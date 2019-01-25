Осака и Квитова за первый Мельбурн. Матчи 13-го дня Australian Open

В субботу, 26 января, на Australian Open, первом в сезоне турнире «Большого шлема», продолжатся финальные матчи. Определятся чемпионы ещё в четырёх разрядах – у юношей, девушек, в миксте и в женской одиночке. Титул разыграют Наоми Осака (4) и Петра Квитова (8), которые уже имеют в своём активе титулы на «шлемах» (US Open и Уимблдон, соответственно). Любопытно, что японка и чешка ни разу не проигрывали ещё в решающем матче на мэйджоре, так что кому-то из них придётся в субботу познать горечь такого большого поражения впервые. Соперницы ещё ни разу не встречались друг с другом, и, по мнению букмекеров, на победу в их дебютном противостоянии примерно равны. Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных поединков дня с историей встреч соперников и прогнозами.
Australian Open. День 13-й. 26 января, суббота. Начало матчей в 12:15 (04:15 мск)
- Мужчины. Сетка
- Женщины. Финал. Сетка
- Парный разряд. Микст. Финал. Сетка
- Юниорский турнир. Юноши. Финал. Сетка
- Юниорский турнир. Девушки. Финал. Сетка
Rod Laver Arena
Клара Таусон (Дания, 1) — Лейла Фернандес (Канада, 4)
Rod Laver Arena. 1-й запуск (04:15).
Лоренцо Музетти (Италия, 1) — Эмилио Нава (США, 13)
Rod Laver Arena. 3-й запуск (не ранее 06:30).
Наоми Осака (Япония, 4) — Петра Квитова (Чехия, 8)
Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:30).
Личные встречи: 0-0.
Лучшие выступления на «Больших шлемах»:
Australian Open: 4-й круг (2018) – 1/2 финала (2012).
«Ролан Гаррос»: 3-й круг (2016, 2018) – 1/2 финала (2012).
Уимблдон: 3-й круг (2017, 2018) – титул (2011, 2014).
US Open: титул (2018) – 1/4 финала (2015, 2017).
Путь на Australian Open — 2019:
1-й круг: Линетт (6:4, 6:2) – Рыбарикова (6:3, 6:2);
2-й круг: Зиданшек (6:2, 6:4) – Бегу (6:1, 6:3);
3-й круг: Се Шувэй, 28 (5:7, 6:4, 6:1) – Бенчич (6:1, 6:4);
4-й круг: Севастова, 13 (4:6, 6:3, 6:4) – Анисимова (6:2, 6:1);
1/4 финала: Свитолина, 6 (6:4, 6:1) – Барти, 15 (6:1, 6:4);
1/2 финала: Кар.Плишкова, 7 (6:2, 4:6, 6:4) – Коллинз (7:6, 6:0).
Рейтинг: 4-6.
Прогноз букмекеров: 2.05 – 1.75.
Прогноз «Чемпионата»: победа Осаки в трёх сетах.
Барбора Стрыцова/Раджив Рам (Чехия/США, 3) — Астра Шарма/Джон-Патрик Смит (Австралия, WC)
Rod Laver Arena. 5-й запуск (около 13:00).
Прогноз букмекеров: 1.55 – 2.45.
Прогноз «Чемпионата»: победа Стрыцовой/Рама в двух сетах.