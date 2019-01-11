Фальшивые ракетки. 180 теннисистов замешаны в договорняках

Пока теннисный мир готовится к старту Australian Open, набирает обороты новый скандал, который так или иначе связан с миром большого тенниса. В центре внимания испанской полиции оказалась этническая преступная группировка, которая запустила целую схему договорных матчей с участием не только местных теннисистов, но и остальных, участвующих в турнирах уровня ITF – челленджерах и фьючерсах.

Участник US Open 2018 задержан по подозрению в участии в договорных матчах

Горячие испанские будни

Расследование далеко не свежее, началось оно в 2017 году, но продолжение получило только в начале 2019 года. В ходе рейда испанская полиция обыскала 11 домов, арестовала 15 человек, изъяла более чем 167 тыся евро, 50 электронных устройств, пять роскошных автомобилей, один дробовик (ну а что?!), кучу кредитных карт и документов. Помимо 15 человек, которым всё-таки придётся предстать перед европейским законом, полиция и Европол оставили под следствием более 60 человек, среди которых и профессиональные теннисисты, и заморозили около 42 банковских счетов.

Откуда растут руки

Конкретные имена в интересах следствия не называются, но кое-какие детали незаконной схемы всё-таки были обнародованы. Теннисная антикоррупционная служба – Tennis Integrity Unit (TIU) в 2017 году сообщила, что на турнирах ITF Futures и Challenger были зафиксированы случаи договорных матчей. После этого сообщения и некоторых мероприятий Европол заявил, что в ходе данных матчей игроки брали взятки, взамен они обещали членам преступной группировки нужный им результат. Таким образом, по данным правоохранительных органов, этническая преступная группировка заработала миллионы долларов, а количество матчей исчисляется 97.

Это не первый скандал и не первое расследование в теннисе. Напомним, что не так давно, в ноябре 2018 года, работа TIU также дала плоды. На пожизненный срок была дисквалифицирована бывшая 27-я ракетка мира Даниэле Браччали, а его друг Потито Стараче был отстранён от тенниса на 10 лет. Также теннисисты получили штрафы в $ 250 тыс. и $ 100 тыс. соответственно. Ранее временному отстранению на 9 месяцев подвергался ещё один итальянец – Алессио ди Мауро (причём за то, что просто делал ставки), на пять лет был дисквалифицирован испанец Гильермо Оласо (за то, что не сообщил в TIU о предложении сдать матч), пожизненно был дисквалифицирован австриец Даниэль Келлерер (за махинации с целью повлиять на результаты матчей). И этот список очень длинный. Под подозрением в своё время находился и россиянин Николай Давыденко, но он был в итоге оправдан ATP. А вот Андрей Куманцов в 2014-м был дисквалифицирован пожизненно.

Договорные матчи в теннисе. Тяжёлый вирус или панацея для игроков Скандал с договорными матчами поставил под угрозу репутацию топ-игроков. С чего это началось и чем закончится – попробуем разобраться.

Что говорит Европол

В заявлении Европола говорится: «Подозреваемые подкупили профессиональных игроков, чтобы гарантировать заранее определенные результаты. Подозреваемые использовали имена тысяч граждан, чтобы делать ставки на игры».



В этом документе раскрывается схема данных матчей: «Группа людей использовала профессионального игрока, который служил связующим звеном между ними и другими членами преступной группировки. После того как взятка была выплачена игроку, члены группировки направлялись к местам проведения матчей, чтобы за счёт физического и морального давления убедиться, что игрок сохранил своё решение. Затем они давали приказ делать ставки как на национальном, так и на международном уровне».

Также в конце полиция отметила тот факт, что, прежде чем деньги попадали к верхушке преступной группировки, средства проводились через различные счета с использованием фальшивых имён. Всем обвиняемым инкриминируется членство в преступной организации, развращении частных лиц (в мире спорта), мошенничестве, отмывании денег, незаконном хранении огнестрельного оружия и краже личных данных.

Кульминация

По данным Европола, из более 60 человек, которые проходят данному делу как свидетели, 28 человек являются профессиональными теннисистами. Единственное имя, которое всё-таки раскрыли, – Марк Форнелл-Местрес. Он обвинён в пособничестве. По данным полиции, Марк являлся связующим звеном между группировкой и теннисистами. Он отвечал за то, чтобы организовать первоначальную договорённость со спортсменами об их участии в договорном матче. Наивысший рейтинг Форнелл-Местреса составлял 236-е место в 2007 году, а на момент окончания 2018 года он находился за пределами тысячи. Марк уже с конца прошлого года отстранён от тенниса в связи с коррупцией. Также немаловажным фактором является то, что в заявлении фигурирует участник последнего US Open, видимо, он проходит по делу в качестве свидетеля, а не является основным фигурантом, как сообщалось ранее. Хотя имя этого фигуранта, как и остальных, пока не разглашается.

Мнение социальных сетей

Один из людей решил связать обнародование расследования с уходом Маррея из большого тенниса, забавная аналогия.

Подоспело и видео с места обысков.

В Сети даже нашёлся свой Шерлок. Обещает из 128 участников прошлогоднего US Open найти причастного к договорным матчам.

Твёрдая вера в то, что все эти игроки уровня ITF. Было бы интересно понаблюдать за дальнейшим развитием событий. Нам интересно не меньше других.