За 1 час 13 минут россиянка была повержена.

Сражения теннисистов «Большой четвёрки» последнее время стали довольно редки из-за их постоянных травм, но от этого качество их тенниса никак не пострадало. И от этого новые противостояния лучших теннисистов XXI века становятся ещё значимее и интереснее. Так случилось с полуфиналом «Мастерса» в Париже Новак Джокович – Роджер Федерер. Три часа сражались большие мастера, но в финал должен был пройти только один – это был серб.

Ну а в финале парижского «Мастерса» Новак неожиданно проиграл. Причём уступил он россиянину Карену Хачанова, для которого этот титул стал пока самым главным в карьере. Сезон 22-летний Хачанов завершил в топ-10 – отличная стартовая позиция для штурма новых вершин в 2019-м.

Ещё один личный рекорд установил представитель поколения Next Gen Александр Зверев. В 21 год он стал чемпионом Итогового турнира ATP в Лондоне. В копилке русского немца уже 10 титулов, включая «итоговик» и три «Мастерса». Самое время подумать о «шлемах».

Новое имя чемпионки в 2018-м было и на итоговой восьмёрке у женщин. Это 24-летняя Элина Свитолина из Украины. На её счету уже 13 титулов, осталось подобраться к «шлемам», как Хачанову и Звереву.

Ещё одно видео радости победы, но с оттенками грусти. Это финал Кубка Дэвиса в Лилле, который выиграли хорваты. Легендарный турнир, разыгрывающийся с 1900 года, последний раз был проведён по-старому, привычному формату с матчевыми встречами сборных в формате «дома и на выезде». С 2019-го это будет уже совсем другая история со встречей 18 команд в одном месте. А пока запомним Кубок Дэвиса таким.

Ну и какой Новый год без поздравления. Всего хорошего поклонникам тенниса в новом сезоне пожелали Новак Джокович, Хуан-Мартин дель Потро, Стефанос Циципас и другие теннисисты.