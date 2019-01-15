И их осталось восемь. Травмированная Халеп отбивается от нападок претенденток

В прошлом году Симона дошла в Мельбурне до финала. Если сейчас она не защитит очки, то её обгонит одна из восьми претенденток на трон.

Неудачная концовка сезона и проблемы со здоровьем

Симона Халеп неудачно завершила прошлый сезон. Румынка проиграла четыре матча подряд, начиная с финала Цинциннати против Кики Бертенс, МРТ спины выявила у неё смещение одного из межпозвонковых дисков, а Даррен Кэхилл, тренировавший её на протяжении нескольких лет, объявил о завершении сотрудничества по семейным обстоятельствам. Он решил взять годичный отпуск, чтобы находиться дома вместе с семьёй и помогать детям с подготовкой к колледжу. А Симона, несмотря на досрочное завершение выступлений в 2018-м и отсутствие побед осенью, осталась первой ракеткой мира. При этом она объявила, что новый сезон начнёт одна, без тренера.

Тренерские перестановки. Приобретения Джоковича и Соболенко, потеря Халеп Вспоминаем об изменениях в составе команд ведущих игроков в 2018 году. Кто-то сам расставался с тренерами, от кого-то наставники уходили.

Стартовала румынка с ещё одного поражения – правда, в Сиднее ей не повезло с сеткой. Она сразу встретилась с Эшли Барти, которая подошла к домашнему отрезку сезона в отличной форме и добралась до финала, где в упорной борьбе уступила Петре Квитовой. Словом, по этому матчу однозначно судить о готовности Халеп не стоило, а вот проблемы со спиной и отсутствие тренера настораживали сильнее.

«Моя жизнь сейчас – это не только теннис»

Кроме того, Халеп несколько изменила своё отношение к теннису и к жизни. «Я просто хочу расслабиться. За эти годы я испытала уже достаточно давления и напряжения. Сейчас я чувствую, что не готова работать с тренером, потому что была бы вынуждена вновь полностью посвятить себя этому человеку. Ты хочешь сделать всё как можно лучше для него и для команды. Мне были нужны несколько недель, чтобы расслабиться, так как минувший год получился сложным и эмоциональным. Я решила пока выступать без тренера. Не знаю, является ли это решение лучшим, но я пойду на риск.

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Моя жизнь сейчас — это не только теннис. Стараюсь больше ею наслаждаться. Стараюсь быть счастливой. Я всегда это делала, но сейчас чувствую себя более расслабленной и могу радоваться другим вещам. Я хорошо себя чувствую, я отдохнула, я здорова. Никакого давления не испытываю, но при этом мотивирована. Я хочу узнать, на что способна в этом году».

Халеп взяла у Канепи реванш за US Open — 2018

На старте Открытого чемпионата Австралии соперницей Халеп стала Кайя Канепи. Симона неплохо начала матч, заработав брейк-пойнт в первом же гейме, а после смены сторон сделав брейк. Однако сразу после этого Кайя сделала ответный брейк под ноль, и дальше теннисистки уверенно держали свои подачи. Проблемы у Халеп возникли только в самом конце, когда у Канепи было два сетбола на приёме. Симона отыграла их и добралась до тай-брейка, но его провела намного слабее соперницы. Кайя в целом владела инициативой, но ей мешали ошибки, а на тай-брейке эстонка сыграла чисто.

Во второй партии, как и в первой, теннисистки обменялись брейками, после чего долго шли вровень. В целом Халеп не прибавила в активности, зато стала играть гораздо чище. Это в конце концов принесло свои плоды – Канепи допустила несколько ошибок в затяжном десятом гейме и проиграла подачу, а вместе с ней и сет. В решающей партии теннисистки сначала шли на равных, но потом Кайя повредила палец и отдала свой гейм с 40:0. Нельзя также забывать, что для эстонки это был первый матч после US Open – 2018 – того самого, в первом круге которого она обыграла Симону в двух партиях и в итоге дошла до 1/8 финала, где в трёх сетах уступила Серене Уильямс. На концовку матча Канепи не хватило чисто физически – 6:7 (2:7), 6:4, 6:2 в пользу Халеп.

Теперь не «бесшлемница»! Халеп впервые выиграла большой трофей Халеп с четвёртой попытки выиграла первый «Шлем». Победив в финале «Ролан Гаррос» Стивенс, она стала первой румынской чемпионкой за 40 лет.

Следующей соперницей Симоны будет Софья Кенин – американка с российскими корнями. В первом круге она в упорной борьбе одолела прошедшую квалификацию россиянку Веронику Кудерметову. Если Симона победит её, то в третьем раунде сыграет либо с Ализе Корне, либо с Винус Уильямс, а в 1/8 финала может встретиться с Сереной Уильямс.

8 претенденток на «единичку» Симоны

Разумеется, несмотря на победу Симоны в стартовом раунде, многие теннисистки продолжают претендовать на то, чтобы сместить её с первой строчки. Напомним, что в прошлом году румынка была здесь в финале, так что она защищает 1300 очков. Благодаря успешном старту Халеп из числа претенденток выбыла только одна – Арина Соболенко, которой теперь не хватит очков, даже если она станет чемпионкой. Дарья Касаткина, у которой тоже были шансы, уже выбыла из турнира, проиграв Тиме Бачински 12 геймов подряд – 3:0 превратились в 3:6, 0:6.

Список претенденток на данный момент таков: Слоан Стивенс, Наоми Осака, Петра Квитова, Анжелика Кербер, Элина Свитолина, Кики Бертенс, Каролина Плишкова и Каролина Возняцки. Датчанка потеряет шансы, если румынка выиграет свой следующий матч, в то время как остальные теннисистки в лайв-рейтинге находятся намного ближе к Халеп. Стивенс, например, уступает ей всего 275 очков, а Осака – 312. Таким образом, если Симона всё-таки рано оступится в Мельбурне, то вероятность потери ей лидерства достаточно высока. Но сама Халеп не намерена сдаваться и уступать теннисный трон, несмотря на проблемы со здоровьем и отсутствие тренера.