Надаль и Векич любовались салютом в Брисбене, Иванович и Кузнецова отметили Новый год дома, а Сафин опубликовал оригинальное поздравление.

Салют от Надаля, Павлюченкова на танцах и поздравление от Зверева с племянником

В отличие от католического Рождества, Новый год почти всегда наступает уже после начала нового теннисного сезона. Так произошло и на этот раз – 31 декабря было понедельником, а значит, стартовали первые официальные турниры ATP и WTA, относящиеся к сезону-2019. Тем не менее многие игроки поздравили своих подписчиков с Новым годом.

Евгений Донской даже в Индии нашёл ёлку – или во всяком случае что-то очень похожее. Россиянин сфотографировался у наряженного дерева с женой и сыном. Кстати, накануне Нового года Донской выиграл у Пабло Андухара с четверного матчбола, но во втором круге уступил Иво Карловичу.

Анна Калинская сфотографировалась сразу с двумя ёлками, под каждой из которых лежит множество подарков. Россиянка готовится стартовать в квалификации Australian Open в начале следующей недели.

Анна Чакветадзе после завершения карьеры может спокойно встречать Новый год дома, с семьёй.

Кристина Младенович, проигравшая Дестани Айаве на старте турнира в Брисбене, желает всем счастливого Нового года из Австралии.

Бывшая первая ракетка мира и чемпионка «Ролан Гаррос» Ана Иванович радуется праздникам у себя дома.

Анастасия Пивоварова нарядила ёлку в городе на воде — Венеции. Россиянка пока не может выступать из-за травмы.

Светлана Кузнецова тоже пока не готова к возвращению в тур – начало сезона она пропускает. Она отпраздновала Новый год со своим любимцем, Дольче.

Анастасия Павлюченкова в Шэньчжэне отметила Новый год без ёлок, зато с музыкой. Старт сезона у неё получился средним – пройдя первый раунд, во втором она проиграла российское дерби Веронике Кудерметовой.

А Галина Воскобоева нашла ёлку и в Южном полушарии, где сейчас разгар лета – в Брисбене. Представительница Казахстана поздравила всех болельщиков и подписчиков с Новым годом.

Донна Векич в том же городе наслаждалась праздничными фейерверками.

Рафаэль Надаль выложил видеозапись этого салюта и поздравил всех с Новым годом. Испанец должен был сыграть с Жо-Вильфридом Цонгой в стартовом матче турнира в Брисбене, но в итоге снялся из-за проблем с мышцами бедра. Чуть ранее он отказался от игры с Кареном Хачановым в матче за третье место на выставочных соревнованиях в Абу-Даби.

Марат Сафин опубликовал юмористическое поздравление с Новым годом.

Люси Шафаржова, которая объявила о завершении карьеры после Australian Open – 2019, желает всем счастья, веселья и любви в Новом году.

Белинда Бенчич поздравила всех с наступившим вместе с Роджером Федерером. Швейцарская команда успешно выступает на Кубке Хопмана, одержав две победы в двух матчах.

А Александр Зверев передал всем пожелания и от себя, и от племянника. Его старший брат Миша недавно стал отцом.