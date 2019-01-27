Сербский мастер-класс. Джокович разгромил Надаля и установил рекорд Австралии

Счёт личных встреч почти равный, но есть нюанс

Ожидания от мужского финала Australian Open – 2019 были высоки. Противостояние Новака Джоковича и Рафаэля Надаля – живая классика тенниса, и казалось, что к этому поединку они подходят почти на равных. Испанец шёл по турнирной сетке даже увереннее, чем серб, и после стартового матча не проиграл ни одного гейма на своей подаче, а также не отдал соперникам ни партии. Серб позволил себе более расслабленный и спокойный старт, но к четвертьфиналу уже включился на полную – правда, там ещё и Кей Нисикори был измотан донельзя. Люку Пуи в полуфинале, впрочем, Джокович просто уничтожил, а ведь француз на этом турнире показывал отличный по своим меркам теннис.

Битва титанов. Джокович и Надаль не пускают Next Gen к успехам на «Шлемах» Новак Джокович, разгромив Люка Пуи, обеспечил 53-ю встречу с Рафаэлем Надалем. Победа любого из них в Австралии приведёт к новым рекордам.

Счёт личных встреч был почти равным – 27-25 в пользу Новака, но был нюанс. Из десяти последних матчей между ними Рафаэль выиграл только два, оба на грунте, и оба в то время, когда серб был на спаде после долгожданной победы на «Ролан Гаррос». Точнее сказать, в Мадриде-2017 был спад, а в Риме-2018 Джокович уже начал выкарабкиваться из ямы, но ещё не успел вернуться на свой уровень. Во многом поворотной точкой в возвращении Новака стал следующий матч между ними, последний в сезоне-2018 – с победой серба в эпичном полуфинале Уимблдона (10:8 в пятой партии). А перед этим, в 2015 и 2016 годах, Джокович семь раз подряд победил Надаля, причём трижды сделал это на грунте (в том числе и на Открытом чемпионате Франции). Также Новак семь раз подряд выиграл у Рафаэля на харде – в последний раз испанец брал верх на быстром покрытии в финале US Open – 2013! Более того, все семь матчей на харде после того чемпионата США завершались победами серба в двух партиях.

Надаль не знает, что ему делать с Джоковичем на харде

Тем не менее, казалось, что сейчас Надаль набрал отличный ход и как минимум даст Джоковичу бой. А на деле Новак сразу захватил инициативу и подавил Рафаэля. Более того, создалось ощущение, что испанец просто не знает, как ему играть с сербом на харде. Он нервничал, торопился и срывал удары, допуская совершенно несвойственные для себя ошибки. Если в матчах со всеми предыдущими соперниками в Мельбурне он контролировал ход поединка, гонял их по корту, как хотел, и, можно сказать, играл в кошки-мышки, то здесь сам оказался на их месте.

Когда-то давно у Надаля было психологическое преимущество в матчах с Джоковичем, но серб внёс перелом семью победами в финалах подряд в 2011 – 2012 годах (включая почти шестичасовую битву в Мельбурне в 2012-м). Затем Новак ненадолго отступил в их противостоянии, но с 2014 года окончательно стал для Рафаэля самым тяжёлым соперником. По сути, серб был и остаётся единственным теннисистом, научившимся не просто держать мяч в игре после сумасшедших подкрученных ударов Надаля, но и атаковать с этих ударов вне зависимости от их глубины. Кроме того, он невероятно хорош в игре на приёме. Таким образом, Рафаэль лишается козырей кручёных ударов и подачи и не знает, как ему действовать – особенно на харде.

Безошибочная игра Новака помогла ему легко победить

За всю первую партию Джокович отдал всего одно (!) очко на своей подаче. Вообще шансов на приёме у Надаля фактически не было – за матч он заработал только один брейк-пойнт, оставшийся нереализованным. Помимо того, что Новак отлично подавал, он играл очень чисто – при 34 ударах навылет он допустил 9 невынужденных ошибок, из которых 5 пришлись на третий сет. Соответственно, за каждое очко Рафаэлю приходилось биться изо всех сил, рисковать, и это приводило к непривычно большому количеству ошибок в его исполнении. У испанца за матч набралось 28 невынужденных, причём некоторые неточности он допускал в совсем несложных ситуациях.

В начале второго сета Рафаэлю удалось прибавить, но надолго его не хватило. Продержавшись на равных несколько геймов, испанец снова начал уступать в игре на задней линии. К тому же Новак эту партию провёл на феноменальном уровне, а завершил её тремя эйсами подряд. В третьем сете Надаль наконец-то начал цепляться на приёме – в одном гейме заработал брейк-пойнт, в другом добрался до счёта «ровно». Правда, Джокович к тому моменту уже успел взять подачу соперника. В любом случае отыграться Рафаэлю не удалось, а в последнем гейме Новак сделал ещё один брейк. Между прочим, мужской финал в итоге получился на 20 с лишним минут короче женского!

«Большая тройка» заняла лидирующие позиции по «Шлемам»

Эта победа вывела серба на чистое третье место по общему количеству титулов на «Шлемах», окончательно утвердив доминирование «Большой тройки» в истории тенниса. Теперь у Роджера Федерера 20 «Шлемов», у Надаля – 17, у Джоковича – 15. Пит Сампрас, в начале XXI века завершивший карьеру с казавшимися очень серьёзным рубежом 14-ю трофеями, отодвинут на четвёртое место. При этом все трое не раз «отбирали» победы друг у друга (плюс несколько раз выигрывал Энди Маррей, а также Стэн Вавринка). Можно только гадать, сколько мэйджоров мог бы взять любой из них, выступай он в другую эпоху, без этого великого соперничества. С другой стороны, такая конкуренция сыграла немаловажную роль в их прогрессе и, вполне возможно, стала также дополнительным мотивирующим фактором для того, чтобы все они до сих пор продолжали выступать в туре.

Кроме того, Новак теперь является рекордсменом всех времён по титулам в Австралии в мужском одиночном разряде. Он в седьмой раз поднял над головой Кубок Нормана Брукса, оставив позади Федерера и Роя Эмерсона. А на следующем мэйджоре Джокович будет претендовать на то, чтобы стать первым в истории двукратным обладателем «Карьерного шлема» — сделать то, что не удалось Надалю в Мельбурне. Для этого Новаку нужно стать лучшим на вотчине Рафаэля, на «Ролан Гаррос». Кроме того, победа в Париже позволит сербу второй раз в карьере стать действующим чемпионом всех четырёх турниров «Большого шлема» и вновь собрать Nole Slam – по аналогии с Serena Slam. Так журналисты называли победы сначала Серены Уильямс, а потом Новака на четырёх «Шлемах» подряд, но не в один год.

Впереди – Кубок Дэвиса

Даниил Медведев, к слову, стал теннисистом, давшим Джоковичу самый серьёзный бой на этом Australian Open. Всего по ходу турнира Новак проиграл два сета – по одному Медведеву и Денису Шаповалову. Также Даниил впервые дошёл до 1/8 финала на турнире «Большого шлема» и выступил здесь лучше всех среди россиян. Карен Хачанов, напомним, проиграл Роберто Баутиста-Агуту в третьем раунде. Евгений Донской во втором круге уступил Филипу Краиновичу, а Андрей Рублёв на старте не справился с Маккензи Макдональдом.

На следующей неделе все четыре российских теннисиста, выступавших в Мельбурне, сыграют в Кубке Дэвиса. Сборной России реформа сейчас пошла на пользу – матч будет за право принять участие в финальной части соревнований, а по старой системе в этом году мы в лучшем случае могли добраться до плей-офф за выход в Мировую группу. Соперниками россиян станут швейцарцы, но в составе хозяев, кроме разве что Генри Лааксонена, отметить некого. Понятно, что российская команда здесь явный фаворит. Что касается Новака, то он играть за сборную сейчас точно не поедет и, вполне возможно, возьмёт паузу до «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.