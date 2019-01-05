Федерер оставил Кубок Хопмана за Швейцарией. В последний раз?

А ещё Соболенко начала сезон с титула, Джокович проиграл в полуфинале Дохи, а Карлович стал самым возрастным финалистом за 40 лет.

Роджер Федерер в последние годы любит начинать сезон с Кубка Хопмана, где уже традиционно выступает вместе с Белиндой Бенчич. Помимо привлекательных финансовых условий, швейцарцу обеспечивают интересную культурную программу и, разумеется, лучшие условия для проживания в Перте. Кстати, благодаря культурной программе чуть больше года назад появилось селфи Роджера с забавным местным зверьком – куоккой. После этого все игроки бросились фотографироваться с куокками, пытаясь сделать более удачное селфи (и, пожалуй, не преуспели в этом), а поток туристов в Перт вырос в несколько раз.

Противостояние Федерера и Уильямс

Если в 2017 году Швейцария не вышла из группы – в решающем парном матче Федерер и Бенчич уступили Кристине Младенович и Ришару Гаске – то в прошлом они уверенно выиграли свою группу, а в финале взяли верх над немцами, Александром Зверевым и Анжеликой Кербер. Кстати, со Зверевым Федерер встречался на Кубке Хопмана и в 2017-м. Тогда Александр победил в матче с тремя тай-брейками, а год назад сильнее оказался Роджер, причём второй сет он выиграл под ноль, а в третьем уступил всего два гейма.

Федерер знакомится с австралийской фауной, а Шарапова снова покоряет Китай Перед стартом сезона теннисисты получили редкую возможность прикоснуться к достопримечательностям Австралии и других уголков мира.

На групповом этапе, пожалуй, самая интересная афиша была у противостояния Роджера и Серены Уильямс – не один на один, конечно, а в миксте, но тем не менее. Однако партнёр у Серены был слабоват – Фрэнсис Тиафо явно подошёл к началу сезона не в форме, да и в целом сильным игроком его пока не назовёшь. Уильямс победила во всех трёх одиночных встречах, но при этом сборная США не выиграла ни одного матча. Конкретно микст Швейцарии против США завершился со счётом 4:2, 4:3 (5:3). Правила микста на Кубке Хопмана в последние два года вообще довольно своеобразные – мало того что каждый сет играется до четырёх геймов, так ещё и тай-брейк завершается, как только одна из команд наберёт 5 очков, даже если это произойдёт при счёте 4:4!

С. Уильямс: с нетерпением ждала возможности сыграть с Федерером. Это так круто!

Швейцария защитила титул

Для самого Федерера самым сложным стал матч со Стефаносом Циципасом. Молодой грек с российскими корнями неровно провёл первые поединки в Перте, проиграв Кэмерону Норри и только в трёх сетах победив Тиафо, а вот с Роджером выдал, пожалуй, лучший матч турнира. Оба играли здорово, и в итоге Федерер взял верх на двух тай-брейках. Эта победа обеспечила Швейцарии первое место в группе за счёт лучшей разницы матчей, так что итоговая победа Греции в этом противостоянии уже ничего не решала. Группу A уверенно выиграла Германия, так что в Перте состоялся повтор прошлогоднего финала – причём с той же самой четвёркой участников, что и тогда.

Федерер на этот раз победил Зверева ещё легче, чем год назад, взяв верх в двух партиях – 6:4, 6:2. Напомним, что прошлый сезон Роджер завершил поражением именно от Александра – в полуфинале Итогового чемпионата ATP. Затем Кербер в двух сетах обыграла Бенчич, хотя если бы Белинда в концовке второй партии несколько раз не била с хафкорта прямо на ракетку сопернице, то вполне мог бы состояться решающий сет. Микст обе команды провели с перепадами, и судьба трофея определялась на тай-брейке третьей партии, где всё решило одно очко – 4:0, 1:4, 4:3 (5:4) в пользу Швейцарии.

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Будет ли дальше разыгрываться Кубок Хопмана?

Таким образом, сборная Швейцарии второй раз подряд (и четвёртый в истории) завоевала Кубок Хопмана. Для Роджера это третий трофей, поскольку он побеждал ещё в далёком 2001 году вместе с Мартиной Хингис, которая тогда была гораздо более известным игроком, чем он. И, возможно, это был последний розыгрыш Кубка Хопмана в истории. После тридцати с небольшим лет (турнир проводится с 1989 года) он может прекратить своё существование. Причина – командный чемпионат ATP, который будет проводиться в Австралии на той же первой неделе сезона с 2020-го. Чтобы достойно конкурировать с изменённым Кубком Дэвиса, нужны серьёзные финансы, и при таком раскладе денег на Кубок Хопмана едва ли хватит – да и всех топовых игроков мужского тура наверняка предпочтут привлечь к новому командному соревнованию. Так что если Кубок Хопмана в следующем году и состоится, то ждать на нём Федерера или Зверева точно не стоит.

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Возвращение Шараповой…

На соревнованиях в Шэньчжэне состоялось возвращение в тур Марии Шараповой, не выступавшей с US Open – 2018. Концовку прошлого сезона обладательница «Карьерного шлема» пропустила из-за обострения старых проблем с плечом. Первой соперницей россиянки в Китае стала Тимя Бачински, которая сама не так давно вернулась в тур после серьёзной травмы и практически полностью потеряла рейтинговые очки. Правда, в конце прошлого года Тимя дошла до полуфинала на другом турнире в Поднебесной – в Тяньцзине. Действующей чемпионкой соревнований была как раз Шарапова, но она, понятно, не приехала защищать титул.

Достаточно уверенно победив Бачински, во втором круге Шарапова столкнулась с серьёзным сопротивлением местной обладательницы «уайлд-кард» — Синьюй Ван. Китаянка выиграла первый сет на тай-брейке и повела во втором со счётом 2:0. В этот момент Мария переломила ход борьбы, взяла четыре гейма подряд, после чего её соперница получила травму. Продолжить матч Ван не смогла, а Шарапова утешала 17-летнюю китаянку, говоря, что если она будет играть так же, как в этот день, то однажды станет первой ракеткой мира.

И новая травма

За выход в полуфинал Марии предстояла борьба с Ариной Соболенко – причём из-за дождей в Шэньчжэне матч был перенесён с четверга на пятницу, так что обе теннисистки получили день отдыха. Ранее они встречались один раз, и тоже в Китае – как раз в финале Тяньцзиня-2017, который выиграла Шарапова. Однако с тех пор белоруска резко прибавила, особенно за полгода под руководством Дмитрия Турсунова, а Марии не удалось ни вернуться на свой уровень, ни хотя бы провести ровный сезон без травм. И в этом матче травма тоже помешала россиянке – только теперь не плеча, а бедра. У неё были проблемы с передвижением ещё в начале матча, и после проигрыша партии со счётом 1:6 Шарапова взяла медицинский тайм-аут. Во втором сете она поначалу прибавила (хотя и первый сет был упорнее, чем можно подумать по цифрам), но Соболенко снова вышла вперёд, и при счёте 2:4, почти простояв в концовке последнего гейма, Мария отказалась от продолжения борьбы. Её следующим турниром должен стать Australian Open, но теперь придётся ждать новостей о том, сможет ли она выступить в Мельбурне.

У Шараповой снова травма. Сможет ли она сыграть в Австралии и Санкт-Петербурге? Мария Шарапова не смогла завершить матч с Ариной Соболенко в Китае. Вспомним, какие травмы преследовали её в прошлые годы.

Звонарёва возвращается в топ-100

Вообще в Шэньчжэне решили начать сезон многие российские теннисистки. Правда, первая ракетка России, Дарья Касаткина, отправилась в Брисбен, зато в Китае сыграли, помимо Шараповой, Анастасия Павлюченкова, Вера Звонарёва, Екатерина Александрова, Евгения Родина и Вероника Кудерметова. Александрова во втором круге уступила Соболенко, Родина на аналогичной стадии не справилась с Элисон Риске (кстати, в итоге именно Соболенко и Риске сыграли в финале). Павлюченкова в российском дерби проиграла Кудерметовой – также во втором раунде – а Вероника в четвертьфинале, растянувшемся на два дня из-за дождей, уступила Звонарёвой. Вера, кстати, благодаря отличному выступлению в Шэньчжэне впервые после возвращения в тур попадёт в топ-100. При этом россиянка играла здесь не только в одиночном, но и в парном разряде, где вместе с Бачински также дошла до полуфинала. Кстати, в прошлом году Звонарёва и Бачински стали чемпионками в Санкт-Петербурге. Вероятно, Вера получила слишком большую физическую нагрузку и снялась по ходу полуфинального матча с Элисон Риске, проигрывая со счётом 0:6, 0:1. Причиной отказа стала травма левого бедра.

Соболенко довольна стартом сезона

В финале, который, как и оба полуфинала, состоялся в субботу, Соболенко добилась волевой победы. Риске взяла первую партию, но после этого Арина перехватила инициативу и контролировала ход игры. К победе американка не приближалась ни разу, поскольку Соболенко во втором и третьем сете всё время вела в счёте. Итоговый результат — 4:6, 7:6 (7:2), 6:3 в пользу белорусской теннисистки.

«Когда начинаешь сезон с завоевания титула, это придаёт тебе веры в себя. Надеюсь, я смогу хорошо выступить на Australian Open. Если мне снова придётся сыграть два матча за один день, я это сделаю. Конечно, тяжело подготовиться к такому в физическом плане, но я старалась концентрироваться на каждом розыгрыше в финале, биться за каждое очко», — сказала Соболенко после победы.

Джокович проиграл, не дойдя до финала

В Дохе выступал Карен Хачанов, получивший третий номер посева, но ему не очень-то повезло с сеткой – соперником россиянина стал Стэн Вавринка. Швейцарец провёл отличный матч и. как и прошлой осенью в Санкт-Петербурге, взял верх в двух партиях. Сразу проиграл и второй сеяный, Доминик Тим – он не справился с Пьер-Югом Эрбером. Из россиян в сетке был также Андрей Рублёв, который победил Андреаса Сеппи, после чего уступил Николозу Басилашвили. Впрочем, грузинский теннисист и в прошлом сезоне нередко показывал отличный теннис, и сейчас был в хорошей форме – в следующем раунде он дал серьёзный бой Новаку Джоковичу. Поначалу он полностью превосходил серба за счёт высочайшей скорости ударов, взял первый сет, но затем стал больше ошибаться, и Новак всё же добился победы.

Джокович – о поражении от Баутисты-Агута: соперник был сильнее, поздравляю его

Для Джоковича это была вторая волевая победа подряд – во втором круге он уступил стартовую партию Мартону Фучовичу. А в полуфинале всё сложилось наоборот. Новак взял первый сет у Роберто Баутиста-Агута и повёл во втором с брейком, но затем испанец прибавил и в итоге сенсационно взял верх над первой ракеткой мира – 3:6, 7:6 (8:6), 6:4. В титульном матче Роберто в трёх партиях обыграл Томаша Бердыха, который проводил первый турнир с прошлого июня. С учётом такой вынужденной паузы финал для чеха можно считать очень неплохим результатом. Испанец победил со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

Карлович – самый возрастной финалист с 1977 года

А в Пуне свою форму вновь нашёл Иво Карлович. Супер-ветеран тура, которому в последний день февраля исполнится 40 лет, по ходу прошлого сезона выпадал из первой сотни и завершил год аккурат на сотой строчке благодаря хорошим результатам на челленджерах. Здесь Иво одержал четыре победы, в том числе над Евгением Донским и Эрнестом Гулбисом, и в новом рейтинге будет 69-м. Отметим также удачное возвращение Стива Дарси – бельгиец, пропустив из-за травмы больше года, с ходу дошёл до полуфинала, где уступил как раз Карловичу. Финал стал настоящей дуэлью подач, поскольку Иво противостоял Кевин Андерсон. Теннисисты не сделали ни одного брейка, хотя у южноафриканца было 8 брейк-пойнтов, в том числе двойной матчбол на приёме при 6:5 в решающей партии. На тай-брейке Карлович был в двух очках от победы, однако после счёта 5:2 уступил в пяти розыгрышах подряд. Тем не менее, Иво стал самым возрастным финалистом турнира ATP в одиночном разряде после Кена Роузволла, который в 1977-м завоевал титул в Гонконге. Австралийцу тогда было 43 года.