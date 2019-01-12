С марафоном покончено! Зачем на АО ввели супер-тай-брейк

Супер-тай-брейк на Australian Open

Одной из главных теннисных новостей последнего времени стало изменение формата решающих партий на двух турнирах «Большого шлема». Уимблдон объявил о введении обычного тай-брейка в решающем сете при счёте 12:12 по геймам, а на Australian Open ввели чемпионский тай-брейк (или супер-тай-брейк) при счёте 6:6 – то есть играющийся как минимум до 10 очков. Непосредственным толчком к таким решениям во многом стал полуфинал Уимблдона-2018 между Кевином Андерсоном и Джоном Иснером, завершившийся со счётом 26:24 в пятом сете в пользу южноафриканца. Конечно, у того же Иснера за восемь лет до этого был ещё один, куда более затяжной поединок на Уимблдоне с Николя Маю (70:68 в пятой партии), но то был матч первого круга, а здесь столь длинная игра и сбила расписание соревнований (второй полуфинал был доигран на следующий день), и повлияла на финал, на который у Кевина сил не осталось.

2 дня марафонов. Джокович и Андерсон выиграли самые длинные полуфиналы Уимблдона Андерсон в одном из самых длинных матчей в истории тенниса обыграл Иснера, а Джокович за два дня одолел Надаля.

Интересно, что в Мельбурне новое правило распространяется на все разряды, где ранее игрался обычный решающий сет – в миксте, а также в парных юниорских соревнованиях третий сет давно заменён чемпионским тай-брейком, который начинается сразу после завершения второй партии, а не при счёте 6:6 по геймам. А матчи в квалификации и в одиночных юниорских соревнованиях теперь станут даже немного длиннее. Раньше они завершались обычным тай-брейком в третьем сете, а теперь тай-брейк играется до 10 очков. Некоторым участникам уже довелось сыграть по новым правилам – например, Ангелина Калинина победила в квалификации Мартину Ди Джузеппе со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (10:5). В мужском отборочном турнире состоялось уже несколько удлинённых тай-брейков в решающем сете. Впрочем, самый эпичный из них получился бы таковым и по старым правилам – Джем Илькель обыграл Егора Герасимова со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (18:16).

Зверев не согласен с Джоковичем

Теннисисты отнеслись к этим изменениям по-разному. Интересно, что высказывались на этот счёт участники мужского тура – возможно, потому, что на женских турнирах затяжные решающие партии случались намного реже.



Первой ракетке мира и шестикратному чемпиону Открытого чемпионата Австралии Новаку Джоковичу нововведение понравилось. «Введение супер-тай-брейка — правильное решение. Игроки устали от марафонов в пятом сете. Супер-тай-брейк позволит игрокам сохранить силы на следующие матчи».



А вот Александр Зверев, наоборот, против этого правила. «Моего мнения никто не спрашивал. Честно говоря, не думаю, что они вообще спрашивали кого-то из игроков. Мне не очень нравятся такие перемены, потому что матчи, заканчивающиеся с условным счётом 12:10 в решающей партии, всегда врезаются в память болельщиков и теннисистов. Такие игры всегда более энергозатратны, но мне они нравятся».

Федерер остался нейтральным

В одном Зверев неправ – кого-то всё-таки спрашивали, а именно Роджера Федерера. Живая легенда тенниса плотно связан с Australian Open после того, как он стал одним из организаторов Кубка Лэйвера, но при этом он не стал высказываться однозначно. «Меня устраивает любой формат. Изначально введение тай-брейков было революционной идеей, ведь раньше любой сет мог закончиться со счётом 18:16 или вроде того. Но почти на всех «Шлемах» оставался затяжной пятый сет, и организаторы спросили, что я думаю на этот счёт. Я сказал, что моё мнение неважно, ведь это решение турнира. Интересно, что теперь на всех четырёх «Шлемах» разный формат. Если дело дойдёт до 6:6 в пятом сете, нужно напоминать себе, по каким правилам играем дальше. Но в любом случае в таких матчах до 6:6 в решающей партии у обоих участников есть шансы и победить, и проиграть, так что с этой точки зрения не столь важно, какие правила будут в конце поединка. Но немного жаль, что 70:68 больше не будет».

«Можно поменять что-то другое»

Энди Маррей, пять раз за семь лет проигрывавший в финале Открытого чемпионата Австралии, остался недоволен. «Тай-брейк до десяти очков при счёте 6:6 сильно влияет на все матчи по ходу турнира. Есть другие вещи, которые можно было бы поменять в теннисе, чтобы матчи стали более захватывающими».

Карен Хачанов высказался более нейтрально. «Организаторы турниров «Большого шлема» не могут прийти к общему знаменателю, но с другой стороны, теперь каждый турнир будет отличаться от другого. Мы должны будем адаптироваться. Не знаю, легче или тяжелее станет играть. В конце концов, ты играешь не сам с собой — на другой части корта находится соперник, и именно его надо обыграть. Условия равны для всех, поэтому не имеет большого значения, сколько очков нужно будет выиграть на тай-брейке — 10, 7 или 5».

«Отличная идея!»

Победитель Итогового чемпионата ATP 2017 года Григор Димитров поддержал изменения. «Я всегда за то, что облегчает игрокам жизнь. Думаю, это отличная идея». Один из непосредственных «виновников» новых правил, Кевин Андерсон, также считает, что это хорошее решение. «То, что на каждом «Шлеме» теперь разные правила, довольно странно, но интересно. Думаю, обычный тай-брейк тоже был бы нормальным решением, но и играть до 10 очков совсем неплохо. В любом случае это хорошее решение относительно затяжных решающих партий».

«Особенная концовка»

Крейг Тайли, директор Australian Open, уверен, что это было наиболее оптимальным вариантом из всех возможных. «Мы верим, что это наилучшее из всех возможных решений и для теннисистов, и для болельщиков. Мы ввели тай-брейк до 10 очков, чтобы зрители всё равно получали особенную концовку таких эпических сражений. Удлинённый тай-брейк даёт больше возможностей для внесения перелома в ход борьбы. Также он уменьшает влияние подачи, которое может быть большим на обычном тай-брейке».



Таким образом, единственным турниром «Большого шлема» без тай-брейков в решающей партии остаётся «Ролан Гаррос» — и, более того, единственным официальным соревнованием в теннисе с таким регламентом. Раньше тай-брейка в решающем сете не было и на Олимпиаде, и на Кубке Дэвиса с Кубком Федерации, но теперь на всех этих соревнованиях введены обычные тай-брейки при счёте 6:6. Остаётся посмотреть, сколько интересных поединков в Мельбурне завершится супер-тай-брейком, и гадать, как бы они сложились, если бы не изменения в регламенте.

