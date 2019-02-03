«Корты в России для меня счастливые». Как Кики Бертенс покорила Санкт-Петербург

Турнир St. Petersburg Ladies Trophy-2019 завершился финалом между двумя сеяными теннисистками – голландкой Кики Бертенс (2) и хорваткой Донной Векич (8). Донна до этого проиграла лишь одну партию на турнире – первую в стартовом матче с Тимей Бачински, а затем уверенно обыграла Веронику Кудерметову, Петру Квитову и Веру Звонарёву. У Кики по ходу турнира тоже был один проигранный сет, Анастасии Павлюченковой в четвертьфинале, но в целом она тоже уверенно прошла по турнирной сетке до решающего матча. Донна повела с двумя брейками – 5:2, но дважды не подала на первый сет и в итоге проиграла его на тай-брейке. Во второй партии уже Кики не смогла реализовать тройной матчбол и только с четвёртой попыткидобилась успеха.

Новая чемпионка заявила после победы: «У меня раньше спрашивали, почему я так плохо играю в Петербурге, и я не знала, что ответить, но потом вспомнила, что в России у меня всё же были хорошие результаты. Например, в 2016 году я принесла три очка сборной Нидерландов в матче Кубка Федерации c россиянками в Москве. Перед турниром я прокрутила в голове эти воспоминания, и теперь держу в руках чемпионский трофей».

Соперница голландки по финалу отметила после матча: «Прежде всего поздравляю Кики и её команду – ты слишком хороша сегодня была на корте, и я с нетерпением жду возможности сыграть с тобой пару в Индиан-Уэллсе».

По признанию Кики Бертенс, к своему первому большому успеху в туре – полуфиналу «Ролан Гаррос»-2016 – она не была готова морально. Свалившаяся на неё слава и повышенное внимание со стороны прессы и окружающих очень давило на голландскую теннисистку. В итоге результаты пошли на спад.

Новый взлёт пришёлся на 2018-й, по итогам которого Кики Бертенс впервые сыграла на итоговом чемпионате WTA в Сингапуре. Как призналась голландская теннисистка, этот опыт её вдохновил на новые успехи и желание в следующем году снова отобраться в восьмёрку сильнейших, которая теперь будет разыграна в Шэньчжэне.

По итогам Australian Open Бертенс впервые в карьере стала 8-й ракеткой мира, а титул в Санкт-Петербурге позволил вплотную приблизиться к Анжелике Кербер и Элине Свитолиной, идущим на 6-м и 7-м местах.

Для Кики это 8-й титул WTA в карьере, и она отметила после победы, что она впервые выиграла первый трофей в сезоне так рано – в начале февраля. Так что не исключено, что рекорд-2018 – три победы за сезон, голландка уже в этом году сможет превзойти.

Следующая неделя будет посвящена Кубке Федерации, но голландка решила первый раунд пропустить, поскольку он играется в зале, а она хочет получше подготовиться турнирам в Дохе и Дубае, которые разыгрываются на открытом воздухе.

Кики уезжает из Санкт-Петербурга счастливой. Порадуемся за эту улыбчивую девушку.