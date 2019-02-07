Халеп нашла замену Кэхиллу, Касаткина и Монфис – в поисках выхода из кризиса

В начале сезона многие чувствуют какую-то нервозность. Кто-то только недавно сменил тренера и переживает за результат, а кому-то не хватило смелости изменить привычный уклад и уволить человека, с которым не получается достичь поставленных целей. Бывают и обратные примеры, так что от внезапного поиска тренера не застрахован никто. Даже первая ракетка мира может остаться без коуча, что и случилось с Симоной Халеп в конце минувшего сезона. Поговорим о тренерских перестановках, случившихся в межсезонье и первые недели сезона-2019.

Уходи и дверь закрой. Новая волна тренерской чехарды в мире тенниса Тим потерял Бланко, Конта тестирует бывшего коуча Вавринки, а Плишкова судорожно ищет новых тренеров. Всё о последних тренерских трансферах.

Халеп приступит к работе с бывшим тренером Гоффена

Австралиец Даррен Кэхилл, с которым Халеп выиграла свой первый «Большой шлем» («Ролан Гаррос»-2018), не стал продлевать контракт и покинул команду румынской теннисистки. Поначалу Симона заявляла, что не будет спешить с выбором нового наставника, но в Мельбурне в её боксе уже сидел Тьерри ван Клемпут, который позднее занял вакантное место. Договор вступает в силу с турнира в Дохе, где спортсменка планирует сыграть на следующей неделе.

Ван Клемпут стал доступным для переговоров, когда Давид Гоффен отправил его в отставку после пятилетнего сотрудничества. Однако злые языки поспешили упрекнуть Халеп в том, что именно она поспособствовала расколу бельгийского дуэта. Симона отреагировала незамедлительно: «Я не имею к этому никакого отношения. Тьерри пока не стал моим тренером, мы просто общаемся. Мы должны лучше узнать друг друга, чтобы принимать какие-либо решения». Эти слова румынка произнесла сразу после вылета с Australian Open. Спустя несколько дней формальности были улажены, и о назначении было объявлено официально.



Сейчас перед игроком и её командой стоит задача вернуться на первую строчку мирового рейтинга. Уроженка Констанцы опустилась на третью позицию после того, как не смогла защитить очки за прошлогодний финал. Также Симоне необходимо снова обрести уверенность после травмы спины, из-за которой она пропустила конец прошлого сезона и неважно начала нынешний.

Монфис нанял Смита и хочет перезапустить карьеру

В мае прошлого года Гаэль Монфис жаловался на проблемы в личной жизни, а также сетовал на травмы, которые мешали ему играть и добиваться хороших результатов. В июне Микаэль Тильстрём сообщил, что больше не будет тренером француза, потому что хочет сосредоточиться на работе в шведской академии Good to Great, где его повысили до спортивного директора. Поначалу Монфис не знал, как выйти из этого состояния, но позже у него появился свой рецепт успеха. Выйти из стрессового состояния ему помогла Элина Свитолина, с которой он начал романтические отношения, предположительно перед стартом US Open. Гаэль излучает радость и любовь, и рано или поздно он снова заиграет на высоком уровне. Возможно, это случится уже в Софии, где француз выступает на этой неделе. Кстати, в столицу Болгарии вместе с ним приехала и Элина.

Что скрывается за романом Свитолиной и Монфиса? Элина Свитолина призналась, что встречается с Гаэлем Монфисом. Поможет ли это украинке стать первой ракеткой мира?

В свободное от тенниса время молодые люди вместе смотрят сериалы Netflix и веселятся на камеру. Возможно, именно этого не хватало Монфису в рутинной теннисной жизни. В числе прочих изменений в межсезонье уроженец Парижа нанял нового тренера. Теперь с ним работает британский коуч Лиам Смит, который считается одним из лучших тренеров для подрастающего поколения. Смит помог Ричардасу Беранкису стать первым в мире по юниорам, а потом работал в академии Жюстин Энен. В последние годы он работал с лидером молдавского тенниса Раду Алботом. Монфис сыграл не так много матчей под руководством нового тренера, так что пока рано подводить даже предварительные итоги нового сотрудничества.

Пуиг затеяла глобальную перестройку

Пуэрториканка так и не стала игроком мирового уровня после неожиданного успеха на бразильской Олимпиаде-2016. Пуиг мешают раскрыться проблемы психологического характера, потому как c игрой у неё всё в порядке. В её арсенале есть великолепные мощные удары, боевой характер, но далеко не всегда она может играть в полную силу. Застряв в середине первой сотни, Моника поняла, что нужны кардинальные изменения. Некоторое время назад она рассталась с Хуаном Тодеро, с которым сотрудничала с 2015 года.

В январе обладательница одного титула WTA договорилась с бывшим тренером Слоан Стивенс Камау Марреем и получила доступ к тренировкам в теннисном центре его имени в Чикаго. Кроме того, в её команде появился новый физиотерапевт и второй тренер, который вместе с Камау также работал со Стивенс. На этой неделе Пуиг помогает сборной Пуэрто-Рико в матчах региональной зоны Группы I Кубка Федерации, а после этого возьмёт двухнедельную турнирную паузу и начнёт готовиться к выступлениям на американском континенте.

Надалю поспешили приписать расставание с Мойей

В последнее время вокруг персоны Рафаэля Надаля очень много слухов. Сначала все обсуждали его свадьбу с давней возлюбленной Хиской, а теперь переключились на обсуждение Карлоса Мойи, которого болельщики не заметили на одной из тренировок Рафы в его академии на Мальорке. В один из первых дней февраля Надаль тренировался под присмотром дяди Тони, который год назад отошёл от дел и передал племянника в руки Карлоса. Многих обрадовало это известие, а кое-кто решил, что Рафа больше не будет работать с Мойей, и возобновит сотрудничество с дядей. На деле всё оказалось прозаично: Карлос получил небольшой отпуск после месячного марафона в Австралии. Не прошло и двух дней, как Мойя прибыл на Мальорку и приступил к работе со своим подопечным. Игрок и тренер приступили к подготовке к турниру в Акапулько, где Надаль сыграет во второй половине месяца.

Что делать Касаткиной?

После турнира в Санкт-Петербурге безвыигрышная серия 21-летней теннисистки составила четыре матча. С начала сезона она опустилась с 10-й на 14-ю строчку, а в марте может и вовсе выпасть из топ-20. Никто из специалистов и болельщиков не понимает, почему россиянка оказалась не готова к новому сезону. Казалось бы, предсезонка была насыщенной, травм не было, но результата почему-то нет. Зажигательные речи бельгийского коуча Филиппа Дехаса больше не помогают переламывать ход матчей, хотя ещё несколько месяцев это было чуть ли главным оружием Дарьи.



В межсезонье Касаткиной нужно было поработать над подачей, но коренных изменений в этом компоненте пока не заметно. В январе россиянке не хватало агрессии, а ещё были трудности с передвижением по корту. Касаемо последнего уроженка Тольятти заявила, что снова перегрузилась на сборах, и скоро эта проблема будет решена. Заслуженный тренер России Виктор Янчук видит главную проблему Касаткиной в отсутствии атакующей мощи. «Если она хочет в ближайшей перспективе претендовать на победу в ТБШ, ей надо прибавить в быстроте передвижений и активных нападающих ударах. На корте должна быть взрывная скоростная и силовая работа. Она цепляется, понимает игру, вяжет «паутину», но этого не всегда достаточно. У неё практически нет ударов навылет».

Возможно, Дарье удастся разобраться со своими проблемами уже на этой неделе во время участия сборной России в матчах региональной зоны Кубка Федерации в Польше, но если что-то пойдёт не так, в её окружении должен найтись тот человек, который подскажет правильный путь. И если смена тренера поможет в этом, то пусть так оно и будет.

Кто ещё сменил тренера в межсезонье

Белинда Бенчич начала сотрудничество с бывшим тренером Касаткиной Владимиром Платеником. Вместе со словацким специалистом швейцарка рассчитывает вернуться в топ-10. Китаянка Ван Цян, располагающаяся на 18-й строчке в мировом рейтинге, отправила в отставку Питера Макнамару. С 63-летним австралийским тренером китаянка проработала четыре года. Мария Саккари наняла на работу бывшего тренера Энди Маррея Марка Питчи. В конце 2018-го гречанка попрощалась с легендарным Томасом Юханссоном. Слоан Стивенс, расставшаяся с Камау Марреем, вероятно, возобновит сотрудничество с Ником Савиано, который помогал чемпионке US Open-2017 в начале её карьеры.

Мэдисон Кис после расставания с Дэвидом Тэйлором пригласила на работу бывшего коуча Тенниса Сандгрена Джима Мадригала. Вместе с ним американка провела предсезонку в Орландо, после чего отправилась в Австралию. Винус Уильямс уволила тренера Дэвида Уитта после 11 лет совместной работы, а также перестала работать со спарринг-партнёром Джермейном Дженкинсом. Вим Фиссетт вошёл в команду Виктории Азаренко после того, как Анжелика Кербер отправила его в отставку в конце прошлого сезона.