Красота дня. Ястремская в 18 лет покоряет Азию

Молодая украинская теннисистка начала нынешний сезон с четвертьфинала Хобарта и двух выигранных матчей на Australian Open. В третьем круге Даяна уступила Серене Уильямс, взяв у неё всего три гейма. Перед матчем украинка призналась, что десять лет назад переживала за американку во время одного из поединков, который показывали по телевизору, а потом подумала, что сама может однажды сыграть с ней на большом турнире.

После поражения Ястремская расплакалась прямо на корте. Здесь стоит сказать несколько тёплых слов в адрес Серены, которую чаще критикуют, особенно после истории в финале US Open. Американка постаралась утешить свою юную соперницу, сказав ей «ты действовала невероятно, очень хорошо. Ты действовала просто невероятно. Не плачь». На пресс-конференции Уильямс ещё высказалась на этот счёт. «Подойдя к сетке, я увидела, что Даяна плачет. Это доказывает, что она вышла на матч не для того, чтобы показать хороший теннис, а чтобы победить. Её слёзы разбили мне сердце. Думаю, Ястремская — большой талант, приятно видеть такое отношение к делу».

Сама Даяна, отойдя от эмоций, назвала матч с Сереной главным опытом этого Australian Open. «Из этого турнира я почерпну для себя многое. Я играла с хорошими соперницами, находилась в этой обстановке. Думаю, я ещё не раз буду в такой атмосфере. Но основной опыт – это матч с Сереной. Я прочувствовала её энергетику, то, как играет легенда, что я могу почерпнуть, чему я могу научиться у неё. И в следующий раз, надеюсь, я буду лучше и сильнее».

Из Австралии Ястремская полетела в Таиланд на турнир в Хуахине. После 3-го круга в Мельбурне Даяна дебютировала в топ-50, но посев осуществлялся ещё по рейтингу перед Australian Open. Тем не менее украинка вошла в число сеяных и получила несложную сетку на старте – Аранча Рус и Пэн Шуай. Зато в четвертьфинале она обыграла экс первую ракетку мира, Гарбинье Мугурусу. Кстати, в конце прошлого сезона они уже встречались на турнире в Люксембурге, и тогда Даяна тоже взяла верх в двух партиях.

Самым напряжённым и в некотором роде спорным получился финальный матч, в котором Ястремская играла с Айлой Томлянович. Австралийка хорватского происхождения повела со счётом 5:2 в решающем сете, когда украинка взяла медицинский тайм-аут. После этого Томлянович один раз не подала на матч, начала спорить с судьёй, потеряла концентрацию, проиграла и вторую подачу на матч. Удержать свой гейм Айла смогла только при счёте 5:6, но тай-брейк Даяна отыграла намного лучше соперницы и завоевала титул.

«Как мне удалось отыграться c 2:5? Мой ответ очень простой: я не знаю. Правда. Несколько раз уже было такое, когда мне удавалось уходить от поражений и сравнивать счёт. Я знала, что если буду играть розыгрыш за розыгрышем, то смогу выиграть. Я как-то вовсе не волновалась из-за счёта. Мне удалось остаться спокойной, я смогла найти энергию для последних розыгрышей. Ничего особенного», — объяснила своё спасение сама теннисистка.

Для Ястремской это уже второй титул WTA. В середине прошлого октября она стала чемпионкой другого азиатского турнира, в Гонконге. На тех соревнованиях Даяна не проиграла ни одного сета, и именно после той победы закрепилась в первой сотне. Сезон-2018 она закончила на 60-й строчке.

Сейчас Даяна стала 34-й ракеткой мира, поднявшись после победы в Хуахине на 13 строчек. Она является самой молодой теннисисткой в топ-50 и входит в четвёрку самых юных теннисисток в первой сотне. Младше её только Аманда Анисимова (17 лет, 59-я позиция), Бьянка Андрееску (18 лет, 70-я позиция) и Анастасия Потапова (17 лет, 87-я позиция).

Во время выступления Ястремской в Хуахине Федерация тенниса Украины сообщила, что Даяна, как и Элина Свитолина, не сыграет за сборную в ближайших матчах Кубка федерации. Украинская команда сейчас выступает в региональной зоне – там же, куда по итогам прошлого сезона опустилась сборная России. «Федерация тенниса Украины сообщает, что Элина Свитолина и Даяна Ястремская, несмотря на ранее достигнутые между сторонами договорённости, не сыграют за сборную в матчах Кубка Федерации в Зеленой Гуре (Польша). Причиной являются новые финансовые условия, которые были выдвинуты агентом обеих теннисисток Стефаном Гуровым. Надеемся на изменение отношения украинских теннисисток к выступлениям за национальную сборную команду Украины. Считаем, что участие в матчах за сборную команды своей родины должно в первую очередь основываться на патриотизме, самоотверженности и уважении к спортивной чести Украины», — сообщили в украинской Федерации тенниса.

При этом и Свитолина, и Ястремская входят в официальную заявку сборной на эти матчи, так что лучше дождаться жеребьёвки и старта игр, который намечен на среду, 6 февраля. Александр Ястремской, отец Даяны, так прокомментировал эту ситуацию. «Федкап – это не простые турниры, это очень сложный ментальный срыв, там другая обстановка, там ты играешь за Родину. За всю нашу спортивную историю от ФТУ мы никогда ничего не получили. Это факт, даже «спасибо». Но, к сожалению, мы имеем с ней дело, потому что она завязана на Федкапе. Не деньгами нужно привлекать игроков — вы должны работать так, чтобы игроки тянулись к вам, а не убегали от денег, которые вы предлагаете. Мы готовы сражаться за Украину и мы готовы поехать на этот Федкап, честно отыграть свои два матча, за которые мы договаривались. Но мы хотим, чтобы это было честно. Никогда в нашей истории не было поддержки со стороны Федерации. Пока что вокруг нас только грязь и болото».

Кстати, Элина поздравила Даяну с победой на соревнованиях в Хуахине. Также поздравления соотечественнице в «Твиттере» адресовала Леся Цуренко.

Между прочим, Даяна работает с легендарной Жюстин Энен. Правда, экс первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» и олимпийская чемпионка является не тренером, а консультантом украинки. «Мне с ней очень комфортно, понимаю её, она чувствует меня, мою игру. Пожалуй, где-то мы похожи характерами. Она невероятный трудоголик. И очень дисциплинированный профессионал», — говорила о ней Ястремская.

На турнирах WTA украинка дебютировала почти три года назад, в апреле 2016-го. После четвертьфинала юниорского Australian Open 15-летняя теннисистка получила «уайлд-кард» в основную сетку Стамбула, где в трёх сетах уступила Нао Хибино.

Летом того же года Даяна дошла до финала юниорского Уимблдона. В решающем матче она проиграла Анастасии Потаповой. Для Ястремской это был последний юниорский турнир в карьере. Тогда украинка назвала эту неделю лучшей в жизни. «На корте мы с Потаповой сражаемся за победу, но вне корта у нас нет никакой агрессии по отношению друг к другу. Это просто спорт. Я стараюсь поддерживать нормальные отношения со всеми соперницами после матча. Рада за Настю, она заслужила победу. Сегодня был просто не мой день. Тем не менее это была лучшая неделя в моей жизни».

Сейчас украинская теннисистка ставит перед собой весьма амбициозные цели, причём уже на ближайшее время. «В начале этого сезона я поставила перед собой цель — попасть в топ-20 мирового рейтинга и показать свой лучший теннис на турнирах «Большого шлема». Для меня важно получить как можно больше опыта игры на мэйджорах. В следующем году поставлю перед собой цель победить на одном из этих турниров».