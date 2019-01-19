Шарапова и Павлюченкова бьются за четвертьфинал. Матчи 7-го дня Australian Open

Кербер, Надаль, Федерер, Стивенс, Чилич, Квитова, Циципас, Бердых, а также россиянки Шарапова и Павлюченкова сыграют в воскресенье на АО.

В воскресенье, 20 января, на Australian Open начнутся поединки 4-го круга, которые считаются началом второй недели турнира «Большого шлема». В этот день пройдут 8 матчей в нижних половинах сеток у мужчин и у женщин (по 4 в каждом разряде). В числе прочих на корты выйдут представители топ-10 посева – Анжелика Кербер (2), Рафаэль Надаль (2), Роджер Федерер (3), Слоан Стивенс (5), Марин Чилич (6) и Петра Квитова (8).

Сыграют в этот день и обе теннисистки из России, оставшиеся в одиночной женской сетке – Мария Шарапова (30) и Анастасия Павлюченкова. Их поединки с Эшли Барти (15) и Стивенс пройдут на центральном корте – Арене Рода Лэйвера. Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных поединков дня с историей встреч соперников и прогнозами.

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Australian Open. День 7-й. 20 января, воскресенье. Начало матчей в 11:00 (3:00 мск)

Мужчины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка

Женщины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка

Rod Laver Arena

Петра Квитова (Чехия, 8) — Аманда Анисимова (США)

Rod Laver Arena. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 0-1 (Индиан-Уэллс-2018).

Рейтинг: 6-87.

Прогноз букмекеров: 1.65 – 2.40.

Прогноз «Чемпионата»: победа Квитовой в двух сетах.



Эшли Барти (Австралия, 15) — Мария Шарапова (Россия, 30)

Rod Laver Arena. 2-й запуск (не ранее 4:30).

Личные встречи: 0-1 (Брисбен-2014 (отказ), Рим-2018).

Рейтинг: 15-30.

Прогноз букмекеров: 1.80 – 2.10.

Прогноз «Чемпионата»: победа Шараповой в трёх сетах.



Текстовая трансляция

Томаш Бердых (Чехия) — Рафаэль Надаль (Испания, 2)

Rod Laver Arena. 3-й запуск (не ранее 6:30).

Личные встречи: 4-19 (Цинциннати-2005, Торонто, Мадрид-2006, Australian Open-2015 – Бостад-2005, Монте-Карло, Уимблдон-2007, Майами-2008, Цинциннати, Кубок Дэвиса-2009, Индиан-Уэллс, Уимблдон, ATP World Tour Finals-2010, Майами-2011, Australian Open, Рим-2012, Индиан-Уэллс, Рим, Цинциннати, Пекин, ATP World Tour Finals-2013, Майами (отказ), Мадрид-2014, Мадрид-2015).

Рейтинг: 57-2.

Прогноз букмекеров: 5.15 – 1.20.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в четырёх сетах.

Стефанос Циципас (Греция, 14) — Роджер Федерер (Швейцария, 3)

Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).

Личные встречи: 0-0/0-1 (Кубок Хопмана-2019).

Рейтинг: 15-3.

Прогноз букмекеров: 5.25 – 1.20.

Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в четырёх сетах.



Текстовая трансляция

Медведев борется за попадание во 2-ю неделю. Матчи 6-го дня Australian Open-2019 Лидеры мирового рейтинга Халеп и Джокович, а также Зверев, Осака, Свитолина, сёстры Уильямс и россиянин Медведев сыграют в субботу на АО.

Слоан Стивенс (США, 5) — Анастасия Павлюченкова (Россия)

Rod Laver Arena. 5-й запуск (около 13:00).

Личные встречи: 2-0 (Вашингтон-2015, Пекин-2018).

Рейтинг: 5-44.

Прогноз букмекеров: 1.65 – 2.40.

Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в трёх сетах.



Текстовая трансляция

Margaret Court Arena

Даниэль Коллинз (США) — Анжелика Кербер (Германия, 2)

Margaret Court Arena. 3-й запуск (не ранее 7:00).

Личные встречи: 0-1 (Истбурн-2018).

Рейтинг: 35-2.

Прогноз букмекеров: 5.85 – 1.15.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кербер в двух сетах.

Марин Чилич (Хорватия, 6) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 22)

Margaret Court Arena. 4-й запуск (не ранее 9:00).

Личные встречи: 4-1 (Москва-2014, 2015, Уимблдон, Париж-2017 – Australian Open-2016).

Рейтинг: 7-24.

Прогноз букмекеров: 1.78 – 2.14.

Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в пяти сетах.

Melbourne Arena

Фрэнсис Тиафо (США) — Григор Димитров (Болгария, 20)

Melbourne Arena. 2-й запуск (не ранее 5:00).

Личные встречи: 0-1 (Торонто-2018).

Рейтинг: 39-21.

Прогноз букмекеров: 3.00 – 1.45.

Прогноз «Чемпионата»: победа Димитров в пяти сетах.