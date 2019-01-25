Битва титанов. Джокович и Надаль не пускают Next Gen к успехам на «Шлемах»

В мужском финале Открытого чемпионата Австралии сыграют первая и вторая ракетки мира – Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Испанец в четверг уверенно расправился со Стефаносом Циципасом, ранее лишившим турнир защищавшего титул Роджера Федерера, а серб в пятницу отправил домой Люку Пуи. Ни грек, ни француз не сумели оказать сколько-нибудь заметное сопротивление лидерам тенниса. Циципас выиграл всего шесть геймов, Пуи и вовсе четыре, и каждый получил по «баранке».

2 дня марафонов. Джокович и Андерсон выиграли самые длинные полуфиналы Уимблдона Андерсон в одном из самых длинных матчей в истории тенниса обыграл Иснера, а Джокович за два дня одолел Надаля.

Встречи Джоковича и Надаля на решающих стадиях крупнейших турниров давно стали чем-то вполне привычным и естественным, хотя сейчас уже невольно задумываешься о том, много ли их осталось впереди – всё-таки Новаку 31 год, а Рафаэлю 32. Оба по ходу карьеры преодолевали травмы, серьёзные спады и возвращались на высочайший уровень, но всё равно ресурсы любого организма не безграничны. По количеству личных встреч серб и испанец давно установили рекорд Открытой эры в мужском теннисе, а в женском уступают только самому легендарному противостоянию, между Крис Эверт и Мартиной Навратиловой.

Американки за 16 лет провели друг с другом 80 (!) матчей, а Джокович и Надаль сыграют в 53-й раз за 13 лет. На втором месте по количеству встреч, кстати, идут Джокович и Федерер с 48-ю поединками. Интересно, что в Мельбурне Рафаэль и Новак встречались только один раз, зато из этого получился по-настоящему эпический финал – в 2012 году серб взял верх в битве, продолжавшейся почти шесть часов!

Навстречу рекордам

В отличие от женского финала, первая строчка рейтинга на кону в этом матче не стоит — зато теннисисты будут биться за рекорды, которые стоят как минимум не меньше дебюта в качестве первой ракетки мира. Если победит Новак, то он станет единственным в истории семикратным чемпионом Australian Open! Сейчас серб с шестью титулами делит лидерство в Открытой эре (с 1968 года) с Федерером. За всю историю тенниса шесть раз побеждал в Австралии также Рой Эмерсон. Кроме того, Джокович будет биться за третий титул на «Шлемах» подряд. Если он выиграет здесь, а потом станет чемпионом «Ролан Гаррос», то повторит свой «забег» 2015-2016 годов, также начавшийся с титула на Уимблдоне и завершившийся триумфом в Париже. Наконец, победа в Мельбурне выведет Новака на чистое третье место по выигранным турнирам «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. Сейчас с 14 трофеями он делит третью строчку с Питом Сампрасом.

Джокович сверг Надаля с трона Победа Джоковича в стартовом матче в Париже и отказ Надаля от выступления на «Мастерсе» обеспечили сербу возвращение на первую строчку.

У Надаля в Австралии также есть особенный интерес – он бьётся за то, чтобы стать первым двукратным обладателем «Карьерного шлема» в мужском теннисе в истории Открытой эры. Последним, кто как минимум два раза выигрывал каждый из турниров «Большого шлема», был Род Лэйвер, но легендарный австралиец завоевал 6 из 11 своих титулов ещё во времена любительского тенниса, а после допуска профессионалов на мэйджоры выигрывал их только 5 раз (правда, при этом успел второй раз в карьере победить на всех четырёх «Шлемах» за один год). Кстати, в шаге от второго «Карьерного шлема» находятся также Джокович и Федерер – каждому из них для этого нужно победить на «Ролан Гаррос». Разумеется, шансы серба здесь выглядят куда более реалистичными, чем у швейцарца. Надаль также может надеяться догнать и обогнать Федерера по общему количеству титулов на «Шлемах». Сейчас у Рафаэля 17 трофеев, а у Роджера – 20.

Путь к финалу. Джокович

Уроженец Белграда начал сезон с победы на выставочном турнире в Абу-Даби, где в финале с трудом обыграл Кевина Андерсона. Официальный старт в Дохе вышел скомканным – после трёхсетовых матчей с Мартоном Фучовичем и Николозом Басилашвили Новак уступил Роберто Баутиста-Агуту в полуфинале. В Мельбурне Джокович тоже разогнался не сразу, и с учётом непростой сетки лёгкой прогулки не получилось. Уже во втором круге он встретился с набирающим форму Жо-Вильфридом Цонгой, а в третьем и четвёртом – с двумя молодыми талантами, Денисом Шаповаловым и Даниилом Медведевым.

Обоих он победил в четырёх партиях, но это были совершенно разные матчи. В поединке с канадцем Джокович доминировал на протяжении большей части игры, но расслабился при 4:1 в третьей партии и отдал пять геймов подряд – зато после этого оформил «баранку». С россиянином получилась настоящая битва, и не просядь физика Даниила к середине третьей партии, матч мог получиться ещё более упорным. Впрочем, к концу матча подустал даже Новак – теннисисты провели много затяжных розыгрышей длиной в 25 и более ударов и как следует погоняли друг друга по корту. Зато в четвертьфинале серб отдохнул – Кей Нисикори, измученный затяжными пятисетовыми поединками по пути к этой стадии, снялся после полутора партий. За четыре матча японец провёл на корте 14 часов!

Путь к финалу. Надаль

Тем временем Надаль спокойно шёл по турнирной сетке, побеждая как старых соперников, так и Next Gen. Да, он тоже не сразу набрал обороты, поначалу включаясь тогда, когда это было необходимо, но при этом уже со второго круга не проиграл ни одного гейма на своей подаче. В третьем раунде Рафаэль уверенно победил главную австралийскую надежду в мужском теннисе среди молодёжи, Алекса де Минора, потом расправился с Томашем Бердыхом, а затем легко обыграл Фрэнсиса Тиафо. Хуже всех, как уже упоминалось, пришлось Стефаносу Циципасу. При этом Надаль выразил уверенность в том, что грек в будущем выиграет несколько турниров «Большого шлема».

Циципас же дал интересную характеристику тенниса испанца. «Я чувствовал, что могу сыграть лучше сегодня. Но в итоге казалось, что я вообще не умею играть. Казалось, мы с Надалем находимся на совсем разных уровнях в теннисе. Он не даёт ничего сделать, играет в другом стиле, отличающимся от остальных теннисистов. У него есть такой талант, которого нет ни у кого. Я ещё никогда не встречался с игроком такого уровня. Он просто заставляет тебя играть плохо. Определённо не хотелось покидать турнир таким образом. Я был настроен на игру, но с Надалем всё пошло не так. Казалось, будто я просто встал не с той ноги. Чувствовал себя огромным парнем, который не может бегать по корту». Кстати, Джокович – едва ли не единственный, чью игру Надалю сейчас разрушать не удаётся. Новак умеет справляться с сумасшедшим вращением, которое Рафаэль придаёт мячам, и не срывать свои удары.

Статистические факты

Для Надаля воскресный матч станет 25-м финалом на турнирах «Большого шлема», а для Джоковича – 24-м. При этом у испанца почти половина решающих матчей – 11 – приходится на «Ролан Гаррос», где он ни разу не проигрывал в финале. Серб чаще всего играл в финале US Open – 8 раз, но победил там только трижды. Зато в Мельбурне Новак выиграл шесть финалов из шести. Рекорд по количеству финалов «Шлемов» принадлежит Федереру, участвовавшему в них 30 раз. На четвёртом месте Иван Лендл с 19-ю финалами.

Также Рафаэль и Новак в 25-й раз сыграют друг с другом в финалах официальных турниров – и по этому показателю окажутся впереди другого ярчайшего противостояния XXI века. С Федерером Надаль встречался в матчах с титулом на кону 24 раза. Третье место делят поединки Джоковича с Федерером и Энди Марреем – по 19 финалов.

Помимо перевеса по счёту личных встреч в целом (27-25), Новак ведёт у Рафаэля и на харде, причём куда более уверенно – 18-7. В финалах он побеждал в 14 случаях из 24. Однако Надаль ведёт со счётом 10-5 в пятисетовых матчах и со счётом 9-5 в матчах на турнирах «Большого шлема». В финалах «Шлемов» Рафаэль также впереди – 4-3.

Где найдёшь — где потеряешь? Джокович, Надаль и Федерер бросают вызов друг другу Когда у Джоковича могут отобрать первое место в рейтинге, и удастся ли сделать это в 2019 году Надалю или Федереру?

Australian Open – 2019 станет девятым мэйджором подряд, на котором победит кто-то из членов «Большой четвёрки». Из восьми предыдущих «Шлемов» по 3 выиграли Федерер и Надаль, а 2 последних остались за Джоковичем. На US Open – 2016 первенствовал Стэн Вавринка.

Кроме того, на двоих Джокович и Надаль выиграли 24 из 35 последних «Шлемов». Соответственно в воскресенье этот показатель достигнет 25 побед из 36 турниров. А на троих с Федерером они становились чемпионами 51 из 62 последних мэйджоров (52 из 63 после Australian Open – 2019). С Уимблдона-2003, где Роджер завоевал свой первый крупный титул, игроки «Большой тройки» (исключая Энди Маррея) победили на 82,5 % мэйджоров. Из 11 оставшихся трофеев по три завоевали Энди и Стэн Вавринка. По одному турниру «Большого шлема» выиграли Энди Роддик, Гастон Гаудио, Марат Сафин, Хуан Мартин дель Потро и Марин Чилич.

Таким образом, несмотря на все разговоры об игроках нового поколения и их успехи на менее крупных соревнованиях, включая «Мастерсы» и Итоговый чемпионат ATP, турниры «Большого шлема» остаются вотчиной живых легенд тенниса. И пока свои позиции на мэйджорах они никому уступать не собираются.