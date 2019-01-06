Медведев начал год с трёх побед над бывшими игроками топ-5

Даниил Медведев за последний год добился серьёзного прогресса. Россиянин начинал прошлый сезон 65-й ракеткой мира, а после потери очков за финал Ченная на первой неделе года опустился на 84-ю позицию. В Ченнай Даниил тогда просто не полетел, сыграв вместо этого на челленджере в Австралии (неудачно). Зато на второй неделе сезона россиянин прошёл квалификацию в Сиднее и завоевал там первый титул, обыграв трёх соперников из топ-50 и победив в финале Алекса де Минора, который в итоге тоже провёл отличный сезон, поднявшись из начала третьей сотни почти в топ-30.

Есть первый титул в сезоне! Даниил Медведев покорил Сидней Россиянин Даниил Медведев, громко заявивший о себе в прошлом сезоне, в новом году начал собирать трофеи.

Конечно, далеко не всё у Медведева шло гладко. На «Мастерсах» он сыграл довольно неудачно, и, пожалуй, больше всего из этих турниров запомнилась не сама игра Даниила, а его перебранка со Стефаносом Циципасом, которого россиянин победил в первом круге в Майами. Медведев тогда одержал волевую победу со счётом 2:6, 6:4, 6:2, а основной конфликт развернулся непосредственно после завершения матча. После этого Циципас заблокировал Медведева в соцсетях и, по словам россиянина, так и не извинился перед ним. При этом их родители дружат между собой, но на отношения сыновей, очевидно, не влияют. Кстати, затем они встречались ещё дважды, и каждый раз Даниил выходил из матча победителем.

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Взлёт Медведева в топ-20

Выступления на грунте Медведеву совсем не удались – за пять турниров он выиграл всего один матч. Следующий яркий результат к Даниилу пришёл только перед US Open, когда он, как и накануне старта Australian Open, завоевал титул – на этот раз в Уинстон-Сейлеме. А в начале октября россиянин выиграл более представительный и более крупный турнир, став чемпионом в Токио. В финале Медведев уверенно победил первую ракетку Японии, Кея Нисикори. Также осенью Даниил отметился в полуфиналах Кубка Кремля и турнира в Базеле, что позволило ему завершить сезон на 16-й строчке.

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Той же осенью в жизни Медведева произошли ещё два примечательных события. Первое – он женился, сыграв свадьбу перед матчами плей-офф Кубка Дэвиса с Беларусью. Второе – он стал первой ракеткой России (пусть и ненадолго), опередив Карена Хачанова после победы в Токио. По поводу второго события сам Даниил говорил, что ему помогло изменение подхода к теннису и к тренировкам. «В этом сезоне стал более профессиональным. Я начал подчинять теннису всё, что делаю в своей жизни. Естественно, есть какие-то жертвы. Кому-то это, может, не нравится, но за счёт этого я продвигаюсь вперёд. Конкуренция в сборной? Она у нас была всегда, ещё с тех пор, как мы были юниорами. Мы спортсмены высокого уровня, поэтому каждый из нас всё время хотел быть первым. В итоге получается, что мы все трое были первыми ракетками России в разное время. Это очень классно, что нас таких трое ребят. И мы друг друга только подталкиваем вперёд».

Даниил начал год с победы над экс первой ракеткой мира

На первой неделе нового сезона Медведев вновь здорово сыграл в Австралии – теперь в Брисбене. Четвёртый номер посева позволил россиянину пропустить первый круг, зато уже во втором раунде ему достался совсем не простой соперник – Энди Маррей. Конечно, британец после травмы не в той форме, в какой был, поднимаясь на вершину рейтинга, но всё равно в первом матче года можно было получить более лёгкого оппонента. Даниил, впрочем, сумел победить в двух партиях.

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После этого Даниил в тяжёлой битве обыграл Милоша Раонича – 6:7 (2:7), 6:3, 6:4. Отметим, что в двух последних геймах на подаче Медведева во второй партии у канадца были двойные брейк-пойнты, а единственный брейк в решающем сете Даниил сделал с 40:0! Вряд ли Раоничу часто доводилось проигрывать подачу с тройного геймбола. Кстати, сам Медведев в этом матче ни разу не отдал свою подачу.

Нисикори взял реванш за Токио

В полуфинале россиянин победил Жо-Вильфрида Цонгу, также набирающего форму после травмы. Француз накануне провёл отличный поединок с Алексом де Минором, а вот в матче с россиянином много ошибался с форхенда. Тем не менее в первом сете он дважды спасал подачу с тройного брейк-пойнта, и в итоге Медведев оказался на грани проигрыша партии, но сумел взять тай-брейк со счёта 4:6. Во второй партии у Даниила уже был серьёзный перевес – 7:6 (8:6), 6:2. Таким образом, Медведев обыграл третьего бывшего теннисиста топ-5 подряд. Маррей был первой ракеткой мира, Раонич поднимался на третью строчку, а Цонга становился пятым.

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Соперником Даниила по финалу стал Кей Нисикори, не выигрывавший турниров с февраля 2016 года. Японец потерпел поражения в девяти финалах подряд, и одним из последних был финал Токио против Медведева. Но на более медленном харде японец сумел взять реванш. Оба провели матч с перепадами. Даниил лучше вошёл в игру, сразу поведя с брейком, но потом стал много ошибаться и уступил пять геймов подряд. Во второй партии Кей не раз был в шаге от того, чтобы повести с брейком, однако Даниил отыграл все восемь брейк-пойнтов, после чего взял подачу соперника и сравнял счёт по сетам. Показалось, что инициатива перешла к Медведеву, но в начале решающей партии Нисикори ушёл с 0:30 и быстро сделал два брейка подряд, что предрешило исход финала – 6:4, 3:6, 6:2.

«Я очень счастлив, что наконец-то выиграл этот турнир. Я уже участвовал в нём семь-восемь раз. Даниил провёл отличный матч. Я проиграл ему в финале турнира в Японии, поэтому было приятно сегодня взять реванш! Надеюсь, что он проведёт отличный сезон. Уверен, что вскоре он будет в топ-10», — сказал Кей.

Поедет ли Медведев в Сидней?

Даниил заявлен и на турнир в Сиднее, где он получил второй номер посева. Уже известен его первый соперник – Джордан Томпсон. Однако сложно сказать, стоит ли россиянину, имея возможность ставить перед собой достаточно высокие цели на Открытый чемпионат Австралии, играть две недели перед его стартом. Возможно, будет лучше сняться с Сиднея или сыграть там в тренировочном режиме, чтобы не тратить лишние силы. Тем более что для того, чтобы продолжать подниматься в рейтинге, Даниилу нужно в первую очередь улучшать результаты на обязательных соревнованиях — в прошлом году его лучшим результатом были 115 очков за 1/8 финала «Мастерса» в Канаде. А очки за титул в Сиднее можно будет компенсировать на более удачно расположенных в календаре турнирах.

Кстати, сам Медведев прошлой осенью говорил, что работает над физической готовностью, чтобы лучше выступать на «Шлемах». «Мои не лучшие результаты на «Больших шлемах»? Не думаю, что мои успехи в обычных турнирах как-то влияют на результаты на мэйджорах. Пятисетовики – это совсем другие матчи. В них на первую роль выходит уровень физической подготовки – это именно то, над чем я работаю в последнее время».

Плишкова и Цуренко отказались от матча-реванша в Сиднее

У женщин Сидней, наоборот, является крупнейшим турниром перед Australian Open – изначально в посев там не попала даже Анастасия Севастова, являющаяся 11-й ракеткой мира, но после отказа Наоми Осаки от участия место среди сеяных латвийской теннисистке досталось. Чуть позже снялась и Каролина Плишкова, равно как и её соперница по первому кругу Леся Цуренко. Обе теннисистки дошли до финала в Брисбене и устроили там битву на два с лишним часа. Украинка была в двух очках от победы, ведя со счётом 6:4, 5:3 и добравшись до 40:40 на приёме, но проиграла 14 из 15 следующих очков. В решающей партии борьбы не получилось – 6:2 в пользу чешки.

Гёргес защитила титул в Окленде

На менее представительных соревнованиях в Окленде титул завоевала Юлия Гёргес. В финале она одержала волевую победу над молодой канадкой Бьянкой Андрееску, которая по пути к финалу обыграла в том числе Каролину Возняцки и Винус Уильямс. Винус перед этим успела выбить из сетки Викторию Азаренко. Андрееску взяла у Гёргес первый сет со счётом 6:2, но постепенно Юлия переломила ход игры и сумела защитить прошлогодний титул – 2:6, 7:5, 6:1. Отметим также неплохой результат Эжени Бушар, которая в одиночном разряде дошла до четвертьфинала, проиграв Гёргес на тай-брейке третьей партии, а в паре с Софьей Кенин завоевала титул.