Первый бой – он трудный самый. Кого Дед Мороз оставил без подарка

Сезон-2019 ещё только набирает обороты, но промежуточные итоги подводить уже можно. Старт сезона удивил нас появлением на теннисном небосклоне японца Ясутаки Утиямы, успехи которого прежде ограничивались победами на второсортных «челленджерах». Триумфально вернулся в тур бельгийский ветеран Стив Дарси, который целиком пропустил прошлый сезон из-за травмы локтя. Разочарованием недели стал многострадальный Рафаэль Надаль. Уроженец Манакора снова оказался в лазарете, и теперь может забыть о полноценной подготовке к Australian Open. О героях старта сезона мы расскажем потом, а пока поговорим о тех, для кого начало сезона обернулось провалом.

Новая травма Рафаэля Надаля

17-кратный чемпион «мэйджоров» пропустил итоговый, но обещал вернуться к старту нового сезона. Технически он сдержал обещание, сыграв один матч в Абу-Даби и приехав в Брисбен, но при этом оставил открытым вопрос о своём текущем состоянии. В Эмиратах Надаль проиграл Кевину Андерсону, но по качеству игры вопросов к нему не так много. С оговоркой, что текущее состояние – лишь половина от реальных возможностей Рафы. Официально новый сезон испанец должен был начать в Брисбене, но за несколько часов до первого матча снялся с турнира из-за травмы левого бедра.

Многие уверены, что под вопросом участие спортсмена и на Открытом чемпионате Австралии, но сам Рафаэль поспешил успокоить своих болельщиков. Надаль не хочет рисковать здоровьем перед главным форумом начала сезона, и продолжит готовиться к Мельбурну в индивидуальном порядке.

Доминик Тим – грунтовик или универсал?

В межсезонье Тим завёл YouTube-канал, чтобы познакомить болельщиков со своей карьерой, приоткрыть закулисье ATP-тура и просто веселиться на камеру. На сегодняшний день у австрийца 15 тысяч подписчиков и пять опубликованных видео на канале. Самое просматриваемое видео – влог из Тенерифе, где спортсмен проходил предсезонку вместе со своими коллегами Деннисом Новаком, Себастьяном Офнером, Эрнестом Гулбисом и младшим братом Морицем. Это видео собрало 92 тысячи просмотров. К сожалению, упорная работа на тренировках пока не принесла необходимых результатов – на старте сезона Доминик проиграл четыре из четырёх проведённых матчей. В Абу-Даби восьмой номер рейтинга ATP дважды уступил Карену Хачанову, а также не смог справиться с корейцем Чхун Хёном. В Дохе он потерпел поражение от француза Пьер-Юг Эрбера и поедет в Мельбурн с нулём в графе выигранные матчи.

Джокович догнал Надаля. Лидер мирового рейтинга показал силу в Абу-Даби Джокович доказал, что он лучший. Хачанов уже превратил Тима в своего клиента, а Надаля заставили засомневаться в своих силах.

И пусть выставочный турнир в Абу-Даби носил выставочный характер, отсутствие побед не даёт поводов для оптимизма болельщикам австрийского теннисиста. После триумфа в Санкт-Петербурге Тим ещё ни разу не демонстрировал своей лучшей игры. Пожалуй, кто-то скажет, что австриец больше закладывается на грунт, и в целом будет прав, однако сам Доминик считает себя универсальным солдатом, способным побеждать на любом покрытии. Так или иначе, для игрока топ-уровня проигрывать так часто нормой, конечно, не является.

Гоффену не хватает игровой практики

Перед стартом сезона лидер бельгийского тенниса проводил сбор в Монте-Карло, где помимо всего прочего отметил 28-й день рождения и спарринговал со Стэном Вавринкой. Давид не играл с сентябрьского турнира в Шэньчжэне, а причиной этому послужила травма локтя. По словам игрока, ему понадобилось полтора месяца восстановительных процедур для полного избавления от болевых ощущений. Пропустив остаток сезона, Гоффен выбыл из первой двадцатки, но не стал пускать крокодиловы слёзы и сосредоточился на подготовке к выступлениям в новом году.

«В межсезонье я уделил большое внимание фитнесу и физическим нагрузкам. Посмотрим, как всё будет складываться в новом году. Однако у меня есть чёткая уверенность в том, что я всё сделал правильно. Мне по-прежнему не хватает игровой практики, но скоро я буду готов», – успокаивал болельщиков бельгиец в конце декабря. Пока приятных новостей нет: в первом круге Дохи он проиграл литовцу Ричардасу Беранкису, который в конце прошлого года выбыл из первой сотни рейтинга. Впрочем, ту необходимую игровую практику Гоффен всё же получает. В паре с Эрбером они прошли два круга и сыграют с братьями Джоковичами за выход в финал парного турнира в Дохе.

Касаткиной нужно привыкать к статусу фаворита

Уроженка Тольятти драматично выиграла «ВТБ Кубок Кремля» и завершила сезон в топ-10 рейтинга WTA. В ноябре Дарья проводила сбор в словацких горах, а в декабре передислоцировалась в Барселону. Ещё Дарья выложила в инстаграм забавную фотографию, где она сидит в игрушечном мотоцикле в костюме голубого единорога с розовой гривой. Подпись идеально дополняет картину: «Привет, мне 21». Некоторые подписчики подумали, что Даша празднует день рождения, и поспешили засыпать её поздравлениями, но на самом деле её день рождения 7 мая. Это надо запомнить!

Безусловно, Касаткина ещё не освоилась в статусе топ-игрока, но проигрывать девушке из третьей сотни рейтинга теннисистке её уровня как-то странно и неправильно. Да, Кимберли Биррелл прибавляет и скоро наверняка поднимется в рейтинге, однако таких соперниц Даша может и должна обыгрывать на классе.

Зловещая неопределённость Квитовой и Возняцки

Чешка и датчанка похожи друг на друга сразу по нескольким критериям: обеим по 28 лет, они уже брали «Шлем» и великолепно провели первую часть прошлого сезона. В феврале Петре защищать треть завоёванных в прошлом году очков, а Каролине – 2000 зачётных баллов за победу на Открытом чемпионате Австралии. Квитова слабо провела конец прошлого сезона, и на первом турнире в новом году уступила эстонке Анетт Контавейт уже во втором круге. Возняцки стала чемпионкой Пекина в октябре, но не смогла выйти из группы на итоговом в Сингапуре. В Окленде экс-первая ракетка мира проиграла молодой канадке Бьянке Андрееску. В случае провала на ближайших турнирах, девушки рискуют вылететь за пределы первой десятки. Волатильность рейтинга WTA удивляет и во многом даже шокирует.

Свитолина и Кирьос провалили защиту титула в Брисбене

Украинка заставила критиков замолчать после сенсационной победы в Сингапуре. Новый сезон – новые вызовы и испытания. По словам бывшей теннисистки, комментатора Eurosport и обозревателя «Чемпионата» Екатерины Бычковой, теннисисты люто ненавидят словосочетание «защита титула». Эти слова просто вгоняют их в депрессию.

Вот и представьте себе, что сезон только начался, а тебе уже надо защищать пресловутые рейтинговые очки. В этот раз Элина не справилась – во втором круге Брисбена она капитулировала перед Александрой Саснович. Белоруска тем самым взяла реванш за прошлогоднее поражение в финале. В обновлённой версии рейтинга WTA Свитолина опустится с четвёртой на шестую строчку – снова передаём привет текучке кадров в элите женского тура.

Человек-оркестр Ник Кирьос весь прошлый сезон мучился с последствиями травмы локтя, мало играл и сетовал на сложную судьбу. Вследствие этого австралиец недосчитался очков и финишировал лишь 35-м, а после провала в Брисбене и вовсе покинет топ-50. В прошлом году Ник стал триумфатором домашних соревнований, а в этом году сложил чемпионские полномочия уже во втором раунде. Любимец публики не смог одолеть Жереми Шарди, после чего в сетке турнира остался лишь один хозяин кортов – Алекс де Минор. Сидней Кирьос традиционно пропускает, а вот в Мельбурне ему предстоит защищать 180 очков за выход в четвёртый круг.

Рублёв пока не может прийти в себя после травмы

Андрей с большими трудностями возвращался в тур после травмы спины. Единственным проблеском надежды был августовский Вашингтон, где он дошёл до полуфинала и одержал несколько ярких побед. К сожалению, развить успех Рублёву не удалось – сезон-2018 он закончил на 68-й позиции. На первой неделе нового сезона россиянину нужно было защищать очки за прошлогодний финал в Дохе. Поход оказался неудачным – во втором круге его остановил грузинский теннисист Николоз Басилашвили. Теперь Андрей будет 84-м в мире и поедет в Сидней исправлять положение. Кстати, начинать придётся с квалификации.