Наоми Осака и Петра Квитова в дебютной очной встрече разыграют в субботу титул на Australian Open.

Осака и Квитова за первый Мельбурн. Матчи 13-го дня Australian Open

В субботу, 26 января, на Australian Open, первом в сезоне турнире «Большого шлема», продолжатся финальные матчи. Определятся чемпионы ещё в четырёх разрядах – у юношей, девушек, в миксте и в женской одиночке. Титул разыграют Наоми Осака (4) и Петра Квитова (8), которые уже имеют в своём активе титулы на «шлемах» (US Open и Уимблдон, соответственно). Любопытно, что японка и чешка ни разу не проигрывали ещё в решающем матче на мэйджоре, так что кому-то из них придётся в субботу познать горечь такого большого поражения впервые. Соперницы ещё ни разу не встречались друг с другом, и, по мнению букмекеров, на победу в их дебютном противостоянии примерно равны. Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных поединков дня с историей встреч соперников и прогнозами.

Осака продолжает ставить рекорды. Она в одном шаге от первой строчки Наоми Осака в субботу сыграет с Петрой Квитовой за титул АО и звание первой ракетки мира. Раньше в Японии никто не был выше 4-й строчки.

Australian Open. День 13-й. 26 января, суббота. Начало матчей в 12:15 (04:15 мск)

Rod Laver Arena

Клара Таусон (Дания, 1) — Лейла Фернандес (Канада, 4)

Rod Laver Arena. 1-й запуск (04:15).



Лоренцо Музетти (Италия, 1) — Эмилио Нава (США, 13)

Rod Laver Arena. 3-й запуск (не ранее 06:30).



Наоми Осака (Япония, 4) — Петра Квитова (Чехия, 8)

Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:30).

Личные встречи: 0-0.

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 4-й круг (2018) – 1/2 финала (2012).

«Ролан Гаррос»: 3-й круг (2016, 2018) – 1/2 финала (2012).

Уимблдон: 3-й круг (2017, 2018) – титул (2011, 2014).

US Open: титул (2018) – 1/4 финала (2015, 2017).



Путь на Australian Open — 2019:

1-й круг: Линетт (6:4, 6:2) – Рыбарикова (6:3, 6:2);

2-й круг: Зиданшек (6:2, 6:4) – Бегу (6:1, 6:3);

3-й круг: Се Шувэй, 28 (5:7, 6:4, 6:1) – Бенчич (6:1, 6:4);

4-й круг: Севастова, 13 (4:6, 6:3, 6:4) – Анисимова (6:2, 6:1);

1/4 финала: Свитолина, 6 (6:4, 6:1) – Барти, 15 (6:1, 6:4);

1/2 финала: Кар.Плишкова, 7 (6:2, 4:6, 6:4) – Коллинз (7:6, 6:0).



Рейтинг: 4-6.

Прогноз букмекеров: 2.05 – 1.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Осаки в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Квитова – первая претендентка на трон. А Халеп с ним попрощалась Благодаря выходу в полуфинал чешка набрала больше очков, чем первая ракетка мира – Халеп. Но кто будет первой в понедельник, ещё неизвестно.

Барбора Стрыцова/Раджив Рам (Чехия/США, 3) — Астра Шарма/Джон-Патрик Смит (Австралия, WC)

Rod Laver Arena. 5-й запуск (около 13:00).

Прогноз букмекеров: 1.55 – 2.45.

Прогноз «Чемпионата»: победа Стрыцовой/Рама в двух сетах.