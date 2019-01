Джоковича ждёт старый знакомый. Матчи 10-го дня Australian Open

В среду, 23 января, на Australian Open, первом в сезоне турнире «Большого шлема», завершатся четвертьфиналы. В этот день пройдут 4 встречи в верхних половинах сеток у мужчин и у женщин (по 2 в каждом разряде). Матчей осталось так мало, что они умещаются на одном, центральном корте. Причём женщины сыграют первыми, поскольку уже в четверг пройдут оба полуфинала. На «Род Лэйвер Арену» выйдут Наоми Осака (4) — Элина Свитолина (6), Серена Уильямс (16) — Каролина Плишкова (7), Милош Раонич (16) — Люка Пуи (28) и Новак Джокович (1) — Кей Нисикори (8). Причём у последней пары самая богатая история встреч. Серб ведёт у японца со счётом 15-2, а ещё от двух поединков Кей отказался, так что нынешний поединок мог уже быть юбилейным, 20-м. Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных поединков дня с историей встреч соперников и прогнозами.

Квитова – первая претендентка на трон. А Халеп с ним попрощалась Благодаря выходу в полуфинал чешка набрала больше очков, чем первая ракетка мира – Халеп. Но кто будет первой в понедельник, ещё неизвестно.

Australian Open. День 10-й. 23 января, среда. Начало матчей в 11:00 (3:00 мск)



Мужчины. 1/4 финала. Сетка

Женщины. 1/4 финала. Сетка



Rod Laver Arena



Наоми Осака (Япония, 4) — Элина Свитолина (Украина, 6)

Rod Laver Arena. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 2-3 (Australian Open, Токио-2016 – Осака-2014, Дубай, Майами-2018).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 4-й круг (2018) – 1/4 финала (2018);

«Ролан Гаррос»: 3-й круг (2016, 2018) – 1/4 финала (2015, 2017);

Уимблдон: 3-й круг (2017, 2018) – 4-й круг (2017);

US Open: титул (2018) – 4-й круг (2017, 2018).

Путь на Australian Open — 2019:

1-й круг: Линетт (6:4, 6:2) – Голубич, Q (6:1, 6:2);

2-й круг: Зиданшек (6:2, 6:4) – Кужмова (6:4, 6:1);

3-й круг: Се Шувэй, 28 (5:7, 6:4, 6:1) – Чжан Шуай (4:6, 6:4, 7:5);

4-й круг: Севастова, 13 (4:6, 6:3, 6:4) – Кис, 17 (6:2, 1:6, 6:1).

Рейтинг: 4-7.

Прогноз букмекеров: 1.65 – 2.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Осаки в трёх сетах.

Серена Уильямс (США, 16) — Каролина Плишкова (Чехия, 7)

Rod Laver Arena. 2-й запуск (не ранее 5:00).

Личные встречи: 2-1 (Стэнфорд-2014, US Open-2018 – US Open-2016).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: титул (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017) – 1/4 финала (2017, 2018);

«Ролан Гаррос»: титул (2002, 2013, 2015) – 1/2 финала (2017);

Уимблдон: титул (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016) – 4-й круг (2018);

US Open: титул (1999, 2002, 2008, 2012-2014) – финал (2016).



Путь на Australian Open — 2019:

1-й круг: Мария (6:0, 6:2) – Мухова, Q (6:3, 6:2);

2-й круг: Бушар (6:2, 6:2) – Бренгл (4:6, 6:1, 6:0);

3-й круг: Ястремская (6:2, 6:1) – Джорджи, 27 (6:4, 3:6, 6:2);

4-й круг: Халеп, 1 (6:1, 4:6, 6:4) – Мугуруса, 18 (6:3, 6:1).

Рейтинг: 16-8.

Прогноз букмекеров: 1.35 – 3.20.

Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в трёх сетах.

Милош Раонич (Канада, 16) — Люка Пуи (Франция, 28)

Rod Laver Arena. 3-й запуск (около 6:30).

Личные встречи: 3-0 (Брисбен, Australian Open-2016, Штутгарт-2018).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 1/2 финала (2016) – 1-й круг (2014-2018);

«Ролан Гаррос»: 1/4 финала (2014) – 3-й круг (2017, 2018);

Уимблдон: финал (2016) – 1/4 финала (2016);

US Open: 4-й круг (2012-2014, 2018) – 1/4 финала (2016).



Путь на Australian Open — 2019:

1-й круг: Кирьос (6:4, 7:6, 6:4) – Кукушкин (6:1, 7:5, 6:4);

2-й круг: Вавринка (6:7, 7:6, 7:6, 7:6) – Мартерер (7:6, 7:6, 5:7, 6:4);

3-й круг: Эрбер (6:4, 6:4, 7:6) – Попырин, WC (7:6, 6:3, 6:7, 4:6, 6:3);

4-й круг: А.Зверев, 4 (6:1, 6:1, 7:6) – Чорич, 11 (6:7, 6:4, 7:5, 7:6).



Рейтинг: 17-31.

Прогноз букмекеров: 1.15 – 5.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Раонича в четырёх сетах.

Новак Джокович (Сербия, 1) — Кей Нисикори (Япония, 8)

Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:30).

Личные встречи: 15-2 («Ролан Гаррос»-2010, Майами (отказ), Париж, ATP World Tour Finals-2014, Рим, ATP World Tour Finals-2015, Australian Open, Майами, Мадрид, Рим, Торонто, ATP World Tour Finals-2016, Мадрид-2017 (отказ), Мадрид, Рим, Уимблдон, US Open-2018 – Базель-2011, US Open-2014).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: титул (2008, 2011-2013, 2015, 2016) – 1/4 финала (2012, 2015, 2016);

«Ролан Гаррос»: титул (2016) – 1/4 финала (2015, 2017);

Уимблдон: титул (2011, 2014, 2015, 2018) – 1/4 финала (2018);

US Open: титул (2011, 2015, 2018) – финал (2014).



Путь на Australian Open — 2019:

1-й круг: Крюгер, Q (6:3, 6:2, 6:2) – Майхшак, Q (3:6, 6:7, 6:0, 6:2, 3:0-отказ);

2-й круг: Цонга, WC (6:3, 7:5, 6:4) – Карлович (6:3, 7:6, 5:7, 5:7, 7:6);

3-й круг: Шаповалов, 25 (6:3, 6:4, 4:6, 6:0) – Ж.Соуза (7:6, 6:1, 6:2);

4-й круг: Медведев, 15 (6:4, 6:7, 6:2, 6:3) – Карреньо-Буста, 23 (6:7, 4:6, 7:6, 6:4, 7:6).

Рейтинг: 1-9.

Прогноз букмекеров: 1.10 – 6.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в четырёх сетах.



