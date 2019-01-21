Битва двух королев. Серена победила Халеп, но может помочь ей остаться на троне

Подавляющее преимущество Серены в личных встречах

Несмотря на то, что Симона Халеп подошла к матчу 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии с Сереной Уильямс, будучи первой ракеткой мира и действующей финалисткой этих соревнований, явной фавориткой поединка считалась американка. Чтобы понять причину, достаточно было взглянуть на личные встречи – 8-1 в пользу Серены. При этом единственное поражение от Халеп Уильямс потерпела тогда, когда могла позволить себе проиграть – во втором раунде группового этапа Итогового чемпионата WTA в Сингапуре в 2014 году. Да, в том матче американка взяла всего два гейма, но через два дня она играючи разгромила Эжени Бушар и вышла в плей-офф, а в финале взяла у Симоны убедительный реванш – 6:3, 6:0. После этого Халеп получила одну победу над Уильямс без игры, которая не влияет на баланс личных встреч, а затем Уильямс выиграла ещё четыре очных поединка подряд. Однако последний матч между ними состоялся на US Open – 2016, то есть ещё до беременности Серены.

Поиграем в куклы. Как Серена и Олимпия снова зажигают в Мельбурне Серена Уильямс была беременной, когда выиграла Australian Open-2017. Спустя два года она вернулась вместе с дочерью и снова хочет победить.

Обе теннисистки пропустили концовку прошлого сезона. Американка не сыграла ни одного матча после поражения от Наоми Осаки в скандальном финале US Open, снявшись с оставшихся турниров, по сути, без объяснения причин, а у румынки были проблемы со спиной. Она проиграла четыре матча подряд начиная с финала Цинциннати против Кики Бертенс, а в начале этого сезона потерпела пятое поражение кряду – от Эшли Барти в Сиднее. Правда, с учётом формы австралийки можно сказать, что тут Симоне не повезло с жеребьёвкой. Серена начала год на Кубке Хопмана, где выиграла все три одиночных матча, но сборная США при этом не одержала ни одной победы. Фрэнсис Тиафо, бывший вторым членом команды, в Перте, в отличие от Мельбурна, выступил неудачно. Напомним, что на Australian Open Тиафо впервые в карьере дошёл до четвертьфинала «Шлема», победив по пути Кевина Андерсона и Григора Димитрова.

Тяжёлый старт Симоны

Халеп тяжело входила в турнир, проиграв по сету на тай-брейке Кайе Канепи и Софье Кенин. Игра Симоны выглядела уязвимой, но всё-таки ей удавалось найти путь к победе. В третьем раунде румынка уверенно победила старшую Уильямс, Винус – 6:2, 6:3. Серена же легко проходила всех соперниц. Эжени Бушар, которая, судя по последним турнирам, решила вспомнить о том, что она неплохая теннисистка, а не только красивая модель для обложек различных спортивных и околоспортивных журналов, взяла у американки четыре гейма, Даяна Ястремская – три. Кстати, после поражения 18-летняя украинка назвала встречу с Уильямс главным опытом, который вынесет из этого Australian Open.

Матч между Симоной и Сереной начался с проигрыша американкой своей подачи под ноль, причём на брейк-пойнте она допустила двойную ошибку. Но этот успех румынки оказался сугубо локальным – 16-я сеяная тут же включилась в игру и всего за 20 минут оформила «скрытую баранку», взяв шесть геймов подряд. Уильямс задавила первую ракетку мира темпом и мощью, и Халеп ничего не могла ей противопоставить.

Халеп прибавила, но этого оказалось недостаточно

Во второй партии Серена тоже быстро вышла вперёд в счёте, поведя с брейком – 2:1. Однако на этот раз Симоне удалось зацепиться и втянуть соперницу в затяжные перестрелки с задней линии. Важным фактором стало и то, что первая ракетка мира практически перестала ошибаться – за весь сет она допустила всего две невынужденные ошибки! Халеп сумела сразу сравнять счёт, а в самой концовке она сделала ещё один брейк – 6:4.

В решающем сете теннисистки долго шли на равных, и шансы повести с брейком были у обеих. Серена сумела отыграть три брейк-пойнта в шестом гейме, где в важные моменты её очень сильно выручала подача. Спасение этого тяжёлого гейма придало Уильямс дополнительных сил, и она тут же сделала брейк, поведя со счётом 4:3. После этого довести матч до победного завершения для американки стало делом техники, и она уверенно взяла два гейма на своей подаче – 6:1, 4:6, 6:4.

Останется ли румынка на вершине?

Это поражение означает, что в ближайший понедельник у Халеп останется 5582 очков. Пока у неё есть шансы сохранить лидерство с таким количеством рейтинговых баллов, но это, конечно, будет уже совсем низкая планка. Можно провести более или менее объективное сравнение с очками в мужском туре, которые начисляются сходным образом. Там в лайв-рейтинге даже у третьей ракетки мира, Александра Зверева, баллов почти на тысячу больше – 6475. Новак Джокович же набрал более девяти тысяч очков.

И их осталось восемь. Травмированная Халеп отбивается от нападок претенденток В прошлом году Симона дошла в Мельбурне до финала. Если сейчас она не защитит очки, то её обгонит одна из восьми претенденток на трон.

Интересно, что при этом единственный шанс Симоны сохранить лидерство – это дальнейшее успешное выступление Серены Уильямс. Если американка не выйдет в финал, то кто-то в любом случае обойдёт Халеп в рейтинге – либо Наоми Осака, либо Элина Свитолина, либо Каролина Плишкова. При этом Осаке для того, чтобы опередить румынку, достаточно и полуфинала – так же, как и Петре Квитовой. Халеп нужно, чтобы Свитолина в четвертьфинале победила Осаку, а затем уступила Уильямс. При таком раскладе Серена на четвертьфинальной стадии остановит Плишкову. Также требуется, чтобы Квитова во вторник проиграла Эшли Барти.

Полный расклад в борьбе за 1-ю позицию в Мельбурне на 21 января Фото: «Чемпионат»

В четвёртом круге из теннисисток, претендующих на первую строчку, увереннее всех сыграли чешки. Петра Квитова накануне разгромила Аманду Анисимову (6:2, 6:1), а Каролина Плишкова в понедельник не менее убедительно разобралась с Гарбинье Мугурусой – 6:3, 6:1. Осаке пришлось отыгрываться с 0-1 по сетам у Анастасии Севастовой (4:6, 6:3, 6:4), а Свитолина провалила вторую партию с Мэдисон Кис (6:2, 1:6, 6:1) – правда, там и сама американка действовала здорово. В любом случае вероятность того, что кто-то из них опередит Халеп, весьма высока. И ответ на вопрос, сменится ли 28 января первая ракетка мира, мы получим совсем скоро – не позже четверга.