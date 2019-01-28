«Надеюсь, что мечта станет реальностью». Шарапова – о первом матче в Петербурге

Дебютный матч Марии Шараповой на турнире в Санкт-Петербурге подтвердил высокие ожидания болельщиков, которых для понедельника набралось на «Сибур-Арене» очень много – почти полный зал. Россиянка боролась в каждом розыгрыше и, несмотря на упорное сопротивление Дарьи Гавриловой, раз за разом выправляла неудобную для себя ситуацию и брала ключевые очки. И пусть никого не смущает итоговый счёт – 6:0, 6:4. На протяжении обеих партий была упорная борьба, и продлилась эта встреча 1 час 48 минут. Особенно затяжным получился второй гейм стартовой партии, в котором счёт 9 раз был ровно, и Шарапова смогла уйти с брейк-пойнта. Во второй партии Гаврилова даже повела с брейком – 4:2, но всё равно Мария в этот вечер была неудержима.

На послематчевую пресс-конференцию набился полный зал журналистов. Все хотели узнать впечатление экс первой ракетки мира от дебютного матча в городе на Неве.



— Мария, как вам удалось так хорошо настроиться на сегодняшнюю игру?

— У меня не было другого выбора. Против неё у меня всегда были достаточно физически тяжёлые матчи, я к этому была готова. На этом корте всё происходит медленнее – думаю, это подходит под её игру. Но вы видели, что многие геймы были длинные, особенно второй гейм, темп был приличным.



— Какие ощущения у вас по акклиматизации после Мельбурна, как оцените свою форму?

— Это совершенно другой турнир, мы играем в зале, здесь намного медленнее покрытие, чем в Австралии, тем более там была сильная жара. Но у меня уже большой опыт, поэтому эти перемены для меня не новы.

— Как вам поддержка зрителей, ведь почти вся арена болела за вас. Они вам помогли выиграть?

— Мне очень приятно, что я попала в этот город впервые в жизни. Я бы приехала сюда раньше, но возможности не было. Я очень рада поддержке, знаю, что когда играю на родине, меня здорово воспринимают. Прошло уже много лет с тех пор, как я предыдущий раз выиграла матч на родине, а это для меня многое значит (в Кубке Федерации Шарапова последний раз выиграла в России в 2012-м у Испании, а на Кубке Кремля – в 2006-м у Екатерины Бычковой. – Прим. «Чемпионата»).

Мария Шарапова освоилась в Эрмитаже, как у себя дома Турнир в Петербурге ещё не стартовал, но благодаря Марии Шараповой уже привлекает внимание. Мария впервые сыграет в городе на Неве.

— Многие привыкли к тому, что главные звёзды играют на турнире не раньше среды, а тут понедельник. Это было ваше желание?

— А чего ждать? Я уже акклиматизировались, уже здесь была несколько дней, поэтому была готова. Я не сеяная, поэтому чем раньше я играю, тем лучше.



— Расскажите про вашу культурную программу в Санкт-Петербурге.

— Обычно, когда я прилетаю на любой турнир, у меня вся концентрация идёт на подготовку и на матчи. Но, как я уже сказала, я здесь впервые, поэтому надо было составить культурную программу. Я была на опере, которая мне очень понравилась, хотя я и пробыла там четыре часа. Были в Эрмитаже, это было здорово. Надеюсь, у меня ещё будет несколько дней, чтобы всё посмотреть.

Шарапова провела тренировку и сводила бойфренда в театр 28 января стартует St.Petersburg Ladies Trophy, и главное внимание будет приковано к поединку дебютантки турнира – Марии Шараповой.

— Вчера у вас была открытая тренировка, как часто вы такое практикуете и удаётся ли нормально потренироваться при таком скоплении людей?

— Думаю, это хорошая идея, я привыкла тренироваться перед публикой, на турнирах ты этого ждёшь. Это лучшая подготовка, потому что всё происходит, как на матчах.

— Часто ли вы играете матчи первого круга в понедельник при таком скоплении людей и как вам питерские морозы?

— На прогулке я ещё не была, только на машине в музеи и на тренировку. Мне не очень холодно, потому что я не очень много времени провожу на улице. Но если что, я буду готова, у меня есть шапка и перчатки. Что касается публики, я хочу видеть полные стадионы, сегодня я это увидела. Думаю, это из-за того, что я очень редко играю на родине, надеюсь, что полный стадион будет в любой день недели.

— Как сейчас ваше плечо?

— Так себе. Я уже много месяцев работаю с плечом, оно не на сто процентов готово, нужно ещё много работать.



— Я прочитал с удовольствием вашу книгу. Но такое ощущение, что в конце вы стали торопиться и не подробно рассказывать о каких-то событиях. Будете ли вы продолжать писать и если да, то может поподробнее вернётесь к этим эпизодам?

— Я надеюсь, что у меня возможность ещё будет, но пока мне не так много лет, чтобы у меня были новые идеи. Ещё нужно сыграть много матчей, да и вообще просто проживать жизнь, чтобы было, о чём писать. Я провела над книгой три года, очень много над ней работала, поэтому я очень рада, что она вам понравилась.



— Ваши ожидания от матча с Дарьей Касаткиной? Как думаете, за кого будет болеть публика?

— Зрители знают, что мы обе будем бороться, надеюсь, что сыграем на высоком уровне. Надеюсь, что и меня, и Дашу они поддержат. Я не смотрю на это, я знаю, что она достигла многого в прошлом году, вошла в десятку, против неё тяжело играть. Она показывает высокий уровень, и будет стремиться к этому в среду.



— Довольны ли вы 2018 годом?

— Тяжело сказать, что я была им довольна, потому что пропустила много турниров. Я посчитала, сколько я сыграла, и получилось всего 11 турниров – это ненормально. Надеюсь, что в этом году здоровье поддержит меня и поможет, и с теннисом всё пойдёт получше.

— Был анонсирован ваш тур – Сочи, Москва, Санкт-Петербург. Планируете ли расширять географию, потому что три города — это не очень много?

— Да, у меня был разговор с моим менеджером Максом о том, что я очень хочу сыграть в Сочи, ведь я провела там своё детство. Хотелось бы вернуться туда, сыграть перед своей семьёй, возможно, даже с Леной Весниной. Это было бы очень здорово. Надеюсь, что моя мечта станет реальностью.