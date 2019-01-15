Поиграем в куклы. Как Серена и Олимпия снова зажигают в Мельбурне

Серена Уильямс бодро начала выступление на Australian Open. В первом круге 37-летняя американка отдала лишь два гейма немке Татьяне Марии. Титулованная спортсменка вернулась в Мельбурн спустя два года после особенного успеха, которого она добилась вместе с главным человеком в своей жизни. В 2017-м Серена выиграла Открытый чемпионат Австралии, будучи на восьмой неделе беременности. 1 сентября американка родила дочь, которую назвали Алексис Олимпия. Позже теннисистка призналась, что инициалы дочери – АО – напоминают ей о триумфе на австралийском мэйджоре. В прошлом сезоне ей пришлось пропустить любимый турнир, но в этот раз она снова приехала и хочет опять всех удивить. Рассказываем, как мать и дочь прошли путь от совместной победы в Мельбурне до возвращения в родные пенаты за новым чемпионским кубком.
Разрывают «Инстаграм»
Малышка только родилась, но уже через пару недель успела обзавестись инстаграм-аккаунтом. За неделю на её фотоблог подписались более 45 тысяч человек, а сейчас количество подписчиков достигло полумиллиона. Олимпия не стесняется камеры, и потому снимки получаются милыми и запоминающимися. Родители с раннего возраста приобщают дочь к массовой культуре: в гардеробе Олимпии можно найти вещички с изображением Бэтмена, музыкальной группы Metallica и персонажей из детской передачи «Улица Сезам».
На Открытом чемпионате Франции Олимпия познакомилась с Новаком Джоковичем, и после короткого общения серб расположил к себе дочь великой чемпионки. Компания Wilson, поставщик ракеток Серены, в преддверии Уимблдона изготовила специальный комплект экипировки для Олимпии. В Британии дочь Серены впервые попробовала клубнику со сливками – традиционный уимблдонский десерт, но пока обошлась без шампанского.
У Олимпии есть любимая кукла – её зовут Qai Qai. Ей тоже решили создать аккаунт в инстаграме, и у неё почти 90 тысяч фолловеров. Она полноценный член семьи, и тоже путешествует по турнирам вместе с Олимпией, Сереной и Алексисом Оганяном. «Я очень хотела, чтобы у неё была темнокожая кукла. В детстве у меня не было возможности получить такую. И я подумала: «Хочу, чтобы первая кукла дочери был темнокожей». Да, Олимпия – мулатка. Думаю, её вторая кукла будет со светлой кожей. Я хочу учить её любви и простым человеческим ценностям – любить друг друга вне зависимости от цвета кожи», – сказала Серена, отвечая на вопрос о появлении Qai Qai.
Дружит с Лео Азаренко и Шарлоттой Марией
На турнире в Индиан-Уэллсе на тот момент шестимесячная Олимпия познакомилась с сыном Виктории Азаренко Лео. Ребята быстро нашли общий язык и весело проводили время вместе, пока их мамы осваивались на корте после декрета. «Серена сообщила мне, что Олимпия считает Лео своим бойфрендом», – рассказала Виктория и рассмеялась, а рядом стоявшая Уильямс кивала головой. Уже в этом году в Мельбурне Олимпия подружилась с дочерью Татьяны Марии – Шарлоттой. Ей уже четыре года, и её можно назвать ветераном детских комнат всех мировых турниров. Окей, может быть, не всех, но, по крайней мере, на её счету карьерный «Большой шлем». Спустя какое-то время в этих комнатах будут новые обитатели – детишки Цветаны Пиронковой, Веры Звонарёвой, Елены Весниной и, возможно, Катерины Бондаренко.
Подарок папы своим девочкам
Алексис Оганян нетривиально поддержал свою жену после возвращения в теннис, очень круто обыграв фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Основатель сайта Reddit выкупил четыре билборда на трассе 1-10 freeway, которая ведёт к стадиону в Индиан-Уэллсе, и украсил их фотографиями Серены и их дочери Алексис Олимпии со словами «Лучшая мама всех времён». Алексис сфотографировал билборды и выложил их в инстаграм, отметив, что дизайн придумывал он сам, но не обошлось и без помощи малышки Олимпии.
Через некоторое время пост мужа прокомментировала сама Серена: «Я рыдаю. Это так мило! Люблю тебя». На том турнире Уильямс дошла до третьего круга, где проиграла старшей сестре Винус. Спустя некоторое время Серена набрала форму и стала финалисткой Уимблдона и US Open. Поражения в обоих финалах получились болезненными, но забота о дочери быстро приводила в порядок эмоциональное состояние 23-кратной чемпионки «Больших шлемов».
Новый костюм Серены
Серена не изменила традиции и подготовила стильный костюм под Australian Open. Судя по всему, Уильямс-младшая теперь всегда будет играть в компрессионных чулках для того, чтобы снизить риск развития тромбоза глубоких вен. На прошлом «Ролан Гаррос» американка удивила общественность, сыграв в чёрном комбинезоне с ярким красным поясом. Серена шутила, что в этом костюме она чувствовала себя супергероиней, но комбинезон реально был необходим ей и по медицинским причинам. Впрочем, далеко не всем понравился этот наряд теннисистки. Федерация тенниса Франции пошла дальше и вовсе запретила подобные обтягивающие наряды. В конце 2018-го в дискуссию вмешалась WTA. Ассоциация встала на сторону Уильямс, объявив о легализации леггинсов и компрессионных шорт. Их можно носить во время матчей как в сочетании с юбкой или платьем, так и без них.
«Дерби мамочек» и предстоящая битва с Бушар
В новом платье Серена чувствует себя уверенно. «Дерби мамочек» осталось за Сереной. В матче первого круга с Татьяной Марией американка сделала 22 «виннерса» и допустила лишь одиннадцать невынужденных ошибок. При этом были трудности с первой подачей, но на второй она выиграла 14 из 16 розыгрышей. Уникальные цифры. Во втором круге ей предстоит сыграть с канадкой Эжени Бушар, которая в последнее время набрала хорошую форму.
На старте канадка взяла верх над китаянкой Пэн Шуай, которая в ноябре выиграла региональный плей-офф за «уайлд-кард» на Australian Open. Бушар солидно действовала на приёме и часто выходила к сетке, активно выиграв 15 мячей. До предстоящего матча Серена и Эжени встречались друг с другом три раза: опытная американка лидирует – 2-1. Уильямс обыгрывала Бушар в 2013-м в Цинциннати, а также год спустя на Итоговом турнире в Сингапуре, но при этом канадка выиграла свой матч на Зелёном континенте. Случилось это в Перте на Кубке Хопмана-2015.
Другая знаменитая теннисная мама Виктория Азаренко с первым испытанием не справилась. Двукратная чемпионка турнира уступила Лауре Зигемунд, хотя вела в счёте 7:6 (7:5), 4:2. Ключевым моментом матча стал восьмой гейм второго сета, когда немка сделала обратный брейк и почувствовала уверенность. В третьей партии экс-первая ракетка мира не справилась с негативными эмоциями и взяла лишь два гейма.
У девушек без сюрпризов, Медведев не подвёл
Женщины
Анастасия Потапова (Россия) – Полин Парментье (Франция) – 6:4, 7:6 (7:5).
Каролина Плишкова (Чехия, 7) – Каролина Мухова (Чехия, Q) – 6:3, 6:2.
Серена Уильямс (США, 16) – Татьяна Мария (Германия) – 6:0, 6:2.
Анастасия Севастова (Латвия, 13) – Мона Бартель (Германия) – 6:3, 6:1.
Эжени Бушар (Канада) – Пэн Шуай (Китай, WC) – 6:2, 6:1.
Гарбинье Мугуруса (Испания, 18) – Чжэн Сайсай (Китай) – 6:2, 6:3.
Тимя Бачински (Швейцария, SR) – Дарья Касаткина (Россия, 10) – 6:3, 6:0.
Наталья Вихлянцева (Россия, Q) – Варвара Лепченко (США, Q) – 6:7 (2:7), 6:2, 6:4.
Лаура Зигемунд (Германия, SR) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 6:7 (5:7), 6:4, 6:2.
Винус Уильямс (США) – Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 25) – 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:2.
Элина Свитолина (Украина, 6) – Виктория Голубич (Швейцария, Q) – 6:1, 6:2.
Маргарита Гаспарян (Россия) – Чжу Линь (Китай, Q) – 4:6, 6:2, 6:2.
Софья Кенин (США) – Вероника Кудерметова (Россия, Q) – 6:3, 3:6, 7:5.
Даяна Ястремская (Украина) – Саманта Стосур (Австралия) – 7:5, 6:2.
Симона Халеп (Румыния, 1) – Кайя Канепи (Эстония) – 6:7 (2:7), 6:4, 6:2.
Наоми Осака (Япония, 4) – Магда Линетт (Польша) – 6:4, 6:2.
Мужчины
Даниил Медведев (Россия, 19) – Ллойд Джордж Харрис (ЮАР, Q) – 6:1, 6:2, 6:1.
Илья Ивашко (Беларусь) – Малек Жазири (Тунис) – 4:6, 7:6 (8:6), 6:1, 4:0 (отказ).
Кей Нисикори (Япония, 8) – Камиль Майхшак (Польша, Q) – 3:6, 6:7 (6:8), 6:0, 6:2, 3:0 (отказ).
Евгений Донской (Россия) – Ласло Джере (Сербия) – 6:7 (5:7), 6:4, 6:1, 7:6 (7:5).
Александр Зверев (Германия, 3) – Аляж Бедене (Словения) – 6:4, 6:1, 6:4.
Давид Гоффен (Бельгия, 21) – Кристиан Гарин (Чили) – 6:0, 6:2, 6:2.
Денис Шаповалов (Канада, 25) – Пабло Андухар (Испания) – 6:2, 6:3, 7:6 (7:3).
Люка Пуй (Франция, 28) – Михаил Кукушкин (Казахстан) – 6:1, 7:5, 6:4.
Жо-Вильфрид Цонга (Франция, SR) – Мартин Клижан (Словакия) – 6:4, 6:4, 7:6 (7:5).
Стэн Вавринка (Швейцария) – Эрнест Гулбис (Латвия) – 3:6, 3:1 (отказ).
Новак Джокович (Сербия, 1) – Митчелл Крюгер (США, Q) – 6:3, 6:2, 6:2.
Милош Раонич (Канада, 16) – Ник Кирьос (Австралия) – 6:4, 7:6 (7:5), 6:4.
Доминик Тим (Австрия, 7) – Бенуа Пэр (Франция) – 6:4, 6:3, 5:7, 1:6, 6:3.