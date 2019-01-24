Осака продолжает ставить рекорды. Она в одном шаге от первой строчки

Наоми Осака в субботу сыграет с Петрой Квитовой за титул АО и звание первой ракетки мира. Раньше в Японии никто не был выше 4-й строчки.

Ровно год назад, во время Australian Open – 2018, Наоми Осака занимала 72-ю строчку рейтинг-листа. Сейчас японка находится на четвёртой позиции, но в ближайший понедельник, 28 января, станет как минимум второй ракеткой мира. Первая строчка будет разыграна в её финальном поединке с Петрой Квитовой. Что же помогло японке за год добиться такого огромного прогресса?

Человек, более всех «виновный» в успехах Наоми – это, безусловно, её тренер. Саша Бажин давно известен в теннисном мире, но в качестве спарринг-партнёра. Он больше семи лет входил в команду Серены Уильямс, будучи для американки не только спаррингом, но и другом, на которого всегда можно положиться. Затем Бажин недолго работал сначала с Викторией Азаренко (их сотрудничество прервалось из-за беременности белоруски), потом со Слоан Стивенс (американка получила серьёзную травму и надолго выбыла из тура). Сезон-2017 Саша провёл, являясь спаррингом Каролины Возняцки, и ушёл, поскольку хотел работать тренером. Только Бажин планировал работать в теннисном клубе во Флориде, а в итоге стал тренером Осаки. Уже в декабре Сашу признали лучшим тренером года в WTA. Работать с японкой его уговорили сама Наоми и её семья. Кстати, родственники по материнской линии с Наоми не общаются, поскольку были принципиально против брака её мамы с темнокожим гаитянином.

Первого громкого успеха Осака и Бажин добились в Индиан-Уэллсе. За этим триумфом последовала затяжная серия неудачных результатов, но на последнем турнире «Большого шлема» в сезоне Осака снова выстрелила, став чемпионкой. Как и в Индиан-Уэллсе, за семь матчей она проиграла только один сет, в 4-м круге (в Индиан-Уэллсе – Марии Саккари, а в Нью-Йорке – Арине Соболенко). Конечно, финал многим запомнился не только благодаря уверенной победе Наоми над Сереной Уильямс, но и из-за скандала, который разгорелся между американкой и судившим этот матч Карлосом Рамосом.

Скандал с участием Серены Уильямс омрачил победу Наоми Осаки на US Open С. Уильямс поругалась с арбитром в финале US Open после штрафного очка и лишилась гейма в концовке матча. Чемпионкой стала 20-летняя Осака.

Карлос после завершения матча был спешно уведён с корта под недовольный гул зрителей, а Наоми стояла на церемонии награждения с растерянным видом, не зная, как ей себя вести. Фактически 20-летней девушке, только что впервые в жизни выигравшей турнир «Большого шлема», не удалось полноценно порадоваться этому, выразить все свои эмоции. Правда, потом она говорила, что практически не расстроилась из-за этого: «Я благодарна людям, которые выражали мне сочувствие, но мне вообще не о чем печалиться. Не думаю, что я бы дольше смаковала эту победу». Но в глубине души Осака наверняка хотела, чтобы церемония после её первой победы на «Шлеме» выглядела по-другому.

Перед завершением сезона Наоми рассказывала о том, насколько известнее она стала после победы на US Open. «Конечно, меня стали больше узнавать, теперь чувствую себя немного иначе. Раньше казалось, что меня знают только в Японии. Теперь меня узнают в аэропортах, во многих местах, это немного весело. Может, со мной чаще хотят сфотографироваться. Тем не менее, я всё та же, как и раньше. Даже не думаю о том, как изменилась моя личность. Я сосредоточена на матчах, играю в теннис, и всё. Всё остальное отодвигаю в сторону».

В Японии в честь победы Осаки на Открытом чемпионате США была выпущена специальная коллекция марок.

Фото: facebook.com/NaomiOsakaTennis

Неудивительно, что после таких успехов на корте Осака стала самой популярной теннисисткой года по количеству запросов в поисковом сервисе Google. Пик поисковых запросов её имени пришёлся на 9 сентября – следующий день после победы Наоми на US Open. Осака – единственная теннисистка, попавшая в топ-10 рейтинга.

Красота дня. Наоми Осака — как расцветает сакура Скандал между Сереной Уильямс и судьёй в финале US Open постепенно угаснет, а имя новой чемпионки турнира, японки Наоми Осаки, останется.

Кстати, после триумфа в Нью-Йорке провала у Осаки не было, в отличие от нескольких месяцев после Индиан-Уэллса. Всего через неделю она сыграла в Токио, где дошла до финала, уступив там Каролине Плишковой, а потом стала полуфиналисткой в Пекине. Спад настиг японку только на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре, где её в первую очередь подвела подача. И, конечно, Наоми устала – как физически, так и морально. А если результаты Токио и Пекина не убедили кого-то в том, что победа Наоми на US Open не была случайной, то выступление в Австралии точно должно это сделать. В качестве разогревочного турнира перед Australian Open Осака выбрала Брисбен, где вышла в полуфинал.

Ещё в январе Осака попала на обложку авторитетного журнала The Time. «Для меня большая честь оказаться на обложке журнала Time. Спасибо всем! Надеюсь, что вы получите удовольствие от прочтения статьи», — отметила Наоми.

Также Осака вместе с Кеем Нисикори снялась в рекламе лапши быстрого приготовления Nissin. По задумке авторов, теннисисты играют друг с другом в образах аниме-персонажей.

Уже в Мельбурне Наоми сфотографировалась с оливковым питоном. Спортсменка призналась, что всегда интересовалась дикой природой и животными. «Всегда любила смотреть Animal Planet, канал Discovery. Так что мне всегда были интересны дикие животные, но не было возможности познакомиться с ними поближе. Было очень интересно!», — сказала Осака. Правда, по её взгляду на фотографии не скажешь, что она в восторге.

Путь японки к финалу лёгкой прогулкой никак не назовёшь. В третьем круге она проигрывала Се Шувэй со счётом 4:6, 1:4, но после этого отдала сопернице только один гейм. Наоми призналась, что хотя была готова к нестандартной игре Шувэй, но отдельные удары соперницы её ошеломили. Затем Осака одержала ещё одну волевую победу, над Анастасией Севастовой. В четвертьфинале она уверенно обыграла Элину Свитолину, которая, несмотря на ряд побед на крупных соревнованиях WTA, никак не может пройти дальше этой стадии на турнире «Большого шлема».

За выход во второй финал турнира «Большого шлема» подряд Наоми билась с Каролиной Плишковой, которая накануне совершила небольшое чудо, отыгравшись у Серены Уильямс с 1:5 в решающем сете. Осака действовала намного активнее соперницы, а у чешки в этом матче к тому же плохо летела подача. Первую партию Наоми взяла очень уверенно, но во втором сете чешке удалось зацепиться и выровнять игру. Японке пришлось в третий раз за шесть матчей играть решающую партию. Нельзя сказать, что у Наоми был огромный перевес, но рискованные удары в нужные моменты принесли ей успех – 6:2, 4:6, 6:4.

Осака стала первой теннисисткой с 2001 года, которой удалось выйти в финал турнира «Большого шлема» после победы на своём дебютном мэйджоре. 18 лет назад этого добилась американка Дженнифер Каприати. Она выиграла Открытый чемпионат Австралии, а спустя полгода стала чемпионкой «Ролан Гаррос».

Правда, Каприати тогда было почти 25 лет, и за её плечами был огромный опыт выступлений в туре (а также куда менее приятный опыт магазинных краж и ареста за хранение марихуаны). Наоми же только-только раскрылась, и ожидать от неё двух подряд успешных выступлений на турнирах «Большого шлема» было ещё сложнее. Сумеет ли она полностью повторить успех Каприати, завоевав два титула подряд, станет известно после её субботнего матча с Петрой Квитовой.

Кстати, раньше с Квитовой Осака ни разу не играла. В принципе это неудивительно – американский хард, где Наоми добилась главных успехов, Петра не любит, а в концовке прошлого сезона у чешки был явный спад, так что дойти до Осаки по турнирной сетки она не могла. А те турниры, где здорово играла Петра, напротив, провалила Наоми. Ну а до 2018 года встретиться они могли только при благосклонной к этому жеребьёвке, но турнирный жребий их не сводил. На старте этого сезона Квитова выглядит очень убедительно. Она завоевала титул в Сиднее, а на Открытом чемпионате Австралии не проиграла ни сета. Более того, ни в одном матче чешка не уступила больше шести геймов. Правда, соперниц уровня Осаки у неё по пути к финалу не было.

Вне зависимости от исхода финала Наоми установит рекорд Японии по позиции в рейтинге. До этого Открытого чемпионата Австралии лучшим результатом японских игроков в одиночном разряде была четвёртая позиция, которую занимала и сама Осака. Ранее на четвёртую строчку поднимались также Кей Нисикори (весной 2015 года) и Кимико Датэ (осенью 1995-го). Осаку и Квитову в лайв-рейтинге сейчас разделяют всего 40 очков.

Поскольку в финале разыгрывается дополнительные 700 рейтинговых баллов (проигравшая получит 1300 очков, победившая – 2000), отрыв чемпионки от финалистки будет довольно весомым. При этом Петре уже на следующей неделе предстоит защищать 470 очков за титул в Санкт-Петербурге, а в середине февраля – ещё 900 за победу в Дохе. Соответственно, даже в случае поражения в финале у Наоми будут хорошие шансы стать первой ракеткой мира до Индиан-Уэллса. Интересно, что уже третий раз подряд чемпионка Australian Open станет первой ракеткой мира. В 2017-м это сделала Серена Уильямс, опередившая Анжелику Кербер, а в 2018-м – Каролина Возняцки, которая обогнала побеждённую ей в финале Симону Халеп.