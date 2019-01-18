Лидеры мирового рейтинга Халеп и Джокович, а также Зверев, Осака, Свитолина, сёстры Уильямс и россиянин Медведев сыграют в субботу на АО.

Медведев борется за попадание во 2-ю неделю. Матчи 6-го дня Australian Open-2019

В субботу, 19 января, на Australian Open, первом в сезоне турнире «Большого шлема», завершатся поединки третьего круга. В этот день пройдут 16 матчей в верхних половинах сеток у мужчин и у женщин (по 8 в каждом разряде). В числе прочих на корты выйдут представители топ-10 посева – Симона Халеп (1), Новак Джокович (1), Александр Зверев (4), Наоми Осака (4), Элина Свитолина (6), Каролина Плишкова (7) и Кей Нисикори (8). Сыграет в этот день и последний оставшийся россиянин в мужской сетке – Даниил Медведев (15). Продолжают движение по турниру и сёстры Уильямс. Если они успешно преодолеют третий круг, то в четвёртом сразятся друг с другом. Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных поединков дня с историей встреч соперников и прогнозами.

Шарапова на коне! Мария взяла верх над чемпионкой Australian Open в супербитве Каролина Возняцки не выдержала мощи ударов россиянки и потерпела поражение в трёх партиях. Дальше Шарапову ждёт Эшли Барти.

Australian Open. День 6-й. 19 января, суббота. Начало матчей в 11:00 (3:00 мск)



Мужчины. 3-й круг. Сетка



Женщины. 3-й круг. Сетка



Rod Laver Arena



Чжан Шуай (Китая) — Элина Свитолина (Украина, 6)

Rod Laver Arena. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 0-1 (Майами-2016).

Рейтинг: 42-7.

Прогноз букмекеров: 4.10 – 1.22.

Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в двух сетах.

Даяна Ястремская (Украина) — Серена Уильямс (США, 16)

Rod Laver Arena. 2-й запуск (не ранее 5:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 57-16.

Прогноз букмекеров: 5.75 – 1.12.

Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.



Новак Джокович (Сербия, 1) — Денис Шаповалов (Канада, 25)

Rod Laver Arena. 3-й запуск (не ранее 6:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 1-27.

Прогноз букмекеров: 1.04 – 10.00.

Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в четырёх сетах.



Александр Зверев (Германия, 4) — Алекс Болт (Австралия, WC)

Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 4-155.

Прогноз букмекеров: 1.08 – 7.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в трёх сетах.

Камила Джорджи (Италия, 27) — Каролина Плишкова (Чехия, 7)

Rod Laver Arena. 5-й запуск (около 13:00).

Личные встречи: 1-3/1-4 (Прага-2017 – Дубай-кв, Линц-2014, Прага-2016, Цинциннати-2017).

Рейтинг: 28-8.

Прогноз букмекеров: 2.35 – 1.55.

Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в трёх сетах.



Margaret Court Arena



Наоми Осака (Япония, 4) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй)

Margaret Court Arena. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 1-0 (Сурбитон-ITF-2015).

Рейтинг: 4-27.

Прогноз букмекеров: 1.22 – 4.10.

Прогноз «Чемпионата»: победа Осаки в двух сетах.

Жоау Соуза (Португалия) — Кей Нисикори (Япония, 8)

Margaret Court Arena. 2-й запуск (не ранее 4:30).

Личные встречи: 1-1 (Токио-2016 – Буэнос-Айрес-2017).

Рейтинг: 44-9.

Прогноз букмекеров: 5.75 – 1.14.

Прогноз «Чемпионата»: победа Нисикори в четырёх сетах.



Элисе Мертенс (Бельгия, 12) — Мэдисон Кис (США, 17)

Margaret Court Arena. 3-й запуск (около 6:30).

Личные встречи: 0-1 (US Open-2017).

Рейтинг: 14-17.

Прогноз букмекеров: 2.10 – 1.70.

Прогноз «Чемпионата»: победа Мертенс в трёх сетах.

На электрическом стуле. Почему молодые австралийцы наехали на Хьюитта Томич, Кирьос и Коккинакис прессингуют Ллейтона Хьюитта, но он держится молодцом. Как австралийцы продолжают воевать друг с другом.

Симона Халеп (Румыния, 1) — Винус Уильямс (США)

Margaret Court Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).

Личные встречи: 2-3 (Рим-2015, Торонто-2018 – Мадрид, Рим-2012, Токио-2013).

Рейтинг: 1-36.

Прогноз букмекеров: 1.40 – 2.80.

Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в трёх сетах.



Текстовая трансляция



Люка Пуи (Франция, 28) — Алексей Попырин (Австралия, WC)

Margaret Court Arena. 5-й запуск (около 12:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 31-149.

Прогноз букмекеров: 1.45 – 2.70.

Прогноз «Чемпионата»: победа Пуи в пяти сетах.

Melbourne Arena



Давид Гоффен (Бельгия, 21) — Даниил Медведев (Россия, 15)

Melbourne Arena. 2-й запуск (не ранее 4:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 22-19.

Прогноз букмекеров: 2.55 – 1.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Медведева в пяти сетах.



Пьер-Юг Эрбер (Франция) — Милош Раонич (Канада, 16)

Melbourne Arena. 3-й запуск (около 6:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 55-17.

Прогноз букмекеров: 5.00 – 1.16.

Прогноз «Чемпионата»: победа Раонича в четырёх сетах.

Тимя Бачински (Швейцария, SR) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 18)

Melbourne Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).

Личные встречи: 1-4 (Мадрид-2017 – Australian Open, Уимблдон, Пекин-2015, Рим-2016).

Рейтинг: 145-18.

Прогноз букмекеров: 2.75 – 1.45.

Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в трёх сетах.



1573 Arena



Ван Цян (Китай, 21) — Анастасия Севастова (Латвия, 13)

1573 Arena. 2-й запуск (не ранее 5:00).

Личные встречи: 0-1 (Дубай-2017).

Рейтинг: 21-12.

Прогноз букмекеров: 2.00 – 1.80.

Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в трёх сетах.

Фабио Фоньини (Италия, 12) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 23)

1573 Arena. 3-й запуск (около 6:30).

Личные встречи: 0-5 (Оэйраш-2013, Москва, Париж-2016, Сан-Паулу, Монте-Карло-2017).

Рейтинг: 13-23.

Прогноз букмекеров: 1.70 – 2.10.

Прогноз «Чемпионата»: победа Фоньини в пяти сетах.



Борна Чорич (Хорватия, 11) — Филип Краинович (Сербия)

1573 Arena. 4-й запуск (около 8:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 12-93.

Прогноз букмекеров: 1.15 – 5.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Чорича в четырёх сетах.