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Расписание теннисных матчей Australian-2019. 14 января

Мария Шарапова
Даниил Сальников
Фото: Phillip Faraone/Getty Images for Fortune
Шараповой доверили открыть Australian Open-2019. Матчи 1-го дня
Чемпионы-2018 Федерер и Возняцки, россияне Шарапова, Павлюченкова, Хачанов, а также Надаль, Кербер, Чилич, Квитова откроют Australian Open.
Теннис / Australian Open 2019

В понедельник, 14 января, стартует первый в сезоне турнир «Большого шлема» – Australian Open. В этот день пройдут 64 матча в нижних половинах сеток у мужчин и у женщин (по 32 в каждом разряде). Начнут защиту титулов действующие чемпионы Роджер Федерер (3) и Каролина Возняцки (3). В числе прочих в стартовый день Australian Open на корты выйдут и другие представители топ-10 посева – Рафаэль Надаль (2), Анжелика Кербер (2), Слоан Стивенс (5), Кевин Андерсон (5), Марин Чилич (6), Петра Квитова (8), Кики Бертенс (9), Джон Иснер (9) и Карен Хачанов (10). Также выступит в понедельник и 5-кратный финалист турнира, бывшая первая ракетка мира Энди Маррей, который уже объявил, что нынешний сезон будет для него заключительным в карьере, а значит любой матч на Australian Open может стать последним в истории его выступлений в Мельбурне. Сыграют 14 января и 8 россиян – кроме Хачанова это Мария Шарапова (30), Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова, Екатерина Александрова, Евгения Родина, Анна Калинская (Q) и Андрей Рублёв. Причём Шарапова откроет программу дня на центральном корте поединком с британкой Хэрриет Дарт. Предлагаем вашему вниманию расписание 26 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

10 причин следить за Australian Open
Возняцки и Шарапова могут сыграть в 3-м круге, Халеп – потерять лидерство. Медведев выходит на Джоковича, а Хачанов – на Федерера.

Australian Open. День 1-й. 14 января, понедельник. Начало матчей в 11:00 (3:00 мск)

Мужчины. 1-й круг. Сетка

Женщины. 1-й круг. Сетка

Rod Laver Arena

Мария Шарапова (Россия, 30) — Хэрриет Дарт (Великобритания, Q)

Rod Laver Arena. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 30-131.

Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.45.

Прогноз «Чемпионата»: победа Шараповой в двух сетах.

Текстовая трансляция

Джеймс Дакворт (Австралия, WC) — Рафаэль Надаль (Испания, 2)

Rod Laver Arena. 2-й запуск (около 4:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 238-2.

Прогноз букмекеров: 10.50 – 1.04.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.

Полона Херцог (Словения) — Анжелика Кербер (Германия, 2)

Rod Laver Arena. 3-й запуск (около 6:30).

Личные встречи: 2-4 (Варшава-2010, Монтеррей-2011 – Марибор-ITF-2008, Афины-ITF-2009, Люксембург-2010, US Open-2016).

Рейтинг: 92-2.

Прогноз букмекеров: 9.75 – 1.04.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кербер в двух сетах.

Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — Каролина Возняцки (Дания, 3)

Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).

Личные встречи: 0-1 (Рим-2018).

Рейтинг: 51-3.

Прогноз букмекеров: 5.00 – 1.16.

Прогноз «Чемпионата»: победа Возняцки в трёх сетах.

Денис Истомин (Узбекистан) — Роджер Федерер (Швейцария, 3)

Rod Laver Arena. 5-й запуск (около 12:30).

Личные встречи: 0-6 (Australian Open-2006, Цинциннати-2010, Лондон-2012, Индиан-Уэллс, Базель-2013, Базель-2014).

Рейтинг: 99-3.

Прогноз букмекеров: 12.50 – 1.02.

Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах.

Margaret Court Arena

Слоан Стивенс (США, 5) — Тэйлор Таунсенд (США)

Margaret Court Arena. 2-й запуск (около 4:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 5-93.

Прогноз букмекеров: 1.20 – 4.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в двух сетах.

Марин Чилич (Хорватия, 6) — Бернард Томич (Австралия)

Margaret Court Arena. 5-й запуск (около 12:30).

Личные встречи: 2-1 (Australian Open-2010, US Open-2011 – Монреаль-2015).

Рейтинг: 7-85.

Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.60.

Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в четырёх сетах.

Melbourne Arena

Кевин Андерсон (ЮАР, 5) — Адриан Маннарино (Франция)

Melbourne Arena. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 4-1/6-2 (Кремона-ч, Сурбитон-ч-2008, Йоханнесбург-2011, Уинстон-Сейлем-2014, Шанхай-2017, Акапулько-2018 – Гренобль-ч-2008, Окленд-2012).

Рейтинг: 6-41.

Прогноз букмекеров: 1.09 – 7.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Андерсона в трёх сетах.

Мария Саккари (Греция) — Елена Остапенко (Латвия, 22)

Melbourne Arena. 2-й запуск (около 5:00).

Личные встречи: 0-1 (Чарльстон-2017).

Рейтинг: 41-22.

Прогноз букмекеров: 1.55 – 2.40.

Прогноз «Чемпионата»: победа Саккари в трёх сетах.

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 22) — Энди Маррей (Великобритания, SR)

Melbourne Arena. 4-й запуск (не ранее 10:00).

Личные встречи: 0-3 (Уимблдон-2014, Мюнхен-2015, Шанхай-2016).

Рейтинг: 23-230.

Прогноз букмекеров: 1.20 – 4.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Баутиста-Агута в четырёх сетах.

Петра Квитова (Чехия, 8) — Магдалена Рыбарикова (Словакия)

Melbourne Arena. 5-й запуск (не ранее 11:00).

Личные встречи: 6-1 (Прага-Пругонице-ITF, Пршеров-ITF, Валашске-Мезиржичи-ITF-2007, Пуатье-ITF-2010, Нью-Хэйвен-2014, Бирмингем-2018 – Прага-ITF-2011).

Рейтинг: 8-50.

Прогноз букмекеров: 1.15 – 5.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Квитовой в двух сетах.

1573 Arena

Элисон Риске (США) — Кики Бертенс (Нидерланды, 9)

1573 Arena. 3-й запуск (около 6:30).

Личные встречи: 0-2 (Торонто-2013, Нюрнберг-2017).

Рейтинг: 48-9.

Прогноз букмекеров: 3.50 – 1.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Бертенс в двух сетах.

Court 3

Анна Калинская (Россия, Q) — Арина Соболенко (Беларусь, 11)

Court 3. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 1-1 (Минск-ITF-2016 – Санкт-Петербург-ITF-2016).

Рейтинг: 167-11.

Прогноз букмекеров: 5.00 – 1.16.

Прогноз «Чемпионата»: победа Соболенко в двух сетах.

Стефанос Циципас (Греция, 14) — Маттео Берреттини (Италия)

Court 3. 2-й запуск (около 4:30).

Личные встречи: 0-0/1-0 (US Open-кв-2017).

Рейтинг: 15-52.

Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Циципаса в четырёх сетах.

Court 5

Кристофер Юбэнкс (США, Q) — Николоз Басилашвили (Грузия, 19)

Court 5. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 171-20.

Прогноз букмекеров: 3.35 – 1.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Басилашвили в четырёх сетах.

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Анастасия Павлюченкова (Россия)

Court 5. 2-й запуск (около 5:00).

Личные встречи: 1-0 (Олимпиада-2016).

Рейтинг: 53-42.

Прогноз букмекеров: 2.15 – 1.70.

Прогноз «Чемпионата»: победа Павлюченковой в трёх сетах.

Юлия Путинцева (Казахстан) — Барбора Стрыцова (Чехия, 32)

Court 5. 3-й запуск (около 6:30).

Личные встречи: 1-2 («Ролан Гаррос»-2018 – Бьелья-ITF-2012, Бирмингем-2017).

Рейтинг: 44-32.

Прогноз букмекеров: 2.05 – 1.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Путинцевой в трёх сетах.

Court 7

Петер Гоёвчик (Германия) — Карен Хачанов (Россия, 10)

Court 7. 3-й запуск (около 6:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 60-11.

Прогноз букмекеров: 6.00 – 1.12.

Прогноз «Чемпионата»: победа Хачанова в трёх сетах.

Court 8

Райлли Опелка (США) — Джон Иснер (США, 9)

Court 8. 3-й запуск (около 6:00).

Личные встречи: 0-1 (Атланта-2016).

Рейтинг: 102-10.

Прогноз букмекеров: 2.90 – 1.40.

Прогноз «Чемпионата»: победа Иснера в четырёх сетах.

Court 10

Андрей Рублёв (Россия) — Маккензи Макдональд (США)

Court 10. 3-й запуск (около 6:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 84-79.

Прогноз букмекеров: 1.50 – 2.55.

Прогноз «Чемпионата»: победа Рублёва в четырёх сетах.

Court 12

Кэйти Бултер (Великобритания) — Екатерина Макарова (Россия)

Court 12. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 97-60.

Прогноз букмекеров: 2.15 – 1.65.

Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой в трёх сетах.

Court 13

Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Александра Саснович (Беларусь)

Court 13. 4-й запуск (не ранее 8:00).

Личные встречи: 1-1/1-2 (Лугано-2018 – Индиан-Уэллс-кв-2016, Будапешт-2017).

Рейтинг: 49-33.

Прогноз букмекеров: 2.95 – 1.40.

Прогноз «Чемпионата»: победа Саснович в трёх сетах.

Court 15

Анетт Контавейт (Эстония, 20) — Сара Соррибес-Тормо (Испания)

Court 15. 3-й запуск (около 6:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 20-81.

Прогноз букмекеров: 1.16 – 4.95.

Прогноз «Чемпионата»: победа Контавейт в двух сетах.

Court 19

Леся Цуренко (Украина, 24) — Екатерина Александрова (Россия)

Court 19. 2-й запуск (около 4:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 24-74.

Прогноз букмекеров: 1.50 – 2.55.

Прогноз «Чемпионата»: победа Цуренко в трёх сетах.

Court 20

Маркета Вондроушова (Чехия) — Евгения Родина (Россия)

Court 20. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 1-0 (Гштаад-2018).

Рейтинг: 67-68.

Прогноз букмекеров: 1.55 – 2.40.

Прогноз «Чемпионата»: победа Родиной в трёх сетах.

Вера Лапко (Беларусь) — Юханна Ларссон (Швеция)

Court 20. 4-й запуск (не ранее 8:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 62-77.

Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.35.

Прогноз «Чемпионата»: победа Лапко в трёх сетах.

С марафоном покончено! Зачем на АО ввели супер-тай-брейк
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