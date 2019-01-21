В чём виновата ракетка? Александр Зверев снова провалился на мэйджоре

Александр Зверев уже вошёл в элитную группу игроков ATP-тура, но всё ещё не чувствует себя своим на празднике тенниса под названием турнир «Большого шлема». В матче 1/8 финала Australian Open четвёртый номер рейтинга уступил канадцу Милошу Раоничу. Молодой немец откровенно провалил игру, но все обсуждают не это, а внезапный эмоциональный срыв – Саша разбил ракетку по ходу неудачно складывавшегося второго сета. Что касается рейтинговых раскладов, то у Зверева всё в порядке: он улучшил прошлогодний результат, поднялся на одну строчку и закончит турнир на третьей позиции. Однако с точки зрения самой игры к теннисисту есть много вопросов. Пытаемся разобраться, почему восходящая звезда никак не может проявить себя в матчах пятисетового формата.

Возможно, мешают антропометрические данные

Теннис 2010-х годов приветствует атлетичность и физическую силу, но последние исследования показали, что идеальный рост теннисиста колеблется в районе 185-190 см. Очевидно, что двухметровым игрокам сложнее передвигаться по корту и проделывать тот же челночный объём работы, что и ребятам пониже, но при этом они получают преимущество на подаче. В матчах с пятисетовым форматом нужно быть сбалансированным игроком, чтобы рассчитывать на успех.

Сейчас в десятке много высокорослых парней, но ни один из них не выстрелил на первом мэйджоре сезона. Джон Иснер проиграл в первом круге, Кевин Андерсон – во втором, Марин Чилич – в четвёртом. Зверев не стал исключением и присоединился к этой компании. Саша лишь дважды в карьере выходил во вторую неделю «Шлема» и ни разу не делал этого на харде до нынешнего розыгрыша Australian Open. В 2017-м он добрался до четвёртого круга Уимблдона, а через год стал четвертьфиналистом Открытого чемпионата Франции.

Уроженцу Гамбурга с трудом даются пятисетовики, и трудно сказать, что мешает ему раскрыться на ТБШ. Возможно, всё дело в физике и особенностях организма. Эту мысль поддерживает представитель Узбекистана Денис Истомин. «Зверев талантлив, но пока недотягивает до уровня больших мастеров вроде Джоковича, Надаля и Федерера. На его счету несколько титулов «Мастерсов», но на «Больших шлемах» его магия куда-то улетучивается. Мне кажется, всё дело в его росте. Рослым парням сложнее играть на «Шлемах», потому что там марафоны, нужно играть интенсивно и на пределе возможностей несколько часов. И не один-два матча, а целую серию, которая продолжается две недели. Он пока не готов к этому».

Куча разбитых ракеток

После матча с Раоничем Зверев поспешил успокоить болельщиков, но прежде всего самого себя. Он заявил, что ничего страшно не произошло и нужно двигаться дальше шаг за шагом. «Конечно, я очень расстроен из-за поражения, но не впал в депрессию, ничего такого. Всё в порядке, мы ведь говорим о теннисном матче. Я научился относиться к ним как к игре, это не конец света. Если бы я воспринимал поражения как трагедию, то впадал бы в депрессию 15-20 раз в году».

Но в этом высказывании есть явный диссонанс между словами и действиями. Разбитая ракетка – не просто проявление сиюминутной агрессии, а реакция на собственные ошибки, которые со временем не удаётся решить. В 2017-м Зверев аналогичным образом вёл себя во время матча с Робином Хасе в первом круге Australian Open. В той игре Саша взял первый сет, затем проиграл два последующих, упустил свою подачу на старте четвёртой партии, после чего включил Халка и уничтожил ракетку. Тремя месяцами ранее он проделал этот трюк на «Мастерсе» в Шанхае по ходу матча против Жо-Вильфрида Цонги. Через год шанхайская публика снова увидела русского немца в гневе: на сей раз Зверев расстроился из-за того, что Хуан-Мартин дель Потро сделал брейк и повёл в решающем сете их очного матча.

Что думают специалисты?

Хуан-Карлос Ферреро, экс-тренер Зверева, с которым он расстался не в лучших отношениях, видит главную проблему бывшего подопечного в психологическом аспекте. «Для него является проблемой поддерживать высокую интенсивность в длительных матчах. Возможно, это вопрос психологии. Ему не хватает стабильности – он выдаёт один потрясающий сет, следом идёт плохая партия и так далее». Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» Матс Виландер так не считает: «Я не думаю, что у него есть какие-то проблемы с психологией. Скорее речь идёт о невезении, непонимании, как лучше сыграть на том или ином покрытии. В плане тактики он не будет уступать другим игрокам, но ему нужно чаще ходить к сетке после подачи».

Свободное падение. Почему Зверев скатывается всё ниже и ниже? В теннисном мире – скандал. Александр Зверев публично разругался со своим бывшим тренером Ферреро и уволил его. А побед всё нет.

Бывший австралийский теннисист Марк Филиппуссис тоже считает, что Звереву нужно активнее входить в корт, чтобы экономить силы. «Он любит играть, находясь на задней линии. Это нормально, но когда тебе приходится играть семь пятисетовых матчей, становится сложно. В течение первой недели важно не перегрузиться. Такая игра подходит для турниров с трёхсетовым форматом, но на ТБШ всё по-другому».

Экс-наставник Роджера Федерера Стефан Эдберг уверен, что Александру не стоит заострять внимание на своих слабых местах. «Все согласятся, если я скажу, что у него есть сильные стороны, позволяющие выигрывать крупные титулы. Нужно использовать их и выходить на новый уровень. Многие концентрируют внимание на своих слабостях вместо того, чтобы развивать сильные стороны. Если работаешь над ними, то автоматически прибавляешь и в том, в чём ты слаб».

Работа с Лендлом должна помочь

Однажды Иван Лендл слепил из Энди Маррея игрока «Большой четвёрки» и настоящего чемпиона. Со Зверевым у них уже есть первый общий успех – победа на Итоговом турнире в конце 2018-го. Коуч дал молодому парню методологическую базу, которая в будущем обязательно принесёт свои плоды. «Всегда слушаю Ивана. У него на компьютере есть все данные и техническая информация. Ему нравится использовать цифры, чтобы указать мне на мои ошибки».

В апреле Звереву исполнится 22 года, и ему стоит поторопиться с реализацией своего потенциала. Тот же Григор Димитров долго ходил в ряду игроков, подающих надежды, но в итоге так и не смог пока раскрыться полноценно. Фрешмену из Германии стоит помнить об этом и сделать правильные выводы из последних неудач.