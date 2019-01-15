Поиграем в куклы. Как Серена и Олимпия снова зажигают в Мельбурне

Серена Уильямс бодро начала выступление на Australian Open. В первом круге 37-летняя американка отдала лишь два гейма немке Татьяне Марии. Титулованная спортсменка вернулась в Мельбурн спустя два года после особенного успеха, которого она добилась вместе с главным человеком в своей жизни. В 2017-м Серена выиграла Открытый чемпионат Австралии, будучи на восьмой неделе беременности. 1 сентября американка родила дочь, которую назвали Алексис Олимпия. Позже теннисистка призналась, что инициалы дочери – АО – напоминают ей о триумфе на австралийском мэйджоре. В прошлом сезоне ей пришлось пропустить любимый турнир, но в этот раз она снова приехала и хочет опять всех удивить. Рассказываем, как мать и дочь прошли путь от совместной победы в Мельбурне до возвращения в родные пенаты за новым чемпионским кубком.

Разрывают «Инстаграм»

Малышка только родилась, но уже через пару недель успела обзавестись инстаграм-аккаунтом. За неделю на её фотоблог подписались более 45 тысяч человек, а сейчас количество подписчиков достигло полумиллиона. Олимпия не стесняется камеры, и потому снимки получаются милыми и запоминающимися. Родители с раннего возраста приобщают дочь к массовой культуре: в гардеробе Олимпии можно найти вещички с изображением Бэтмена, музыкальной группы Metallica и персонажей из детской передачи «Улица Сезам».

На Открытом чемпионате Франции Олимпия познакомилась с Новаком Джоковичем, и после короткого общения серб расположил к себе дочь великой чемпионки. Компания Wilson, поставщик ракеток Серены, в преддверии Уимблдона изготовила специальный комплект экипировки для Олимпии. В Британии дочь Серены впервые попробовала клубнику со сливками – традиционный уимблдонский десерт, но пока обошлась без шампанского.

У Олимпии есть любимая кукла – её зовут Qai Qai. Ей тоже решили создать аккаунт в инстаграме, и у неё почти 90 тысяч фолловеров. Она полноценный член семьи, и тоже путешествует по турнирам вместе с Олимпией, Сереной и Алексисом Оганяном. «Я очень хотела, чтобы у неё была темнокожая кукла. В детстве у меня не было возможности получить такую. И я подумала: «Хочу, чтобы первая кукла дочери был темнокожей». Да, Олимпия – мулатка. Думаю, её вторая кукла будет со светлой кожей. Я хочу учить её любви и простым человеческим ценностям – любить друг друга вне зависимости от цвета кожи», – сказала Серена, отвечая на вопрос о появлении Qai Qai.

Дружит с Лео Азаренко и Шарлоттой Марией

На турнире в Индиан-Уэллсе на тот момент шестимесячная Олимпия познакомилась с сыном Виктории Азаренко Лео. Ребята быстро нашли общий язык и весело проводили время вместе, пока их мамы осваивались на корте после декрета. «Серена сообщила мне, что Олимпия считает Лео своим бойфрендом», – рассказала Виктория и рассмеялась, а рядом стоявшая Уильямс кивала головой. Уже в этом году в Мельбурне Олимпия подружилась с дочерью Татьяны Марии – Шарлоттой. Ей уже четыре года, и её можно назвать ветераном детских комнат всех мировых турниров. Окей, может быть, не всех, но, по крайней мере, на её счету карьерный «Большой шлем». Спустя какое-то время в этих комнатах будут новые обитатели – детишки Цветаны Пиронковой, Веры Звонарёвой, Елены Весниной и, возможно, Катерины Бондаренко.

Азаренко: Серена сказала, Алексис-Олимпия считает Лео своим бойфрендом Теннисные мамы Серена Уильямс и Виктория Азаренко победно вернулись в спорт. На новые победы их вдохновляют дети, уже успевшие подружиться.

Подарок папы своим девочкам

Алексис Оганян нетривиально поддержал свою жену после возвращения в теннис, очень круто обыграв фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Основатель сайта Reddit выкупил четыре билборда на трассе 1-10 freeway, которая ведёт к стадиону в Индиан-Уэллсе, и украсил их фотографиями Серены и их дочери Алексис Олимпии со словами «Лучшая мама всех времён». Алексис сфотографировал билборды и выложил их в инстаграм, отметив, что дизайн придумывал он сам, но не обошлось и без помощи малышки Олимпии.

Через некоторое время пост мужа прокомментировала сама Серена: «Я рыдаю. Это так мило! Люблю тебя». На том турнире Уильямс дошла до третьего круга, где проиграла старшей сестре Винус. Спустя некоторое время Серена набрала форму и стала финалисткой Уимблдона и US Open. Поражения в обоих финалах получились болезненными, но забота о дочери быстро приводила в порядок эмоциональное состояние 23-кратной чемпионки «Больших шлемов».

Новый костюм Серены

Серена не изменила традиции и подготовила стильный костюм под Australian Open. Судя по всему, Уильямс-младшая теперь всегда будет играть в компрессионных чулках для того, чтобы снизить риск развития тромбоза глубоких вен. На прошлом «Ролан Гаррос» американка удивила общественность, сыграв в чёрном комбинезоне с ярким красным поясом. Серена шутила, что в этом костюме она чувствовала себя супергероиней, но комбинезон реально был необходим ей и по медицинским причинам. Впрочем, далеко не всем понравился этот наряд теннисистки. Федерация тенниса Франции пошла дальше и вовсе запретила подобные обтягивающие наряды. В конце 2018-го в дискуссию вмешалась WTA. Ассоциация встала на сторону Уильямс, объявив о легализации леггинсов и компрессионных шорт. Их можно носить во время матчей как в сочетании с юбкой или платьем, так и без них.

«Дерби мамочек» и предстоящая битва с Бушар

В новом платье Серена чувствует себя уверенно. «Дерби мамочек» осталось за Сереной. В матче первого круга с Татьяной Марией американка сделала 22 «виннерса» и допустила лишь одиннадцать невынужденных ошибок. При этом были трудности с первой подачей, но на второй она выиграла 14 из 16 розыгрышей. Уникальные цифры. Во втором круге ей предстоит сыграть с канадкой Эжени Бушар, которая в последнее время набрала хорошую форму.

На старте канадка взяла верх над китаянкой Пэн Шуай, которая в ноябре выиграла региональный плей-офф за «уайлд-кард» на Australian Open. Бушар солидно действовала на приёме и часто выходила к сетке, активно выиграв 15 мячей. До предстоящего матча Серена и Эжени встречались друг с другом три раза: опытная американка лидирует – 2-1. Уильямс обыгрывала Бушар в 2013-м в Цинциннати, а также год спустя на Итоговом турнире в Сингапуре, но при этом канадка выиграла свой матч на Зелёном континенте. Случилось это в Перте на Кубке Хопмана-2015.

Другая знаменитая теннисная мама Виктория Азаренко с первым испытанием не справилась. Двукратная чемпионка турнира уступила Лауре Зигемунд, хотя вела в счёте 7:6 (7:5), 4:2. Ключевым моментом матча стал восьмой гейм второго сета, когда немка сделала обратный брейк и почувствовала уверенность. В третьей партии экс-первая ракетка мира не справилась с негативными эмоциями и взяла лишь два гейма.

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