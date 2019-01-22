Квитова – первая претендентка на трон. А Халеп с ним попрощалась

Чуть больше двух лет назад, 20 декабря 2016 года, в дом Петры Квитовой проник грабитель. Ценностей злоумышленник почти не нашёл – его добыча составила чуть меньше 200 долларов. Однако чешка в это время была дома. Она столкнулась с грабителем, тот сделал выпад ножом, от которого Петра пыталась защищаться своей ведущей левой рукой, и удар пришёлся именно по ней. В результате были повреждены сухожилия и связки, но, к счастью, ей быстро сделали успешную операцию. Многие после этой травмы списали Петру со счетов и не верили, что она когда-либо не то что продолжит побеждать на турнирах, но и вообще будет играть.

Раннее возвращение Квитовой

Предполагалось, что восстановление займёт полгода, однако на деле всё прошло даже быстрее – Квитова в последний момент приняла решение, что вернётся на «Ролан Гаррос», всего через пять месяцев после ранения. Конечно, набрать форму Петре было нелегко. На «Ролан Гаррос» чешка дошла до второго круга, а последовавшая за этим победа в Бирмингеме стала скорее временным всплеском. В финале того турнира, кстати, Квитова в трёх сетах обыграла Эшли Барти – соперницу, с которой сейчас встретилась в важнейшем четвертьфинальном матче Australian Open. Но про Мельбурн поговорим чуть позже, а пока вспомним ещё, как проходило возвращение чешки в тур.

Начало побед Петры было положено в Санкт-Петербурге

Из оставшихся турниров в 2017 году Петра хорошо провела только два – US Open и Пекин. В Нью-Йорке она дошла до четвертьфинала, где на тай-брейке третьей партии уступила проводившей великолепный сезон Винус Уильямс, а в Пекине – до полуфинала, где её остановила будущая чемпионка этого турнира Каролин Гарсия. 2018-й стал для Квитовой весьма урожайным в плане титулов. Чешка завоевала пять трофеев, причём выиграла турниры на всех четырёх типах кортов (если разделять открытый хард и хард в зале). Больше титулов у Петры было только в 2011 году, когда она впервые стала чемпионкой Уимблдона – тогда она выиграла шесть турниров, и тоже победила на всех четырёх покрытиях.

Первый трофей в 2018 году Квитова завоевала в Санкт-Петербурге, куда прилетела после неудачного выступления на Открытом чемпионате Австралии. По пути к победе Петра разгромила шестую ракетку мира, Елену Остапенко (6:0, 6:2), а в финале отдала всего три гейма защищавшей титул Кристине Младенович, которая тогда была десятой в мире. Кстати, чешка заявлена в Санкт-Петербург и в этом году, но если она выйдет в финал Australian Open, то вряд ли можно рассчитывать на её выступление в Северной столице, особенно на успешное. С учётом пропуска первого круга благодаря высокому посеву Петра может стартовать в четверг, но даже это даёт только пять дней между матчами в Мельбурне и Петербурге. Совсем немного с учётом дальнего перелёта, смены восьми часовых поясов и морозной погоды после жаркого австралийского лета.

ПетрАград. После трагического инцидента Квитова выиграла свой второй титул Петра Квитова, одержав блестящую победу в финале турнира в граде Петра, завоевала свой второй трофей после вынужденного перерыва в карьере.

Весенние триумфы и провал концовки сезона

После Санкт-Петербурга в 2018-м Петра продолжила победную поступь, принеся сборной Чехии два очка в Кубке Федерации и завоевав титул в Дохе. Там она обыграла трёх теннисисток топ-5, включая первую ракетку мира, Каролину Возняцки. Выступления в Индиан-Уэллсе и Майами получились куда менее удачными, но на американском харде Квитова всегда играла не лучшим образом. Затем она выиграла турниры в Праге, Мадриде и Бирмингеме, но на вторую половину сезона сил у чешки не хватило. Завершила сезон Петра и вовсе пятью поражениями подряд, проиграв в том числе все три матча на Итоговом чемпионате WTA. Она должна была выступить ещё в финале Кубка Федерации, но не смогла выйти на корт из-за болезни. Впрочем, её подруги по сборной и так победили американок на домашней площадке – 3-0.

4-0 в пользу Чехии. Квитова, Плишкова, Синякова/Крейчикова — на теннисном Олимпе Лучшая пара мира и две одиночницы в восьмёрке сильнейших теннисисток. Ни одна нация не может похвастать такими успехами.

В Австралии Квитова стартовала с победы над Даниэль Коллинз (в Брисбене), после чего проиграла Анетт Контавейт. Зато на самом крупном из предваряющих Australian Open турниров, в Сиднее, Петра завоевала шестой титул за 52 недели. Ни у одной другой теннисистки не было столько трофеев за последний год. В финале, несмотря на плохое самочувствие, чешка вырвала победу у Эшли Барти – 1:6, 7:5, 7:6 (7:3).

Квитова громит соперниц на Australian Open

На Australian Open она пока уверенно переигрывает одну соперницу за другой, не отдавая ни в одной партии больше четырёх геймов. Правда, нельзя не отметить, что здесь, в отличие от многих других турниров, Петре повезло с сеткой. Арина Соболенко сенсационно проиграла Аманде Анисимовой, которая затем легко проиграла чешке – на два ярких матча подряд молодой американки не хватило. Эшли Барти в какой-то степени тоже можно назвать более удобной соперницей для Квитовой, чем Марию Шарапову или Каролину Возняцки – к тому же Петра уже дважды побеждала её после возвращения в тур.

Australian Open — 2019. 9-й день



Женщины

(Чехия, 8) –

Даниэль Коллинз (США) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2:6, 7:5, 6:1.



Мужчины

Стефанос Циципас (Греция, 14) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 22) – 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7:2).

Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:3, 6:4, 6:2. Петра Квитова (Чехия, 8) – Эшли Барти (Австралия, 15) – 6:1, 6:1.Даниэль Коллинз (США) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2:6, 7:5, 6:1.Стефанос Циципас (Греция, 14) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 22) – 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7:2).Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:3, 6:4, 6:2.

А до полуфинала не дошли ни Анжелика Кербер, ни Слоан Стивенс, ни Кики Бертенс – там победительницу матча между Квитовой и Барти ждала Даниэль Коллинз. Американка как раз и выбила из сетки Кербер, отдав ей всего два гейма, а в четвертьфинале переломила ход матча с Анастасией Павлюченковой, которая до того обыграла и Бертенс, и Стивенс. При этом в верхней половине сетки остались Серена Уильямс, Наоми Осака, Элина Свитолина и Каролина Плишкова. Любая из них является более сложной соперницей, чем Барти или Коллинз.

Поединок Петры с Эшли получился не менее скоротечным, чем предыдущие матчи чешки на этом турнире. В первом сете, несмотря на немалое количество невынужденных ошибок, Квитова смела соперницу с корта своими резкими ударами. Во второй партии Барти наладила подачу, стала удачнее выходить к сетке и больше гонять чешку по корту короткими кроссами. В результате борьба поначалу шла только на подачах Квитовой, а Барти за четыре своих гейма проиграла всего четыре очка. А в решающий момент Петра взвинтила темп, Эшли перестала успевать, и в девятом гейме чешка сделала брейк, после чего подала на матч – 6:1, 6:4. Для Квитовой это шестой полуфинал «Шлема» в жизни и, как она сама выразилась, первый во «второй карьере» — то есть после ранения.

«Петра легко может лишить тебя привычной игры»

«Петра легко может лишить соперницу привычной игры. Я знала это. Временами я вообще ничего не могла контролировать. В начале встречи она подавала особенно здорово. Несмотря на то, что у меня получались хорошие первые подачи, она с приёма посылала мяч под заднюю линию. Мне всё время приходилось отходить назад. Петра играла очень чисто, стоит отдать ей должное», — отметила Барти после поражения.

«Я отлично подавала, первой сделала брейк и потом уверенно вела в счёте. Во втором сете Эшли вернулась в игру и не делала подарков на корте. Мне пришлось бороться до конца. У Барти прекрасный резаный удар с бэкхенда, она старается действовать разнообразно, поэтому мне нужно было выполнять мощные удары, не давая ей играть в свой теннис. У Коллинз не так много опыта, но, с другой стороны, она ничего не боится и играет агрессивно. Я помню нашу игру в Брисбене. Поединок состоял из взлётов и падений. Она подавала на матч. В этот раз мне нужно сыграть лучше», — сказала Квитова.

Халеп теряет трон. Но кто его займёт?

Победа Квитовой над Барти означает гарантированную смену первой ракетки мира после завершения Australian Open – Симону Халеп чешка в любом случае обгонит. Однако на первую строчку претендуют также Наоми Осака, Элина Свитолина и Каролина Плишкова, и пока две из них в следующий понедельник могут оказаться впереди Петры – то есть Квитова гарантировала себе только третью позицию. Плишковой нужно завоевать титул, чтобы стать первой, Свитолиной – выйти в финал. Осаке достаточно победить Свитолину в четвертьфинале, чтобы набрать больше очков, чем у Квитовой в данный момент, но, разумеется, если Петра выйдет в финал, то этих рейтинговых баллов японке не хватит.

При этом проиграть в финале Квитова может только Серене Уильямс – поражение от любой другой соперницы будет означать, что первой ракеткой мира Петра сейчас не станет. Кстати, из четырёх претенденток на теннисный престол пока лучшей в мире была только Плишкова. Так что если Каролина не завоюет свой первый титул на турнирах «Большого шлема» в ближайшую субботу, то мы получим 26-го лидера женского тенниса в одиночном разряде с момента появления рейтинга в 1975 году.