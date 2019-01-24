Джокович спешит на рандеву с Надалем. Матчи 12-го дня Australian Open

В пятницу, 25 января, на Australian Open, первом в сезоне турнире «Большого шлема», завершатся полуфиналы. Определится последний финалист в одиночном разряде в поединке Новак Джокович (1) — Люка Пуи (28). Победитель сыграет в воскресенье в финале с Рафаэлем Надалем. Новак и Люка ещё не играли друг с другом. Фаворитом считается Джокович, но в теннисе бывает всякое. А вот у женщин-одиночниц будет первый выходной день. В пятницу пройдут первые финалы – в женском парном разряде, а также среди юниоров-парников и парниц. Определятся и финалисты в одиночном разряде у юных теннисистов, среди которых осталась последняя представительница России – Анастасия Тихонова. Предлагаем вашему вниманию расписание поединков дня с историей встреч соперников и прогнозами.
Australian Open. День 12-й. 25 января, пятница. Начало матчей в 15:00 (07:00 мск)
- Мужчины. 1/2 финала. Сетка
- Женщины. Сетка
- Парный разряд. Женщины. Финал. Сетка
- Юниорский турнир. Девушки. 1/2 финала. Сетка
- Юниорский турнир. Парный разряд. Юноши. Финал
- Юниорский турнир. Парный разряд. Девушки. Финал
Rod Laver Arena
Саманта Стосур/Чжан Шуай (Австралия/Китай) — Тимя Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция, 2)
Rod Laver Arena. 2-й запуск (не ранее 08:00).
Прогноз букмекеров: 2.60 – 1.50.
Прогноз «Чемпионата»: победа Бабош/Младенович в трёх сетах.
Новак Джокович (Сербия, 1) — Люка Пуи (Франция, 28)
Rod Laver Arena. 3-й запуск (не ранее 11:30).
Личные встречи: 0-0.
Лучшие выступления на «Больших шлемах»:
Australian Open: титул (2008, 2011-2013, 2015, 2016) – 1-й круг (2014-2018);
«Ролан Гаррос»: титул (2016) – 3-й круг (2017, 2018);
Уимблдон: титул (2011, 2014, 2015, 2018) – 1/4 финала (2016);
US Open: титул (2011, 2015, 2018) – 1/4 финала (2016).
Путь на Australian Open — 2019:
1-й круг: Крюгер, Q (6:3, 6:2, 6:2) – Кукушкин (6:1, 7:5, 6:4);
2-й круг: Цонга, WC (6:3, 7:5, 6:4) – Мартерер (7:6, 7:6, 5:7, 6:4);
3-й круг: Шаповалов, 25 (6:3, 6:4, 4:6, 6:0) – Попырин, WC (7:6, 6:3, 6:7, 4:6, 6:3);
4-й круг: Медведев, 15 (6:4, 6:7, 6:2, 6:3) – Чорич, 11 (6:7, 6:4, 7:5, 7:6);
1/4 финала: Нисикори, 8 (6:1, 4:1-отказ) – Раонич, 16 (7:6, 6:3, 6:7, 6:4).
Рейтинг: 1-31.
Прогноз букмекеров: 1.06 – 8.50.
Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Court 5
Лейла Фернандес (Канада, 4) — Анастасия Тихонова (Россия)
Court 5. 2-й запуск (около 08:15).
Хлоэ Бек/Эмма Наварро (США, 8) — Нацуми Кавагути/Адриенн Надь (Япония/Венгрия, 3)
Court 5. 3-й запуск (около 09:30).
Court 7
Йонас Форейтек/Далибор Сврчина (Чехия, 3) — Кэннон Кингсли/Эмилио Нава (США, 4)
Court 7. 3-й запуск (около 09:30).