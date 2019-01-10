10 причин следить за Australian Open

Новый регламент решающих партий и Shot Clock

Открытый чемпионат Австралии – 2019 станет первым турниром «Большого шлема», помимо US Open, где в решающей партии во всех разрядах будет играться тай-брейк. Подобное правило ввели и на Уимблдоне, но если там третий/пятый сет будет завершаться обычным тай-брейком при счёте 12:12 по геймам, то в Мельбурне теперь предусмотрен чемпионский тай-брейк до 10 очков, но при 6:6 по геймам. Аналогичное правило тай-брейка действует и в квалификации, где оно даже удлинило матчи – раньше там игрался обычный тай-брейк до 7 очков.

Также в матчах основной сетки будет действовать Shot Clock, который год назад уже применялся в отборочных соревнованиях. Опять-таки первым «Шлемом», использовавшим Shot Clock в основной сетке, стал US Open – правда, здесь разница составила всего полгода, поскольку в Нью-Йорке он появился в 2018-м. А вот обсуждавшееся год назад предложение сократить число сеяных с 32 до 16 реализовано не было. Правда, об этом стало известно уже давно, и касаться эта перемена в регламенте должна была всех турниров «Большого шлема».

Возняцки в нижней половине сетки

Действующая чемпионка, Каролина Возняцки, по результатам жеребьёвки попала в нижнюю половину сетки, ко второй сеяной – Анжелике Кербер. Сама датчанка получила третий номер посева. Правда, сейчас Каролина далеко не в оптимальной форме, и сомнительно, что ей удастся защитить титул. Её первой соперницей станет Элисон Ван Эйтванк.

Шарапова может сыграть с Возняцки в третьем раунде

Уже в третьем круге может состояться встреча Возняцки с Марией Шараповой. Россиянка тоже побеждала в Мельбурне в год, заканчивающийся на цифру 8 – ровно за 10 лет до датчанки. В начале того сезона Мария была в отличной форме и в Австралии не проиграла ни сета, оформив по пути к титулу три «баранки» — в том числе одну первой ракетке мира, Жюстин Энен. Всего Шарапова выиграла 18 матчей подряд, и эту серию прервала только Светлана Кузнецова в финале Индиан-Уэллса. Сейчас расклад совершенно другой, и главный вопрос, всё ли в порядке со здоровьем Марии. Её слишком часто мучают разные травмы, и на прошлой неделе она снялась по ходу матча с Ариной Соболенко из-за проблем с бедром. Вроде бы ничего серьёзного не произошло, но если травма снова даст о себе знать, это сильно скажется на передвижении Шараповой по корту. Её первая соперница, кстати, пока неизвестна – это будет кто-то из прошедших квалификацию теннисисток.

Касаткиной нужно прибавлять

Первая ракетка России Дарья Касаткина начнёт Australian Open матчем с Тимей Бачински. С одной стороны, швейцарка после травм не в лучшей форме, с другой – результаты самой Касаткиной на старте сезона настораживают. В Брисбене она уступила 20-летней австралийке Кимберли Биррелл, для которой это была первая победа в основных сетках турниров WTA за три года, а в Сиднее легко проиграла Александре Саснович. Будем надеяться, что на Открытом чемпионате Австралии Дарье удастся прибавить. Если она победит Бачински, то дальше сыграет с кем-то из квалификации. В третьем круге теоретически возможна встреча с Гарбинье Мугурусой, но результаты испанки тоже не впечатляют, а с турнира в Сиднее она и вовсе снялась, не выйдя на матч второго круга.

Сможет ли Халеп прервать серию из пяти поражений?

Симона Халеп, защищающая очки за финал, в первом круге попала на Кайю Канепи. Это не лучшая жеребьёвка для первой ракетки мира, особенно с учётом того, что именно эстонке она проиграла в стартовом раунде US Open – 2018. Вообще на данный момент в пассиве Симоны серия из пяти поражений, включающая в себя и ту неудачу в Нью-Йорке. Если она пройдёт Кайю, то в третьем круге может сыграть с Винус Уильямс, а в четвёртом – с Сереной. Кстати, Серена во втором раунде выходит на прибавившую в последнее время Эжени Бушар – для этого американке нужно победить Татьяну Марию, а канадке необходимо справиться с Пэн Шуай.

Борьба за первую строчку

Если Халеп проиграет рано и потеряет 1300 очков за финальный раунд, то вполне может развернуться жаркая борьба за право сместить её с первой строчки. С учётом вычета всех рейтинговых баллов за Australian Open – 2018 ближе всех к Симоне находится Слоан Стивенс. У Халеп остаётся 5342 очка, у Стивенс – 5067. Рядом и Наоми Осака (5030 баллов). Также претендовать на лидерство могут Анжелика Кербер (4725), Петра Квитова (4620), Элина Свитолина (4510) и другие теннисистки. У кого шансов практически нет, так это у защищающей титул Возняцки – у неё после вычета остаётся всего 3436 очков.

Лидерству Джоковича вряд ли что-то угрожает

Переходя к мужской сетке, сразу отметим, что здесь вопрос о смене первой ракетки мира фактически не стоит. Чисто теоретические шансы есть у Рафаэля Надаля, но ему нужно завоевать титул и ждать осечки Новака Джоковича на первой неделе. Если серб дойдёт хотя бы до 4-го круга, то гарантирует себе сохранение лидерства. Что касается Роджера Федерера, то он защищает титул и соответственно прибавить не может.

Кстати, швейцарец и серб ведут борьбу за то, чтобы установить рекорд Australian Open по количеству титулов в мужском одиночном разряде. После двух подряд побед Роджера они делят лидерство с Роем Эмерсоном – у каждого по шесть трофеев.

Цонга, Шаповалов и Медведев на пути Новака во вторую неделю

При этом сетка у Джоковича совсем не простая, скорее наоборот. После одного из победителей квалификации в первом круге во втором раунде Новак наверняка встретится с Жо-Вильфридом Цонгой, у которого он 11 лет назад на этом стадионе выиграл свой первый финал Australian Open. Французу для этого нужно победить Мартина Клижана, который сейчас совсем не впечатляет – а сам Цонга очень неплохо смотрелся в Брисбене. В третьем раунде Джокович может сыграть с Денисом Шаповаловым, а в четвёртом – с Даниилом Медведевым. Россиянин также начнёт турнир матчем с кем-то из квалификации, а из сеяных в его кусочке сетки оказался Давид Гоффен.

Вавринка сыграет с Гулбисом, Раонич – с Кирьосом

Роджер Федерер с третьим номером посева попал в нижнюю половину, а это означает, что в одной половине с Джоковичем оказался Александр Зверев. У немца сетка на старте неплохая (Аляж Бедене, потом Жереми Шарди или Уго Умбер), зато в четвёртом раунде ему наверняка достанется непростой соперник. Вариантов там немало – Стэн Вавринка, который стартует матчем с Эрнестом Гулбисом, Милош Раонич и Ник Кирьос, играющие в первом круге друг с другом. При этом победители матчей Вавринка – Гулбис и Раонич – Кирьос выйдут друг на друга уже во втором раунде.

Встретятся ли Федерер и Хачанов?

Сам Федерер стартует с матча с Денисом Истоминым, а дальше встретится с кем-то из победителем квалификации. У Роджера хорошая сетка до 4-го круга, где его может ждать Стефанос Циципас. В четвертьфинале возможен поединок Федерера с Кареном Хачановым. У россиянина есть пара кругов на то, чтобы разыграться, а в третьем раунде он может встретиться с Энди Марреем – если британец пройдёт Роберто Баутиста-Агута. Может быть опасен и прошлогодний финалист турнира, Марин Чилич, но пока неясно, что у хорвата со здоровьем – с турнира в Пуне он снялся из-за проблем с коленями.

У Надаля сетка тоже хорошая. В первом и втором кругах он может размяться в матчах с Джеймсом Даквортом и Мэттью Эбденом или Ян-Леннардом Штруффом, потом, вероятно, сыграет с Алексом де Минором. В четвёртом раунде возможна встреча Рафаэля с Диего Шварцманом или Кайлом Эдмундом. Более интересный соперник намечается в четвертьфинале – Кевин Андерсон. Впрочем, главный вопрос здесь, опять-таки – состояние здоровья. В начале сезона Надаль уже снялся с двух турниров, так что посмотрим, в какой форме он будет в Мельбурне.