Халеп пытается получить игровую практику

На второй неделе января пройдут последние турниры перед Australian Open – Сидней, Хобарт и Окленд, а также уже началась квалификация к АО.

Турнир WTA/Premier. Сидней (Австралия). Sydney International



Призовой фонд: $ 823 000.



Покрытие: хард, открытые корты.



Дата проведения: 7-12 января.

Разница во времени с Москвой: +8 часов.



Заявка на турнир (от 26.11.2018): Симона Халеп (1), Анжелика Кербер (2), Слоан Стивенс (6), Петра Квитова (WC), Кики Бертенс (9), Дарья Касаткина (10), Арина Соболенко (11), Анастасия Севастова (12), Элисе Мертенс (13), Дарья Гаврилова (WC), Айла Томлянович (WC), Екатерина Александрова (Q).



Полный список участников.



Снялись с турнира: Наоми Осака (5), Каролина Плишкова (8), Леся Цуренко (27), Йоханна Конта (37/LL).



Действующий победитель: Анжелика Кербер.

Чемпионат штата Новый Южный Уэльс имеет давнюю историю. Он разыгрывается аж с 1885 года, причём как среди мужчин, так и среди женщин. В Открытую эру тенниса рекордсменками по количеству титулов были Ивонн Гулагонг-Коули и Мартина Навратилова – по 4. Основную часть истории турнир проводился на кортах White City Stadium и лишь в 2000 году переехал в теннисный центр Нового Южного Уэльса, построенный для Олимпиады-2000. На этом турнире среди прочих отличились и отечественные теннисистки – Наталья Зверева (1990), Елена Дементьева (2009, 2010) и Светлана Кузнецова (2016). Финалистками были Ольга Морозова (1971), та же Кузнецова (2008) и Динара Сафина (2009). В этом году посев возглавили лидеры рейтинга – Симона Халеп и действующая чемпионка Анжелика Кербер. Для Симоны это будет первый официальный турнир с сентября прошлого года, когда она снялась с соревнований в Пекине из-за травмы. В сетке Сиднея значились две россиянки — Дарья Касаткина и Екатерина Александрова (Q), но они уже проиграли в стартовом раунде.

Турнир WTA/International. Хобарт (Австралия). Hobart International



Призовой фонд: $ 250 000.

Покрытие: хард, открытые корты.



Дата проведения: 7-12 января.



Разница во времени с Москвой: +8 часов.



Заявка на турнир (от 26.11.2018): Каролин Гарсия (19/WC), Михаэла Бузэрнеску (24), Чжан Шуай (40), Мария Саккари (41), Анастасия Павлюченкова (42), Белинда Бенчич (44), Ализе Корне (47), Кирстен Флипкенс (48), Элисон Ван Эйтванк (50), Евгения Родина (77), Анна Блинкова (Q).



Полный список участников.



Отказались от участия: Магдалена Рыбарикова (49), Ребекка Петерсон (63),



Снялись с турнира: Элисон Риске (62), Ван Яфань (70), Мона Бартель (79).



Действующий победитель: Элисе Мертенс.



Турнир на острове Тасмания проводится с 1994 года. Чемпионками здесь становились в том числе и россиянки Анна Чакветадзе (2007) и Елена Веснина (2013). До финала доходили Василиса Бардина (2007) и Вера Звонарёва (2008). Два последних турнирах в Хобарте выиграла бельгийка Элисе Мертенс, кстати единственная пока в истории двукратная чемпионка турнира. Но бороться за 3-й титул подряд она не приехала, предпочтя отправиться в Сидней. Сетку возглавила Каролин Гарсия, которая уже сошла с дистанции, как и две россиянки – Анастасия Павлюченкова и Евгения Родина. А вот третья представительница России – Анна Блинкова, успешно преодолев квалификацию, прошла и во второй круг основы.

Турнир ATP World Tour 250. Сидней (Австралия). Sydney International



Призовой фонд: $ 527 880.



Покрытие: хард, открытые корты.



Дата проведения: 6-12 января.



Разница во времени с Москвой: +8 часов.

Заявка на турнир (от 26.11.2018): Стефанос Циципас (15), Диего Шварцман (17), Жиль Симон (30), Алекс де Минор (31), Люка Пуи (32), Мартон Фучович (36), Андреас Сеппи (37), Джон Миллман (38), Андрей Рублёв (39).



Полный список участников.



Отказались от участия: Кайл Эдмунд (14), Жо-Вильфрид Цонга (SR).



Снялись с турнира: Даниил Медведев (16), Николас Джарри (43).



Действующий чемпион: Даниил Медведев.



В мужском турнире в Сиднее тоже побеждали отечественные теннисисты – Александр Метревели (1972), Дмитрий Турсунов (2008) и Даниил Медведев (2018). До финала доходили Андрей Чесноков (1988), Андрей Черкасов (1989) и Игорь Андреев (2006). Рекордсменом в Открытую эру по количеству титулов является Ллейтон Хьюитт – четыре. Действующий чемпион Даниил Медведев изначально значился в сетке, но после того, как добрался до финала Брисбена, снялся с Сиднея. Посев возглавил представитель поколения Next Стефаносом Циципасом, также в сетке есть россиянин Андрей Рублёв.

Медведев начал год с трёх побед над бывшими игроками топ-5 Даниил Медведев прошёл через непростую сетку Брисбена до финала, где в борьбе уступил Кею Нисикори, взявшему реванш за поражение в Токио.

Турнир ATP World Tour 250. Окленд (Новая Зеландия). ASB Classic



Призовой фонд: $ 527 880.



Покрытие: хард, открытые корты.



Дата проведения: 7-12 января.



Разница во времени с Москвой: +10 часов.



Заявка на турнир (от 26.11.2018): Джон Иснер (10), Фабио Фоньини (13), Марко Чеккинато (20), Пабло Карреньо-Буста (23), Чхун Хён (25), Денис Шаповалов (27), Стив Джонсон (33), Филипп Кольшрайбер (34), Давид Феррер (WC).



Полный список участников.



Отказались от участия: Пьер-Юг Эрбер (55).



Снялись с турнира: Роберто Баутиста-Агут (24), Гаэль Монфис (29).



Действующий победитель: Роберто Баутиста-Агут.



Первый турнир в Окленде был проведён в 1920 году, с 1956-го проводятся международные турниры, а с 1969-го они стали профессиональными. Среди чемпионов был и россиянин Александр Волков (1993), а финалистом – Андрей Чесноков (1990). Также здесь побеждали Бьорн Борг (1974), Марсело Риос (1998), Густаво Куэртен (2003) и Хуан-Мартин дель Потро (2009). Рекордсменом по количеству титулов является Давид Феррер – четыре (2007, 2011-2013). Действующим чемпионом является Роберто Баутиста-Агут, который изначально значился в сетке, но потом отказался от участия, а посев возглавил Джон Иснер.