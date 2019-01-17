Поймай меня, если сможешь. Новая веха в противостоянии Шараповой и Возняцки

Мария Шарапова всю карьеру терпит нападки со стороны Каролины Возняцки, а теперь сыграет с ней впервые за 4 года. Это будет волшебный матч.

Мария Шарапова лихо преодолела два круга в Мельбурне и заставила скептиков смягчить формулировки касательно её физической формы. Изменилась тональность разговоров на тему её готовности к турниру, а в преддверии матча с Каролиной Возняцки многим трудно выбрать фаворита. С одной стороны, Возняцки защищает титул и тоже показывает хорошую игру, а с другой – Шарапова имеет преимущество в личных встречах, а в Австралии за два матча отдала соперницам лишь три гейма. Специалисты по-разному рисуют картину предстоящего матча. Бывший российский теннисист Андрей Чесноков воздержался от выбора фаворита, но считает, что обе спортсменки подошли к матчу в хорошей форме. Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко верит в Шарапову и полагает, что ключом к успеху должна стать психологическая устойчивость. Шестикратный чемпион «Шлемов» Борис Беккер не видит Марию в числе фаворитов турнира, сетуя на упущенное в последние годы время.

Селиваненко: Шарапова знает, как играть с Возняцки

Каро – главный хейтер Шараповой в WTA-туре?

Каролина и Мария недолюбливают друг друга уже давно. Первой фазой конфликта был случай, когда датчанка публично раскритиковала Шарапову за крики и стоны во время матчей. «На тренировках молчит, а во время матчей начинает вопить», – возмущалась в 2013-м Каро. Журналисты и общественность раскрутили эту тему, и в итоге дошло до того, что во время Уимблдона с помощью специальной техники замерили крики Шараповой. Оказалось, что по количеству децибел её можно сравнить с двигателем реактивного самолёта.

В 2017 году уроженка Оденсе возмущалась тем, что организаторы турнира в Штутгарте поставили матч первого круга с участием Шараповой на среду. Дело в том, что Мария отбывала последние дни дисквалификации и только в среду была восстановлена в правах. Немецкий «Премьер» начался в понедельник 24-го и предоставил россиянке «уайлд-кард» с тем, чтобы она стартовала в среду – последний день, когда на соревнованиях ещё игрались поединки стартового раунда. Организаторы Porsche Tennis Grand Prix подчёркивали, что не стали менять расписание турнира ради Шараповой, так что права других игроков этим решением не ущемлены. Впрочем, датчанка и другие теннисистки с этим заявлением согласны не были. «Правила выкручиваются в разные стороны в зависимости от того, кто и что хочет сделать», – заявила Каро.

На US Open страсти снова накалились. Возняцки, тогда ещё не вкусившая радости победы в финале турнира «Большого шлема», негодовала на тему того, что россиянка все матчи в рамках американского мэйджора проводит на центральном корте. «Конечно, это бизнес и всё такое, но мне кажется сомнительным решением ставить на главную арену все матчи теннисистки, которая только что отбыла дисквалификацию за применение допинга». Мария ответила остро, но достойно. «Не я составляю расписание. Готова бороться везде. Если меня поставят играть на парковку в Квинсе, сыграю и там. Для меня это не имеет значения. Самое главное, что я вышла в четвёртый круг. А где сейчас Возняцки, я не знаю», – заявила Шарапова, явно намекая на то, что Каролина уже сошла с турнирной дистанции, проиграв во втором круге.

Богатая история личных встреч

В личных встречах Шарапова лидирует 6-4. Три из десяти матчей были сыграны на грунте, и во всех случаях победу праздновала россиянка. На харде датчанка нередко навязывала борьбу Марии, особенно в матчах повышенной важности. В частности, речь идёт о матче 1/8 финала US Open-2010, где Возняцки победила в двух сетах. В полуфинале Индиан-Уэллса-2011 Каролина разгромила соперницу, отдав ей лишь три гейма. В 2014-м на мэйджоре в Нью-Йорке Каро выиграла в трёх сетах, а в конце сезона ещё раз наказала Шарапову в матче группового этапа Итогового чемпионата в Сингапуре. Мария тоже побеждала спортсменку из Скандинавии на твёрдом покрытии, но ни разу не делала этого на «Больших шлемах», тогда как Возняцки имеет две такие победы. Так уж вышло, что Шарапова несколько раз встречалась с Каро во время связки турниров Индиан-Уэллс – Майами. Например, в 2012 году теннисистка из России взяла верх над Возняцки в полуфинале Premier Mandatory в Майами, а через год стала чемпионкой Индиан-Уэллса, разгромив её в матче за титул.

Восемь побед на хардовых «Шлемах» с 2017-го

Шарапова провела 11 матчей на хардовых «Шлемах» после дисквалификации за употребление мельдония. Особенно успешно 31-летняя спортсменка выступала на Открытом чемпионате США – два четвёртых круга в сезонах-2017 и 2018. На австралийском форуме-2018 Мария проиграла немке Анжелике Кербер в третьем раунде, и надо признать, триумф немки в этом матче был закономерным. В 2017 году в Нью-Йорке Шарапова играла вариативно и со вкусом, но в четвертьфинал её не пустила Анастасия Севастова. В той игре латвийка была лучше в обмене ударов, меньше ошибалась, и умело использовала ошибки соперницы. В розыгрыше того сезона Мария преподнесла главную сенсацию первого круга, убрав с дороги второго номера посева Симону Халеп. Пожалуй, это пока лучший матч россиянки после возвращения в тур.

Маша на перепутье. Нужен ли Шараповой большой успех? Россиянка Мария Шарапова снова не сумела пробиться в решающие стадии турнира «Большого шлема». Это конец карьеры или перезагрузка возможна?

Через год история повторилась практически в том же ракурсе. Отличная игра в первых раундах, а затем стремительное падение в самом начале второй недели US Open. В этот раз Шарапова не справилась с принцессой дропшотов Карлой Суарес-Наварро. Уроженка Лас-Пальмаса постоянно меняла ритм и неожиданно затравила оппонентку глубокими ударами под заднюю линию.

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Мария Шарапова удивила своей формой на старте Australian Open, но при этом россиянка и не должна была испытывать трудности с учётом такого удачного жребия. При всём уважении к Хэриетт Дарт и Ребекке Петерсон, они должны быть рады уже тому, что просто сыграли в основной сетке турнира «Большого шлема». Возняцки достались более серьёзные соперницы, но датчанка успешно справилась с испытаниями в лице Элисон Ван Эйтванк и Юханны Ларссон.

Australian Open. Шарапова впервые с 2014-го выиграла матч под ноль. Как это было В стартовый день в Мельбурне играли Шарапова, Федерер, Надаль, Хачанов, Соболенко и другие. Маррей провёл последний матч в карьере.

До старта в Мельбурне Каро выступала в Окленде, но сама теннисистка воспринимала эти соревнования скорее как подготовку к главному форуму первой части сезона. В Новой Зеландии 28-летняя спортсменка прошла круг, но не смогла справиться с молодой канадкой Бьянкой Андрееску, которая впоследствии дошла до финала турнира ASB Classic. Мария начинала сезон в Шэньчжэне, но успешным то выступление в Китае назвать никак нельзя. Сначала россиянка обыграла Тимю Бачински, а затем вышла в следующий круг на отказе 17-летней Синьюй Ван. Китаянка взяла сет, неплохо играла во втором, но вдруг получила травму и не смогла продолжить борьбу. Ван не могла сдерживать слёзы, а Шараповой, как выяснилось, не чужды переживания других людей. Она подошла к сопернице и сказала: «Ты играла невероятно. Береги себя, хорошо? Будешь так играть – станешь №1, обещаю».

В следующем матче сняться с турнира пришлось уже самой Марии. Теннисистка уступала Арине Соболенко со счётом 1:6, 2:4 и после очередного проигранного гейма на своей подаче покинула корт. Ещё до игры её беспокоило повреждение бедра, а по ходу четвертьфинала она обращалась за помощью к медикам. А ещё россиянка уже давно жалуется на травму плеча, вылечить которую пока не получается. Периодически боль усиливается, но пока это не мешает играть и одерживать победы.